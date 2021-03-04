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космос (333) SpaceX (59)

SpaceX вперше успішно посадила прототип Starship, але потім корабель вибухнув. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном Технології

Випробування розробленого компанією SpaceX Ілона Маска прототипу космічного корабля Starship 3 березня були перервані за 0,1 секунди до старту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

Starship SN10 (дев'ятий серійний випробувальний апарат) був готовий до випробувального польоту, але в останній момент перед зльотом двигуни корабля були зупинені, і SpaceX оголосила, що політ перервано.

Також читайте: Україна хоче запустити власний супутник разом зі Space-X у грудні 2021 року

За даними The New York Times, старт відклали на кілька годин через проблеми з одним із двигунів.

Під час повторних випробувань SpaceX вперше вдалося провести успішну посадку Starship, але після приземлення прототип вибухнув.

Нагадаємо, восьмий і дев'ятий прототипи Starship вибухнули під час посадки в ході льотних випробувань у грудні 2020-го і лютому 2021 року.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Фу, какие дикари эти московиты. Весь цивилизованный мир надеется на успех программы SpaceX и только эти варвары радуются неудачам.
Марш жрать ягель, под песни Рогозина, подпрыгивая на батуте с бутылкой в пердаке !
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04.03.2021 07:01
+21
да-да, ведь, во-первых, пущают кучу бандур, дырявят озоновый слой (и плевать, что озоновый слой на высотах 20-25км, а ни одни прототип ещё и до 15км не долетел), во-вторых, жгут топливо, отравляют воздух тяжелыми металлами выхлопа (и плевать, что там метановые движки, а метан сжигается в воду и углекислый газ).

Короче, просто безобразие, то ли дело гептило-гидразиновые скрепные ракеты. Вот это технологии. Говорят, им даже болящие места можно мазать и всё как рукой снимет - только достать бутылочку нереально (и пофиг на то, что пытающиеся набрать гептильчика в бутылочку, дохнут при попытке эту бутылочку закупорить).
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04.03.2021 03:04
+21
У кацапов ракета взрывается при запуске. Комментарии кацапов: не ошибается только тот, кто ничего не делает.
У SpaceX ракета взорвалась после успешной посадки. Комментарии кацапов: ахаха, мы же говорили, что Маск аферист и у него ничего не выйдет.
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04.03.2021 06:58
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04.03.2021 02:25 Відповісти
Во что ты веришь? В "Южмаш"?
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04.03.2021 09:10 Відповісти
_Похоже остатки топлива рванули. Как будто утечка из бака, хз. Но главное - она всё-таки вертится села! Это - безусловный прогресс! Правда я бы разворачивал вертикально повыше, она у них уже прямо над землёй развернулась. Чтобы она где-то последний километр-несколько уже вертикакально спускалась, подтормаживая движками и маневрируя боковыми точно на площадку.
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04.03.2021 02:26 Відповісти
Пи спуске в вертикальном положении существенно меньше аэродинамическое сопротивление. Тогда у неё (ракеты) будет значитально более высокая скорость спуска и нужно будет тратить намного больше энергии (топлива) для торможения.
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04.03.2021 09:18 Відповісти
_Я же написал русским по белому: вертикально последний километр. До этого пузом через всю атмосферу из космоса рокета уже затормозит насколько это вообще фозможно физически. И атмосера не везде есть, где-то нет совсем, а где-то разреженная. И такой разворот уже перед самой поверхностью просто не оставляет рокете времени на стабилизацию в вертикальном положении и торможение. Это манёвр на грани фола - риск не нужный и неоправданный.
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04.03.2021 13:02 Відповісти
Сэр, преклоняюсь перед Вашими познаниями в области аэродинамики, баллистики, физики и грамматики, конечно!.
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04.03.2021 13:56 Відповісти
SpaceX вперше успішно посадила прототип Starship, але потім корабель вибухнув - Цензор.НЕТ 6022
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04.03.2021 13:59 Відповісти
Поражаюсь как либералы такое терпят и не требуют электрическую ракету с солнечным парусом.
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04.03.2021 02:37 Відповісти
да-да, ведь, во-первых, пущают кучу бандур, дырявят озоновый слой (и плевать, что озоновый слой на высотах 20-25км, а ни одни прототип ещё и до 15км не долетел), во-вторых, жгут топливо, отравляют воздух тяжелыми металлами выхлопа (и плевать, что там метановые движки, а метан сжигается в воду и углекислый газ).

