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ЗСУ прийняли на озброєння вітчизняну великокаліберну гвинтівку "Алігатор", - Міноборони. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Збройні сили України за результатами державних випробувань прийняли на озброєння багатозарядну великокаліберну антиматеріальну гвинтівку ручного заряджання "Алігатор", всі частини якої виготовлені українськими виробниками, повідомляє пресслужба Міністерства оборони у вівторок.

"Головне завдання великокаліберного "Алігатора" – знищення укріплень та техніки супротивника, зокрема легкоброньованої. Калібр 14,5х114. Початкова швидкість кулі - 980 м/с. Ефективна дальність пострілу – до 2000 м. Максимальна дальність польоту кулі – до 7000 м. На відстані 1,5 км куля пробиває 10-мм броньову плиту", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

У ньому також наголошується, що антиматеріальні великокаліберні гвинтівки призначені для нейтралізації або критичного пошкодження звичайної та легкоброньованої військової техніки противника, радіолокаційного обладнання, керованих ракет на пускових установках, складів, місткостей з нафтопродуктами й інших об’єктів.

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ЗСУ прийняли на озброєння вітчизняну великокаліберну гвинтівку Алігатор, - Міноборони 01
ЗСУ прийняли на озброєння вітчизняну великокаліберну гвинтівку Алігатор, - Міноборони 02
ЗСУ прийняли на озброєння вітчизняну великокаліберну гвинтівку Алігатор, - Міноборони 03
ЗСУ прийняли на озброєння вітчизняну великокаліберну гвинтівку Алігатор, - Міноборони 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+36
ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку "Аллигатор", - Минобороны - Цензор.НЕТ 2438
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02.03.2021 15:50
+32
Надеюсь, кацапы в лугандоне хорошо пораскинут мозгами...
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02.03.2021 15:50
+21
Кацап и мозги? смешно... ВСУ приняли на вооружение отечественную крупнокалиберную винтовку "Аллигатор", - Минобороны - Цензор.НЕТ 4047
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02.03.2021 15:53
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та нормально, затыкать всякие корд/утесы..
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02.03.2021 18:22 Відповісти
Хорошая вещь наверное. Только у земразей главная заточка - "нистрилять" и убить побольше наших воинов .
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02.03.2021 18:23 Відповісти
+100500
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02.03.2021 18:33 Відповісти
А ТОЛКУ ОТ ОРУЖИЯ, ЕСЛИ ССЫКЛО-- ГАВНОКОМАНДУВАЧ СТРЕЛЯТЬ НЕ ДАЕТ.
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02.03.2021 18:28 Відповісти
Предлагаю раздать резервистам. Шоб у каждого такая стояла в коридоре, макшаней встречать.
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02.03.2021 18:29 Відповісти
Идея отличная - вот только за убийство окупанта у нас садят или штрафуют - приказ главзе-лупы. Так что при шуте квартальном такого счастья явно не будет.
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02.03.2021 18:35 Відповісти
Неплохая современная ПТР, хотя и не для современной войны, но и мы не с НАТО воюем. Против такой же совковой техники. Так что для русни сойдет. Дешево и сердито.
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02.03.2021 18:43 Відповісти
На кого рассчитана эта инфа? На кацапов? Шо они обосцутся и уйдут с передка? Да каждый месяц по 90 росийских снайперов расстреливают военных ВСУ. А ведь многие голосовали за своего верховногогавнокомандующего. Ну, шож, получайте штрафы за защиту своей жизни.
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02.03.2021 19:03 Відповісти
Вообще то уже раз надцать доказано абсурдность идеи снайперского комплекса на базе ПТР. При такой мощности патрона оптикой уже после первого выстрела можно пользоваться только "в направлении туда". В лучшем случае глупость. В худшем - очередной попил бабла.
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02.03.2021 19:11 Відповісти
Именно БРБ - быстрый распил бабла - это недоавтоматическая винтовка - смысл в автоматическом выбросе гильзы если необходимо вручную передергивать затвор - в этом смысле потеряли «кучность» болтового затвора использовав «гильзовыброс» и потеряли « скорострельность» автоматики - из-за недореализации перезарядки именно автоматикой выхлопа отдачи..... Минус - это необходимость перезарядки «ручкой» затвора - потеря времени и точности.... Тоесть вывод такой - чтобы объединить минусы болтовой и самозарядной схемы нужно сделать вот такой гибрид....
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02.03.2021 21:54 Відповісти
Сильно тебе автоматика на 1,5 км нужна?Ты стрелял вообще на эту дистанцию хоть раз?
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02.03.2021 22:54 Відповісти
Как Я понял - ты ничего не понял вообще из вышеизложенного.... Прочитай и переосмысли суть изложенного мной - если ты уцепился за автоматику то сам ничего не понял...Мне нет смысла ещё раз разъяснять тут ... Да стрелял из разных видов оружия исключительно в на полигоне за рубежом....Но и из .50 тоже...
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02.03.2021 23:02 Відповісти
та ваще ниче не понял - и дальше комментишь уже сколько... смісл тебе?
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02.03.2021 23:38 Відповісти
Смотрю глупость и скудоумие местных троллей
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02.03.2021 23:45 Відповісти
Слава Українським розробникам!!! Тричі...
