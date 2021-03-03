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Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Резонансні рішення РНБО Офіс президента Зеленського супроводжує брудною кампанією проти "Європейської Солідарності".

Про це у відеозверненні заявив лідер партії "ЄС", п'ятий Президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки не стільки на ОПЗЖ та Росію, скільки на "Євросолідарність" та на мене особисто. Псевдосенсацію вони намагаються роздути із загальновідомих фактів. Фактів, про які я неодноразово розповідав в інтерв’ю та на прес-конференціях", – зауважує Порошенко.

Він знову нагадав про перебіг звільнення тисяч українців, захоплених у полон путінським режимом на окупованих територіях Криму, Донбасу та в Росії.

"Влітку чотирнадцятого року, коли припинили роботу посольства, у рамках нормандського формату на роль комунікатора між Києвом та Москвою визначили Медведчука. Чому я на це свідомо погодився, розуміючи власні політико-репутаційні ризики? Правда ж, не так важко було передбачити, що у майбутньому мені спробують виставити за це рахунок? Та тому що тисячі людей перебували на той час у російському полоні як заручники Кремля. Щоб їх звільнити, я готовий був мати справу хоч з чортом лисим", – нагадує п’ятий Президент.

"Мати справу" – означає виходити із зони власного комфорту. Зустрічатися. Розмовляти по телефону, будь-то Медведчук, чи Гризлов, чи Сурков, чи Путін. І не завжди, згідно з "лисячим правилом" дипломатії, говорити їм те, що ти про них насправді думаєш. Бо якщо ти щиро хочеш звільнити людей, бесіду точно не починатимеш з того, щоб послати співрозмовника під три чорти. Чого тоді дзвонив?", – пояснює Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "ЄС" вимагає негайно внести законопроєкт про колабораціонізм і створення ТСК у "справі вагнерівців" до порядку денного Ради, - Ірина Геращенко

Він наголошує – тоді вдалося провести кілька масштабних обмінів, внаслідок яких сотні, а загалом – тисячі українців повернулися з полону додому.

"При цьому ми жодного разу не порушили принципу "найбільш цінних для Росії злочинців не видавати". Це вже після нас видали Путіну Цемаха, учасника і свідка для нідерландського суду причетності Путіна до збиття малайзійського "Боїнга". Це вже після нас на вимогу Путіна Зеленський звільнив прямо з лави підсудних беркутів, що розстрілювали Майдан. Зате звільнити Ріфмастера чи Стерненка не може", – констатує Порошенко.

"Та й Медведчук у велику політику повернувся у липні 2019 року під час парламентських виборів. Вже за Зеленського, після мого президентства, відчув, що ніхто більше йому не заважає. А наша комунікація з Медведчуком припинилася на початку вісімнадцятого, коли стало ясно, що його кум Путін до президентських виборів нікого звільняти не стане", – говорить п’ятий Президент.

"Озираючись нині в чотирнадцятий рік, розумію, що з рішення, яке я тоді вимушено прийняв по Медведчуку, ми витиснули по максимуму. Ми звільнили людей. Не перший раз мені за те рішення намагаються виставити рахунок, і хай. Головне – тисячі людей повернулися додому. Їхні життя важливіші, ніж мої білі рукавички. У мене не було двох років, щоби зазирати Путіну в очі і десь аж не екваторі свого президентства наважитися на перший державницький крок. Чотирнадцятий рік – то рік суцільних викликів, від Новоросії – до існування держави, від ситуації на фронті – до віялових відключень в енергетиці. Кожен з вас це добре пам’ятає. Нам знадобилося трохи кмітливості, трохи часу і трохи хитрості. Нам вдалося переграти Путіна", – зазначив Петро Порошенко.

Також читайте: "Порошенко - не ворог України", - Аваков

"13 листопада 2015 року припинили імпорт електрики з Росії, який тепер, до речі, повністю відновили. 25 листопада 2015 року – відмовилися від імпорту російського газу, а після цього ще й виграли суд на 4,5 мільярди. А команда Зеленського вже запропонувала знову купувати російський газ. І врешті-решт зупинили постачання електроенергії до Криму. Зробили це, як тільки змогли домогтися міжнародного визнання відповідальності країни-окупанта за забезпечення життєвих потреб мешканців анексованого півострова", – вкотре зазначив Петро Порошенко.

