УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16344 відвідувача онлайн
Новини Відео Політика України
108 772 170
Кернес (470) спадок (17) Харків (3911)

Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Останнім часом Родіон Гайсинський став власником десятка харківських ринків. Низкою активів обзавелася також його мати, 50-річна Оксана Гайсинська, яка тепер володіє торговими і розважальними центрами, історичними будівлями, кафе і ресторанами в центрі Харкова. Примноження бізнесу Гайсинських збіглося за часом з погіршенням здоров'я ексмера Харкова Геннадія Кернеса - цивільного чоловіка Оксани Гайсинської. А після смерті Кернеса наприкінці 2020-го в руках його спадкоємців сконцентрувалися десятки компаній.

За кілька тижнів досліджень майна і активів, які опинилися у власності Гайсинських за останній час, ми нарахували 66 000 квадратних метрів комерційної нерухомості і 26 гектарів землі в Харкові. Вартість цих активів сягає щонайменше 1,3 мільярда гривень, передає Цензор.НЕТ із посиланням на slidstvo.info.

За життя Кернес мав кілька дружин. Утім, останні 20 років його пов'язували з однією жінкою - Оксаною Гайсинської. Вона є дочкою ексзаступника генерального прокурора України і колишнього прокурора Києва Юрія Гайсинського. Геннадій Кернес часто викладав фотографії з нею в соцмережах. У Оксани є син від попереднього шлюбу Родіон, якого Кернес фактично виховував з дитинства і вважав своїм сином. Проте ні Родіона, ні Оксану Гайсинську ексмер ніколи не вказував у своїх деклараціях. Хоча мав, адже, очевидно, був пов'язаний з ними спільним побутом.

Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ 01
Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ 02

Остання подана Кернесом декларація була доволі скромною. Із нерухомості він вказав лише, що орендує 7-метрову кімнату та номер у харківському готелі "Національ" на 57 квадратів. Водночас він декларував з десяток коштовних годинників, майже сотню мільйонів гривень дивідендів та заощаджень.

Родіон Гайсинський відомий своїм світським життям. Медіа часто писали про його дорогі автомобілі та перегони на шаленій швидкості. Нині йому належить чорний позашляховик Mercedes-Benz G 63 AMG 2019 року випуску, більш відомий як "кубік". Ціна нового - від 200 000 доларів. Володіє пасинок Кернеса квартирою на 400 квадратів у сучасній багатоповерхівці в центрі Харкова. Така нерухомість, за нашими розрахунками, нині коштує майже 600 000 доларів.

Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ 03

Також дивіться: Харків передав ВР документи, необхідні для призначення виборів мера, - "слуга народу" Качура. ДОКУМЕНТ

Нині Родіон Гайсинський є власником чи співвласником у майже тридцяти компаніях. Здебільшого цим фірмам належать землі і торгові площі на харківських ринках. Весь цей бізнес на нього переоформили у 2018-2020 роках.

Загалом це приблизно 25 гектарів землі і 42 600 квадратних метрів торгових площ. Найбільше земель і нерухомості структури Гайсинського сконцентрували на ринках "Центральний" та "Кінний".

Кілька тижнів тому Родіон Гайсинський став співвласником компанії "Паркінг+", яка спеціалізується на будівництві доріг і фігурує у низці кримінальних проваджень. За останні 10 років із "середнячка" вона перетворилася на справжнього тендерного фаворита, отримуючи від харківської влади підряди на десятки і сотні мільйонів гривень. Лише за 2019-2020 роки "Паркінг+" отримала замовлень на понад 1 мільярд гривень. А за весь час - приблизно 3 мільярди гривень.

Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ 04

У руках Оксани Гайсинської зосередилися вишуканіші бізнес-активи: офісні центри, торгово-розважальні комплекси, кафе та ресторани.