Короче, просто безобразие, то ли дело гептило-гидразиновые скрепные ракеты. Вот это технологии. Говорят, им даже болящие места можно мазать и всё как рукой снимет - только достать бутылочку нереально (и пофиг на то, что пытающиеся набрать гептильчика в бутылочку, дохнут при попытке эту бутылочку закупорить).
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04.03.2021 03:04 Відповісти
Starship на метане? не знал. То-то оно горит синим огнем. Так все равно углекислый газ создает парниковый эффект и так называемое глобальное потепление?
Фалькон на керосине - тоже не очень кошерно
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04.03.2021 03:38 Відповісти
Первая ступень - Super Heavy[4]Длина70 м[1]Диаметр9 м[5]Сухая масса180 тМаршевые двигатели20 × Raptor Sea-level (fixed thrust)[1]Рулевые двигатели8 × Raptor Sea-level (variable thrust)[1]Тяга75 315 кН (7680 тс)[1]Удельный импульс330 с[6]Топливо3300 т[5]Горючеежидкий метанОкислительжидкий кислород

Вторая ступень - Starship[4]Длина50 м[7]Диаметр9 м[7]Сухая масса120 т[7]Маршевые двигатели3 × Raptor Vacuum[6]Рулевые двигатели3 × Raptor Sea-level[6]Топливо1200 т[7]Горючеежидкий метанОкислительжидкий кислород

Википедия
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04.03.2021 03:58 Відповісти
с каких пор жалкие свинорусы стали заботится об экологии Великой Супердержавы Америки?
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04.03.2021 04:09 Відповісти
русафобія какая та. рагозін будіт вазмушон
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04.03.2021 04:05 Відповісти
И попРЫгаИть на батуте! ( Это ежели батута его выдержить...)
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04.03.2021 07:38 Відповісти
Капитализация теслы минус 50 млрд за день. У поклонников роста была вера в полет старщип. Комиссия по цб расследует уже рост дожекоина и битка. Похоже Маск сильно манипулирует рынком. Может и по шапке получить
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04.03.2021 04:07 Відповісти
Де він лопається? За 2020 рік Тесла випустила рекордні ПІВМІЛЬЙОНА електромобілів! Із конкурентів ніхто навіть половину цієї кількості не випустив!
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04.03.2021 08:40 Відповісти
Капитализация фольксвагена 90 млрд
Произвели 10 млн. Машин. В сентябре производят на id-3 платформе. Все шах и мат. Они продадут не меньше 1 миллиона за первый год. И другие подтянулись. Тесла вынуждена будет опустить цену. Прибыль какая в 2020 году? А в 2021 под вопросом большим. Тупо изза конкуренции. В раз накачан пузырь. Если покупать, то фв. За месяц плюс 10 процентов. За год будет не менее 50
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04.03.2021 09:20 Відповісти
Перший рік для ID.3 - це 2020, їх УЖЕ почали робити в 2020, а не в вересні 21. Так от, за 2020 рік Фольксваген зробив 56 937 штук ID.3 - це лише ШОСТЕ місце у світі. Для порівняння, одна лиш модель Тесли Model 3 - це 365 240 машин за 2020...
Звичайно, з часом потужні автогіганти підтягнуться і обженуть Теслу, бо у них і фінансів більше, і науковий потенціал сильніший. АЛЕ! це буде не в 2021, бо в кінці 2020 Тесла запустила у виробництво нову модель,я ка буде найпопулярнішою в їх лінійці - електрокросовер Model Y.
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04.03.2021 09:27 Відповісти
Я и пишу что в 21 году продадут миллион электро машин. Народ в очереди уже. С дотацией 9000 евро от государства. А акции фв быстро будут расти. А тут после запуска корабля минус 50 млрд. За день. Явно переоценена компания. 630 млрд. Откуда активы, кредитов куча. Потенциал спорный. Фолькс тоже выпустит кроссовер id_5....
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04.03.2021 09:39 Відповісти
А я пишу, що не продадуть в 2021, бо в січні-лютому Тесла випустила більше електромобілів, ніж Фолькс... І Тесла почала продажі в Китаї, а Фолькс ще навіть до Америки не добрався - добереться тільки осінню.