"Ніж будь-які слова, вагомішу роль грають дії. І наша команда за п’ять років конкретними справами завоювала визнання як державницька проєвропейська сила: армія, безвіз, Угода про асоціацію, Томос, енергетична безпека, децентралізація, міжнародна коаліція і багато іншого. Такими ми були вчора, такими ми є сьогодні, і такими ми залишимося завтра", – переконаний лідер партії.
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Топ коментарі
+55
Сьомий рік виправдовується- дехто вірить...
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03.03.2021 20:55
+41
Сбитый лётчик и тут не удержался, что бы о себе не напомнить...)
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03.03.2021 21:32
+40
так і не зрозумів - чому Порошенко захищае Медведчука... поясніть, будь ласка
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03.03.2021 20:56
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Сторінка 5 з 5
А якщо інакше? ОПа *********** скристалася можливістю тиску як на ЗАЖОП,з мізерним результатом,так можливістю чергової атаки на Пороха,підтриманої кремлем?
Тим більш,що більша частина проросійських сил не тільки не зазнала тиску,а навпаки - отримала бюджетну підтримку від Зелемойського!
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04.03.2021 09:21 Відповісти
ну смешно же как-то получается ..... диктатор - недоросль, наркоман с обвисшим рейтингом и шайкой никчемных зелебобиков, затравил матерого великого Гетьмана ...
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04.03.2021 00:55 Відповісти
Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2813
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04.03.2021 01:15 Відповісти
Зебилоиды, такие зебилоиды!
Там бесполезно объяснять! Цирк ещё продолжается в стране и клоуны, предатели типа ермака у власти!
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04.03.2021 01:38 Відповісти
белый и пушистый как всегда не крал
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04.03.2021 03:06 Відповісти
так смешно наблюдать как стая свидетелей святой сывочолости истерично клепают мемчики и судорожно спамят и удаляют комменты Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1772
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04.03.2021 03:27 Відповісти
так смешно когда зеленые обсрались....
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04.03.2021 06:46 Відповісти
У бариги вже параноя.
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04.03.2021 05:18 Відповісти
скільки тут зебілья набігло. прямо лепрозорій неповноцінних
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04.03.2021 05:32 Відповісти
а кого більше - зебілья чи порохобілья?
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04.03.2021 05:53 Відповісти
Цікаво спостерігати, як два шахрая, пройдисвіта і спільника-злочинця удаюсть з себе ворогів. Корупційні схеми одні і ті самі, в Раді голосують за продаж України іноземним шахраям сінхрон, один живе в Іспанії, інший в Італії, навіть брешуть однаково. Але щось там не поділили. Гроші за продаж України не поділили?
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04.03.2021 06:08 Відповісти
Але навряд мені хочеться їсти поп-корн. Ці двоє злочинців ділять наше суспільство на два ворогуючі табори. Щоб зіштовхнути українців лобом, кинути Україну у вір внутрішньої ворожнечі, а самим уникнути відповідальності.
_______________
Пєцю і Зєлю на нари. Дострокові.
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04.03.2021 06:12 Відповісти
Знаємо цю пісню про те, як Юля прийде - порядок наведе і усе вкраде Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6402
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04.03.2021 08:24 Відповісти
"Нікому........................
не дозволю...................
красти в армії................
а тим, хто буде красти..............
руки по відрубаю...."(С)
Збрехав, звичайно, але ж, як солодко та красно сказав!
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04.03.2021 06:52 Відповісти
І що з того? Ви що хотіли, щоб гіперболічне висловлювання про безпосереднє відрубання рук було втілене?
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04.03.2021 08:28 Відповісти
А як солодко співав Зельцман,на руці Бені!
Скільки мішків € і $ в тебе дома які тобі наобіцяв Зелемойський?
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04.03.2021 08:53 Відповісти
Аваков анонсировал продолжение плёнок медведчука и толсто намекнул, что там есть много чего интересного, после этого сказал, что 'порошенко -не враг '. Если все это сложить воедино, то это можно прочитать, как посыл к порошенко, чтобы он прекратил раскачивать страну изнутри, дестабилизировать , собирать 'майданы' по любому поводу. Отсюда и весь этот заблаговременный красивейший, впрочем, как обычно, спич про самого себя. Если делать ставки, то , уверена, порошенко уже услышал авакова и сделал выводы. Внутренние распри на радость путлеру временно будут приостановлены. И это гут. Ну а порошенко пусть говорит, кто ж его слушает. Эта семилетняя говорильня от него уже ' в школу пошла'
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04.03.2021 07:45 Відповісти
Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1625 ....Ти мабуть вже - " остання із могікан" , хто взагалі ще , по дитячому наївно вірить - якимсь пльонкам . Скільки вже тих пльонок було ( починаючи від Мельниченка ) і що ? Хоч один суд їх взяв до уваги . ?? Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4283 .

