УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13072 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика УкраїниСуспільствоЗдоров'я
5 718 106
вакцина (3528) Зеленський (17470) COVID-19 (18065)

"Стою зараз перед вами і, мені здається, живий і здоровий", - вакцинований Зеленський закликав усіх робити щеплення проти COVID-19. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство Здоров'я

Президент України Володимир Зеленський закликав прискорити темпи вакцинації українців проти COVID-19 і зазначив, що вакцина для цього є.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Зеленський сказав, що питання вакцини проти COVID-19 і вакцинації він обговорював на зустрічі з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Він зазначив, що для прискорення процесу вакцинації дуже важливий особистий приклад українських чиновників.

"Вакцина є. Дуже хочеться, щоб в Україні було багато людей, які хочуть вакцинуватися. Це важливо. Важливо на своєму прикладі показувати людям, що це безпечно. Хочу вам сказати, що я стою зараз перед вами і, мені здається, живий і здоровий. Тому я б хотів, щоб вакцинація в Україні проходила більш швидкими кроками", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+40
"Стою зараз перед вами і, мені здається, живий і здоровий", - вакцинований Зеленський закликав усіх робити щеплення проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7080
показати весь коментар
03.03.2021 15:21
+32
"Стою зараз перед вами і, мені здається, живий і здоровий", - вакцинований Зеленський закликав усіх робити щеплення проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 2182
показати весь коментар
03.03.2021 15:23
+31
витамины нормально зашли в виде прививки кловану
показати весь коментар
03.03.2021 15:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"я стою сейчас перед вами и, мне кажется, живой и здоровый"--- очень печальная новость и ...большая недоработка медиков!
показати весь коментар
04.03.2021 00:54 Відповісти
Вот стою я перед вами, простая русская баба, мужем битая, попами пуганая, врагами стреляная - живучая.

"Стою зараз перед вами і, мені здається, живий і здоровий", - вакцинований Зеленський закликав усіх робити щеплення проти COVID-19 - Цензор.НЕТ 7948
показати весь коментар
04.03.2021 06:51 Відповісти
Зеля, відчуття часто бувають такі оманливі!
показати весь коментар
04.03.2021 14:03 Відповісти
Как-то в заявлении пана Зеленского все совокуплено . Как бы, 2 в одном - за здравие и за упокой. К чему бы это... ЗЫ.. А я думал , шо видосики ему самому уже претят, дык нет , продолжает любоваться сам собов.
показати весь коментар
04.03.2021 14:16 Відповісти
вот бы еще толкнуть видосик, после посещения Евролаба, мол, "Стою сейчас перед вами и, мне кажется, живой и здоровый"... А то у спальчика делишки пошатнулыся, после полного пролета на выборах. Начал даже бочку переть против выше згаданого пана...
показати весь коментар
04.03.2021 14:20 Відповісти
"Стою перед вами, здоровый, холеный, живущий за ваш счёт на госдаче, постоянно отдыхаю за госсчет, езжу кортежем, которого не позволял ни один президент Украины, летаю самолётами по Украине за х..у тучу денег, снимаю видосики для зедебилов, до сих пор верующих в меня,от которых мне самому смешно, селал вид, что вакцинировался хз какой вакциной, но при этом показал свой могучий торс. Военные гибнут, та х..с ними, главное бабло на ковиде и дорогах распилили.
Но самое главное, что ко всему этому я и моя зебыдлотная команда не имеем никакого отношения,а во всем виноват Порошенко."
показати весь коментар
04.03.2021 15:49 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 