До прикладу, їй належить так званий "Казковий будинок" - торгово-розважальний комплекс із ресторанами та квест-кімнатами площею понад 2000 квадратних метрів на території парку імені Максима Горького. Оксана Гайсинська віднедавна також володіє невеликою кав’ярнею Cafe Tory на території саду імені Тараса Шевченка. Також Оксані Гайсинській належить ресторан Nikas у самому центрі Харкова. Нещодавно стало відомо, що Гайсинській належить 350 квадратних метрів офісних приміщень у історичній будівлі Харкова на площі Павлівській. Ще фірмам Оксани Гайсинської належать будинки позаду Харківської облради та поряд із пам’ятником Олександру Пушкіну у центрі міста. Власницею цих приміщень Гайсинська стала вже після смерті Кернеса. Раніше ці будівлі були комунальною власністю. Крім того, Оксана Гайсинська володіє ще низкою бізнес-активів, серед яких торговий центр "Комільфо" на 3000 квадратів. Коли готувався цей матеріал, стало відомо, що Оксана Гайсинська стала власницею контрольного пакету харківського "7-го каналу".

Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ 05
Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ 06
Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ 07
Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ 08
Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ 09
Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ 10
Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ 11
Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ 12

"За нашими підрахунками, землі і торгові площі, які належать Родіону Гайсинському, можуть коштувати приблизно 850 000 000 гривень. А комерційна нерухомість Оксани Гайсинської — ще 430 000 000 гривень. Отже, уся бізнесова нерухомість родини Кернеса станом на сьогодні може коштувати прибдизно 1,3 мільярда гривень. Реальні масштаби бізнес-імперії, яку залишив по собі Геннадій Кернес, наразі оцінити важко. Та навіть через кілька місяців після смерті багаторічного мера Харкова обриси його імперії стають чіткішими. Схоже, найближчим часом сім’я Гайсинських перетвориться чи не на найбагатших та найвпливовіших бізнесменів Харкова. Але, окрім Гайсинських, є й інші спадкоємці - в ексмера залишилося двоє синів та дочка, які також можуть успадкувати цінне майно", - резюмує видання.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+62
А идиоты готовы голосовать даже за мертвого кэрнеса
показати весь коментар
04.03.2021 12:42
+40
Сироты, как же вы теперь жить-то будете?!
показати весь коментар
04.03.2021 12:41
+36
Лучшая зарисовка ФЕОДАЛИЗМА в Украине! Что ценно для "нуваоришей - "прокурорских" и "мерских" ? Земля и недвижимость! Не компании по производству компьютеров, самолетов, пароходов... Земля и недвижимость! На большее - ума нет!!!! Как еще в наследство мосты да переправы не попали?! Когда уже эта "пена" схлынет с Украины! На этих гадов смотреть ТОШНО! Они наверняка уверены, что все им завидуют...
показати весь коментар
04.03.2021 13:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
"По нашим подсчетам, земли и торговые площади, которые принадлежат Родиону Гайсинскому, могут стоить около 850 000 000 гривен. А коммерческая недвижимость Оксаны Гайсинской - еще 430 000 000 гривен. Поэтому вся бизнес-недвижимость семьи Кернеса на сегодня может стоить около 1,3 миллиарда гривен. Источник: https://censor.net/ru/v3251414

