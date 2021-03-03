УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13170 відвідувачів онлайн
Новини Відео Суспільство Агресія Росії проти України Операція Об'єднаних сил
2 763 10
військові навчання (2591) Наєв (340) операція Об'єднаних сил (4158)

Протидиверсійні резерви ОС тренувалися на півдні України реагувати на терористичні загрози і знищувати безпілотники ворога, - Наєв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

За наказом командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в угрупованні військ, яке несе бойову службу на півдні України, триває вдосконалення військовослужбовцями навичок своєчасного реагування на терористичні загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

- Під час тренування протидиверсійний резерв і підрозділи, задіяні в охороні і обороні, відпрацювали заходи оповіщення зі взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони держави, організації посилення патрулювання, а також охорону джерел і шляхів електро- і водопостачання, - зазначив командувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв

Крім того, за словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, вжито заходів щодо своєчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

- Водночас особовим складом відпрацьовано елементи радіоелектронної боротьби з виявленням і подальшим знищенням безпілотних літальних апаратів, - зазначив командувач.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+6
Класні навчання! Перемога буде за нашими ЗСУ, слава Україні!
показати весь коментар
03.03.2021 12:16
+3
Головне -чітка взаємодія з іншими складовими сил безпеки і оборони! Відпрацювання дій до автоматизма.Такі часи...
показати весь коментар
03.03.2021 12:22
+2
Якщо розвідка за наказом главкома не працює, диверсійники сидять на базі... толку ?
Хіба що натренувати вміння. А потім прийде нормальна влада, тоді і застосовувати їх на ворогові.
показати весь коментар
03.03.2021 09:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо розвідка за наказом главкома не працює, диверсійники сидять на базі... толку ?
Хіба що натренувати вміння. А потім прийде нормальна влада, тоді і застосовувати їх на ворогові.
показати весь коментар
03.03.2021 09:49 Відповісти
Если бы разведчики просто "сидели на базе" Зеленский уничтожает развед. службу в угоду Кремля
Противодиверсионные резервы ОС тренировались на юге Украины реагировать на террористические угрозы и уничтожать беспилотники врага, - Наев - Цензор.НЕТ 5286
показати весь коментар
03.03.2021 09:56 Відповісти
На Банковой тренироваться надо. Еще можно на ул. Мечникова, где ОПЗЖ квартируется
показати весь коментар
03.03.2021 09:52 Відповісти
ДНР получили приказ ..уничтожать всё шо летит в их сторону..только что обьявили..а больницы забиты ковидными..куда девать раненых..война почалась.
показати весь коментар
03.03.2021 10:02 Відповісти
Боже, какое позорище! Толпой не БРДМ - отличные мишени. Стрельба где? "Представьте себе беспилотник в небе и представьте что вы по нему стреляете" И это, *****, УЧЕНИЯ?! Это тренировка врага лопаться от смеха от таких "учений"!
показати весь коментар
03.03.2021 10:02 Відповісти
Показуха. Аптечки даже не у всех.Понятно, что это срочники.Но зачем такое выкладывать за учения. Максимум тревога от Пьяного ротного
показати весь коментар
03.03.2021 11:51 Відповісти
Класні навчання! Перемога буде за нашими ЗСУ, слава Україні!
показати весь коментар
03.03.2021 12:16 Відповісти
Победа над кем? У нас даже стесняются называть россию страной-террористом и страной напавшей на Украину. Вместо этого у нас "контролируемые россией войска", "российские наемники" и т.д.
Как можно победить того кого не существует? Есть россия напавшая на Украину но с ней по видимому мы не воюем.
показати весь коментар
03.03.2021 13:43 Відповісти
Головне -чітка взаємодія з іншими складовими сил безпеки і оборони! Відпрацювання дій до автоматизма.Такі часи...
показати весь коментар
03.03.2021 12:22 Відповісти
Готовність наших військ дратує опонентів та їх посіпак.
Проте 7 рік ми воюємо за нашу своьоду з ворогом. Кому ще так вдалось?
показати весь коментар
03.03.2021 12:38 Відповісти
 
 