І да, у Тесли і Спейс Х бюджети окремо)))
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04.03.2021 09:42 Відповісти
Фу, какие дикари эти московиты. Весь цивилизованный мир надеется на успех программы SpaceX и только эти варвары радуются неудачам.
Марш жрать ягель, под песни Рогозина, подпрыгивая на батуте с бутылкой в пердаке !
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04.03.2021 07:01 Відповісти
Кто из нас дикий можно судить по твоему посту
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04.03.2021 07:14 Відповісти
Хто тут неграмотний і дикий - видно по відсутності розділових знаків у твоєму пості!)))
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04.03.2021 08:36 Відповісти
ну да .. вы то какие дикие .. вы одомашненные .. путинские бараны стойлового содержания
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04.03.2021 10:24 Відповісти
Дрыщ лаптекопытный, ты прокукарекал о 50 лярдов баксов. Тебе-то что, репоед, это личные деньги Маска. И откуда ты высосал эту цифру, ******* лапотное? Ты лучше не кукарекай о чужих деньгах, а беги в сельпо занимать очередь за талонами на жрачку, Куйло напечатал их мало и тебе, говноеду, может и не хватить. SpaceX впервые успешно посадила прототип Starship, но после корабль взорвался - Цензор.НЕТ 8064 SpaceX впервые успешно посадила прототип Starship, но после корабль взорвался - Цензор.НЕТ 8064 SpaceX впервые успешно посадила прототип Starship, но после корабль взорвался - Цензор.НЕТ 8064
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04.03.2021 08:00 Відповісти
И давно Тесла Старшипы запускает? Идиот.
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04.03.2021 09:14 Відповісти
У кацапов ракета взрывается при запуске. Комментарии кацапов: не ошибается только тот, кто ничего не делает.
У SpaceX ракета взорвалась после успешной посадки. Комментарии кацапов: ахаха, мы же говорили, что Маск аферист и у него ничего не выйдет.
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04.03.2021 06:58 Відповісти
Так кацапы уже ,наверно ,проникли к Максу и там гадят , как в Верховной Раде Украины и ОП SpaceX впервые успешно посадила прототип Starship, но после корабль взорвался - Цензор.НЕТ 2715
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04.03.2021 07:13 Відповісти
У кацапнi національне свято сьогодні
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04.03.2021 07:10 Відповісти
може й сьогодні свято, але завтра в них вже нема - експулатують лише те, що робили інші народи, у тому числі і перемогу над фашизмом, самі ставши фашистами!
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04.03.2021 07:42 Відповісти
10 ч 39 мин прокручивайте на момент взрыва
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04.03.2021 07:44 Відповісти
Самое интересное это взлет и посадка, смотреть с 10:24... SpaceX вперше успішно посадила прототип Starship, але потім корабель вибухнув - Цензор.НЕТ 5342
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04.03.2021 08:57 Відповісти
взорвалась после того, как ссать перестали.. надо больше и с трех сторон ссать..
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04.03.2021 07:45 Відповісти
Какие обкурившиеся подростки комментировали...
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04.03.2021 07:57 Відповісти
Вибухнула після тридцяти польотів? Американці замучали ракету, ізверги SpaceX впервые успешно посадила прототип Starship, но после корабль взорвался - Цензор.НЕТ 4793
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04.03.2021 08:00 Відповісти
Отрицательний результат -тоже результат ,причем нужний.У других и єтого нет.
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04.03.2021 08:30 Відповісти
У меня есть смутное подозрение, что прототип просто подорвали, уж очень она внезапно рванула. Пожар и последующий взрыв вовсе не так развиваются. Просто тупо решили не рисковать людьми и техникой. Тем более, что прототип всё равно потом разбирать.
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04.03.2021 16:46 Відповісти
В программе теста основные пункты выполнены и результаты в пределах ожидания. Взрыв после удачного приземления, это просто допустимая на данный момент неприятность, отсутствие которой было бы приятным, но наличие не является трагедией.
НАСА поднимает цену на доставку грузов на орбиту и это означает, что они не боятся демпинга со стороны рагозкосмоса ...
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05.03.2021 18:55 Відповісти
Маск це Остап Бендер нашого часу. Але лохи ведуться. Дебіли створили собі чергового кумира після Джобса.
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04.03.2021 08:47 Відповісти
