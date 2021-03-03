"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Суспільство
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що медична система України готова до третьої хвилі епідемії COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час онлайн-брифінгу.
"Останній локдаун, адаптивний карантин, активне зонування регіонів і зимові канікули дозволили нам реалізувати дві мети - зменшити згубний вплив на соціально-економічні зв'язки в Україні та підготувати медичну систему до надскладного завдання щодо повної вакцинації людей. Не секрет, що світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї, але висоту хвилі ми можемо знівелювати", - зазначив міністр.
Водночас, за словами Степанова, збити цю хвилю коронавірусу вдасться за допомогою вакцинації українців.
"МОЗ забезпечило українців якісною, ефективною вакциною, виробника зі світовим ім'ям - це AstraZeneca, яка виготовляється під назвою CoviShield, є британсько-шведською розробкою спільно з представниками Оксфордського університету", - сказав глава МОЗ.
Будь ласка, зачекайте...
И хороши у нас дела.
Но вам судьба, как видно, из каприза,
Ещё сюрприз преподнесла.
Сгорел ваш дом... с конюшней вместе…
Когда пылало всё поместье!
Но в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо.
все больнички забиты
люди разболтаны леваками и кац пропогандой...
все хорошо...
Oleksa Razum
@OleksaRazum
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Дивлячись на сьогоднішню владу можна сказати лише одне: "ЗАЗЕБАЛІ!"
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Згідно з документом, який розміщено на сайті МОЗ, забороняється розголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, тощо).
Дійсно, навіщо холопам знати про оборудки Радуцкого-Степанова та Зеленського. А то знову почнуть ставити питання, чому мільярди з бюджету йдуть незрозумілим фірмам-прокладкам людей Януковича та дивним виробникам вакцин....https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19022021--298-pro-rozpodil-vaccines-vakcini-proti-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2-zakuplenoi-za-koshti-derzhavnogo-bjudzhetu-ukraini-na-2021-rik?fbclid=IwAR1TCqSRUrenkQsjd9h9uc6JyiWf5-b-xuR60mG6fhhXJwR6qFHrBYonxfM
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