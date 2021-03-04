Патрульні поліцейські врятували людей із охопленого вогнем гаража в Києві. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Події
У Києві патрульні поліцейські врятували чоловіка і жінку із охопленого вогнем гаража.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці Патрульної поліції Києва в телеграмі.
"Днями патрульні вирушили на виклик з приводу пожежі на вулиці Радунській, де зайнявся гараж. Вони прибули на місце першими з усіх екстрених служб та з'ясували, що у приміщені перебувають люди", - йдеться в повідомленні.
На кадрах ролика з нагрудної камери поліцейського можна побачити, як відбувалося порятунок людей з палаючого приміщення.
"Надихавшись чаду, втомлені, брудні та щасливі Євгеній Косянчук, Дмитро Сорока, Владислав Гуров та Андрій Юрківській повернулися додому, пізніше ніш зазвичай, бо це був їх останній виклик за зміну. Воно було того варте — у підсумку два врятованих життя", - повідомляють в поліції.
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могли сексом заниматься, причем в любую дырочку, могли спать, есть, чинить машину - это их личное дело, чем они там занимались.
Комментаторы, как я понял - озабоченные малолетки с дыркой в башке.
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дяде Васе которій 40 лет за станком отмаслал в "кріжополе " ві нечего не дали , даже значек ,