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Рада попередньо схвалила скасування сезонного переведення годинників. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Верховная Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №4201 про обчислення часу, який передбачає скасування сезонного переведення годинників.
Як повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ, за проголосували 277 нардепів.
Законопроєкт передбачає, що Україна повинна залишитися на зимовому часі.
За словами нардепа "Слуги народу" Роксолани Підласій, парламент сподівається прийняти законопроєкт до 25 березня у другому читанні, щоб у цьому році не переходити на літній час.
Вона також розповіла, що якщо законопроєкт не встигнуть прийняти в березні, то останній перехід на зимовий час відбудеться в жовтні 2021 року.
Топ коментарі
+38 Михайло Козочкін
показати весь коментар03.03.2021 13:13
+36 Сергей Глушко 0a23ec55
показати весь коментар03.03.2021 13:13
+24 Харьков Сумской
показати весь коментар03.03.2021 13:16
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Будь ласка, зачекайте...
Встаёшь с рассветом, ложишься с закатом - и будет тебе счастье!
Сейчас она неуместна.
Хотя Вы сам явно из них , судя по нулевому нику .
Потому, что чем короче световой день и раньше начинает темнеть, тем раньше люди по всей стране включают свет, тем больше мы потребляем электроэнергии, тем больше мы платим по платежкам.
Вместе с этим мы и наши дети будем проводить меньше времени на улице и больше времени в квартирах/помещениях, что плохо для здоровья нации в целом.
Все эти отмазки про наше астрономическое время и т.д. - это детский лепет. Реально надо было провести опрос, вам каждый адекватный родитель скажет, по какому времени они и их дети хотели бы жить. Да и не нужно приплетать мокселей, они здесь не причем.
Почему эта новость в топе???
они охренели??
Світ давно вже вирішив проблеми з часом у таких країнах, які займають трохи більше, ніж один часовий пояс. У східних районах школи, садочки, установи, організації, сфера обслуговування тощо розпочинають свій робочий день на 20-40 хвилин раніше, ніж, наприклад, у Києві (доречі, південь у Києві наступає десь за 10 хвилин після півдня). Західні області на такий же самий час, але пізніше. І не потрібно маніпулювати, як той циган, Сонцем.
Згадалося, як у дев'яності роки обговорювали це питання. Коли мешканцям сходу запропонували цю ідею, то головним аргументом було: "Ето што, наші дєті будут іті в школу на 8 часов утра, вместо 9? Да нікагда". А той факт, що по сонцю чи 8 ранку по Києву, чи 9 ранку "по літньому" (москві), це одне й теж, то це дуже висока математика. І зрозуміти це можна мабуть лиш тоді, коли вдягнути кашкет, бо звивина в голові з'явиться.
А тем временем привязка существует исторически: стрелки часов должны показывать 12-00, (точнее 13-00) когда Солнце зените в Киеве. (13-00 - это так называемое декретная добавка).
2. Закон не указывает начало работы предприятий и организаций. Начало работы любого предприятия определяет трудовой коллектив при голосовании за трудовой договор. Кому не нравится начало работы, может написать заявление в администрацию о переносе начала работы для него лично, или выйти с предложением перенести начало работы для всего предприятия, то есть внести изменения в колдоговор.
3. Понятия зимнее/летнее время существует только при сезонных переходах. Закон отменил сезонные переходы, забудьте про них. Но останется привычка короткий световой день зимой обьяснять тем, что теперь мы остались на "зимнем" времени. Хотя длина светового дня не зависит от сезонных сдвигов в плюс или минус..
4. Ранее действовавший закон про сезонные переходы на 1 час опять же не запрещал на предприятиях сдвигать начало работы в -1 час в тот же день, когда стрелки переводили в +1.
И наоборот. Новый закон тоже не запрещает. Люди не знают своих прав!
Щоб ми платили більше за електрику на годину.
Раньше темнеет и жара хоть чуть-чуть спадает!