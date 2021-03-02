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Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Голова парламенту Дмитро Разумков показав журналістам роботу нової сенсорної кнопки у Верховній Раді.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Разумков зазначив, що таким чином сьогодні "питання боротьби з кнопкодавством у стінах Верховної Ради вирішено".
"Я сподіваюся, що ми із сьогоднішнього дня будемо жити в нових реаліях. І говорити про те, що знову хтось кнопкодавив у стінах Верховної Ради ні ми, ні ви просто вже не зможемо", - сказав нардеп.
Топ коментарі
+8 Маркиз
показати весь коментар02.03.2021 16:34
+6 ХОРТ
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+6 Злий Грицько
показати весь коментар02.03.2021 17:04
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сказали би просто в дупі, було б відразу пойнятно
На крайняк можно одеть на палец удлинитель, вибратор и т.п.
За такое можно и похвалить.
обычную вещь, копеечную и быструю для технаря-инженера, они мусолят годами, а результат приподносят как офигенное достижение.. и всё за наш счёт
Так шо было бы желание😁
Так шо за соседа проголосовать ваще не проблема.
А судя по видио разумкова и расположение сенсора на экране см 5-10 от кнопок.