Рік тому в Україні виявили першого хворого на COVID-19, - Степанов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
3 березня 2020 року Україна прокинулася в новій реальності, адже рівно рік тому в країні виявили першого хворого на коронавірусну інфекцію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"Рівно рік тому ми зафіксували в Україні першого хворого на COVID-19. Це сталося 3 березня 2020 року. І саме з цієї дати Україна прокинулася в новій реальності. Це рубікон, від якого почався відлік боротьби наших медиків зі світовою пандемією коронавірусу", - зазначив міністр.
За словами глави МОЗ, Україна "зустріла пандемію з майже розваленою системою охорони здоров'я".
Топ коментарі
+3 Валерия Ларченко b661826f
показати весь коментар03.03.2021 09:45
+2 Shu Shu
показати весь коментар03.03.2021 09:46
+2 Shu Shu
показати весь коментар03.03.2021 09:48
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
1) Воскреснет Гитлер
2) Снимут Степанов
3) Сезонные вирусные заболевания пойдут на спад