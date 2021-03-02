"Буду вдячний за подальшу мобілізацію тиску ЄС на Росію", - Зеленський. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Європейської ради Шарля Мішеля за підтримку у врегулюванні ситуації на Донбасі, а також висловив надію на подальшу мобілізацію тиску країн ЄС на Росію.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це Зеленський заявив у ході спільного брифінгу з Мішелем на Донбасі.
"Буду вдячний за подальшу мобілізацію тиску ЄС на Росію. Україна бажає миру і намагається його досягти політико-дипломатичним шляхом. І ми зможемо це зробити тільки разом, відчуваючи міжнародну підтримку і вашу підтримку, як голови Європейської ради, заради стабільності і безпеки на європейському континенті. Дякую за вашу присутність на Донбасі. Це сильний сигнал. Дякую, що ваша подорож в Україну почалася саме з Донбасу", - зазначив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Одразу видно що Нелох 43 годіка.
- січень 2021р. зєлєнській прожає "Лігу Сміху" русні.
тисни на русню як зєлєнській ! )))
Исторически так сложилось, что русские как народ сформировались за счёт грабежа соседних народов, поэтому шовинистическая дурь их вполне устраивает на генетическом уровне и в их корыстных интересах. Это злобное племя всегда жило на отшибе цивилизации, и завидовало более успешным экономически и технологически странам.
А сейчас валенки пытаются гадить всему миру ради самоутверждения, таким образом пытаясь унизить другие страны, и тем самым приподнять свою самооценку в собственной мерзкой ксенофобско-хамоватой пропаганде. Но при таком мерзком поведении они ещё визжат по-свинячьи, жалуясь на "русофобию". От Срашки сейчас смердит фашистской вонью, ботоксный фюрер Путлер и свора его вертухаев подсаживают своё препарируемое население на иглу фашистской пропаганды, распространяя эту ксенофобскую блевотину по всему миру. Давно известно, что гэбня - это отмороженные мерзавцы. А сейчас, получив огромные деньги от впаривания в основном Западу сырья, они пускают эти деньги на убийства и провокации в этих же странах.