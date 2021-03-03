Державна фіскальна служба тисне на український бізнес, - адвокат. ВІДЕО

Верховна Рада України прийняла закон про створення нового правоохоронного органу на зміну ДФС - Бюро економічної безпеки. Напередодні реформи ДФС тиск на бізнес, обшуки і вимагання хабаря - почастішали.

Про це йдеться в статті "Фіскальний терор або інвестиції: що вибере Україна?", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

"Фактично зараз відбувається агонія податкової поліції, яка в останні дні свого існування намагається якимось чином дозаробити якісь крихти, які надалі вона заробити не зможе. З тієї причини, що орган буде ліквідовано та всі його співробітники будуть звільнені. Сьогодні є досить свавільна поведінка співробітників податкової поліції, яку видно в прямому тиску на бізнес, шляхом обшуків, шляхом незаконного опечатування складів, блокування діяльності підприємства, спроб арешту рахунків, систематичні виклики директорів, бухгалтерів на допит. таким чином просто моральний тиск для отримання незаконної вигоди від таких директорів", – підкреслив адвокат Максим Борисов.

Зазнають утисків компанії різних напрямків, починаючи від фармацевтичної галузі, закінчуючи агропромислового комплексу. Зокрема, представники фармкомпанії "Ворвартс Фарма" розповідають, що відчули тиск з боку співробітників ДФС.

"Ми не знали, нас ніхто не сповіщав, це була абсолютна несподіванка. В середині дня близько 10 людей увірвалися в офіс. В стилі характерному для такого роду заходів, всіх співробітників попросили вийти в кабінети, почали зачитувати ухвали суду", – розповів представник власників ТОВ "Ворвартс Фарма" Сергій Бойко.

Директор компанії "Ворвартс Фарма" Анна Гончарова додає:

"Їх було багато, мабуть, вони відчували силу за собою. Тому будь-які дії з нашого боку були паралізовані. Частина співробітників сиділа за одним столом в кухні, частина – в коридорі. Цілий день. Тому що ні повернуться на своє робоче місце, ні зайнятися якою-небудь роботою все-таки – можливості не було ні у кого. З великими труднощами попросили співробітники зателефонувати своїм сім'ям, попередити що з ними не буде зв'язку. Це теж було робити не можна".

Адвокати переконані: після реформи правоохоронної галузі змін на краще очікувати не варто, адже це система, вироблена десятиліттями.

"Йде переформатування системи, а не створення нової структури. На сьогодні будь-який підрозділ не виконує тих завдань, які поставило перед ними суспільство. Поліція фактично не розслідує злочини, державне бюро розслідування фактично не розслідує злочини правоохоронців. Після переформатування, наприклад, генпрокуратури в офіс генпрокурора, ніяких поліпшень не відбувається в кримінальному процесі. Як порушувався закон, так і порушується. Ось сюди вниз по ланцюжку", – переконаний адвокат Максим Борисов.

"Припиниться цей моральний тиск після ліквідації ДФС і з початком роботи Бюро економічної безпеки? Адже попередні співробітники проходили прискіпливий відбір і називалися "новими обличчями", – резюмують автори статті.