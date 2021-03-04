Ексголові Мінтрансу Рудьковському вручили підозру в організації викрадення в 2012-му "слуги народу" Семінського. ВІДЕО
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Ексміністру транспорту і зв'язку Миколі Рудьковському, який прибув 3 березня в Україну, в аеропорту Бориспіль вручили підозру в організації викрадення в 2012 році тодішнього голови "Нафтогазвидобування", нині нардепа "Слуги народу" Олега Семінського.
Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, передає Цензор.НЕТ.
"В аеропорту йому вручили підозру і клопотання про обрання запобіжного заходу", - сказало джерело.
Цю інформацію підтвердив ТСН начальник департаменту Офісу Генпрокурора Ян Стрелюк. "Причин затримувати у нас немає, згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом, на жаль. Завтра вранці подаємо подаємо клопотання до Печерського райсуду про обрання запобіжного заходу утримання під вартою", - зазначив він.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що СБУ розкрила викрадення колишнього керівника "Нафтогазвидобування" Олега Семінського. За версією слідства, в 2012 році Рудьковський з подільниками викрали Семінського і позбавили волі на 3 роки. Його катували і вимагали виплатити неіснуючий борг в 200 млн доларів США. Зараз Семінський - народний депутат "Слуги народу" по мажоритарному 205 округу (Чернігівська область).
25 лютого в Офісі генпрокурора заявили про повідомлення про підозру у справі викрадення ексголови "Нафтогазвидобування" 5 особам, в т.ч Рудьковському.
26 лютого Рудьковський заявив, що перебуває на відпочинку за кордоном і не причетний до викрадення Семінського.
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Гривен 300 не хватало.
"Народный депутат от партии "Слуга народа" Олег Семинский в ходе заседания Верховной Рады во вторник, 15 декабря, внимательно изучал комплектацию новых дорогих автомобилей в своем смартфоне.
Семинский не впервые попадает в объектив журналистов. Две недели назад было опубликовано видео переписки женатого нардепа во время заседания с предполагаемой любовницей."
Єто просто вопит о брехне.
Скорей всего будущий слуга смылся с бабками и где-то сидел на нычке пока рудьковского не приняли на кацапии. Потом на заработаное пролез в депы и теперь "мстит".