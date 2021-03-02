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Ремонтники в Росії впустили водонапірну вежу на свій УАЗик. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Курйози За кордоном
Вежа впала на припаркований неподалік автомобіль робітників, які приїхали її ремонтувати.
Інцидент стався в Тверській області РФ, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.
Комунальники приїхали ремонтувати водонапірну вежу. Але варто було їм приступити до ремонту, як вежа звалилася на їхній автомобіль.
Увага! На відео є нецензурна лексика.
У момент падіння в машині нікого не було. Ні вежа, ні автомобіль відновленню не підлягають.
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Топ коментарі
+51 Гоша Фантомас b9eb6379
показати весь коментар02.03.2021 23:21
+37 Dack Cloud
показати весь коментар02.03.2021 23:23
+29 Шрек Баблокат
показати весь коментар02.03.2021 23:33
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Кто хоть однажды видел это, тот хрен к ракете подойдет!
Но наш Аркан стоит на страже, не важно - трезв он или пьян.
Не зря же имя его даже, легко рифмуется со словом "стакан".
Башня в самом начале ролика, уже было видно, была со скрученным в основании металлом. Держалась на тросах-растяжках. А тут возле нее давай ковшом бодро махать экскаватор. Даже не зная названия ролика, там с первых кадров можно было предположить, чем всё это закончится.
Ну, як Чорнобиль для СРСР.
Они уже ракетами по буряткой тайге херачили, а тут уазик. Не тот масштаб!