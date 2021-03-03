УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13170 відвідувачів онлайн
Новини Відео Суспільство Коронавірус і карантин
1 629 15
карантин (16095) Степанов Максим (2015) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Рік тому в Україні виявили першого хворого на COVID-19, - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

3 березня 2020 року Україна прокинулася в новій реальності, адже рівно рік тому в країні виявили першого хворого на коронавірусну інфекцію.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Рівно рік тому ми зафіксували в Україні першого хворого на COVID-19. Це сталося 3 березня 2020 року. І саме з цієї дати Україна прокинулася в новій реальності. Це рубікон, від якого почався відлік боротьби наших медиків зі світовою пандемією коронавірусу", - зазначив міністр.

За словами глави МОЗ, Україна "зустріла пандемію з майже розваленою системою охорони здоров'я".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Важкі форми COVID-19 трапляються дедалі частіше, вірус мутує, - Степанов

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Угу,а до этого зекретин катался в Оман ,вы продавали запасы масок ,а люди всю зиму умирали от странной пневмании...
показати весь коментар
03.03.2021 09:45
+2
И сразу после этого, зебарыги распродали весь запас мед.масок? Будем отмечать?
показати весь коментар
03.03.2021 09:46
+2
Как там зебарыга Нефьодов? Сидит? А земародер Радуцкий? Уволен? Посажен на веснi?
показати весь коментар
03.03.2021 09:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Угу,а до этого зекретин катался в Оман ,вы продавали запасы масок ,а люди всю зиму умирали от странной пневмании...
показати весь коментар
03.03.2021 09:45 Відповісти
И сразу после этого, зебарыги распродали весь запас мед.масок? Будем отмечать?
показати весь коментар
03.03.2021 09:46 Відповісти
надо отмечать?
показати весь коментар
03.03.2021 09:46 Відповісти
Как там зебарыга Нефьодов? Сидит? А земародер Радуцкий? Уволен? Посажен на веснi?
показати весь коментар
03.03.2021 09:48 Відповісти
Ура уже год прошел. Кстати по оценкам ученых (Волянский) к марту в Украине смертность от ковида должна была быть 30-40 тыс. По самому оптимистичному если не ошибаюсь было 25 тыс. у нас 26, 3 на сегодня. Значит справляемся, правда сейчас надо еще месяц полтора выдержать.
показати весь коментар
03.03.2021 09:52 Відповісти
і що буде через місяць?
показати весь коментар
03.03.2021 10:08 Відповісти
варианты ответа, выберите правильный:
1) Воскреснет Гитлер
2) Снимут Степанов
3) Сезонные вирусные заболевания пойдут на спад
показати весь коментар
03.03.2021 12:11 Відповісти
Рік тому в Україні виявили першого хворого на COVID-19, - Степанов - Цензор.НЕТ 3213
показати весь коментар
03.03.2021 10:15 Відповісти
Приблизительно тогда же(чуть раньше) из госрезерва в неизвестном направлении была вывезена первая маска
показати весь коментар
03.03.2021 10:24 Відповісти
Год назад одним из первых переболел Андрей Дидовик и вся его семья. Он активный антимасочник и антиваксер. В каджой теме про ковид он аж из штанов выпрыгивал, агитируя не носить маски. А сейчас исчез. И исчезли другие антиковидчики - поедатель зябликов и другие. Обычно такое происходит, когда ковид тяжело протекает у кого-то из близких и до человека с запозданием доходит чем на самом деле он все это время занимался.
показати весь коментар
03.03.2021 10:39 Відповісти
Вот на днях видет его тут. К сожалению, не вспомню точно где. Гонит по-преженму на психоз вокруг Ковида .при этом сам как обычно находится в немного психотичном состоянии по теме Ковида.) Я очень обрадовался, писали что он умер, а на самом деле человек на своем посту, а это намного лучше чем в гробу))
показати весь коментар
03.03.2021 12:15 Відповісти
Ну, по крайней мере, у него был шанс поумнеть.
показати весь коментар
03.03.2021 12:17 Відповісти
може, їх просто блокують твої "колеги", такі саме гівноїди, що мати рідну продадуть за 30 срібників?
показати весь коментар
03.03.2021 14:53 Відповісти
А чому ж тоді тебе не блокують?
показати весь коментар
03.03.2021 15:10 Відповісти
Ага, 1 хворий на момент незаконного (без надзвичайного стану) введення безглуздого карантину.
показати весь коментар
03.03.2021 14:52 Відповісти
 
 