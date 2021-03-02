Голова НСЗУ Віленський прищепився CoviShield і закликав наслідувати цей приклад: ефект від вакцинації завжди вищий, ніж ризики захворіти. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Голова Національної служби здоров'я Андрій Віленський вакцинувався від COVID-19 невикористаною дозою вакцини, яка залишилася в мобільної бригади після роботи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку Нацслужби здоров'я.
Вакцинацію провели в рамках публічної кампанії в Київській міській клінічній лікарні №1 вакциною AstraZeneca (CoviShield).
"Хочу на власному прикладі показати, що вакцинуватися - це безпечно. І закликаю не боятися і записатися в чергу на вакцинацію від COVID-19. Ефект від вакцинації завжди вищий, ніж ризики. А від темпів вакцинації в нашій країні залежить здоров'я і життя наших громадян, а також те, скільки грошей із бюджету держава витратить на подолання пандемії", - зазначив Андрій Віленський.
Відомості про осіб, які отримали вакцину від COVID-19, вносять в електронну систему охорони здоров'я. Це обов'язкова умова договору в напрямку вакцинації. Для оплати роботи мобільної команди з вакцинації за договором будуть використовуватися тільки дані електронних медичних записів.
Нагадаємо, 1 березня міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підписав наказ №369 про внесення змін у Дорожню карту з впровадження вакцинації від COVID-19, які дозволяють із початку кампанії використовувати будь-які залишки вакцин для щеплень громадських діячів із метою популяризації імунізації від коронавірусної хвороби.
2 березня під час робочої поїздки в зону проведення операції Об'єднаних сил вакциною CoviShield, розробки Oxford/AstraZeneса, вакцинувався президент Володимир Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
Заява прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо щодо не лише готовності, але й бажання Канади - держави, яка входить до Великої Сімки, придбати та використовувати вакцину, створену кампанією AstraZeneca та вироблену на промислових потужностях індійського Serum Institute - ту саму, яку отримуватиме Україна і яку Петро Порошенко безапеляційно назвав «якимсь гімном» - продемонструвала вразливість політичного позиціювання «від зворотнього».
Картковий домик пропагандистського медведчуківсько-прошенківського наративу про те, що українська влада провалила переговорний процес з провідними виробниками вакцини проти коронавірусу і тому приречена купувати "якесь лайно, призначене для малорозвинених країн", схлопнувся…
Втім, впевнений, що ані Медведчука, ані Порошенка це не зупинить в їхньому звитяжному бажанні розганяти пропагандистську маячню про небезпечність і навіть шкідливість «індійської вакцини» (яка насправді, настільки ж «індійська», наскільки айфон - «китайський»).
Виглядає це відверто кумедно.
Думаю, Петру Олексійовичу у пошуках нових електоральних ніш не варто зупинятися на завоюванні симпатій лише «антипривівочників». Мабуть доцільно звернути свою увагу також на прихильників «теорії розумного творення» та концепції пласкої Землі. Вони однозначно потребують потужного політичного представництва і впевнений, що Петро Порошенко здатен гідно відстояти їхні погляди. Тим більше, що ходять чутки нібито В.Зеленський разом зі своїм малоосвіченим і непрофесійним оточенням «сповідують» теорію еволюції та категорично заперечують концепцію пласкої Землі - невігласи! Треба терміново «провести червоні лінії» та змусити їх розплющити очі на ІСТИНУ, що досяжна лише Сивочолому та його прихильникам!
Отже, послідовники сивочолого гетьмана, які поповнили внаслідок його недолугої риторики лави «антипрівочників», залюбки можуть піднести свій голос за викладання у школах креаціонізму та концепції пласкої Землі. А згодом і прибічники «нової хронології» підтягнуться… В'ятрович їм «в помащь», - як то кажуть.
Пані і панове, «ЄС» - це точно «Європейська Солідарність», а не «Європа Середньовічна»?
П.С. шкода Трюдо... порвуть його зараз "порохоботи"... і правильно зроблять - нема чого підігравати зеленій пошесті... Батько сказав "гімно", значить гімно! Звісно, можна сумніватися у тому, що власник кондитерської фабрики знається на вакцинах, але у тому, що він знається на лайні - сумніватися зась! Тож сиди тихо і не роззявай свого рота з-за океану...Ти диви, взяли моду...
тот самый которым наша власть проколоась пару месяцев назад.
чартером из израиля.
Маркетологи....
Хоч передасть гепі пґівєт ат іаря валєрічья в шеолі!
як казав один кіногерой - "это монтаж"..