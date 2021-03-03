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Сім років тому російські окупанти вбили в Криму першого загиблого у війні громадянина України Решата Аметова. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Події

Аметов вийшов на одиночний пікет на знак протесту проти окупації Криму. Його викрали, катували і вбили окупанти з так званої "самооборони Криму".

Про це інформує Цензор.НЕТ.

У березні 2014 року Решатові Аметову було 39 років. Він жив у передмісті Сімферополя з дружиною і трьома дітьми, заробляв на життя будівельними роботами та автоперевезеннями.

Сім років тому російські окупанти вбили в Криму першого загиблого у війні громадянина України Решата Аметова 01

Аметов не був політичним активістом, але вмів відстоювати свої права: так, у 2012 році він домігся, щоб назва населеного пункту на Перовській селищній раді була вказана в тому числі й кримськотатарською мовою, а в свідоцтві про народження його дітей ім'я записали у форматі, який використовували до депортації кримських татар.

Сім років тому російські окупанти вбили в Криму першого загиблого у війні громадянина України Решата Аметова 02

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Під час Революції Гідності він не був на Майдані, але активно поширював у соцмережах інформацію про події в центрі Києва.

У понеділок, 3 березня 2014 року, близько 9 ранку Аметов вийшов на площу Леніна в Сімферополі до будівлі Ради міністрів. На площі, оточеній по периметру російськими військовими, він провів близько 2 годин, після чого його схопили, затягли в машину і відвезли в невідомому напрямку.

Тіло Решата Аметова було знайдено 15 березня в покинутому саду неподалік від траси в селі Суничне Білогірського району Криму.

Сім років тому російські окупанти вбили в Криму першого загиблого у війні громадянина України Решата Аметова 03

Слідство встановило, що Аметова викрали двоє учасників незаконного збройного формування "самооборона Криму" - Олександр Руденко (1975 р.н.) та Олександр Баглюк (1986 р.н.) під керівництвом колишнього військовослужбовця Збройних сил Російської Федерації Скрипника Євгена Володимировича, 1966 р.н. Усім трьом заочно повідомили про підозру та оголосили їх у розшук.

 Сім років тому російські окупанти вбили в Криму першого загиблого у війні громадянина України Решата Аметова 04
Сім років тому російські окупанти вбили в Криму першого загиблого у війні громадянина України Решата Аметова 05
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Топ коментарі
+20
кацапня проклятая
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03.03.2021 19:07
+14
Ще було відео з ним. Як він проводив одиночний пікет.
Кацапи просто вбили. Щось в око встромили і молодий чоловік помер. Родина довгий час не знала, що з ним сталось.
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03.03.2021 19:13
+12
Сім років тому російські окупанти вбили в Криму громадянина України Решата Аметова. Він став першим загиблим у війні з РФ - Цензор.НЕТ 9950
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03.03.2021 19:20
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кацапня проклятая
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03.03.2021 19:07 Відповісти
Ще було відео з ним. Як він проводив одиночний пікет.
Кацапи просто вбили. Щось в око встромили і молодий чоловік помер. Родина довгий час не знала, що з ним сталось.
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03.03.2021 19:13 Відповісти
Сім років тому російські окупанти вбили в Криму громадянина України Решата Аметова. Він став першим загиблим у війні з РФ - Цензор.НЕТ 9950
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03.03.2021 19:20 Відповісти
Познавательное интервью Муженко

https://fakty.ua/369869-viktor-muzhenko-nikto-ne-predstavlyaet-do-konca-kak-vse-bylo-v-2014-godu

Сім років тому російські окупанти вбили в Криму громадянина України Решата Аметова. Він став першим загиблим у війні з РФ - Цензор.НЕТ 8022
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03.03.2021 19:21 Відповісти
Vi4na Pam'yat' ...
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03.03.2021 19:27 Відповісти
Всех кацапов и прокацапов,взятых в плен,нужно пытать и "распинать в трусиках". Они для этого рождены.
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03.03.2021 19:40 Відповісти
Вічна память герою РЕШАТУ. Він загинув за права кримських татар , за Крим , за Україну !!
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03.03.2021 20:27 Відповісти
Сім років тому російські окупанти вбили в Криму першого загиблого у війні громадянина України Решата Аметова - Цензор.НЕТ 6789
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03.03.2021 20:31 Відповісти
Вечная память Гражданину и Патриоту Украины....Будь проклят, кровавый кремлёвский карлик путен!!!!
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03.03.2021 21:03 Відповісти
Вечная память!
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03.03.2021 21:16 Відповісти
Вічна пам'ять всім полеглим за Україну
Сім років тому російські окупанти вбили в Криму першого загиблого у війні громадянина України Решата Аметова - Цензор.НЕТ 5439
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03.03.2021 22:36 Відповісти
Смелый мужик! Кацапне гореть в аду!
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04.03.2021 00:21 Відповісти
Вот мне не понятно, не ужели у нас нет таких сил и возможностей, зная убийц, имея их фото, да даже Богом данную возможность говорить и выглядеть как наши враги, не попытаться просто их наказать? Пусть даже не вывезти, как кантробанду для суда. Наши честные судьи их будут выпускать, но хотя бы решать их в упавших лифтах, переехавших на переходах, ну или сгоревших дома или в ванной?
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04.03.2021 00:45 Відповісти
Подобається нам це, чи ні, але правова держава відрізняється від неправової тим, що не вчиняє позасудових розправ.
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04.03.2021 08:27 Відповісти
 
 