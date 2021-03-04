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Патрульні поліцейські врятували людей із охопленого вогнем гаража в Києві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Події

У Києві патрульні поліцейські врятували чоловіка і жінку із охопленого вогнем гаража.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковано на сторінці Патрульної  поліції Києва в телеграмі.

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"Днями патрульні вирушили на виклик з приводу пожежі на вулиці Радунській, де зайнявся гараж. Вони прибули на місце першими з усіх екстрених служб та з'ясували, що у приміщені перебувають люди", - йдеться в повідомленні.

На кадрах ролика з нагрудної камери поліцейського можна побачити, як відбувалося порятунок людей з палаючого приміщення.

"Надихавшись чаду, втомлені, брудні та щасливі Євгеній Косянчук, Дмитро Сорока, Владислав Гуров та Андрій Юрківській повернулися додому, пізніше ніш зазвичай, бо це був їх останній виклик за зміну. Воно було того варте — у підсумку два врятованих життя", - повідомляють в поліції.

Патрульні поліцейські врятували людей із охопленого вогнем гаража в Києві 01

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
что грешного в том чтобы трахаться?
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04.03.2021 11:35
+3
ты что, вуайерист, любитель подсматривать?

могли сексом заниматься, причем в любую дырочку, могли спать, есть, чинить машину - это их личное дело, чем они там занимались.
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04.03.2021 11:34
+2
Голубки чпокались у гаражі?
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04.03.2021 10:45
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И смех и грех, простите меня за мой французкий.
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04.03.2021 10:43 Відповісти
что грешного в том чтобы трахаться?
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04.03.2021 11:35 Відповісти
В том что знаю несколько случаев когда в заведенной машине да в гараже обое угорают, а так чисто физиологически очень даже полезно.
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04.03.2021 11:48 Відповісти
Голубки чпокались у гаражі?
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04.03.2021 10:45 Відповісти
Полки прибивали так что дерево воспламенилось.
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04.03.2021 10:49 Відповісти
трахались с машиной. А что? Тебе завидно?
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04.03.2021 11:35 Відповісти
Бомжи скорее всего. Грелись.
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04.03.2021 10:56 Відповісти
и что.
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04.03.2021 11:35 Відповісти
"В Киеве патрульные полицейские спасли мужчину и женщину из горящего гаража." - чем они там занимались, что аж носки сняли?
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04.03.2021 11:06 Відповісти
ты что, вуайерист, любитель подсматривать?

могли сексом заниматься, причем в любую дырочку, могли спать, есть, чинить машину - это их личное дело, чем они там занимались.
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04.03.2021 11:34 Відповісти
Патрульные - молодцы. Спасли две жизни.

Комментаторы, как я понял - озабоченные малолетки с дыркой в башке.
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04.03.2021 11:36 Відповісти
ті відаешь медали милиционерам у которіх работа такая, знали куда шли ,и осознано , но если відавать каждому квртиру и пЄстолЄт ....?
________________________
дяде Васе которій 40 лет за станком отмаслал в "кріжополе " ві нечего не дали , даже значек ,
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04.03.2021 13:00 Відповісти
Оженився дурний та взяв дурнувату, та не знали що робить запалили хату.
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04.03.2021 11:45 Відповісти
Молодцы, ребята! Жаль, что какой-нибудь урод в такой же форме, как у них, может все это нивелировать. Но парням - удачи и желания служить дальше и оставаться такими же порядочными, готовыми в любой момент прийти на помощь своим гражданам!
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04.03.2021 15:46 Відповісти
 
 