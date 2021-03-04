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Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Дочка нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи Катерина виграла конкурс на посаду директора Департаменту з питань реєстрації в міськраді Полтави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.

3 березня конкурсна комісія визнала її переможницею конкурсу на заміщення вакантної посади. Вона була єдиною, хто подав документи на конкурс.

За даними комісії, Ківа успішно склала тестове завдання і виконала три практичні завдання на "добре", "відмінно" і "добре", вона отримала 23 бали з 25 можливих.

Дочку нардепа рекомендуватимуть на призначення директором департаменту.

Також дивіться: "Раби заграють перед своїми господарями", - нардеп ОПЗЖ Ківа в ефірі кремлівських пропагандистів розповів про "колонізацію" України "посольством США". ВIДЕО

На початку лютого Ілля Ківа підтвердив, що документи на конкурс подає його 27-річна дочка, пише видання "Полтавщина".

"Вона доросла, їй 27 років. Вона самостійно прийняла це рішення. Якщо виграє конкурс - буде працювати. Чи не виграє - займеться чимось іншим", - зазначив нардеп.

Катерина Ківа навчалася у Харківському національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого та у Національній академії внутрішніх справ у Києві. З 2017 року Катерина працювала в органах поліції. Спочатку інспектором відділу Департаменту протидії наркозлочинності. Остання її посада — старший інспектор відділу організації відбору та проведення атестування. Катерина звільнилася з посади у департаменті кадрового забезпечення поліції у вересні 2020 року.

Згідно з поданою декларацією, Катерина Кива має квартиру в Києві площею 49 м², яку придбала за 286 тисяч гривень. Також вона є власницею автомобіля Mazda 3 Touring 2018 року випуску, який коштує 631 тисячу гривень.

За 2020 рік Катерина Кива отримала 241 тисячу гривень заробітної плати. Також вона задекларувала грошовий подарунок у 57 тисяч гривень.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+53
"С 2017 года Екатерина работала в органах полиции. Сначала инспектором отдела Департамента противодействия наркопреступности." Теперь ясно откуда этот фрик Кива наркоту берет
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04.03.2021 11:55
+36
А что это за конкурс если только один претендент, результат должен быть отменен. И нужно еще разобратся почему на теплое местечко нет желающих.
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04.03.2021 11:56
+22
какая неожиданность
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04.03.2021 11:55
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Сторінка 2 з 2
"Полтаву отдали"-- а що, полтавц1в до вибор1в не пускали? Укра1нц1 в Укра1н1 обирають соб1 на голову нещастя демократичным незалежним шляхом.
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04.03.2021 19:09 Відповісти
Лєнка! Ти шо перевзулася?

Пиши краще на ізикє, бо за таку мову хочеться відірвати тобі руки, ноги та голову.
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04.03.2021 23:23 Відповісти
По-перше, я тоб1 вже писала, що я - не Лэнка, що перевзулася. По-друге: У мене немае укра1нсько1 клав1атури, тому придеться потерп1ти. По-третэ: на як1й мов1 хочу, на т1й 1 пишу чи розмовляю, що це за диктатуру ти розводиш. По-четверте: нав1ть якщо я була завжди рос1йськомовна людина, то зараз з принципу перейшла на укра1нську мову, поки не ск1нчиться в1йна. Що стосуеться твого бажання в1д1рвати...- ти не едина у цьому бажанн1, маеш досить багато однодумц1в серед серьозних людей. Та взагал1 не в1двол1кай, зараз траслюють концерт з фест1валю у Санремо.
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05.03.2021 01:06 Відповісти
Лєнка! Шо ти гоніш? Який фестиваль у Санремо? Ти знов напилася? Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат - Цензор.НЕТ 1076
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05.03.2021 01:14 Відповісти
То в цього мастурбанта ще й діти якісь є?
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04.03.2021 13:00 Відповісти
Это у кивы дочь от рабиновича?
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04.03.2021 13:19 Відповісти
От правой руки рабиновича!
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04.03.2021 17:42 Відповісти
Похожа на отца. Такая же красавица.
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04.03.2021 17:45 Відповісти
не повезло дивчине родится у кивы. может она и нормальная, самостоятельная девушка, но тень папашки автоматом падает на нее.
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04.03.2021 13:23 Відповісти
Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат - Цензор.НЕТ 1151
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04.03.2021 13:25 Відповісти
А ви питаєте чому в Україні так не вистачає суддів. Дивно що, вона пішла в міськраду, мабуть на суддю у татуся грошей не вистачило.
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04.03.2021 13:26 Відповісти
От так і стають успішними людьми і кажуть, що всього в житті досягли самі... Але це проблема цілої країни, а не конкретної особи..
...Хоча Ілля Кива просто москальська шмата і повний довбо#об....
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04.03.2021 13:45 Відповісти
Буратина
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04.03.2021 13:52 Відповісти
йупт, этот гандон шо ещё и размножается ???
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04.03.2021 13:55 Відповісти
"грешно смеяться над больными людьми"(с)
так и происходит естессссственный отбор (селекция жлобов) в Украине - а мы (не)удивляемся ещё, чего так фигово живём в богатой стране
ЗЫ надеюсь из потенциальных кандидатов на посаду никто сильно не пострадал.. и "подснежников" не будет
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04.03.2021 14:04 Відповісти
Такая же олигофренка, как её папаша.
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04.03.2021 14:12 Відповісти
Сначала надо было бы поработать пару лет главспецом в отделе, потом начальником отдела, набраться опыта, вникнуть в нюансы работы, а потом можно претендовать на должность начуправы или начдепартамента.
А так эта девушка дупля не остреливает чем будет заниматься и еще не будет отстреливать как минимум год, то не удивлюсь если она завалит работу Департамента и через пол года мы прочитаем об этом в новостях).
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04.03.2021 14:22 Відповісти
При соответствуещей подготовки и наличии данных, требуется, в среднем, 3 года на становление спецом на должности.
27 лет, недавно закончена учеба. Тяжелая наследственность. Хотя бывают и исключения.

