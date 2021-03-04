НАБУ завершило розслідування у справі про хабар нардепу Юрченку і відкрило обвинуваченим матеріали для ознайомлення. ВIДЕО

3 березня 2021 року детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури повідомили народному депутату і його посереднику в одержанні неправомірної вигоди про відкриття матеріалів у справі для ознайомлення.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ, передає Цензор.НЕТ.

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Нагадаємо, у вересні 2020 року НАБУ та САП повідомили про підозру чинному народному депутату в отриманні неправомірної вигоди з використанням законних повноважень (ч. 4 ст. 368 та ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 369 КК України). Підозру складено і підписано Генеральним прокурором.



За даними слідства, народний обранець висловив прохання передати йому через посередника неправомірну вигоду у сумі 13 тис. дол. США за внесення пропозицій до проєкту Закону України "Про управління відходами" та у подальшому ще 200 тис. дол. США для підкупу народних депутатів - членів відповідного Комітету Верховної Ради України.

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На початку серпня 2020 року детектив "під прикриттям" передав першу частину неправомірної вигоди посереднику. 26-27 серпня співучасники планували отримати наступну частину коштів. Однак Національне бюро було вимушене припинити подальше виконання спеціального завдання оскільки учасники злочину були проінформовані про документування їхньої діяльності, одночасно змінивши абонентський номери операторів мобільного зв’язку та термінали мобільного зв’язку.

Розслідування кримінального провадження тривало з серпня 2020 року.

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

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Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

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Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.