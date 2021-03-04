SpaceX вперше успішно посадила прототип Starship, але потім корабель вибухнув. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном Технології
Випробування розробленого компанією SpaceX Ілона Маска прототипу космічного корабля Starship 3 березня були перервані за 0,1 секунди до старту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.
Starship SN10 (дев'ятий серійний випробувальний апарат) був готовий до випробувального польоту, але в останній момент перед зльотом двигуни корабля були зупинені, і SpaceX оголосила, що політ перервано.
За даними The New York Times, старт відклали на кілька годин через проблеми з одним із двигунів.
Під час повторних випробувань SpaceX вперше вдалося провести успішну посадку Starship, але після приземлення прототип вибухнув.
Нагадаємо, восьмий і дев'ятий прототипи Starship вибухнули під час посадки в ході льотних випробувань у грудні 2020-го і лютому 2021 року.
Будь ласка, зачекайте...
вертитсясела! Это - безусловный прогресс! Правда я бы разворачивал вертикально повыше, она у них уже прямо над землёй развернулась. Чтобы она где-то последний километр-несколько уже вертикакально спускалась, подтормаживая движками и маневрируя боковыми точно на площадку.
Короче, просто безобразие, то ли дело гептило-гидразиновые скрепные ракеты. Вот это технологии. Говорят, им даже болящие места можно мазать и всё как рукой снимет - только достать бутылочку нереально (и пофиг на то, что пытающиеся набрать гептильчика в бутылочку, дохнут при попытке эту бутылочку закупорить).
Фалькон на керосине - тоже не очень кошерно
Вторая ступень - Starship[4]Длина50 м[7]Диаметр9 м[7]Сухая масса120 т[7]Маршевые двигатели3 × Raptor Vacuum[6]Рулевые двигатели3 × Raptor Sea-level[6]Топливо1200 т[7]Горючеежидкий метанОкислительжидкий кислород
Википедия
Произвели 10 млн. Машин. В сентябре производят на id-3 платформе. Все шах и мат. Они продадут не меньше 1 миллиона за первый год. И другие подтянулись. Тесла вынуждена будет опустить цену. Прибыль какая в 2020 году? А в 2021 под вопросом большим. Тупо изза конкуренции. В раз накачан пузырь. Если покупать, то фв. За месяц плюс 10 процентов. За год будет не менее 50
Звичайно, з часом потужні автогіганти підтягнуться і обженуть Теслу, бо у них і фінансів більше, і науковий потенціал сильніший. АЛЕ! це буде не в 2021, бо в кінці 2020 Тесла запустила у виробництво нову модель,я ка буде найпопулярнішою в їх лінійці - електрокросовер Model Y.
І да, у Тесли і Спейс Х бюджети окремо)))
Марш жрать ягель, под песни Рогозина, подпрыгивая на батуте с бутылкой в пердаке !
У SpaceX ракета взорвалась после успешной посадки. Комментарии кацапов: ахаха, мы же говорили, что Маск аферист и у него ничего не выйдет.
НАСА поднимает цену на доставку грузов на орбиту и это означает, что они не боятся демпинга со стороны рагозкосмоса ...
Но есть жирный +, можно использовать как оружие. Летает, приземляется точно в цель и взрывается.
Поэтому, если мы вернемся к теме космоса, легко разглядеть наработки немецких конструкторов в американских и советских ракетах, которые с умыслом или бездумно копировались 50 лет. А Маск сейчас пытается выйти из этой парадигмы, и вместо межконтинентальной баллистической ракеты создать то, что фантасты в 60-х годах рисовали как космические корабли. Грубо говоря, абсолютно с нуля создать. И тут прототипирование тут просто необходимо.
PS А насчет "космос - это очень дорого", расскажите это основателю Rocket Lab. Он почему-то уверен в обратном. СССР тратил сумашедшие деньги просто потому, что он не умел делать что-то по другому. Все достижения СССР чудовищно экономически неэффективны. И если бы не рабский труд и не рабское самосознание граждан этого СССР, всё бы закончилось гораздо раньше.
Таково правило тушения пожаров...горящий объект тушат, а соседние охлаждают водой...
В данной ситуации просто охлаждали бочку...вопрос почему не с разных сторон...видать решили сэкономить на пожаротушении а на ракете нет
God bless Elon Musk !!!
God Bless the U.S.A !!!