Голова Держприкордонслужби Дейнеко вакцинувався проти COVID-19: Коли є сумніви - командир мусить бути першим. ВIДЕО

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко вакцинувалася проти коронавірусної інфекції COVID-19 під час робочої поїздки в район операції Об'єднаних сил в 59-му військовому мобільному госпіталі в м. Сєвєродонецьк препаратом Covishield (Oxford / AstraZeneca) індійського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

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Власним прикладом глава прикордонного відомства показав необхідність вакцинації, яка допоможе долати пандемію.

"Хочу, щоб підлеглі розуміли, що я буду першим серед прикордонників", - сказав Дейнеко.

Він закликав підлеглих не боятися процедури і робити щеплення від небезпечної хвороби.

"Коли є сумніви, коли є вагання - командир мусить бути першим. Упевнений, що інші прикордонники побачать, що в цьому немає нічого страшного і краще вакцинуватися", - зазначив глава Держприкордонслужби.

Дейнеко особисто ще не перехворів на коронавірус і тому для нього і тих, хто ще також не хворів це вихід, - отримати вакцину і не захворіти.

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