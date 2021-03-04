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Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив причини, через які Україна запізно почала вакцинацію проти коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Україна 24".

"Тут той випадок, коли не все залежало від грошей. Гроші закладалися і минулого року, і в бюджет поточного. Я хотів би вам нагадати, що спочатку ми не планували створювати так званий ковідний фонд. Але все-таки він був створений і при ухваленні бюджету, його головним завданням було, що коли з'являться гроші, то вони будуть спрямовані на підтримку медиків, виплату додаткової фінансової мотивації, і друге - це вакцинація", - сказав спікер.

За словами спікера парламенту, Кабмін вів складні переговори для отримання вакцини.

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"Багато чого залежало навіть не від коштів, а від переговорів, і будемо відверті, в цьому плані Кабміну було непросто, тому що бажаючих отримати вакцину набагато більше, ніж тих можливостей, які сьогодні є з виробництва вакцин. Сподіваюся, що ми потроху почнемо виходити з цієї ситуації, є вже одна вакцина, зараз йдеться про те, що будуть інші", - сказав Разумков.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+14
Сам то, курва, небось пфайзером привился из под полы от Степанова, который миша крадуцкий привез контрабасом из израиля?
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04.03.2021 09:29
+8
Клоунов везде опускают.
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04.03.2021 09:28
+7
Ложь,все зависит и зависило от денег))
бриты вложили много денег и поэтому получают больше вакцины чем остальные европейцы
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04.03.2021 09:29
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Клоунов везде опускают.
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04.03.2021 09:28 Відповісти
Клоуны денег не платят - их опускают. Все правильно. Все, кто хотел вакцину, заплатили заранее. А клоуны будут рассказывать, что их, дескать, просто не любят.
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04.03.2021 14:55 Відповісти
Даааа.... Народ прям ломится на вакцинацию Разумков о причинах поздней вакцинации: Не все зависело от денег, желающих получить вакцину очень много - Цензор.НЕТ 6563
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04.03.2021 09:28 Відповісти
Особливо медики, зокрема з Олександрівської лікарні м.Києва, аж два.
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04.03.2021 09:47 Відповісти
Запропонуйте людям "Pfizer", побачите. Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато - Цензор.НЕТ 5709
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04.03.2021 10:02 Відповісти
Та я в курсе Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато - Цензор.НЕТ 4876
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04.03.2021 10:03 Відповісти
Ложь,все зависит и зависило от денег))
бриты вложили много денег и поэтому получают больше вакцины чем остальные европейцы
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04.03.2021 09:29 Відповісти
Точно. А у на вклали ковіді гроші у Велике крадівництво
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04.03.2021 10:49 Відповісти
Сам то, курва, небось пфайзером привился из под полы от Степанова, который миша крадуцкий привез контрабасом из израиля?
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04.03.2021 09:29 Відповісти
Странный вопрос. Вот скажи, если б у тебя была возможность выбрать Файзер, ты б, конечно, отказался и вколол оту индийскую реплику?
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04.03.2021 09:31 Відповісти
нет конешно, но они еще месяца три назад вакцЫнировались
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04.03.2021 09:40 Відповісти
Это означает лишь две вещи: 1) У них была возможность, 2) У них было желание.
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04.03.2021 09:42 Відповісти
Це значить, що це не українська ВЛАДА, а нацменшинне лайно, яке продовжує використовувати "мудрий" нарід. Тепер не лише ради грошей ( і правнукам вистачить), а й як піддослідних щурів.
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04.03.2021 10:08 Відповісти
То, что нынешняя власть не украинская, было очевидно еще до выборов 2019 года. Об опасности такого выбора предупреждали, но 73-процентные бараны блеяли, что "паприколу", "хуже не будет".
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04.03.2021 10:11 Відповісти
1000% ты прав.
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04.03.2021 10:34 Відповісти
А шош узеленські відмовились брати участь в фінансуванні створення вакцин? Вважали себе майстрами боротьби з ковідом?
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04.03.2021 09:32 Відповісти
Не думаю что Афганистан или Албания богаче, чем Украина. Может там воруют меньше?
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04.03.2021 09:33 Відповісти
лапшерез на уши народа Украины с хвамилией Разумков вешает лапшу по полной- если страны третьего мира уже давно вакцинируются,то "понты" о переговорах,которые Кабмин с МОЗ провалили не о чем.Сдесь тот случай-"тот ,кто хочет делать дело - ищет средсва,а бездельники туниядцы и нахлебники - ищут оправдания"
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04.03.2021 09:50 Відповісти
Спікер каже,що був ковідний фонд. А президент, - що ні. Прямо як ситуація з трусами і хрестиком.
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04.03.2021 09:50 Відповісти
Зимбабве хотело БОЛЬШЕ!!!
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04.03.2021 10:00 Відповісти
Какое он отношение к вакцине имеет, он глава Верховной Рады !!!
Клоуны даже не знают своим полномочия. Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато - Цензор.НЕТ 6998
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04.03.2021 10:10 Відповісти
Все залежало від відкатів.
"Наказ Міністерства охорони здоров'я від 19 лютого цього року, яким було розподілено кількість вакцин по регіонах, містить вимогу до керівників структурних підрозділів з питань охорони здоров'я та міста Києва, "забезпечити нерозголошення будь-якої інформації щодо виробників або постачальників, а також ціни на вакцини проти гострої респіраторної хвороби COVID-19".
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04.03.2021 10:18 Відповісти
Я хотел бы вам напомнить, что сначала мы не планировали создавать так называемый ковидный фонд. Но все-таки он был создан во время принятия бюджета, его главной задачей было, что когда появятся деньги, то они будут направлены на поддержку медиков, выплату дополнительной финансовой мотивации, и второе - это вакцинирование" Источник: https://censor.net/ru/v3251355\\\\\\\\\\\