Плівки , ніде в світі , вже давно не доказ для слідства , тому що ******* технології дозволяють з легкістю підробити абсолютно любі голоси .
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04.03.2021 09:48 Відповісти
Максим, не нам судить об аутентичности плёнок, как , впрочем, и вакцин. Для этого есть специальные люди, настоящие профи, эксперты. Но Порошенко ,очевидно, что напуган. Неизвестный компромат может разрушить его имидж 'патриота номер один', который не клеится со многими моментами его биографии
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04.03.2021 10:27 Відповісти
Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6592 ...Напуган .?? Після більш як 50 відкритих, проти нього ,справ у ДБР і Генпрокуратурі ! Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4665 . Я вважаю що після цого йому вже й сам сатана не страшний .

Та він просто просить , вже майже благає , зе-владу , припинити це безглуздя ,, це дурне переслідування ,і взагалі - протистояння ,, і не виставляти себе посміховиськом на увесь світ . ! І нарешті сфокусувати увагу виключно на інтересах держави .

Порошенко це не мудачук , немає за ним ніяких злочинів проти держави , не було й НЕМАЄ ,, то все хворобливі фантазії лохтората повірившого кацапській пропаганді і фейкам !! Кацапи , а з їх подачі і наші олігархічні ЗМІ , тебе банально пошили в дурні Танюша , тебе і 73% Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3532 ..
Вже навіть всі провідні політики США і Заходу , дали зрозуміти що сприймають справи проти Порошенка виключно як - політичне переслідування опонента .

Нічого Зе йому не зробить , як кажуть кацапи - кішка у нєго тонка .
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04.03.2021 11:01 Відповісти
Ни о каком політичном переслідуванні речь вообще не идёт. Речь идёт о коррупции, в которой погряз и порошенко и его окружение
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04.03.2021 11:08 Відповісти
Жодного факту корупції не доведено . Вся його корупція це лише - пусті слова , не підкріплені жодними фактами . Тобто - наклеп . Це по перше . А по друге ,, та користь , яку він приніс державі , відстоюючи її інтереси в протистоянні з агресором ( рашкою ), нівелює в моїх очах , любі факти його корупції ,, якби вони й були . Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1147 .
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04.03.2021 11:16 Відповісти
Только послушала вчерашний ютуб Лещенко по этому поводу. Все, как я и предполагала. Кроме того надо ещё Авакова послушать у гордона, хотя не люблю обоих, но для осмысления ситуации сделаю над собой усилие ) Вам же могу посоветовать не зацикливаться и не создавать себе кумиров. Политики , особенно пришедшие из 90х, не могут быть честными по определению , а олигархи особенно
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04.03.2021 15:46 Відповісти
а чого в списку "надо ещё ... послушать" нема Портнова, Дубінського, Деркача? Тим більше, по цим "прослушкам" йде розслідування... Аааа, вони, ці розслідування ДБР - закриті? А "прослушки" від Сарлеща - також?
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06.03.2021 16:10 Відповісти
Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 11
Танюша - щось разрушають, разрушають два роки, а разрушить ніяк не можуть Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1440
Цирк якийсь.
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04.03.2021 14:51 Відповісти
Таня у Рюкзакевича підгорає дірка, бо Рюкзакевич не може пояснити чому у небі України не літають 50 французських гелікоптерів AIRBUS які він так красиво презентував більше року тому і грошенята вже хфранцузам занесені, а гвинтокрилів катма, один вродє є в Україні, НАБУ копає глибоко Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4771
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04.03.2021 14:55 Відповісти
Кака была - кака есть! Помесь свиньи с попугаем (зелебобики), одним хором с путинятами продолжают хором повторять главный месидж ху&ла!
"Лишбы бы не Порошенко!".
Как страшен Порох на президентском посту! Для раши и укролигархов открыто грабящих страну и население под эгидой Зельцмана и К!
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04.03.2021 08:50 Відповісти
Пєця! Скільки в тебе ніків?
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04.03.2021 09:32 Відповісти
Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9389 ..Ванько , кожен раз читаючи тебе , дивуюсь ,, як ти весь час примудряєшся , придумувати ці запитання , одні тупіші інших . ?
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04.03.2021 10:00 Відповісти
Как посмел этот Зеленый?
Напал на соратника Порошенко по Партии Регионов!
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04.03.2021 09:24 Відповісти
За кума волнуется основатель ПР.
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04.03.2021 10:11 Відповісти
Але вони бояться Порошенко. Щоб інсульту не заробили
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04.03.2021 10:18 Відповісти
Петя, Петя....
Дорого яичко ко Христову дню!
Объяснять всё это нужно было ТОГДА!
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04.03.2021 10:23 Відповісти
"
"Летом четырнадцатого года, когда прекратили работу посольства, в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука. Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? Правда, не так трудно было предположить, что в будущем мне попытаются выставить за это счет? Да потому что тысячи людей находились в то время в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым ", - напоминает пятый Президент.
"Иметь дело" - значит выходить из зоны собственного комфорта. Встречаться. Разговаривать по телефону, будь-то Медведчук, или Грызлов, или Сурков, или Путин. И не всегда, в соответствии "лисьим правилом" дипломатии, говорить им то, что ты о них на самом деле думаешь. Потому что если ты искренне хочешь освободить людей, беседу точно не будешь начинать с того, чтобы послать собеседника к черту. Чего тогда звонил? ", - объясняет Порошенко."
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04.03.2021 10:26 Відповісти
Как старательно вымешено гавно, оцените!
А что по сути, про Медведчука?
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04.03.2021 10:41 Відповісти
Якого Медведчука? Кума Порошенка? Який хрестив молодшого Михайла?
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04.03.2021 11:40 Відповісти
"Да потому что тысячи людей находились в то время в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым ", - напоминает пятый Президент.2