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02.03.2021 19:25 Відповісти
Уявляю, що буде з ватніком, коли в нього такий пєпєлац прилетить.
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02.03.2021 19:25 Відповісти
Файна люфа !!
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02.03.2021 19:32 Відповісти
А армія руцкая походу якщо військовий говорить свинособачою. Однією рукою воюють а іншою собі в спину стріляють. Какаяразніца - політика російського бариги порошенка та його друга зелебобіка
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02.03.2021 19:54 Відповісти
ПТРС с обвесом? ЗСУ прийняли на озброєння вітчизняну великокаліберну гвинтівку "Алігатор", - Міноборони - Цензор.НЕТ 7500 И ладно, главное, чтобы стреляла и попадала...
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02.03.2021 20:03 Відповісти
не дай Боже Зеля Мілотвориця з д"Ермаком дізнається про зброярів-"провокаторів", а якщо ще й кацапські снайпери постраждають - сядуть усі..)(
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02.03.2021 20:43 Відповісти
Калибр хороший вежливый 14 мм.
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02.03.2021 23:08 Відповісти
Украинское оружие всегда было лучшим в Мире...
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03.03.2021 04:41 Відповісти
Что например было украинского?
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03.03.2021 08:49 Відповісти
хочется пожелать кацапам и кацапскому миру земли асфальтобетоном, а украинским конструкторам здоровья и новых идей!
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03.03.2021 06:47 Відповісти
Приняли в единственном экземпляре на всю Армию?...... А какие планы по производству в количестве и сроках поставок в войска?
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03.03.2021 07:26 Відповісти
С такой отдачей много не постреляешь,плече в синяках будет.
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03.03.2021 08:46 Відповісти
Синяки на плече - примета любого снайпера. Кацапы так в Чечне прячущихся среди мирняка снайперов искали.
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03.03.2021 15:41 Відповісти
Я в курсе.
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03.03.2021 15:42 Відповісти
Ну так тогда и должен быть в курсе, что с подобного оружия за бой хорошо если раз 5 стреляют, а потом всё равно убегать в другое место.
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03.03.2021 16:37 Відповісти
Не скажи.Когда хороший бой и бегают толпой,то можно много накосить.
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03.03.2021 18:10 Відповісти
Проблема только в том, что вот так толпами никто лет 50 уже не бегает, каждый сам по себе боевая единица. Ну разве что кроме кацапов, но и те быстро учатся. Это вилкой и ножом пользоваться кацапы не в состоянии научиться, а вот воевать - это как раз для них.
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04.03.2021 16:36 Відповісти
Ну и накуя этот чес? Взяли стволы от ПТР времен второй мировой, навесили всяких модных обвесиков и назвали это "снайперской винтовкой"? Я тебя слепила из того что было ... Я еще могу понять появление "Молота" в 2015г. Острая необходимость, нет денег, нет возможностей и т.д. Но сейчас? Выдавать этого "Франкенштейна" за снайперское оружие? Очередной коррупционный распил оборонного бюджета ...
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03.03.2021 09:34 Відповісти
Модифицировать стволы от ПТР второй мировой, так, чтобы на них можно было прикрепить новомодный обвес - это тоже офигеть какая сложная технологическая задача. Зачастую не менее сложная, чем просто с нуля всё сделать. Сваркой крепления не приваришь и фрезой и резцом в токарном станке резьбу не нарежешь в стволе. А кто думает иначе, что это просто толстая железная палка, что ей сделается, тот просто машиностроение видел только на картинках в букваре.
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03.03.2021 15:32 Відповісти
Армат? З кацвпії?
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03.03.2021 11:51 Відповісти
вот так росийские агенты и проявляют себя такими вопросами. армата это российский танк. и Украина априори не может его заказать.
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03.03.2021 12:01 Відповісти
ви ще покритикуйте жінку, за те, що сплутала тойоту і мерседес ЗСУ прийняли на озброєння вітчизняну великокаліберну гвинтівку "Алігатор", - Міноборони - Цензор.НЕТ 9072
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03.03.2021 12:06 Відповісти
Так то не жінка то дура...А ви ви дрізняєте мерседес від тайоти???)))) Судячі з вашого коментара -НІ)))
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03.03.2021 13:30 Відповісти
За образи надаю по дупі.
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03.03.2021 13:34 Відповісти
Та припиніть... ви навіть свого чоловіка як що він у вас є тільки цілувать туди можете а чужому по дупі...ви собі лстите.)))
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03.03.2021 13:37 Відповісти
Я там пригадую, зебіли активно верещали перед виборами, що в армію не закуповують нові танки. Вже два роки минуло. То можна поцікавитись скільки Оплотів замовила нинішня влада ?
Скільки патронних заводів побудувала ?
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03.03.2021 12:04 Відповісти
А это чудо продать арабам можно ?
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03.03.2021 13:04 Відповісти
Стволы кто делает?
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13.05.2021 19:01 Відповісти
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