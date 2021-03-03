Рік тому в Україні виявили першого хворого на COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

3 березня 2020 року Україна прокинулася в новій реальності, адже рівно рік тому в країні виявили першого хворого на коронавірусну інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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"Рівно рік тому ми зафіксували в Україні першого хворого на COVID-19. Це сталося 3 березня 2020 року. І саме з цієї дати Україна прокинулася в новій реальності. Це рубікон, від якого почався відлік боротьби наших медиків зі світовою пандемією коронавірусу", - зазначив міністр.

За словами глави МОЗ, Україна "зустріла пандемію з майже розваленою системою охорони здоров'я".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важкі форми COVID-19 трапляються дедалі частіше, вірус мутує, - Степанов