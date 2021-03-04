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Данилюк-Ярмолаєва (361) Буткевич Богдан (432)

"Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так?. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

"Без цензури" в прямому ефірі вже сьогодні ввечері.

О 20.45 Марина Данилюк-Ярмолаєва і Богдан Буткевич розкладуть по поличках вакцину, "вагнерівську" спецоперацію, брехню Андрія Єрмака та Олексія Арестовича, ворогів української мови і не тільки, повідомляє Цензор.НЕТ.

- Зрада, "вагнерівці" та Арестович. Державне бюро розслідувань викрило брехню Офісу Президента, офіційно визнавши провал спецоперації із затримання "вагнерівців". Що тепер розкажуть про "вагнерівську" спецоперацію спікери Андрій Єрмак, Олексій Арестович та їм подібні? Тим часом, без охорони залишається Василь Бурба, який відмовився йти на угоду і промовчати про спецоперацію.

- Хто проти української мови? Чому "слуги" раптом вирішили допомогти ОПЗЖ у боротьбі проти державної мови? Як проросійські сили воюють з українською в регіонах? І як етнічна малороска Оксана Марченко бореться за російську мову в Україні?

- Вакцинації - так? Розбираємо скандал навколо якості препаратів і вакцинації політиків.

Приєднуйтесь до посиденьок "Без церзури в прямому ефірі"!
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Топ коментарі
+8
Мовний конфлікт може бути серед лінгвістів стосовно, скажімо, проект, чи проєкт. А те, що в Україні пов'язано із самим функціонуванням української мови, є національним конфліктом українців з російськими окупантами. По суті це є національно визвольна війна.
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03.03.2021 21:22
+7
"Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так? - Цензор.НЕТ 5214
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03.03.2021 21:16
+5
"Без цензуры" в прямом эфире: зрада, вагнеровцы и Арестович, кто против украинского языка, вакцинации - да? - Цензор.НЕТ 8802
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03.03.2021 20:50
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свічка@svecha62 1 мар.

Валерій Калниш
"Как сказал один мой знакомый, когда на Банковой еще обсуждалась поставка индийских вакцин в Украину: "Когда все вскроется, нам всем будет очень стыдно".
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03.03.2021 20:49 Відповісти
ПОБРЕЙ СТРАШНУЮ РЫЖЕ-ПЕГУЮ БОРОДУ, ПОХОЖА НА СТАРУЮ МА-НДУ, КОТОРАЯ К СТАРОСТИ ОТ МОЧИ ВЫГОРАЕТ
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03.03.2021 20:49 Відповісти
расеянское номерное у...ще, это ты так о выплюновшей тебя на свет божий манде?
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03.03.2021 22:57 Відповісти
раздался пронзительный визг со стороны параши. ты сам небось "хаспатин Алымпыя", да?
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04.03.2021 13:15 Відповісти
"Без цензуры" в прямом эфире: зрада, вагнеровцы и Арестович, кто против украинского языка, вакцинации - да? - Цензор.НЕТ 8802
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03.03.2021 20:50 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так? - Цензор.НЕТ 5214
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03.03.2021 21:16 Відповісти
Цензор.Нет - "....вагнеровцы и Арестович..... "
Як то кажуть - "Без коментарів":

"Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так? - Цензор.НЕТ 6084
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03.03.2021 21:16 Відповісти
Дайте ему селедки
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04.03.2021 00:41 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так? - Цензор.НЕТ 9814
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03.03.2021 21:17 Відповісти
Мовний конфлікт може бути серед лінгвістів стосовно, скажімо, проект, чи проєкт. А те, що в Україні пов'язано із самим функціонуванням української мови, є національним конфліктом українців з російськими окупантами. По суті це є національно визвольна війна.
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03.03.2021 21:22 Відповісти
"Без цензури" в прямому ефірі: зрада, вагнерівці та Арестович, хто проти української мови, вакцинації - так? - Цензор.НЕТ 7969

....
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03.03.2021 21:39 Відповісти
))))) Та припеніть....)))) Перший раз включив...)))Що це...зауважу не запитую хто ви? Так що це о те що Шуфрич анансував Перший незалежний??? Мені більш здаэться що це загримировані бабушки з нашого двру що на лавці плітки чешуть..))) не цікав вдовищ ..не подачі ні фактажу ні аргументаціїї одні розповіді...і це бз цензури )))) це без таланту
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03.03.2021 21:59 Відповісти
протухшая фсбшная консервная банка "Арестович"
конченая мразь
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03.03.2021 22:26 Відповісти



jackdorseydonotbanme

@jackdorseydono1

·1 ч

Пропустила вакцинацию наивеличнейшего. Только сейчас увидела эту дешёвую постановку в стиле "поющие трусы". Недопрезидента голый торс президентом не сделает. Убогое зрелище. Фу.
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03.03.2021 22:58 Відповісти
А можно не сербати і плямкати в ефірі?
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04.03.2021 07:33 Відповісти
Вам же пояснювали:не подобається - не дивіться....
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04.03.2021 08:53 Відповісти
Вони себе позиціонують як інтелектуалів, а це, я так думаю, вимагає демонстрування певного рівня поведінки. Так можна поспілкуватись зі знайомими по вайберу, і то не кожному сподобається!
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04.03.2021 11:58 Відповісти
ТАК 5 раз сказал - болен на бронхит и пьет лекарство!! в чате тоже всякие как ты пишут, ибо сказал не раз.
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07.03.2021 15:05 Відповісти
Богдан спасибо, вы с Маринкой - молодцы). С нас лайки и поддержка, возможно даже запатреоним) С вас качественный контент)
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04.03.2021 11:32 Відповісти
 
 