Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик. ВІДЕО

Вежа впала на припаркований неподалік автомобіль робітників, які приїхали її ремонтувати.

Інцидент стався в Тверській області РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

Комунальники приїхали ремонтувати водонапірну вежу. Але варто було їм приступити до ремонту, як вежа звалилася на їхній автомобіль.

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У момент падіння в машині нікого не було. Ні вежа, ні автомобіль відновленню не підлягають.

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