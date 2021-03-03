Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки на "Євросолідарність" і на мене особисто, - Порошенко. ВІДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Резонансні рішення РНБО Офіс президента Зеленського супроводжує брудною кампанією проти "Європейської Солідарності".
Про це у відеозверненні заявив лідер партії "ЄС", п'ятий Президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Складається враження, що Зеленському Медведчук був потрібен для інформаційної атаки не стільки на ОПЗЖ та Росію, скільки на "Євросолідарність" та на мене особисто. Псевдосенсацію вони намагаються роздути із загальновідомих фактів. Фактів, про які я неодноразово розповідав в інтерв’ю та на прес-конференціях", – зауважує Порошенко.
Він знову нагадав про перебіг звільнення тисяч українців, захоплених у полон путінським режимом на окупованих територіях Криму, Донбасу та в Росії.
"Влітку чотирнадцятого року, коли припинили роботу посольства, у рамках нормандського формату на роль комунікатора між Києвом та Москвою визначили Медведчука. Чому я на це свідомо погодився, розуміючи власні політико-репутаційні ризики? Правда ж, не так важко було передбачити, що у майбутньому мені спробують виставити за це рахунок? Та тому що тисячі людей перебували на той час у російському полоні як заручники Кремля. Щоб їх звільнити, я готовий був мати справу хоч з чортом лисим", – нагадує п’ятий Президент.
"Мати справу" – означає виходити із зони власного комфорту. Зустрічатися. Розмовляти по телефону, будь-то Медведчук, чи Гризлов, чи Сурков, чи Путін. І не завжди, згідно з "лисячим правилом" дипломатії, говорити їм те, що ти про них насправді думаєш. Бо якщо ти щиро хочеш звільнити людей, бесіду точно не починатимеш з того, щоб послати співрозмовника під три чорти. Чого тоді дзвонив?", – пояснює Порошенко.
Він наголошує – тоді вдалося провести кілька масштабних обмінів, внаслідок яких сотні, а загалом – тисячі українців повернулися з полону додому.
"При цьому ми жодного разу не порушили принципу "найбільш цінних для Росії злочинців не видавати". Це вже після нас видали Путіну Цемаха, учасника і свідка для нідерландського суду причетності Путіна до збиття малайзійського "Боїнга". Це вже після нас на вимогу Путіна Зеленський звільнив прямо з лави підсудних беркутів, що розстрілювали Майдан. Зате звільнити Ріфмастера чи Стерненка не може", – констатує Порошенко.
"Та й Медведчук у велику політику повернувся у липні 2019 року під час парламентських виборів. Вже за Зеленського, після мого президентства, відчув, що ніхто більше йому не заважає. А наша комунікація з Медведчуком припинилася на початку вісімнадцятого, коли стало ясно, що його кум Путін до президентських виборів нікого звільняти не стане", – говорить п’ятий Президент.
"Озираючись нині в чотирнадцятий рік, розумію, що з рішення, яке я тоді вимушено прийняв по Медведчуку, ми витиснули по максимуму. Ми звільнили людей. Не перший раз мені за те рішення намагаються виставити рахунок, і хай. Головне – тисячі людей повернулися додому. Їхні життя важливіші, ніж мої білі рукавички. У мене не було двох років, щоби зазирати Путіну в очі і десь аж не екваторі свого президентства наважитися на перший державницький крок. Чотирнадцятий рік – то рік суцільних викликів, від Новоросії – до існування держави, від ситуації на фронті – до віялових відключень в енергетиці. Кожен з вас це добре пам’ятає. Нам знадобилося трохи кмітливості, трохи часу і трохи хитрості. Нам вдалося переграти Путіна", – зазначив Петро Порошенко.
"13 листопада 2015 року припинили імпорт електрики з Росії, який тепер, до речі, повністю відновили. 25 листопада 2015 року – відмовилися від імпорту російського газу, а після цього ще й виграли суд на 4,5 мільярди. А команда Зеленського вже запропонувала знову купувати російський газ. І врешті-решт зупинили постачання електроенергії до Криму. Зробили це, як тільки змогли домогтися міжнародного визнання відповідальності країни-окупанта за забезпечення життєвих потреб мешканців анексованого півострова", – вкотре зазначив Петро Порошенко.
