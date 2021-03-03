Рада попередньо схвалила скасування сезонного переведення годинників. ВIДЕО

Верховная Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №4201 про обчислення часу, який передбачає скасування сезонного переведення годинників.

Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 277 нардепів.

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Законопроєкт передбачає, що Україна повинна залишитися на зимовому часі.

За словами нардепа "Слуги народу" Роксолани Підласій, парламент сподівається прийняти законопроєкт до 25 березня у другому читанні, щоб у цьому році не переходити на літній час.

Вона також розповіла, що якщо законопроєкт не встигнуть прийняти в березні, то останній перехід на зимовий час відбудеться в жовтні 2021 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна цього року не перейде на літній час, якщо Рада встигне проголосувати закон у другому читанні в березні, - "слуга народу" Кравчук