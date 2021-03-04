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Рудьковський (65) Офіс Генпрокурора (2352)

Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. ВІДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

Ексміністру транспорту і зв'язку Миколі Рудьковському, який прибув 3 березня в Україну, в аеропорту Бориспіль вручили підозру в організації викрадення в 2012 році тодішнього голови "Нафтогазвидобування", нині нардепа "Слуги народу" Олега Семінського.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.

"В аеропорту йому вручили підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу", - сказало джерело.

Цю інформацію підтвердив ТСН начальник департаменту Офісу Генпрокурора Ян Стрелюк. "Причин затримувати у нас немає, згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом, на жаль. Завтра вранці подаємо подаємо клопотання до Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу утримання під вартою", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рудьковський повернувся в Україну. Раніше Офіс генпрокурора повідомляв про вручення йому підозри в організації викрадення ексголови "Нафтогазвидобування". ФОТО

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).

25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.

26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.

Також читайте: Рудьковський про причетність до викрадення ексголови "Нафтогазвидобування": Надумані твердження, які не мають нічого спільного з реальністю
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Топ коментарі
+5
Может Рудьковскому деньги нужны были.
Гривен 300 не хватало.
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03.03.2021 21:16
+5
ага, а сажает тех что мешок соломы украли!
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03.03.2021 21:44
+4
Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!)))
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03.03.2021 21:08
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На таких фемида тренируется.
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03.03.2021 21:02 Відповісти
ага, а сажает тех что мешок соломы украли!
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03.03.2021 21:44 Відповісти
Підозра за підозрою,а кремлівська гидота гуляє Україною ,як в себе, по хаті !!!
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03.03.2021 21:07 Відповісти
Чергова порція локшини на вуха 73%-ового лохтората !!)))
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03.03.2021 21:08 Відповісти
а 300 гривен?
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03.03.2021 21:09 Відповісти
ни хрена рудьковский не боится- инвалидная коляска и плед есть
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03.03.2021 21:10 Відповісти
Гроші "слуга" видно не повернув, якщо проліз в депутати самої чесної партії)
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03.03.2021 21:10 Відповісти
все можновладцы, которые были под следствием, катались присмерти на инвалидных колясках, такое впечатление, как поднялся на этот уровень власти, сразу же купил инвалидку и плед
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03.03.2021 21:12 Відповісти
Может Рудьковскому деньги нужны были.
Гривен 300 не хватало.
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03.03.2021 21:16 Відповісти
Прийдеться знову з консервації інвалідний візок знімати. Во, блін, іронія долі! То на літаку з моделями літав, а тепер знову на візку - в автозак.
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03.03.2021 21:31 Відповісти
Кореш преступника Атрошенки
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03.03.2021 21:34 Відповісти
Это Семинский, тоже еще тот фрукт
"Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский в ходе заседания Верховной Рады во вторник, 15 декабря, внимательно изучал комплектацию новых дорогих автомобилей в своем смартфоне.
Семинский не впервые попадает в объектив журналистов. Две недели назад было опубликовано видео переписки женатого нардепа во время заседания с предполагаемой любовницей."
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03.03.2021 21:36 Відповісти
Мало його тримали бачу Нардеп від "Слуги народу" Семінський у Чернігові проколював шини припаркованим авто
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03.03.2021 22:55 Відповісти
Ещё одно бэцало-дурбэцало по кликухе ален бзделон из райцентра прибило к нашему берегу! Прохиндей из 90гг. Всякая шваль, отбросы, второгодники последних 5-леток протратив наскоро стыреное бабло в дурное время прибывают с целью поживится. Ввести бы закон---если не было в стране более 5 лет гражданина и отсутствия вида на жительство где либо--то автоматом гражданства лишать. Налоги не платил 5 лет---вали нахер обратно на третьи сутки после прибытия. То завтра уже будет тётке Влащенко рассказывать про лютую житуху там и про дым отечества что здесь!
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03.03.2021 21:37 Відповісти
Судя по контексту чувака держали "в плену" три половиной года!) С 2012 по 2016. Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського - Цензор.НЕТ 8908
Єто просто вопит о брехне.
Скорей всего будущий слуга смылся с бабками и где-то сидел на нычке пока рудьковского не приняли на кацапии. Потом на заработаное пролез в депы и теперь "мстит".
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03.03.2021 21:54 Відповісти
Напоминает истории с голливудскими бл*дями, которые перед премьерой нового фильма внезапно вспоминают как в детстве режиссер домогался их невинного тела.
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04.03.2021 09:17 Відповісти
В 2012 уже были слуги народа? Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського - Цензор.НЕТ 4152 Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського - Цензор.НЕТ 5316 Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського - Цензор.НЕТ 5521 Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського - Цензор.НЕТ 9761
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04.03.2021 10:00 Відповісти
Яка гидота цей рудьковський... Фу
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04.03.2021 10:12 Відповісти
 
 