ЯК КАЗАВ ОДИН АНГЛІЄЦЬ - ЧУМА НА ВЕСЬ ВАШ ДІМ Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1298
Накрасти завдяки мутним схемам наперсточник вспів багато, але слава Богу
здати Харків кацапам так і не зміг, за що і отримав кулю у хребет.
показати весь коментар
04.03.2021 14:30 Відповісти
Какого числа он умер?
показати весь коментар
04.03.2021 14:42 Відповісти
он не умер он сдох.
показати весь коментар
04.03.2021 20:39 Відповісти
"Мы должны покаяться в том, что обвиняем друг друга": Кернес высказался о переговорах с Россией/ 15 000 украинцев, убитых путинцами, для Кернеса ничего не значили.
показати весь коментар
04.03.2021 14:45 Відповісти
А когда жизни украинцев для евреев что-либо значили?
показати весь коментар
04.03.2021 20:41 Відповісти
Уже пол года прошло? Походу таки Гепа давно загнулся
показати весь коментар
04.03.2021 14:56 Відповісти
площа України 603 628 км² Якщо таких як кернес (всього то 0,26км.кв) хай 10 відсотків - то Україні треба ще третину до її площи, бо навыть на одних них не хватить.
показати весь коментар
04.03.2021 15:23 Відповісти
я не понял, чем он плох? нечестно нажил - отбирайте по закону. сам факт наличия богатств -не причина считать что человек этот плохой.
показати весь коментар
04.03.2021 16:00 Відповісти
Они же не дурачки, первым делом горизонтальные и вертикальные связи во всех ветвях власти. И через 20 лет полное "рука руку моет" без шансов на наказание отбросов с деньгами и доступу к этой самой круговой поруке.
показати весь коментар
04.03.2021 16:56 Відповісти
Все верно, и только дебил этого не понимает.
показати весь коментар
04.03.2021 17:47 Відповісти
Да ладно родной Сдох - земля ему стекловатой. А то что он наворовал даже нечего обсуждать
показати весь коментар
04.03.2021 22:06 Відповісти
СМИ что-то путают: стоимость недвижимости Гайсинских свыше одного миллиарда долларов.
показати весь коментар
04.03.2021 15:50 Відповісти
звичайно,більшість спи..женого у міста вже не знайдеш.. але мільярд навряд...Думаю,мільйонів 500 доларів
судячи з рівня хабарництва,котрий у Харківській міськраді був вчетверо менший,як у Львівській..
Мільярд-він у Садового..\у більшості у житловій нерухомості-більше 200 000 кв.м..
Скорумповане місто Львів
показати весь коментар
05.03.2021 11:37 Відповісти
когда их будут уже вешать...
показати весь коментар
04.03.2021 15:54 Відповісти
за что? нечестно нажил - отбирайте по закону. А что за манеры убивать только за то что человек богат? что за русские нищенские замашки?
показати весь коментар
04.03.2021 15:59 Відповісти
А хто ті закони пише?
показати весь коментар
04.03.2021 19:11 Відповісти
ну так примите закон что бы таких вешать...
показати весь коментар
04.03.2021 21:02 Відповісти
Этого имущества хватит что бы расстрелять всю партию регионов. А как его несли бессеребреника хренового. А сколько он сделал "добра" для харьковчан сделав их нищими, теперь они могут летом ночевать под деревьями парка имени Гепы и Допы. А может пора эту всю разжиревшую сволочь брать за черти и топить в серебряной струе. Руководству страны пора призадуматься о произошедшем и принять РАДИКАЛЬНЫЕ меры. Это всё может кончиться погромами и повешениями, ХВАТИТ грабить.
показати весь коментар
04.03.2021 15:58 Відповісти
пора начинать еврейские погромы
показати весь коментар
04.03.2021 19:31 Відповісти
что за манеры считать чужие деньги?
Нечестно нажил - конфискуйте.
А вот эти обсасывания плебса - ой, у него так много домов, а у меня ниодного.. жалобы жлобья, не больше.
показати весь коментар
04.03.2021 15:59 Відповісти
это деньги не чужие .это деньги харьковчан а конфисковать при нынешней власти и доказать что деньги ворованные не позволят судьи-ворье.Что касается плебса и жлобья-по этой манере оценивать харьковчан сразу чувствуется истинное рыло комментатора
показати весь коментар
04.03.2021 19:02 Відповісти
Все, что нужно знать про прокурора Гайсинского.
показати весь коментар
04.03.2021 16:35 Відповісти
всё шо награблено непосильным трудом)) гепа был великий аферист всех времён и народов, заложил в банк пол Харькова Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 1398 и уже после смерти всплыл парк Горького с аттракционами и кинотеатрами когда пришли не знакомые дяди и сказали это наша земля вместе с каруселями, а сколько ещё заложено))) поживём посмотрим.
показати весь коментар
04.03.2021 16:58 Відповісти
незнакомые
показати весь коментар
04.03.2021 19:43 Відповісти
спасибо учту.

