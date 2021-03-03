УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12485 відвідувачів онлайн
Новини Відео Суспільство Боротьба з коронавірусом
1 143 9
вакцина (3528) Держприкордонслужба (4350) Дейнеко Сергій (80) COVID-19 (18065)

Голова Держприкордонслужби Дейнеко вакцинувався проти COVID-19: Коли є сумніви - командир мусить бути першим. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко вакцинувалася проти коронавірусної інфекції COVID-19 під час робочої поїздки в район операції Об'єднаних сил в 59-му військовому мобільному госпіталі в м. Сєвєродонецьк препаратом Covishield (Oxford / AstraZeneca) індійського виробництва.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

Власним прикладом глава прикордонного відомства показав необхідність вакцинації, яка допоможе долати пандемію.

"Хочу, щоб підлеглі розуміли, що я буду першим серед прикордонників", - сказав Дейнеко.

Він закликав підлеглих не боятися процедури і робити щеплення від небезпечної хвороби.

"Коли є сумніви, коли є вагання - командир мусить бути першим. Упевнений, що інші прикордонники побачать, що в цьому немає нічого страшного і краще вакцинуватися", - зазначив глава Держприкордонслужби.

Дейнеко особисто ще не перехворів на коронавірус і тому для нього і тих, хто ще також не хворів це вихід, - отримати вакцину і не захворіти.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Закликаю всіх робити щеплення, щоб потім не "робити собі нерви", - з'явилося відео вакцинації Зеленського. ВIДЕО

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Т.е. сомнения есть Глава Госпогранслужбы Дейнеко вакцинировался от COVID-19: Когда есть сомнения - командир должен быть первым - Цензор.НЕТ 2038
показати весь коментар
03.03.2021 17:39 Відповісти
не дай бог помре от короновируса, семья останется без денежных рек и брилиантовых берегов
показати весь коментар
03.03.2021 17:39 Відповісти
Он сказал: "Поехали!" и запил водой!
показати весь коментар
03.03.2021 17:40 Відповісти
пфф.. в футболке...как все (нормальные)... без "изюминки" как буба))))
показати весь коментар
03.03.2021 18:00 Відповісти
Радуцький в ефірі каналу "Україна 24", пряма мова: "Вірус мутує, і ми бачимо по Івано-Франківській області, що там почали хворіти більше молодих людей, дітей. З'явилися нові симптоми, які раніше не були властиві для COVID-інфекції: діарея, нудота і таке інше - це ті симптоми, яких не було раніше в COVID-19".Виникає питання, як створити вакцину, яка змогла б захистити від нових мутацій, різновидів вірусу. У мене в сім'ї вдалось побороти захворювання саме з такими симптомами. Ліки - наші, вітчизняні. Була і температура 40 градусів, і рвота, судоми, запаморочення, страшений біль в суглобах і в усьому тілі..., але все вже позаду. Завдяки нашій, українській медицині. А ІФА тест антитіл не виявив.
показати весь коментар
03.03.2021 18:19 Відповісти
Эту падаль даже вирус не берет.
показати весь коментар
03.03.2021 18:44 Відповісти
Как все эти при власти хотят быть первыми когда дело идет о их благополучии и здоровье.
Нашли себе отмазку чтобы пролезть вне очереди.
показати весь коментар
03.03.2021 18:43 Відповісти
Ні від ковіду, ні від вакцини дебіли не дохнуть. Так що і те, і те - не корисне.
показати весь коментар
03.03.2021 18:47 Відповісти
"Коли є сумніви і невпевненість - командир має бути першим..." Щось цього не бачилося,, коли про.бали Крим і Донбас, боягузи.
Але ... соснув ***** - отримає "повишеніє"... Так і живемо. і воюємо.
показати весь коментар
03.03.2021 19:42 Відповісти
 
 