Кабмін виділить 1,48 млрд грн для оплати послуг медиків, задіяних у вакцинації проти коронавірусу, - заступниця голови МОЗ Шаталова. ВIДЕО

Кабінет міністрів підтримав ініціативу Міністерства охорони здоров'я про виділення додаткових коштів на вакцинацію населення проти коронавірусу.

Про це сьогодні в ході брифінгу заявила заступниця міністра охорони здоров'я Світлана Шаталова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МОЗ України.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

За її даними 1 млрд 482 млн гривень будуть виділені для оплати медичних послуг медикам, задіяним у заходах по боротьбі з COVID-19, зокрема, що стосуються вакцинації.

"Кошти закладені через спеціальний фонд, який створили із залишків Фонду боротьби з COVID-19", - уточнила вона.

Також дивіться: Голова НСЗУ Віленський прищепився CoviShield і закликав наслідувати цей приклад: ефект від вакцинації завжди вищий, ніж ризики захворіти. ВІДЕО

Також вона зазначила, що за дорученням МОЗ, НСЗУ створить додаткові стимули, ввівши новий пакет медичних послуг у Програмі медичних гарантій.

"Ще 341 млн грн будуть виділені лабораторним підрозділам МОЗ, які проводять тестування на COVID-19", - додала Шаталова.