Мы пишем прилагательное "знакомым" раздельно с "не":если в предложении имеется противопоставление с союзом "а".
Например: не знакомым, а посторонним (где "посторонним" - это противопоставление).если перед прилагательным имеются следующие конструкции: далеко не, отнюдь не, вовсе не.
Например: далеко не знакомым.
показати весь коментар
05.03.2021 10:59 Відповісти
сАДОВИЙ МИНУЛОГО РОКУ "ПІД ВИБОРИ" ЗРОБИВ ЗАРУЧНИКОМ СВОЇХ ОБІЦЯНОК бЮДЖЕТ НАСТУПНОГО РОКУ..
ТЕПЕР ХОЧ ЗУПИНЯЙ "РОЗКОПКИ НА ПРИВОКЗАЛЬНІЙ" НА ПАРУ РОКІВ-БАБЛА НЕМА
показати весь коментар
05.03.2021 11:44 Відповісти
"Безутешная вдова"?Любишь кататься... Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5294
показати весь коментар
04.03.2021 17:18 Відповісти
Ну, "саночки" катала, так, что все по-чесному.
показати весь коментар
04.03.2021 20:06 Відповісти
Что бы все были сыты, нужно отдать все кому то одному и уповать на его справедливость да?))
показати весь коментар
04.03.2021 17:30 Відповісти
Гарний приклад для майбутнього мера Харкова.
показати весь коментар
04.03.2021 17:54 Відповісти
И шо дальше....попистели....
показати весь коментар
04.03.2021 18:08 Відповісти
А коли, нарешті, підтягнуться дітки лейтенанта Шмідта, щоб був якийсь драйв, якийсь екшен? Погодьтеся, колеги, без такого чудового шоу все це виглядатиме якось нудно і протиприродно.
показати весь коментар
04.03.2021 18:19 Відповісти
Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2165
показати весь коментар
04.03.2021 19:23 Відповісти
Если копнуть поглубже , то у этого жидяры Кернеса найдётся ещё много недвижимости и в россии и швейцарии и особенно в Израиле!! Воровал на пропалую ваш любимчик Кернес!!
показати весь коментар
04.03.2021 19:52 Відповісти
он так любил Харьков...
показати весь коментар
04.03.2021 19:53 Відповісти
не Харків, а те, що він міг там вкрасти
показати весь коментар
04.03.2021 20:56 Відповісти
он ооочень любил Харьков...
показати весь коментар
04.03.2021 21:34 Відповісти
Як можна заробити таку власність? Гепа був Маском чи Цукербергом? - звичайний бандит.
показати весь коментар
04.03.2021 20:01 Відповісти
НАБУ и СБУ работы ( по-нормальному) лет на пять.
показати весь коментар
04.03.2021 20:04 Відповісти
И что они там будут 5 лет делать? Награбленое делить? Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2911
показати весь коментар
04.03.2021 21:25 Відповісти
А для идиотов проспект Жукова.
показати весь коментар
04.03.2021 20:15 Відповісти
Прекрасный город Харьков! Город кармы! Кушнарёв! Кернес! Кто следующий?
показати весь коментар
04.03.2021 20:18 Відповісти
А Аваков утверждал, что Харьков ментовской.
показати весь коментар
04.03.2021 21:49 Відповісти
досить про Гепу. Харків"яни мають дати шанс іншому міцному господарнику - Допі!
показати весь коментар
04.03.2021 20:21 Відповісти
Допа Харківський кращий Друг "Долі" Львівського.
ВОНИ ОБ"ЄДНУЮТЬ УКРАЇНУ!

