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Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Голова парламенту Дмитро Разумков показав журналістам роботу нової сенсорної кнопки у Верховній Раді.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Разумков зазначив, що таким чином сьогодні "питання боротьби з кнопкодавством у стінах Верховної Ради вирішено".

"Я сподіваюся, що ми із сьогоднішнього дня будемо жити в нових реаліях. І говорити про те, що знову хтось кнопкодавив у стінах Верховної Ради ні ми, ні ви просто вже не зможемо", - сказав нардеп.

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Топ коментарі
+8
Ну если бухать 30 дней, то да

Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 7611
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02.03.2021 16:34
+6
Бидві руки на кнопках??? А як же ж тепер голосуватиме Ківа?
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02.03.2021 16:28
+6
Тобі прямо Порошенко в гузні свирбить Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 1567
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02.03.2021 17:04
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Когда космические корабли бороздят .... Разумков показал, как работает в Раде новая сенсорная кнопка: Вопрос кнопкодавства решен - Цензор.НЕТ 2585 Цирк , да и только .
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02.03.2021 16:21 Відповісти
Учитывая, что эта кнопка была готова уже летом 2019 года к заседаниям новой Рады. Но СН категорически тогда ее отказались вводить и называли вредной и незаконной. Чудеса прямо.
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02.03.2021 16:36 Відповісти
Из кусочка фразы: "Вопрос кнопкодавства решен" или "Вопрос кнопкодавства рошен" стоит поменять одну лишь букву .... Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 2359 а результат тот же!
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02.03.2021 16:49 Відповісти
Тобі прямо Порошенко в гузні свирбить Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 1567
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02.03.2021 17:04 Відповісти
гузиця гузичний гузниця гузно гузнянка гузок
сказали би просто в дупі, було б відразу пойнятно Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 4774
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03.03.2021 08:04 Відповісти
Це чистий український фольклор Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 4934
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03.03.2021 11:19 Відповісти
Моя бабця й мамка так казали Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 4770
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03.03.2021 11:20 Відповісти
А что стОит сломать эти кнопку?
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02.03.2021 16:27 Відповісти
Придавить ручкой или прижать скотчем . Просто надо реально наказывать за кнопкодавство , а не журить в кулуарах .
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02.03.2021 16:30 Відповісти
Вы новость читаете? Кнопка сенсорная
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02.03.2021 16:53 Відповісти
А йому по барабану. Головне шо кнопа, а кнопка значить треба натискати. А от вона сенсорна, механічна чи віртуальна то вже вище матерія Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 4926
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02.03.2021 17:03 Відповісти
Ручка и скотч не проканают, кнопка емкостная, а возможно еще и температуру тела меряет. Так что только отрубить палец коллеги и держать его в формалине с подогревом.
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02.03.2021 17:05 Відповісти
вона сенсорна, тобто теплова.
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02.03.2021 17:13 Відповісти
Т.е. ее можно подогреть, например, зажигалкой? Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 6156 Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 6156 Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 6156 Спасибо, насмешил.
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02.03.2021 17:59 Відповісти
за запальничку висрався ти, не я. заміть це собі.
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02.03.2021 18:06 Відповісти
Она не ломается, выполнена в 3D анимации для СН Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 8698
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02.03.2021 16:45 Відповісти
онижедети
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02.03.2021 16:28 Відповісти
Бидві руки на кнопках??? А як же ж тепер голосуватиме Ківа?
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02.03.2021 16:28 Відповісти
21 пальцем
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02.03.2021 17:14 Відповісти
Где у него кнопка!
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02.03.2021 16:30 Відповісти
Можно палочкой подпереть или жвачкой.
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02.03.2021 16:31 Відповісти
вона сенсорна, ляпотун. що означає, що тепло потрібно від пальця.
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02.03.2021 17:15 Відповісти
Жвачка вполне тёплая, на голосование температуры хватит.
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02.03.2021 18:10 Відповісти
жуйка не тримає його так жовго, як треба для голосування. хоча вони можуть попробувать.
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02.03.2021 18:13 Відповісти
СКОТЧ нужен Скотч
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02.03.2021 16:31 Відповісти
Скотч - это нечто иное, как шотландский виски Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 2631
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02.03.2021 16:42 Відповісти
Для Кивы это не преграда!
На крайняк можно одеть на палец удлинитель, вибратор и т.п.
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02.03.2021 16:32 Відповісти
сенсорна -- значить тепло.
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02.03.2021 17:16 Відповісти
Ну если бухать 30 дней, то да

Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 7611
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02.03.2021 16:34 Відповісти
Может с пчелами подралась и победила?)
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02.03.2021 17:50 Відповісти
Ой, хто це????????
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02.03.2021 19:19 Відповісти
А ну-ка угадай-ка Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 9285
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03.03.2021 09:30 Відповісти
А не проще лишать мандата за кнопкодавство,чем ребусы загадывать??
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02.03.2021 16:40 Відповісти
так кнопкодавство ще даказать треба, дурнику.
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02.03.2021 17:17 Відповісти
Если будет работать, и действительно прекратится кнопкодавство, то тогда молодцы. Первая власть которая на такое решилась. Папередники только обiсцяли, и ничего не делали.
За такое можно и похвалить.
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02.03.2021 16:45 Відповісти
Якщо за зелену кнопку у ВР платять інколи по 15-20 штук зеленню то ніяка сенсорна кнопка не спасе.Примудряться натиснути за таке бабло хоч язиком,хоч членом,на крайняк коліном...
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02.03.2021 16:50 Відповісти
не понятно... Разве не судьба установить сенсор, как в смартфоне? Такое крутое изобретение, блин! Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 4581
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02.03.2021 16:55 Відповісти
Пока что не вариант. Во-первых эти сенсоры часто глючат, во-вторых они гораздо дороже, в-третьих придется брать у всех депутатов отпечатки пальцев, а они на такое западло без решения генпрокурора не подпишутся.
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02.03.2021 17:47 Відповісти
Ціна-копійки. В простих смартфонах уже є. Відбитки пальців брати не потрібно. Потрібно раз зареєструватися, як у тому ж смартфоні. Проблем не бачу.
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02.03.2021 19:22 Відповісти
Интересно, как это можно "зарегистрироваться" не отсканировав папиллярные линии на пальцах, что одновременно позволит снять 3D отпечаток? На дешевых смартфонах этот сенсор нормально срабатывает один раз из 5, депутаты будут специально прикладывать пальцы так, что сенсор не будет срабатывать и на основании этого легко похерят саму идею.
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02.03.2021 19:36 Відповісти
Спрацьовує без проблем. Не треба ля-ля. Якщо Ви щось тямите, то спочатку потрібно відсканувати пальці у базу. Яка проблема для великовозрастних довпойобів? А з Вашим підходом треба лягти і спати. І більше нічого не робити. Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 8287 Якщо депутати будуть саботувати-виіпати так, щоб срать не хотілось. От і все.
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06.03.2021 17:01 Відповісти
Сначала: "Відбитки пальців брати не потрібн", потом "спочатку потрібно відсканувати пальці у базу".
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19.03.2021 15:44 Відповісти
Не плутайся під ногами. На конфетку.
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20.03.2021 14:57 Відповісти
При регістрації відбитки автоматом введуться. Ти сматфон бачило?
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20.03.2021 14:58 Відповісти
В общем, с тобой все ясно - мусор в башке. Выпей галоперидолу, убогий.
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12.04.2021 19:35 Відповісти
Походу не бачило. Подарувати?
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18.04.2021 11:01 Відповісти
Ну, тоді щоб не було запитань - переголосуйте Шкарлета!
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02.03.2021 16:59 Відповісти
кусок скотчу і голосуй скільки хочеш
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02.03.2021 17:05 Відповісти
СЕНСОРНАЯ
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02.03.2021 17:48 Відповісти
гуманитарии-зрадныки, заочники-аниматоры и жлобы при власти - это катастрофа..
обычную вещь, копеечную и быструю для технаря-инженера, они мусолят годами, а результат приподносят как офигенное достижение.. и всё за наш счёт