Ещё вапросы!
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04.03.2021 12:24 Відповісти
Крещён и съеден живьём, не забывай!
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04.03.2021 13:22 Відповісти
Є питання - а ти щоб свою сім ю визолить з рабства з чортом лисим би не домовлвся? Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 788

Ти ідєйний ?

Що є тоді робить твій Зе який в угоду Кремлю знищує ЗСУ які Порох підняв з грязі.
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04.03.2021 14:48 Відповісти
Улька (громова-я) , конечно же она , с камифлюжным барыгою пальчевским и перд.ковичем , с эго ширкой... Понятно шо Сулейман Пашамович, до какого-то времени души не чаял в ботоксной баб Юле, потом переобулся в зебеля, а ща и их поносит. Каарочи, какой-то мутный малый (таавариСЧ)...
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04.03.2021 13:59 Відповісти
"Муж узнал об изменах жены и убил ее, двух детей и себя"
А ведь в начале любил...
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04.03.2021 13:24 Відповісти
Вы думаете таавариСЧ склонен? Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4396 Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1212
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04.03.2021 13:52 Відповісти
Ай! А что это у тебя за флажок?
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04.03.2021 14:05 Відповісти
Шо-шо... кликните по нему - узнаете... Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7519
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04.03.2021 14:41 Відповісти
к слову, частично рассадил по Одессе заветные семена.
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04.03.2021 14:42 Відповісти
А с зеленбудом согласовал? Покосят!
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04.03.2021 16:42 Відповісти
да я нашел хозяйственников парка, дал им 150 семян, они сделают рассаду и высадят + на всяк випадок рассадил около пеньков, где опасно косить. Использовал также лунки недавно высаженных деревьев, но варварски (некоторые) сломленных. Ко всему я предупредил косарей что высадил, чтобы присматривались ко всему, шо будут косить.
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04.03.2021 17:27 Відповісти
с косильщиками, а ведь отыскал их, тут же в хозяйстве, они кстати занимались уборкой в парке, некоторые проживают на территории хозяйства, я беседовал лично и они с энтузиазмом даже расспрашивали , зде я высадил, чтобы не навредить.
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04.03.2021 17:32 Відповісти
Дай бог.....
На всяки йслучай сам несколько саженцев домв вырасти.
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04.03.2021 18:09 Відповісти
Взрывом ватных пердаков, удовлетворён ))))
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04.03.2021 10:41 Відповісти
Нет и 400 комментов? Надоел Петро.) Одна и та же тягомотина много лет подряд.
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04.03.2021 11:51 Відповісти
Все пучком , теперь зебик нуждается в крышевании от "ЕС"( от нападок ОПэЗэЖопистов).
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04.03.2021 13:51 Відповісти
ЧОМУ ПРИ ПОЯВІ ПОРОХА КАЦАПІВ І ВАТУ Б` Є У ПРИПАДКАХ, ПЛЮЩИТЬ І ВЗРИВАЄ Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3052
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04.03.2021 14:45 Відповісти
Зеленський розриває свій єлекторат до рівня кількосі тих, котрим КАКАЯ РАЗНІЦА . Теж корисно знати скільки й якого гівна домішано до поняття УКРАЇНСЬКИЙ НАРІД
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04.03.2021 16:23 Відповісти
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