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Рада попередньо схвалила скасування сезонного переведення годинників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Верховная Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №4201 про обчислення часу, який передбачає скасування сезонного переведення годинників.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 277 нардепів.

Законопроєкт передбачає, що Україна повинна залишитися на зимовому часі.

За словами нардепа "Слуги народу" Роксолани Підласій, парламент сподівається прийняти законопроєкт до 25 березня у другому читанні, щоб у цьому році не переходити на літній час.

Вона також розповіла, що якщо законопроєкт не встигнуть прийняти в березні, то останній перехід на зимовий час відбудеться в жовтні 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
Ці ідіоти крадуть в українців годину світлого часу наприкінці дня, і змушують спати чи не серед ночі під сяючим сонцем.
Крім того, вони похєрили необхідність діяти синхронно з ЄС у цьому питанні.
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03.03.2021 13:13
+36
Это, может, и удобно, чтобы не было путанницы с переводом времени, но летом, ночь будет наступать примерно в 21:00, а светать в 2 часа ночи. С летним временем было как-то удобней в этом плане.
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03.03.2021 13:13
+24
Бред.
В марте месяце будет в 5 утра светло. Зачем?
Умные люди придумали подарить этот час вечеру...
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03.03.2021 13:16
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А может это время Грузии или Турции??? У вас уже комплекс от москалей... Надо жить как НАМ удобно а не сверяться по москалям!
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03.03.2021 17:02 Відповісти
Стадо дебилов... Весь день под лампочкой сижу, домой под лампочкой иду, дома тоже под лампочкой живу, как пещерный житель.. Жду не дождусь, когда то летнее время настанет, а нет, на тебе фашист гранату... Мне кажется, это они специально хотят ещё подтолкнуть жителей востока в сторону светлого мордора...
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03.03.2021 14:25 Відповісти
электроолигархи хотят прибыли
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03.03.2021 18:31 Відповісти
А "житєлі востока" не пробували раніше на роботу приходити? Місцева влада має на це право. Але навіщо робити зручно? Хоча про що це я? Для мене термін "житєль востока" асоціюється з композицією "Машини времени" Кафе Лира.
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03.03.2021 22:15 Відповісти
Ответный вопрос. А жители запада не пробовали ходить на работу позже? Две трети страны живет в +3 по Гринвичу.
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04.03.2021 12:40 Відповісти
А зачем тебе Гривич?
Встаёшь с рассветом, ложишься с закатом - и будет тебе счастье!
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06.03.2021 12:52 Відповісти
Нужно кончать эту тупую дискуссию, давайте лучше поюморим))
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06.03.2021 11:54 Відповісти
В Украине должно быть два часовых пояса.Закарпатский и Луганский и области сами решат к какому им лучше присоединиться.Если в Харькове жить по Закрпатскому ,то летом в 7 вечера уже темно,а 7 утра - солнце почти в зените.Хорошо только лентяюгам.Строителям и селянам -полная хана.
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03.03.2021 14:25 Відповісти
Может быть на то и рассчитано. Чтобы считать Закарпатье - это что-то одно, а Луганск - что-то другое. Разделить еще и за часовым поясом. Идея хорошая, но ... только после окончания войны.
Сейчас она неуместна.
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03.03.2021 14:42 Відповісти