Но ведь "кое кто" говорил шо фонда то нетути.... они там за кого всех принимают то?
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04.03.2021 10:20 Відповісти
ну где и кто нашол такую дешовую лживую сущность
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04.03.2021 10:32 Відповісти
можна попросити посилання на цей текст?
Чи це ви особисто все написали і виклали?
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04.03.2021 10:51 Відповісти
дай посилання, бидлан, або затули пельку.
Так тобі зрозуміло?
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04.03.2021 11:04 Відповісти
твої послуги нах нікому не потрібні, хіба що твоїм коровам.
Іди далі чисти хліва, не лізь у високі сфери.
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04.03.2021 11:16 Відповісти
Мастер всё объяснить и найти оправдание!
Особенно если выпучить глаза....
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04.03.2021 10:37 Відповісти
это верно.
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04.03.2021 10:42 Відповісти
Ты можешь отмазываться сколько угодно, факт остается фактом - Украина 96-я страна в мире, которая начала вакцинацию.
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04.03.2021 10:43 Відповісти
"Кабмін вів складні переговори для отримання вакцини ..." Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато - Цензор.НЕТ 2753

З КИМ КАБМІН ВІВ ПЕРЕМОВИНИ? З ПРОКЛАДКАМИ, ЧЕРЕЗ ЯКІ ГРОШІ ТИРЯТЬ? З КИМ?
Коли держава самоусунулась від закупівлі вакцини, вона ж її у посередників бере.
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04.03.2021 10:47 Відповісти
трепло ты губастое, если б вы начали заниматься контрактами в прошлом году, и деньги из ковид-фонда с умом тратили, а не пи@дили, все сегодня с вакцинацией было бы иначе.
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04.03.2021 10:48 Відповісти
Я так зрозумів, що Разумков то ще один "майстер спорту з боротьби з Ковідом" Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато - Цензор.НЕТ 3084
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04.03.2021 10:51 Відповісти
Ну, подивимось, чи будуть продавати вакцину від Ковіду через мережу ломбардів Разумкова Разумков про причини пізньої вакцинації: Не все залежало від грошей, охочих отримати вакцину дуже багато - Цензор.НЕТ 5591
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04.03.2021 10:53 Відповісти
Це ще раз говорить про те що у владі жадібні тупаки які навіть домовитись про надання вакцини невміють
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04.03.2021 11:01 Відповісти
ПРОТЕСТУЮ.
Они не тупаки. Тупаки за них голосовали.
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04.03.2021 11:29 Відповісти
Кому ти брешеш? Треба було вчасно замовити,як всі розумні люди. Хоч у тебе прізвище і "розумне", але...
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04.03.2021 11:20 Відповісти
Оно конечно, после того, как Зеленский и его шобла, в т.ч. и скупщик краденного молодой региАнал Розумков разворовали 60 миллиардов ковидного фонда, можно говорить и о том, что не всё зависило от денег.
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04.03.2021 11:29 Відповісти
Правда є в словах хітромудрого--не все залежить від грошей. ВСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД НАЯВНОСТІ МІЗГІВ!!!
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04.03.2021 12:55 Відповісти
Отже, у той час як зелебобіки заривали гроші з коронавірусного фонду в "будівництво доріг", подеколи звітуючи ремонтом, розпочатим за папірєднікав, підступні зімбабвійці не купилися на "какаяразднітсакаґдапакупать" і нахабно здійснили проплати авансу...
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04.03.2021 13:40 Відповісти
Разумков о причинах поздней вакцинации: Не все зависело от денег, желающих получить вакцину очень много.

А руководство страны тогда зачем?,что как раз вакциной и заниматься, а не дженериками,как занимаются этим найвысшее руководство других стран,тем более Украине обязаны выделить по краней мере пропорциональную долю для медиков и пожилого населения за сдачу третьего ядерного потенциала нацеленного на США ,а если так званое руководство Украины не может или не хочет отрабатывать свои обязаности за совсем не малые привилегии а только занимаются личным обогащением,деребаня бюджет и активы страны , не дают народу зарабатывать и развиваться ,то пусть идут на перевыборы , в Украине незаменимых нет.
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04.03.2021 18:44 Відповісти
Все зависело от желающих получить денег ...
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04.03.2021 23:59 Відповісти
 
 