Все правильно - пересадили всех на теслу и єто при том что схема « на батарейках» єто вообще не схема энергосохранения..... Самый успешный опыт был у Тоеты- водородный двигатель..... На Теслу щас уже всю Африку перекапывают Ni Co и прочие металлы .... Но это шоу маст гоон..... А то что ракета рванула - это ребятки учите матчасть ..... Дебилы тут сравнивают разные типы и виды носителей.... самая сильная система - это Энергия и не стоит забывать Н1..... Но на єтот проект работал весь СССР...Космонавтика ( не коммерческая доставка на орбиту» а именно Луна И Марс тренують совсем иных подходов к носителям....На вояджере процессор слабее в разы чем в телефоне у любого дошкольника сейчас....
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04.03.2021 20:08 Відповісти
Успешная, если планировали взорвать!
Но есть жирный +, можно использовать как оружие. Летает, приземляется точно в цель и взрывается.
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04.03.2021 08:56 Відповісти
Есть подозрение, что прототип именно подорвали. Намеренно. Поскольку посадка вышла всё же достаточно жесткой и там что-то внутри явно горело. Решили не рисковать, и высадили в воздух. Это тоже реклама, так что запуск пройдет по рекламному бюджету
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04.03.2021 16:48 Відповісти
одним словом перемога
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04.03.2021 09:09 Відповісти
Ребенком такие ракеты рисовал. Я знал, верил, полетит.
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04.03.2021 09:30 Відповісти
меня больше интересует причина ржача американских стримеров
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04.03.2021 09:48 Відповісти
Пригласи переводчика, возможно он объяснит
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05.03.2021 18:59 Відповісти
Тебе надо ты и пригласи.
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05.03.2021 19:34 Відповісти
Видео можно подольше, а то 11 часов чтоб посмотреть как-то мало. SpaceX вперше успішно посадила прототип Starship, але потім корабель вибухнув - Цензор.НЕТ 3887
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04.03.2021 10:10 Відповісти
Дело в том, что идеология Маска - не проводить долгие испытания каждой детали по отдельности до достижения совершенства, а испытывать весь комплекс сразу!
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04.03.2021 10:29 Відповісти
Это называется "прототипирование". Есть такой подход в технике, в отличие от "проектирования", когда всё рассчитывается, насколько это возможно. Вполне рабочая методика, просто до этого к ракетам её никто никогда не применял. Потому что прототипирование обычно применяется при создании массовых дешевых изделий, а ракеты до сих пор были дорогим штучным продуктом. А кое-что из ракет так и вообще проходило только тестовые испытания, и, я надеюсь, до их эксплуатации дело никогда не дойдет. Просто не забывайте, что все существующие ныне ракеты - это по сути конверсионные МБР.
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04.03.2021 16:52 Відповісти
Ага - если ты точно можешь « прототипировать» Тоесть предсказать все возможные варианты физических величин..... Посмотри «время первых» и так далее - самое годное и наименее пафосное из художки..... Когда в космосе столкнулись с совершенно иными условиями и физическими величинами - просто офигели....Космотнавтика - наукоемкая и дорогостоящая отрасль..... Сумашедшие деньги на неё мог тратить только СССР..... даже США угробили 2 шаттла и пользуют дракон
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04.03.2021 20:12 Відповісти
Нет, прототипирование - это чистый метод проб и ошибок. Как дети из кубиков домик собирают, просто методом тыка, без всяких расчетов. Поэтому абсолютно пофиг, применяется прототипирование для изобретения велосипеда или ракеты, с точки зрения самой методики условия одинаковые, изначально нам ничего не известно, а по мере появления опыта делаем всё более сложную конструкцию. Вот нынешние самолеты - их конструкция во многом результат прототипирования, тех самых первых самолетостроителей. Все эти элероны, рули, тяги и штурвалы - всё, что образует базовый функционал пилотирования самолета, всё оно не рассчитывалось когда-то, а просто перебирались разные варианты и остался именно вот этот. И вот уже 100 лет человечество пользуется этой конструкцией, потому что несмотря на все гидроусилители, штурвал современного боинга соединен с механизацией крыла обычными тросами. Точно таким же образом, как и в самолетах 100 лет назад. Если посмотреть на автомобили, то там ситуация ну просто один в один. Элементы передняя подвеска и рулевого управления у всех фактически одинаковы вот уже 100 лет. И это вовсе не потому, что это единственно верная конструкция, просто теперь это уже традиция.
Поэтому, если мы вернемся к теме космоса, легко разглядеть наработки немецких конструкторов в американских и советских ракетах, которые с умыслом или бездумно копировались 50 лет. А Маск сейчас пытается выйти из этой парадигмы, и вместо межконтинентальной баллистической ракеты создать то, что фантасты в 60-х годах рисовали как космические корабли. Грубо говоря, абсолютно с нуля создать. И тут прототипирование тут просто необходимо.
