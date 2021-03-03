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"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов запевнив, що медична система України готова до третьої хвилі епідемії COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Степанов заявив під час онлайн-брифінгу.

"Останній локдаун, адаптивний карантин, активне зонування регіонів і зимові канікули дозволили нам реалізувати дві мети - зменшити згубний вплив на соціально-економічні зв'язки в Україні та підготувати медичну систему до надскладного завдання щодо повної вакцинації людей. Не секрет, що світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї, але висоту хвилі ми можемо знівелювати", - зазначив міністр.

Водночас, за словами Степанова, збити цю хвилю коронавірусу вдасться за допомогою вакцинації українців.

"МОЗ забезпечило українців якісною, ефективною вакциною, виробника зі світовим ім'ям - це AstraZeneca, яка виготовляється під назвою CoviShield, є британсько-шведською розробкою спільно з представниками Оксфордського університету", - сказав глава МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: три області потрапили до "червоної" зони, дев'ять - до "помаранчевої", - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Просто нет границ наглой брехне этого готового мародёра.
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03.03.2021 11:52
+9
Гоніть цього корупціонера геть! Це ворог.
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03.03.2021 11:52
+7
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 1294
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03.03.2021 12:01
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Просто нет границ наглой брехне этого готового мародёра.
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03.03.2021 11:52 Відповісти
они все несут то, что приятно ослиным оманским ушам...
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03.03.2021 11:55 Відповісти
Якпз тут він не бреше. Їхня система готова до всього. Їй (системі) просто по*уй.
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03.03.2021 11:59 Відповісти
ви - брехуни
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03.03.2021 11:52 Відповісти
Гоніть цього корупціонера геть! Це ворог.
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03.03.2021 11:52 Відповісти
"Мир стоит на пороге третьей волны коронавируса, наша медицинская система готова к ней", - Степанов - Цензор.НЕТ 2516
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03.03.2021 11:53 Відповісти
Спаситель Мира! (тряпка на рот, мутное неведомое шириво и скоты рубящие на этом бабло)
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03.03.2021 11:53 Відповісти
Да вы вакцинацию начать раньше Зимбабве не готовы, не то что к третьей волне, наперсточники!
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03.03.2021 11:53 Відповісти
И даже желания протестировать чужие вакцины у них не появляется, не то что что-то производить, пусть даже чужое, но в Украине. Готовность 100%.
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03.03.2021 12:03 Відповісти
Мля... Если слушать єтого дебила - то становится ясно, что наша медицинская система лучшая в єтой голактике и уже давно и успешно лечит от смерти!
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03.03.2021 11:54 Відповісти
Всё пустяки, прекрасная маркиза,
И хороши у нас дела.
Но вам судьба, как видно, из каприза,
Ещё сюрприз преподнесла.
Сгорел ваш дом... с конюшней вместе…
Когда пылало всё поместье!
Но в остальном, прекрасная маркиза,
Всё хорошо, всё хорошо.
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03.03.2021 11:55 Відповісти
После майдана недавнего на Банковой и у ОГП вспышка будет обязательно.Стариков потеряем немеряно по всей Украине.Рассадник Ковида.
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03.03.2021 11:55 Відповісти
академия брехунов...
все больнички забиты
люди разболтаны леваками и кац пропогандой...
все хорошо...
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03.03.2021 11:57 Відповісти








Oleksa Razum

@OleksaRazum

·2 ч

Дивлячись на сьогоднішню владу можна сказати лише одне: "ЗАЗЕБАЛІ!"
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03.03.2021 11:58 Відповісти
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 1671
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03.03.2021 12:01 Відповісти
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 1294
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03.03.2021 12:01 Відповісти
Скорей всего героинчик 🤣
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03.03.2021 12:16 Відповісти
Межгалактический чемпион? Феерический д-**!
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03.03.2021 12:01 Відповісти
график, который показывает насколько готова
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 2721
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03.03.2021 12:02 Відповісти
Реалізує на практиці бачення блазня... "Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 6521
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 998
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03.03.2021 12:02 Відповісти
Alex N Alex Noyt

·

Згідно з документом, який розміщено на сайті МОЗ, забороняється розголошення конфіденційної інформації (будь-якої інформації щодо виробників та/або постачальників, ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, тощо).

Дійсно, навіщо холопам знати про оборудки Радуцкого-Степанова та Зеленського. А то знову почнуть ставити питання, чому мільярди з бюджету йдуть незрозумілим фірмам-прокладкам людей Януковича та дивним виробникам вакцин....https://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-19022021--298-pro-rozpodil-vaccines-vakcini-proti-gostroi-respiratornoi-hvorobi-covid-19-sprichinenoi-koronavirusom-sars-cov-2-zakuplenoi-za-koshti-derzhavnogo-bjudzhetu-ukraini-na-2021-rik?fbclid=IwAR1TCqSRUrenkQsjd9h9uc6JyiWf5-b-xuR60mG6fhhXJwR6qFHrBYonxfM
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03.03.2021 12:04 Відповісти
До речі , нові дороги , в які вбахали ковідні гроші, вже руйнуються . На новісенькій дорозі Сміла Черкаси , з'явилися хвилі , та тріщини .
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03.03.2021 12:06 Відповісти
сходять разом зі снігом
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03.03.2021 12:08 Відповісти
ух, отлегло, ну раз Степанов сказал значит так и есть
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03.03.2021 12:07 Відповісти
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 9252
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03.03.2021 12:10 Відповісти
Сепанов, хватит смотреть на глобус Украиньі!!! мир вакцинируется, пока тьі вьідаешь данньіе Украиньі за мировьіе.
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03.03.2021 12:16 Відповісти
Наши врачи что,-дураки, если они отказываются прививаться этим индийским не пойми чем? А они АРМИЮ пичкают этой******! Комерсы на гос. должностях,- это не просто зло, это вредительство в особо крупных размерах!
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03.03.2021 12:21 Відповісти
Ні до першої, ні до другої хвилі ми не були готові, і зараз вас не підведемо! - Степанов.
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03.03.2021 12:23 Відповісти
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 201
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03.03.2021 15:57 Відповісти
та ми вже бачим як готові.....ви і до першої хвилі були готові - дороги будували, що весною зі снігом розтанули
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03.03.2021 12:25 Відповісти
Задовбали Крадуцький із Степановим. Завжди у них все готово і завжди виходить, що ні хрена не зроблено...
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03.03.2021 12:25 Відповісти
За ним буцигарня плаче. Нездара, який думає що за все не буде відповідати.
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03.03.2021 12:37 Відповісти
через лет десять: - мир стоит на пороге 36-й волны коронавируса, но мы к ней готовы
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03.03.2021 13:11 Відповісти
"Готова"?
Пора обновлять запасы гречки, сухарей и керосина...
"Світ стоїть на порозі третьої хвилі коронавірусу, наша медична система готова до неї", - Степанов - Цензор.НЕТ 8373
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03.03.2021 13:21 Відповісти
Хочется спросить этого "товарисча", а хрена ты делал последний год, не твои ли обязанности готовить систему к волнам?
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03.03.2021 13:44 Відповісти
 
 