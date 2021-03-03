Протидиверсійні резерви ОС тренувалися на півдні України реагувати на терористичні загрози і знищувати безпілотники ворога, - Наєв. ВIДЕО

За наказом командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в угрупованні військ, яке несе бойову службу на півдні України, триває вдосконалення військовослужбовцями навичок своєчасного реагування на терористичні загрози.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

- Під час тренування протидиверсійний резерв і підрозділи, задіяні в охороні і обороні, відпрацювали заходи оповіщення зі взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони держави, організації посилення патрулювання, а також охорону джерел і шляхів електро- і водопостачання, - зазначив командувач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ продовжує перетворювати окупований Крим на потужну військову базу, - Наєв

Крім того, за словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, вжито заходів щодо своєчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

- Водночас особовим складом відпрацьовано елементи радіоелектронної боротьби з виявленням і подальшим знищенням безпілотних літальних апаратів, - зазначив командувач.