Во многом именно из таких мелочей и складывается негатив.Я,например ,искренне радовался Ещё при савке,когда мне было едва за 30 ,после работы,в летнюю спеку, окунуться вместе с семьёй на карьере и у меня и семьи был лишний час активно провести свой отдых.А утром по прохладе ,а не в спеку облачаться в сварочную робу и варить,варить варить.Столько рабочего времени и времени для отдыха теряется зря.А сейчас нас вообще хотят оставить на зимнем.Это боком выйдет придуркам -депутатам.Гарантирую.
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03.03.2021 16:01 Відповісти
А мне, Тёма, западло вовращаться домой после работы, когда солнце ещё палит в окна. Лучше по вечерней прохладе!
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06.03.2021 12:54 Відповісти
Этим же рыги занимались , чтол было как у Рассеи и Беларассеи
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03.03.2021 14:27 Відповісти
Иди лечись уже! Я лично хочу, чтобы было как в Турции.
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04.03.2021 12:42 Відповісти
Мне кажется по такому вопросу как летнее или зимнее время нужно провести референдум или опрос. Уверен что вменяемые люди однозначно за летнее время
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03.03.2021 14:47 Відповісти
О чём вы..? 73% невменяемых в стране...
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03.03.2021 14:51 Відповісти
Тех 73% "вменяемых" давно нет. Новые тарифы их немного привели в чувства Рада попередньо схвалила скасування сезонного переведення годинників - Цензор.НЕТ 5561
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03.03.2021 15:16 Відповісти
73% голосовали против твоего хозяина.
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04.03.2021 12:43 Відповісти
Зимнее время. Только зимнее.
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03.03.2021 14:53 Відповісти
Когда сцобаке делать нечего она самизнаетечто лижет. Так и тут.
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03.03.2021 15:06 Відповісти
Маладцы! Теперь в августе темно уже в пол-седьмого будет. Очень правильно.
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03.03.2021 15:13 Відповісти
За то светло будет в 2 часа ночи Рада попередньо схвалила скасування сезонного переведення годинників - Цензор.НЕТ 2327
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03.03.2021 15:17 Відповісти
И это победа!
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03.03.2021 15:21 Відповісти
Да ваще, мля, дня не будет. Что там говорить?
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03.03.2021 17:38 Відповісти
Не, день будет, но только ночью))
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03.03.2021 20:39 Відповісти
Берут примкр с кацапстана
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03.03.2021 15:49 Відповісти
Да заплатила им раша- этому свинарчуку - стефачуку 😀😀😀
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03.03.2021 16:37 Відповісти
Саме зимовий час наш за астрономією, тому або залишити зміну часу весною та восени, або залишити який зараз, бо літній час це час москалів.
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03.03.2021 16:00 Відповісти
Весняний час грузинів, а осінній -китайців А може літній час він урецький. Турція на тих самих мередіанах як і Україна в них теперішний наший літній час без переводів, і головне в них не має комплексів "Пачему как в Маскве".
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03.03.2021 16:16 Відповісти
А может это час Турции и Эфиопии причем тут кацапы?
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03.03.2021 16:44 Відповісти
Замечечательно((( Теперь на юге Украины летом в 3 часа ночи будет светло, а в 7 часов вечера - темно.
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03.03.2021 16:12 Відповісти
Я не біла миша, а держава не тоталітарний Бог щоб маніпулювати сонцем і часом. Пора це гвалтування часом заборонити. Залишити час, який відповідає часовому поясу в Україні без всіляких + або -
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03.03.2021 16:26 Відповісти
Нечего рашкиным тролям подпевать !!!!

