"Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського. ВIДЕО
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Президент України Володимир Зеленський закликає українців вакцинуватися від COVID-19, щоб повернутися до звичного життя: без карантину, масок і дотримання дистанції.
Про це Зеленський повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
За словами президента, своїм особистим прикладом він демонструє, що вакцинація важлива, необхідна і цілком безпечна.
"Боятися треба не вакцинації, а брехні окремих українських політиків, яка поширюється швидше за будь-які інфекції і небезпечна для здоров'я всіх категорій громадян", - наголосив Зеленський.
Крім того, президент повідомив, що кількість вакцин буде достатньою, щоб цього року забезпечити щеплення від коронавірусу для всіх бажаючих.
"Так, вакцинація є добровільною. Але відповідальність за здоров'я і безпеку - свою і своїх близьких - обов'язкова. Всі ми хочемо повернутися до звичного, нормального життя. Без карантину, носіння масок і дотримання дистанції. Вакцинація від COVID-19 - ключ до цього.
Коронавірус не зникне сам собою і сам себе не переможе. Тому закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - додав Зеленський.
Нагадаємо, сьогодні Зеленський прищепився від COVID-19 вакциною Oxford/Astrazeneca на передовій.
Будь ласка, зачекайте...
Отєто первый раз вижу такой стриптиз в исполнении преза большой страны.
Треба було зняти сорочку.
То вже блазню довелося б =імпровізувати= сьогодні.
Чи я не правий, є тут медики?
In a Spanish randomized controlled trial (RCT), high-dose vitamin D (100,000 IU) reduced the risk of requiring intensive care by 96%.
Високі дози вітаміну д зменшують ймовірність важкого перебігу на 96%. Хто в Україні з медиків чи чиновників про це знає, а якщо знає, то чому мовчить?
Правильно. Задача - впарити сотні мільйонів доз вакцин сумнівно якості (і це не тільки про індійське гівно).
За 5 років президентства Порошенка державний борг виріс на 5 млрд доларів. Якщо ділити по рокам, то за рік Зеленський позичав у ШІСТЬ разів більше, ніж Порошенко.
Я би так високо не оцінював істот, що раніше голосували за комуністів, потім за ригів та януковича, і тепер за нелоха
Третій рік з усіх екранів показують голого ліліпута. Куди поскаржитися на знущання над інфантильним інвалідом?
Конвенція
про захист прав і гідності людини
щодо застосування біології та медицини:
Конвенція про права людини
та біомедицину
. .Стаття 2 Пріоритет людини Інтереси та благополуччя окремої людини превалюють над виключними інтересами усього суспільства або науки.
Стаття 5 Загальне правило : Будь-яке втручання у сферу здоров'я може здійснюватися тільки після добровільної та свідомої згоди на нього відповідної особи. Такій особі заздалегідь надається відповідна інформація про мету і характер втручання, а також про його наслідки та ризики. Відповідна особа у будь-який час може безперешкодно відкликати свою згоду https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334?fbclid=IwAR3uTqQtj8S5OJ8Vgb85LtMLYvBIjgsPGb9mpwF6fXBZlsg5f-Aco8wYHGQ#Text
Постанова No2361 (2021)
Вакцини від COVID-19: етичні, юридичні та практичні міркування7.3.1 забезпечити, щоб громадяни були проінформовані про те, що вакцинація НЕ є обов'язковою і що ніхто не має політичного, соціального або іншого тиску, щоб отримати щеплення, якщо вони не хочуть робити це самі;
7.3.2 забезпечити, щоб ніхто не зазнав дискримінації за те, що не був вакцинований, через можливі ризики для здоров'я або не бажаючи бути вакцинованим https://pace.coe.int/en/files/29004/html...
..Любий військовий Начальник - від командира групи, відділення ...- до ГлЗСУ .. що буде якимось чином ЗАОХОЧУВАТИ здійснити це " ДІЙСТВО" - стає ЗЛОЧИНЦЕМ , особливо НЕприпустимо ця дія від НАЙшанованіших військових МЕДИКІВ.. Наші ВОЇНИ здебільшого МОЛОДІ Люди ..багато з Них ще НЕмають Дітей ..
... НІЯКИХ вакцинацій ДОБРОВІЛЬНОГО самознищення - пташиний свиний .. . цих вже 19 ковідних .. ці Ублюдки Світу Вам ще намалюють ..
... це СПРАВА кожного ОСОБИСТО .. маєте ПРАВО розпоряджатися Своїм Життям ..може кому уже і надоїло на цім Світі . .. ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВСІМ .. Дітей і Онуків НЕЧІПАЙТЕ .. НЕ вбивайте генетичний Код УКРАЇНЦІВ ... на похоть УБЛЮДКІВ .. Будьте ПИЛЬНІ Люди ..КОЖЕН в ПРАВІ вибирати як це Світ покидати .. ПОДУМАЙ чи по-Своїй волі .. ВСЯ ця маланська ЗМІ .. тільки і несе Вам в вуха - ЗДОХНИ здохни ..здохни .. а може най ця СРАНЬ Світу вперед піде .. га ? .. будьте Мудрими Люди .. Живіть за заповідями ПРЕДКІВ..