Может мы наблюдаем исключительно гениальную личность? И надо порадоваться за папу?

А конкуренты, просто испугались обезображенного интелектом лица молодого дарования и сбежали с конкурса?
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05.03.2021 04:49 Відповісти
Пхи , а ведь могла пойти дальше(по заточке) , конкурировать со Светиком (беларусским).
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04.03.2021 14:27 Відповісти
мусор от мусорника не далеко падает
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04.03.2021 14:59 Відповісти
Так у киви ещё и дети есть?
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04.03.2021 15:09 Відповісти
от макаки или от камазистки дуси
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04.03.2021 15:56 Відповісти
от руки
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04.03.2021 21:34 Відповісти
Так само гарна, як і тато. Хочеться вірити, що не так само розумна.
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04.03.2021 15:44 Відповісти
андрей Потава гаси курву...эта тварь еще и плодилось...
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04.03.2021 15:55 Відповісти
А что же случилось с другими претендентами на должность???
Они вообще еще живы или отделались переломами и травмами лица???
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04.03.2021 16:01 Відповісти
ну бывает и такое, что дети и родители идут разными дорогами, как говорят в Одессе "будем посмотреть"
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04.03.2021 16:12 Відповісти
А лицо можно было показать?
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04.03.2021 16:24 Відповісти
Чье?
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04.03.2021 17:31 Відповісти
Выкормыш рюкзакова продолжает харчеваться и паразитировать на теле государства
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04.03.2021 16:41 Відповісти
Красуня, вся в папу. Все-таки специфика работы на внешности сказывается.
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04.03.2021 17:29 Відповісти
Как это один кандидат?. А другие не знали или у них документы не приняли? Что за схематоз?
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04.03.2021 17:51 Відповісти
обычный схематоз в стиле 90-х.людей предупредили шоб доки не подавали а то типа снег башка попадёт...
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04.03.2021 20:43 Відповісти
Папіни гени. Мабуть Ківа мутатор не мив.
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04.03.2021 17:51 Відповісти
Ну и ипальники,что в одного мутанта,что в наследыша. Кто этого дрочилу выбирал)))?
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04.03.2021 18:10 Відповісти
Таки да, яблочко от дуба не далеко откотилося Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат - Цензор.НЕТ 7586
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04.03.2021 22:08 Відповісти
Теперь папа подарит шапку ушанку.Для селфи. Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат - Цензор.НЕТ 8810
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04.03.2021 19:12 Відповісти
У него и дети есть?Неужели кто-то , спит с ним Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат - Цензор.НЕТ 59
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04.03.2021 19:46 Відповісти
А скринька відчиняється дуже легко, подрочи один раз в Верховній Раді, і твої діти забезпечені на все життя.
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04.03.2021 20:09 Відповісти
а она точно его дочь?
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04.03.2021 20:46 Відповісти
Судя по тому, какая она страшненькая -да, она его дочь)))
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04.03.2021 22:00 Відповісти
да.....
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04.03.2021 21:49 Відповісти
Интерестно .она тоже такая трахнутая на всю голову как батек ее?
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04.03.2021 22:06 Відповісти
Судя по физиономии он ее не только зачал ( через карман) но еще и сам родил ( ну вы в курсе через что..)
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04.03.2021 22:24 Відповісти
Позор
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05.03.2021 02:15 Відповісти
Только Киве и сообщили, что есть вакансия?
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05.03.2021 07:12 Відповісти
Месные, полтавские все отказались от должности, или не знали про конкурс? Аж с Киева надо было брать специалиста?
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05.03.2021 07:13 Відповісти
фу какая бяка
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05.03.2021 08:06 Відповісти
Ребята, скиньте пожалуйста адрески квартир 49 кв, по 286 тыс гривен в Киеве, прикупить парочку хочу.
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05.03.2021 08:09 Відповісти
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