Протидиверсійні резерви ОС тренувалися на півдні України реагувати на терористичні загрози і знищувати безпілотники ворога, - Наєв. ВIДЕО
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За наказом командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Сергія Наєва, в угрупованні військ, яке несе бойову службу на півдні України, триває вдосконалення військовослужбовцями навичок своєчасного реагування на терористичні загрози.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
- Під час тренування протидиверсійний резерв і підрозділи, задіяні в охороні і обороні, відпрацювали заходи оповіщення зі взаємодії з підрозділами інших складових сил оборони держави, організації посилення патрулювання, а також охорону джерел і шляхів електро- і водопостачання, - зазначив командувач.
Крім того, за словами генерал-лейтенанта Сергія Наєва, вжито заходів щодо своєчасної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.
- Водночас особовим складом відпрацьовано елементи радіоелектронної боротьби з виявленням і подальшим знищенням безпілотних літальних апаратів, - зазначив командувач.
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Хіба що натренувати вміння. А потім прийде нормальна влада, тоді і застосовувати їх на ворогові.
Как можно победить того кого не существует? Есть россия напавшая на Украину но с ней по видимому мы не воюем.
Проте 7 рік ми воюємо за нашу своьоду з ворогом. Кому ще так вдалось?