СХІД І ЗАХІД РАЗОМ!
БАБЛО ПЕРЕМАГАЄ ЗЛО! Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 314
показати весь коментар
05.03.2021 11:41 Відповісти
Учитесь! Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8147
показати весь коментар
04.03.2021 20:26 Відповісти
у сАбакова, вениКдиктовой и баканова и т.д вопросов нет???
показати весь коментар
04.03.2021 20:34 Відповісти
нічогенько так наколядував небіжчик..)
показати весь коментар
04.03.2021 20:37 Відповісти
Ви просто лошари, якщо думаєте що допа і гепа обмежували себе харьківом... я особисто знаю 5 ресторанів у Львові і птахофабрику на волині
показати весь коментар
04.03.2021 20:37 Відповісти
Сегодня поделили, завтра начнут делить по настоящему Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9151
показати весь коментар
04.03.2021 20:56 Відповісти
Кернес таки лох. Нахрена ему отдавать имущество пасынку- по сути чужому отродью?
показати весь коментар
04.03.2021 21:22 Відповісти
Хуцпа неисповедима.
показати весь коментар
04.03.2021 21:51 Відповісти
Где СБУ НАБУ прокуратура...? На лицо мегакоррупция, но при крыголаме этот черт себя хорошо чувствовал...
показати весь коментар
04.03.2021 21:43 Відповісти
Гэпе героя Украины посмертно
. Оксанке и родиончику по ордену,как трудягам в поте лица на благо страны.
показати весь коментар
05.03.2021 02:46 Відповісти
Интересно, а что об этом думают поклонники культа личности гепы?
показати весь коментар
05.03.2021 08:07 Відповісти
все нажито непосильным трудом адольфича....а теперь , когда после смерти гепы можно не скрывать кому принадлежало Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4235
показати весь коментар
05.03.2021 08:32 Відповісти
а лет через 20 появится новый олигарх, который расскажет как он изо дня в день тяжко работал
показати весь коментар
05.03.2021 08:38 Відповісти
В Китае этих дельцов-наследников просто расстреляли бы.
показати весь коментар
05.03.2021 09:05 Відповісти
Кидалово не надо разводить,
Домушничать , на стрелках гоношится,
Что бы мечтов своих осуществить,
На доне прокурорской след жениться.
показати весь коментар
05.03.2021 09:17 Відповісти
Что-то мне подсказывает, что они скоро утешатся , если уже не утешились.
показати весь коментар
05.03.2021 09:51 Відповісти
семья Кушнарёва тоже была богатой ...только не долго...
показати весь коментар
05.03.2021 09:58 Відповісти
"Харьковчане скучают за любимым кормильцем Гепой". Холст. Масло. Неизвестный художник. 2021
Спадок Кернеса: цивільна дружина ексмера Гайсинська та її син стали власниками 66 тис. кв.м. комерційної нерухомості та 26 га землі в Харкові, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9720
показати весь коментар
05.03.2021 10:35 Відповісти
Садовий був мером не менше часу ніж Кернес...

Новини з львівського П"ємонту гетто...
--------------
Міськвиконком(котрий лохи чи ідіоти з ПСЕВДОБІЛЬШОСТі ЄС-Варта-Свобода залишили підконтрольним Садовому на 5 років)
погодив будівництво..
31(! !!)багатоповерхівки...((
--------------------




· 26 лютого о 09:06 ·

СКАНДАЛ.

Вчора на сесії міськради за активної участі пана Адамика з ЄС було протягнуте рішення про надання дозволу на забудову майже гектару висотками В ПРОМИСЛОВІЙ ЗОНІ.. КОТРА СТАЛА РАПТОМ ЖИТЛОВОЮ рішенням ще попереднього виконкому...

розмови про мораторій на "висотки" затихли.
І НАСРАТИ НА ІНФРАСТРУКТУРУ-дороги,школи,дитсадки...
"ЄС" тепер збирає "долю"..
нічого..Надіюсь,Львів"яни це Порошенко на виборах пригадають
показати весь коментар
05.03.2021 11:29 Відповісти
сирота...и безутешная вдова
показати весь коментар
05.03.2021 12:43 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 