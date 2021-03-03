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податкова міліція (1393) ДФС (2573)

Державна фіскальна служба тисне на український бізнес, - адвокат. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Економіка

Верховна Рада України прийняла закон про створення нового правоохоронного органу на зміну ДФС - Бюро економічної безпеки. Напередодні реформи ДФС тиск на бізнес, обшуки і вимагання хабаря - почастішали.

Про це йдеться в статті "Фіскальний терор або інвестиції: що вибере Україна?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Фактично зараз відбувається агонія податкової поліції, яка в останні дні свого існування намагається якимось чином дозаробити якісь крихти, які надалі вона заробити не зможе. З тієї причини, що орган буде ліквідовано та всі його співробітники будуть звільнені. Сьогодні є досить свавільна поведінка співробітників податкової поліції, яку видно в прямому тиску на бізнес, шляхом обшуків, шляхом незаконного опечатування складів, блокування діяльності підприємства, спроб арешту рахунків, систематичні виклики директорів, бухгалтерів на допит. таким чином просто моральний тиск для отримання незаконної вигоди від таких директорів", – підкреслив адвокат Максим Борисов.

Зазнають утисків компанії різних напрямків, починаючи від фармацевтичної галузі, закінчуючи агропромислового комплексу. Зокрема, представники фармкомпанії "Ворвартс Фарма" розповідають, що відчули тиск з боку співробітників ДФС.

"Ми не знали, нас ніхто не сповіщав, це була абсолютна несподіванка. В середині дня близько 10 людей увірвалися в офіс. В стилі характерному для такого роду заходів, всіх співробітників попросили вийти в кабінети, почали зачитувати ухвали суду", – розповів представник власників ТОВ "Ворвартс Фарма" Сергій Бойко.

Директор компанії "Ворвартс Фарма" Анна Гончарова додає:
"Їх було багато, мабуть, вони відчували силу за собою. Тому будь-які дії з нашого боку були паралізовані. Частина співробітників сиділа за одним столом в кухні, частина – в коридорі. Цілий день. Тому що ні повернуться на своє робоче місце, ні зайнятися якою-небудь роботою все-таки – можливості не було ні у кого. З великими труднощами попросили співробітники зателефонувати своїм сім'ям, попередити що з ними не буде зв'язку. Це теж було робити не можна".

Адвокати переконані: після реформи правоохоронної галузі змін на краще очікувати не варто, адже це система, вироблена десятиліттями.

"Йде переформатування системи, а не створення нової структури. На сьогодні будь-який підрозділ не виконує тих завдань, які поставило перед ними суспільство. Поліція фактично не розслідує злочини, державне бюро розслідування фактично не розслідує злочини правоохоронців. Після переформатування, наприклад, генпрокуратури в офіс генпрокурора, ніяких поліпшень не відбувається в кримінальному процесі. Як порушувався закон, так і порушується. Ось сюди вниз по ланцюжку", – переконаний адвокат Максим Борисов.

"Припиниться цей моральний тиск після ліквідації ДФС і з початком роботи Бюро економічної безпеки? Адже попередні співробітники проходили прискіпливий відбір і називалися "новими обличчями", – резюмують автори статті.
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Топ коментарі
+6
Горбатого могила виправить. Як вже тільки не реформували та не називали ту саму "податкову міліцію"...
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03.03.2021 19:22
+5
Это инвест-няни пытаются помочь, неблагодарные!
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03.03.2021 19:20
+2
Тре встигнути чим більше капусти нашинкувати ,доки конторку не прикрили !!!)))
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03.03.2021 19:19
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Тре встигнути чим більше капусти нашинкувати ,доки конторку не прикрили !!!)))
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03.03.2021 19:19 Відповісти
Та всі оті фармкомпанії треба садити довічно без суду і слідства. Про бідних буржуяк замовте слово...Адже в Україні відсутнє буь яке державне регулювання ціни ліків виробників.
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03.03.2021 19:29 Відповісти
Ти про що?? Фіскали ,це не фармоцевти, це державні рекетіри !!!)))
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03.03.2021 19:33 Відповісти
БАЖАНО ЧИТАТИ ВЕСЬ МАТЕРІАЛ. "В частности, представители фармкомпании "Ворвартс Фарма" рассказывают, что почувствовали давление со стороны сотрудников ГФС.Источник: https://censor.net/ru/v3251279"
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03.03.2021 19:41 Відповісти
Що не так??? Інцендент з фармкомпанією,це як приклад свавілля фіскалів!А стаття про агонію ліквідуємої контори !!!)))
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03.03.2021 19:49 Відповісти
Якби не свавілля фіскалів буржуї-клєптомпни взагалі б податків не платили.
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03.03.2021 20:06 Відповісти
Вони одне одного варті!! Після свавілля фіскалів ціни ще більше зростуть,збрите фіскалами бабло тре повернути !!!)))
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03.03.2021 20:25 Відповісти
Это инвест-няни пытаются помочь, неблагодарные!
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03.03.2021 19:20 Відповісти
"орган будет ликвидирован" - как поэтично Государственная фискальная служба давит на украинский бизнес, - адвокат - Цензор.НЕТ 8513
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03.03.2021 19:21 Відповісти
І після переатестації всі ті ж особи сядуть по тих же кабінетах, але з новою вивіскою.
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03.03.2021 19:23 Відповісти
Це має назву стерілізація або кастрація !!!)))
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03.03.2021 19:31 Відповісти
Горбатого могила виправить. Як вже тільки не реформували та не називали ту саму "податкову міліцію"...
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03.03.2021 19:22 Відповісти
Еммм... Відкрию таємницю. Так, цілком можливо корупціонера покарають, проте бізнес тобі знищать. Радій, що не доводилось мати з ними справу.
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03.03.2021 19:25 Відповісти
А хто ниє?)
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03.03.2021 20:09 Відповісти
Державна фіскальна служба тисне на український бізнес, - адвокат - Цензор.НЕТ 1483
Державна фіскальна служба тисне на український бізнес, - адвокат - Цензор.НЕТ 8961
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03.03.2021 19:34 Відповісти
Незрозуміло : успіх роботи президента визначається, чи 1.краще стало жити 90% населення?
2. Чи краще став жити 1 золотий % населення?
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03.03.2021 19:45 Відповісти
А как же? А для чего они там собрались?
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03.03.2021 20:06 Відповісти
Это система,огромное количество налогов,их дикие размеры, усложненная и запутанная система отчетности,возможность для взяточников при должности штрафовать бизнес.арестовывать имущество и его отбирать без судебных решений - все это создано законодателями за взятки умышленно и осознано,такие аферисты как гетьманович и ревка легко продавливали через зал подобные законы.
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03.03.2021 20:16 Відповісти
давить не на кого... в Украине нет бизнеса... чтобы делать бизнес, надо уезжать в Штаты...
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03.03.2021 20:24 Відповісти
Для меня налоговый орган как Днр- сепар в окопе.
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03.03.2021 22:00 Відповісти
 
 