Хотя Вы сам явно из них , судя по нулевому нику .
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03.03.2021 16:35 Відповісти
Та переведите уже на Московское.
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03.03.2021 16:55 Відповісти
Мне больше подходит турецкое
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04.03.2021 12:44 Відповісти
Зимнее время! Только зимнее!
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03.03.2021 17:36 Відповісти
Дибилы. Лучше бы вечером день дольше был чем в 3 часа ночи утро.
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03.03.2021 17:42 Відповісти
В свое время мотался по европе раз в месяц минимум. Могу сказать на своем опыте точно что разницу в пару часа человеческий ЗДОРОВЫЙ организм практически не замечает от слова совсем. Уж лучше бы оставили перевод. Раз перевел и забыл. Даже мой кот на третий день привыкает еду просить на час позже или раньше, а тут для некоторых людей проблема. Биологи итить)
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03.03.2021 18:03 Відповісти
нарешти
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03.03.2021 18:27 Відповісти
Нам лучше летнее время, осенью после работы можно что-то возле дома сделать и летом на час дольше в темноте поспать..
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03.03.2021 18:41 Відповісти
А знаете почему зеленая слизь оставила зимнее время?

Потому, что чем короче световой день и раньше начинает темнеть, тем раньше люди по всей стране включают свет, тем больше мы потребляем электроэнергии, тем больше мы платим по платежкам.
Вместе с этим мы и наши дети будем проводить меньше времени на улице и больше времени в квартирах/помещениях, что плохо для здоровья нации в целом.
Все эти отмазки про наше астрономическое время и т.д. - это детский лепет. Реально надо было провести опрос, вам каждый адекватный родитель скажет, по какому времени они и их дети хотели бы жить. Да и не нужно приплетать мокселей, они здесь не причем.
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03.03.2021 18:49 Відповісти
А ведь верно: с установлением "зимнего времени" потребление электроэнергии вечерами увеличится на протяжении почти всего года. Кому это выгодно?..
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03.03.2021 21:37 Відповісти
Ребята, подписываем петицию за летнее время https://petition.president.gov.ua/petition/113950
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03.03.2021 19:11 Відповісти
Да вообще пох.
Почему эта новость в топе???
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03.03.2021 19:50 Відповісти
какое на х* зимнее время???
они охренели??
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03.03.2021 20:22 Відповісти
два варианта..либо забивать...либо возврат в 19 век когда освещали газовіми фонарями и керосинками...соответсвенно максиамльно захватівая рабочий день на заводах и фабриках...
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03.03.2021 21:50 Відповісти
Люди добрі!
Світ давно вже вирішив проблеми з часом у таких країнах, які займають трохи більше, ніж один часовий пояс. У східних районах школи, садочки, установи, організації, сфера обслуговування тощо розпочинають свій робочий день на 20-40 хвилин раніше, ніж, наприклад, у Києві (доречі, південь у Києві наступає десь за 10 хвилин після півдня). Західні області на такий же самий час, але пізніше. І не потрібно маніпулювати, як той циган, Сонцем.
Згадалося, як у дев'яності роки обговорювали це питання. Коли мешканцям сходу запропонували цю ідею, то головним аргументом було: "Ето што, наші дєті будут іті в школу на 8 часов утра, вместо 9? Да нікагда". А той факт, що по сонцю чи 8 ранку по Києву, чи 9 ранку "по літньому" (москві), це одне й теж, то це дуже висока математика. І зрозуміти це можна мабуть лиш тоді, коли вдягнути кашкет, бо звивина в голові з'явиться.
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03.03.2021 22:03 Відповісти
Чуть что, сразу - москали, москали.. Летом до 10 вечера должно быть светло и точка. Зачем лучшую часть года проводить в потёмкахъ, когда хочется отдыхать и гулять взрослым и джетям?
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03.03.2021 22:53 Відповісти
у зРады не двойные, у нее проституционные стандарты... го они говорят об уходе от расии, то сами же двигают Украину в ту сторону... особенно уродливой выглядит морда небрито-немытого жирного борова стефанчука... баран, переставь на 2 часа вперед и заморозь... уйдешь от расии и приблизишься в Европе...
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04.03.2021 06:16 Відповісти
1. Прочитал закон об исчислении времени и не нашёл в нём главного! В законе нет привязки часов к положению Солнца на небе. Дебутаты скурили астрономию! Написано, что начало суток - 0 часов и 0 минут. А где при этом должно находиться Солнце - не известно.
А тем временем привязка существует исторически: стрелки часов должны показывать 12-00, (точнее 13-00) когда Солнце зените в Киеве. (13-00 - это так называемое декретная добавка).
2. Закон не указывает начало работы предприятий и организаций. Начало работы любого предприятия определяет трудовой коллектив при голосовании за трудовой договор. Кому не нравится начало работы, может написать заявление в администрацию о переносе начала работы для него лично, или выйти с предложением перенести начало работы для всего предприятия, то есть внести изменения в колдоговор.
3. Понятия зимнее/летнее время существует только при сезонных переходах. Закон отменил сезонные переходы, забудьте про них. Но останется привычка короткий световой день зимой обьяснять тем, что теперь мы остались на "зимнем" времени. Хотя длина светового дня не зависит от сезонных сдвигов в плюс или минус..
4. Ранее действовавший закон про сезонные переходы на 1 час опять же не запрещал на предприятиях сдвигать начало работы в -1 час в тот же день, когда стрелки переводили в +1.
И наоборот. Новый закон тоже не запрещает. Люди не знают своих прав!
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04.03.2021 12:49 Відповісти
Думаю тут ще й олігархи замішани.
Щоб ми платили більше за електрику на годину.
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04.03.2021 21:47 Відповісти
Не, я за зимнее летом!
Раньше темнеет и жара хоть чуть-чуть спадает!
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06.03.2021 12:56 Відповісти
Було би дивно, як би наша влада щось зробила б не через сідницю. Вони навіть не можуть порахувати на якому часовому поясі Україні краще жити. Не можуть скласти 1+1, тупі клоуни.
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14.03.2021 14:18 Відповісти
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