"Ніж будь-які слова, вагомішу роль грають дії. І наша команда за п’ять років конкретними справами завоювала визнання як державницька проєвропейська сила: армія, безвіз, Угода про асоціацію, Томос, енергетична безпека, децентралізація, міжнародна коаліція і багато іншого. Такими ми були вчора, такими ми є сьогодні, і такими ми залишимося завтра", – переконаний лідер партії.
Будь ласка, зачекайте...
Тим більш,що більша частина проросійських сил не тільки не зазнала тиску,а навпаки - отримала бюджетну підтримку від Зелемойського!
Там бесполезно объяснять! Цирк ещё продолжается в стране и клоуны, предатели типа ермака у власти!
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Пєцю і Зєлю на нари. Дострокові.
не дозволю...................
красти в армії................
а тим, хто буде красти..............
руки по відрубаю...."(С)
Збрехав, звичайно, але ж, як солодко та красно сказав!
Скільки мішків € і $ в тебе дома які тобі наобіцяв Зелемойський?
Плівки , ніде в світі , вже давно не доказ для слідства , тому що ******* технології дозволяють з легкістю підробити абсолютно любі голоси .
Та він просто просить , вже майже благає , зе-владу , припинити це безглуздя ,, це дурне переслідування ,і взагалі - протистояння ,, і не виставляти себе посміховиськом на увесь світ . ! І нарешті сфокусувати увагу виключно на інтересах держави .
Порошенко це не мудачук , немає за ним ніяких злочинів проти держави , не було й НЕМАЄ ,, то все хворобливі фантазії лохтората повірившого кацапській пропаганді і фейкам !! Кацапи , а з їх подачі і наші олігархічні ЗМІ , тебе банально пошили в дурні Танюша , тебе і 73% ..
Вже навіть всі провідні політики США і Заходу , дали зрозуміти що сприймають справи проти Порошенка виключно як - політичне переслідування опонента .
Нічого Зе йому не зробить , як кажуть кацапи - кішка у нєго тонка .
Танюша - щось разрушають, разрушають два роки, а разрушить ніяк не можуть
Цирк якийсь.
"Лишбы бы не Порошенко!".
Как страшен Порох на президентском посту! Для раши и укролигархов открыто грабящих страну и население под эгидой Зельцмана и К!
Напал на соратника Порошенко по Партии Регионов!
Дорого яичко ко Христову дню!
Объяснять всё это нужно было ТОГДА!
"Летом четырнадцатого года, когда прекратили работу посольства, в рамках нормандского формата на роль коммуникатора между Киевом и Москвой определили Медведчука. Почему я на это сознательно согласился, понимая собственные политико-репутационные риски? Правда, не так трудно было предположить, что в будущем мне попытаются выставить за это счет? Да потому что тысячи людей находились в то время в российском плену в качестве заложников Кремля. Чтобы их освободить, я готов был иметь дело хоть с чертом лысым ", - напоминает пятый Президент.
"Иметь дело" - значит выходить из зоны собственного комфорта. Встречаться. Разговаривать по телефону, будь-то Медведчук, или Грызлов, или Сурков, или Путин. И не всегда, в соответствии "лисьим правилом" дипломатии, говорить им то, что ты о них на самом деле думаешь. Потому что если ты искренне хочешь освободить людей, беседу точно не будешь начинать с того, чтобы послать собеседника к черту. Чего тогда звонил? ", - объясняет Порошенко."
А что по сути, про Медведчука?
Ещё вапросы!
Ти ідєйний ?
Що є тоді робить твій Зе який в угоду Кремлю знищує ЗСУ які Порох підняв з грязі.
А ведь в начале любил...
На всяки йслучай сам несколько саженцев домв вырасти.