Дочка Ківи виграла конкурс на посаду керівника Департаменту в Полтавській міськраді як єдиний кандидат. ВIДЕО
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Дочка нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи Катерина виграла конкурс на посаду директора Департаменту з питань реєстрації в міськраді Полтави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє НВ.
3 березня конкурсна комісія визнала її переможницею конкурсу на заміщення вакантної посади. Вона була єдиною, хто подав документи на конкурс.
За даними комісії, Ківа успішно склала тестове завдання і виконала три практичні завдання на "добре", "відмінно" і "добре", вона отримала 23 бали з 25 можливих.
Дочку нардепа рекомендуватимуть на призначення директором департаменту.
На початку лютого Ілля Ківа підтвердив, що документи на конкурс подає його 27-річна дочка, пише видання "Полтавщина".
"Вона доросла, їй 27 років. Вона самостійно прийняла це рішення. Якщо виграє конкурс - буде працювати. Чи не виграє - займеться чимось іншим", - зазначив нардеп.
Катерина Ківа навчалася у Харківському національному юридичному університеті ім. Ярослава Мудрого та у Національній академії внутрішніх справ у Києві. З 2017 року Катерина працювала в органах поліції. Спочатку інспектором відділу Департаменту протидії наркозлочинності. Остання її посада — старший інспектор відділу організації відбору та проведення атестування. Катерина звільнилася з посади у департаменті кадрового забезпечення поліції у вересні 2020 року.
Згідно з поданою декларацією, Катерина Кива має квартиру в Києві площею 49 м², яку придбала за 286 тисяч гривень. Також вона є власницею автомобіля Mazda 3 Touring 2018 року випуску, який коштує 631 тисячу гривень.
За 2020 рік Катерина Кива отримала 241 тисячу гривень заробітної плати. Також вона задекларувала грошовий подарунок у 57 тисяч гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Пиши краще на ізикє, бо за таку мову хочеться відірвати тобі руки, ноги та голову.
...Хоча Ілля Кива просто москальська шмата і повний довбо#об....
так и происходит естессссственный отбор (селекция жлобов) в Украине - а мы (не)удивляемся ещё, чего так фигово живём в богатой стране
ЗЫ надеюсь из потенциальных кандидатов на посаду никто сильно не пострадал.. и "подснежников" не будет
А так эта девушка дупля не остреливает чем будет заниматься и еще не будет отстреливать как минимум год, то не удивлюсь если она завалит работу Департамента и через пол года мы прочитаем об этом в новостях).
27 лет, недавно закончена учеба. Тяжелая наследственность. Хотя бывают и исключения.
Может мы наблюдаем исключительно гениальную личность? И надо порадоваться за папу?
А конкуренты, просто испугались обезображенного интелектом лица молодого дарования и сбежали с конкурса?
Они вообще еще живы или отделались переломами и травмами лица???