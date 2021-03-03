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Аваков закликав українців готуватися до розпаду РФ: Що-небудь станеться, а ми не готові. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков упевнений, що навіть через 10 років Україна буде мати можливість повернути собі захоплені Крим і Донбас.
Про це глава МВС Арсен Аваков заявив в інтерв'ю Гордон, передає Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що ця ситуація повернеться. Як з НДР і ФРН, напевно, так? Що-небудь трапиться в Росії: почнеться революція або розпад Росії, або ще щось там станеться - а ми не готові. Ось за це я переживаю. Раптом війна, а ми не готові", - заявив Аваков.
Топ коментарі
+24 Сергей Трофимов 7c913dc7
показати весь коментар03.03.2021 11:44
+24 Sophia-Maria Duglass
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+19 Тупин Вова
показати весь коментар03.03.2021 11:43
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Ввести обов"язковий екзамен з української мови та історії України. Тих то здав на відмінно - преміювати проходженням курсів стрілецької підготовки з врученням автоматичної зброї,
хорошистам - напівавтоматичної, тим, хто на задовільно - неавтоматичної.
Тим хто на незадовільно - позбавити права голосу до здачі наступного екзамену, але при його успішній здачі зброю вже не давати.
Мало того, что Аваков негодяй, так ещё и дурак. Пускай та Россия хоть на атомы распадётся - что за неё думать? Тем более, за последние 7 лет РФ Крымом приросла.
Сейчас уместней думать о десятках (если не сотнях) тысяч обладателей Румынских и Венгерских паспортов на Галичине, о том, что Польша, хотя пока и не выдаёт свои паспорта, но при въезде собирает все данные, достаточные для мгновенного оформления польского паспорта. Эти ж мероприятия денег стоят, а потому делаются не забавы ради и рано или поздно "выстрелят". А падлючее ЗЕ-шапито вместо противостоять этой реальной проблеме, зарегистрировало законопроект о легализации второго и более гражданств.
Ну а коль Авакову угодно фантазировать о чём-то эфемерном и недосягаемом, то пусть думает, например, об Арарате - сколько сотен лет тому назад Арарат Турция отхапала? А то вдруг Турция начнёт разваливаться, надо ж будет Арарат не провтыкать. Тем более, Азербайджан рядом, а в нём полно Тофиков с Рафиками, которые на практике отстажированы шерсть с жоп Самвелов и Гургенов драть.
- у одичавших и голодных кацапов будет куча незаконного оружия, а у украинцев для защиты себя и семьи законного оружия не будет благодаря Авакову, который начал у Гордона свою предвыборную кампанию для избрания себя фюрером.. будет только полицейское, имени вечного мента, государство Украина и пещерное правосудие в нём
Надеялись на Порошенко но он по сути байкотировал все реформы и особенно реформу судов.
На ЗЕ понятное дело никто не собирается опираться ибо понимают что он некомпетентен вообще!
На отработанных политиков типа Турчинова и Яценюка тоже не опереться.
Кличко - политический слабак. За ним нет никаких сил.
Единственный на кого можно опереться - это Аваков, который в условиях войны может организовать более-менее решительный силовой отпор + может быстро и решительно подавить пятую колонну в Украине.
Как бы мне не был противен Аваков, но увы пока нет др. политической альтернативы выживания страны в борьбе с РФ.
РЮКЗАКЕВИЧ ЧЕМПІОН ПО П*РД*ННЮ В КАЛЮЖИ
Расєя розвалиться і так, це вже і самі расцєянці розуміють.
Достойний, порядний чоловік, не лицемір, не лизоблюд, знаючий собі ціну, іронічний і в міру щирий.
Пропоную "поливальникам лайном" на зарплаті, пересилити себе і переглянути інтерв'ю від початку до кінця (youtube.com/watch?v=JMQ_7d20lfg), чисто для себе(можна кураторам не доповідати). Упевнений, на підсвідомому рівні, кожен зможе відчути - фальшивий Аваков, чи справжній.))
Сорок пачок Верховини
Мило, майтки і майка
Шапка, чоботи, куфайка
І з начосом калісони
Пусть расскажет как подло и мелко мстил пацанам, которые публиковали фото и видео его виллы в Испании - выставлял по ним карточки в Интерполе без оснований, как втихаря сейчас пишет письма в Академию Наук и в Кабмин с просьбой отдать ему корпус института на ул. Богомольца.
Как он в нарушение всех законов отмазывал Дейдея от уголовки и отдавал приказ делать ему новые левые документы. Как от продвигал сепара и наркомана сейчас его поддерживает (негласно) Киву.
Список вопросов очень длинный.
А воинствующее меньшинство, опять поставят перед факом...
рндон почав Авакова розкручувати? Мабуть Ваву скоро в утиль, а цього готують на президента.
До чого взагалі готовий міністр Аваков?
Біженців (переселенців) з окупованих територій прийняти, розмімстити їх десь, якесь житло їм дати він готовий? - Ні. - То якими ж тоді іншими "внутрішніми справами" він займається?
Если не может - значит тупой как пробка, если не хочет - значит где-то там "в глубине" он ватник. Хитрожопый гусь.