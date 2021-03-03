Сім років тому російські окупанти вбили в Криму першого загиблого у війні громадянина України Решата Аметова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Аметов вийшов на одиночний пікет на знак протесту проти окупації Криму. Його викрали, катували і вбили окупанти з так званої "самооборони Криму".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У березні 2014 року Решатові Аметову було 39 років. Він жив у передмісті Сімферополя з дружиною і трьома дітьми, заробляв на життя будівельними роботами та автоперевезеннями.

Аметов не був політичним активістом, але вмів відстоювати свої права: так, у 2012 році він домігся, щоб назва населеного пункту на Перовській селищній раді була вказана в тому числі й кримськотатарською мовою, а в свідоцтві про народження його дітей ім'я записали у форматі, який використовували до депортації кримських татар.

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Під час Революції Гідності він не був на Майдані, але активно поширював у соцмережах інформацію про події в центрі Києва.

У понеділок, 3 березня 2014 року, близько 9 ранку Аметов вийшов на площу Леніна в Сімферополі до будівлі Ради міністрів. На площі, оточеній по периметру російськими військовими, він провів близько 2 годин, після чого його схопили, затягли в машину і відвезли в невідомому напрямку.

Тіло Решата Аметова було знайдено 15 березня в покинутому саду неподалік від траси в селі Суничне Білогірського району Криму.

Слідство встановило, що Аметова викрали двоє учасників незаконного збройного формування "самооборона Криму" - Олександр Руденко (1975 р.н.) та Олександр Баглюк (1986 р.н.) під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації Скрипника Євгена Володимировича, 1966 р.н. Усім трьом заочно повідомили про підозру та оголосили їх у розшук.