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02.03.2021 17:07 Відповісти
Вы правы, вроде такая ерунда, а сколько пафоса. Вот только эту "копеечную обычную вещь" никто за 30 лет так и не решался поставить. А эти поставили.
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02.03.2021 17:11 Відповісти
..поставили сделанную ещё Сеней кнопку, т.е. просто включили заново.. и посадили Антоненка и Стерненка..
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02.03.2021 17:16 Відповісти
Включили заново ? Тоесть раньше она работала и ее использовали ?
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02.03.2021 17:18 Відповісти
А все рейтинг нульовий.
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02.03.2021 19:23 Відповісти
Кстати, на моей стиралке Бош сенсорные кнопки работают примерно с 2002 года. Представляете, в какой бы мы жили стране, если бы вместо депутатов в ВР все эти годы работала техника Бош...
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02.03.2021 17:51 Відповісти
А спикером будет посудомойка Сименс. С вай фаем Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 3448
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02.03.2021 18:14 Відповісти
а где принятие закона по этой кнопке?
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02.03.2021 17:57 Відповісти
На ногах тоже есть пальцы. Можно дотянуться до кнопки соседа. Ждем эпичных видео о кнопкодавах акробатах. Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 4414
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02.03.2021 18:12 Відповісти
Один "слуга народа" одной рукой нажимает сенсорную кнопку, другой рукой фиксирует нужную кнопку "за", "против" и свободной рукой нажимает другую сенсорную кнопку, а другой "слуга народа" фиксирует нужную кнопку "за", "против" и после нажимает свои кнопки. Олигархам уже придётся платить двоим за нужное голосование.
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02.03.2021 18:19 Відповісти
Только у СН хватило силы воли прекратить это позорное явление. До этого кнопкодавили 30 лет. Помнится Сеня обещал еще шесть лет назад ввести эту сенсорную кнопку. Но что-то у него "не срослось" тогда...
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02.03.2021 18:40 Відповісти
дрочер кива теперь не сможет голосовать по причине занятости правой руки))
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02.03.2021 18:57 Відповісти
Для сенсорных телефонов есть стилусы, которые вполне воспримутся и сенсором рады.
Так шо было бы желание😁
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02.03.2021 19:00 Відповісти
Разумков показав, як працює в Раді нова сенсорна кнопка: питання кнопкодавства вирішено - Цензор.НЕТ 3171
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02.03.2021 19:01 Відповісти
А если депутат будет одноруким инвалидом?
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02.03.2021 19:02 Відповісти
его посадят
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02.03.2021 19:07 Відповісти
И там можно пальцами одной руки свободно удержать и сенсор и кнопку.
Так шо за соседа проголосовать ваще не проблема.
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02.03.2021 19:04 Відповісти
Серьёзно? А какое расстояние в сантиметрах между сенсорной кнопкой и кнопкой для голосования?
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02.03.2021 19:38 Відповісти
Расположены вплотную друг к другу.
А судя по видио разумкова и расположение сенсора на экране см 5-10 от кнопок.
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02.03.2021 21:18 Відповісти
Ну я такого нюанса из видео так и не приметил.
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02.03.2021 22:21 Відповісти
А казалось бы: депутаты - избранники народа и высокоморальные люди. Ещё и с очень высокой зарплатой. И надо ис за эту зарплату просто нажать на одну кнопку. Но... Не справляются наши депутаты . Даже тут умудряются схитрить и нажухать. А мы им доверяем принимать такие важные законы, от которых зависит наша жизнь! Мне страшно за страну!
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02.03.2021 19:30 Відповісти
 
 