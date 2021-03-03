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Електричка врізалася в машину на Донбасі - водій загинув, пасажира госпіталізовано, - ДСНС. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

У Покровському районі Донецької області приміський потяг зіткнувся з автомобілем. Удар припав якраз туди, де сидів водій авто.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Головного управління ДСНС у Донецькій області.

Аварія трапилася 3 березня близько 9.00. Авто виїхало на нерегульований залізничний переїзд у с. Новоселівка, де в нього врізалася пасажирська електричка Скотовате - Слов'янськ.

Унаслідок аварії в машині затисло двох чоловіків. Один із них залишився живий. Його вдалося звільнити з машини до приїзду рятувальників.

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Електричка врізалася в машину на Донбасі - водій загинув, пасажира госпіталізовано, - ДСНС 01
Електричка врізалася в машину на Донбасі - водій загинув, пасажира госпіталізовано, - ДСНС 02
Електричка врізалася в машину на Донбасі - водій загинув, пасажира госпіталізовано, - ДСНС 03

За словами прессекретаря ДСНС у Донецькій області Вероніки Бахал, інформує Вільне радіо, потерпілого з травмами доставили до лікарні.

Водій автомобіля помер на місці. Чоловікові було 57 років.

Наслідки аварії ліквідовували 13 працівників ДСНС. На час проведення слідчих дій рух цим шляхом призупинили.

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"Рух через залізничний переїзд забороняється, якщо, наприклад, черговий по переїзду подає сигнал заборони руху, якщо шлагбаум вже опущений або почав опускатися, якщо увімкнений заборонний сигнал світлофора чи звуковий сигнал незалежно від наявності та положення шлагбаума. Також рух забороняється, якщо за переїздом утворився затор, який змусить водія зупинитися на переїзді, або якщо до переїзду в межах видимості наближається потяг", – нагадує правила дорожнього руху речниця патрульної поліції Краматорська Ксенія Шостацька.

Самовільно відкривати шлагбаум або об’їжджати його чи машини, які стоять попереду, також не можна.

Якщо авто зупинилося на переїзді не з вини водія (наприклад, заглохло і не заводиться), водій зобов’язаний негайно висадити людей і спробувати звільнити переїзд, а якщо це не вдається зробити, він повинен:

а) за можливості послати двох людей уздовж колій в обидва боки від переїзду не менш ніж на кілометр (якщо одного, то в бік ймовірної появи поїзда, а на одноколійних переїздах — у бік гіршої видимості залізничної колії), пояснивши їм правила подавання сигналу зупинки машиністу поїзда (локомотива, дрезини), що наближається;

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б) залишатися біля транспортного засобу і, подаючи сигнали загальної тривоги, вживати всіх заходів для звільнення переїзду;

в) у разі появи поїзда бігти йому назустріч, подаючи сигнал зупинки.
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Топ коментарі
+10
Эти идиоты за рулем ежегодно соревнуются с теми, кто в наушниках по рельсам гуляет
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03.03.2021 19:24
+8
скотовата - какое символичное название )
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03.03.2021 19:48
+3
ну что за херь опять... ну не может электричка врезаться в авто... она по рельсам ходит))) пишите авто стало на пути электрички...
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03.03.2021 21:48
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успел...
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03.03.2021 19:12 Відповісти
Колись, ще при Союзі, на Черкащині, бачив на опущеному залізничному шлагбаумі транспарант - "Не швиди... На той світ встигнеш...".
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03.03.2021 19:16 Відповісти
Эти идиоты за рулем ежегодно соревнуются с теми, кто в наушниках по рельсам гуляет
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03.03.2021 19:24 Відповісти
скотовата - какое символичное название )
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03.03.2021 19:48 Відповісти
поголовье изменников надо приунижать...
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03.03.2021 20:04 Відповісти
мабуть не побачив .
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03.03.2021 20:13 Відповісти
Доездился в общем паровоз, пока не врезался в машину. Електричка врізалася в машину на Донбасі - водій загинув, пасажира госпіталізовано, - ДСНС - Цензор.НЕТ 5370
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03.03.2021 21:13 Відповісти
ну что за херь опять... ну не может электричка врезаться в авто... она по рельсам ходит))) пишите авто стало на пути электрички...
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03.03.2021 21:48 Відповісти
в случае появления поезда бежать ему навстречу, а можно лом на рельсы кинуть
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04.03.2021 09:17 Відповісти
заголовок ТОП, їхав собі водій спокійно і тут йому на полосу руху вискочив потяг....Адназначна винен машиніст
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04.03.2021 10:26 Відповісти
теперь этому водителю спешить некуда
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04.03.2021 13:28 Відповісти
Дети Дарвина. Наверно лишние хромосомы взыграли.
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04.03.2021 18:15 Відповісти
 
 