PS А насчет "космос - это очень дорого", расскажите это основателю Rocket Lab. Он почему-то уверен в обратном. СССР тратил сумашедшие деньги просто потому, что он не умел делать что-то по другому. Все достижения СССР чудовищно экономически неэффективны. И если бы не рабский труд и не рабское самосознание граждан этого СССР, всё бы закончилось гораздо раньше.
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05.03.2021 04:26 Відповісти
Отличный комментарий!. Но немного не согласен .... космонавтика это совсем иная среда обитания.... там другие законы и даже материи... Это даже сложно объяснить как физическое явление в стандартном понимании. Имея колоссальную материально техническую базу и человеческий ресурс СССР добился значительных результатов .... Да это фанатичная гонка . Сколько это стоило отечественному развитию народного хозяйства....Но дело в другом.... ИИ не сможет прийти к детальному анализу и построению объекта .... Это проблема ИИ. Все объясняется классической философией... Технологии которые используют сейчас (программное управление ) Не возможны были при СССР....Элементарно - заложили ошибку в расчетный цикл - и не попали в Луну... Так как не учли время получения и передачи радиосигнала(потому что не знали о таком физическом свойстве) По сфере основной работы своей жизни я активно участвую в IT отрасли . Но это именно потому что законы координально разные...И самое сложное что их нельзя объяснить и связать классической математикой....И это координатно меняет сам процес взаимодействия... Уровень цивилизации современного человека недостаточен для таких космических кораблей.... Более того - все больше возникает философских граней и не только .... Основной- в процессе эволюции человеческий организм адаптировался к влиянию гравитации .... Без гравитационных сил генетическая система космонавта просто претерпевает значительных и необратимых последствий...Следовательно длительные полёты без условия гравитации - невозможны.
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05.03.2021 12:50 Відповісти
21 век, суперкомпьютеры, всякие 3дпринтеры а им проще (дешевле?) девять раз подорвать
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04.03.2021 10:49 Відповісти
А таки дешевле. Все равно надо будет летную сертификацию проходить, если уж Маск собрался зарабатывать на суборбитальных пассажирских перевозках. А так у него сразу накапливается статистика, как именно ракета себя поведет при разных условиях. Сертификация ведь с реальными железками производится, а не с моделькой в суперкомпьютере. И все равно придется не одну и не две ещё разбить.
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04.03.2021 16:56 Відповісти
Дайте вгадаю: а ватніки в цей час штурмували картонний рейхстаг.
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04.03.2021 11:02 Відповісти
Отсуствует или плохо продумана безлюдная система пожаротушения при посадке. Тушили снаружи и похоже водой с химсоставом, а горело внутри и без утечки окислителя. При чём горело долго и прожгло днище или трубопровод. В результате вырывает днище бака. Этому способствовало и тушение снаружи.
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04.03.2021 11:08 Відповісти
Не тушили, а охлаждали обыкновенной водой....
Таково правило тушения пожаров...горящий объект тушат, а соседние охлаждают водой...
В данной ситуации просто охлаждали бочку...вопрос почему не с разных сторон...видать решили сэкономить на пожаротушении а на ракете нет
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04.03.2021 16:36 Відповісти
Да её просто сразу после посадки списали на разбор. Посадка была ведь достаточно жесткой. Вполне может быть, что её преднамеренно подорвали, чтобы не рисковать людьми и техникой.
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04.03.2021 16:57 Відповісти
робот Пёдор спешит на помочь на батутти
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04.03.2021 13:59 Відповісти
Ілон упорний тіп
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04.03.2021 14:56 Відповісти
Ничего страшного...
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04.03.2021 15:40 Відповісти
Немцы 6 лет своими ракетами по Лондону херачили, потом 12 лет в концлагерях коммурастического ГУЛАГА запускали, жгли и взрывали сотни ракет с подопытными кацапами на борту, пока немецкая ракета не вывела в космос "русский" спутник, а позже кацапо-монголольского алкаша Гагарина.
God bless Elon Musk !!!
God Bless the U.S.A !!!
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04.03.2021 16:38 Відповісти
У Вернер Фон Брауна ракеты взрывались на протяжении нескольких лет.Но Германия не растреляла своего инжинера,-как сделал бы Сталин.И потому получила результат,которым мы пользуемся и по сегодняшний день.А нынешние кто потешаються,и муху лаптëй не прихлопнут с пьянх глаз.
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04.03.2021 18:54 Відповісти
Молодець Ілон, робить неймовірні речі в неймовірні терміни!!!
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04.03.2021 22:00 Відповісти
 
 