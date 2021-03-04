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Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль. ВIДЕО

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Уряд не планує встановлювати ціни на продукти харчування або націнку на них.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в Києві в четвер.

"Ми тільки стимулюватимемо або підтримуватимемо виробників, щоб збільшити пропозицію там, де є дефіцит, який призводить до стрибка цін", - зазначив прем'єр.

За словами Шмигаля, уряд має непрямі інструменти, серед яких - діалог із мережами ритейлу, постачальниками і сільгоспвиробниками через Мінекономіки, а також стимулювання деяких виробників за допомогою держпрограми "5-7-9%".

Щодо зростання цін на курячі яйця через падіння їхнього виробництва в країні він повідомив, що уряд провів переговори про відновлення виробництва з ключовими виробниками цієї продукції, щоб вони дещо збільшили пропозицію через зростання попиту на неї перед великодніми святами.

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За словами Шмигаля, на збалансування обсягів виробництва яєць через Мінекономіки знадобиться два-три тижні.

Прем'єр зазначив, що непрямим інструментом регулювання цін на зернові, гречку й окремі групи продуктів є впровадження експортних квот і мит.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
такого сговора сетей по ценам я не помню - на ровном месте ,без мотивации все подорожало и сильно ,цена выше чем в Польше и шо мне очень неприятно, но факт ,в цапии, в цапии это по моему просто беспредел, они и так нажились на короне
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04.03.2021 14:22
+3
ой подонки никто не говорит о регулировании цены а вогт устанавливать предельную маржу навар гешефт на продовольственный товар каждый правительство обязано скажите какая нафиг разница что этот Кабмин устанавливает тарифы на свет газ а на хлеб они не будут чего так.... я бы понял если они никому и ничего не устанавливали ---например олигархам льготные тарифы освобождение от налогов низкие смешные налоговые ставки акцизы пошлины.... Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8346
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04.03.2021 14:42
+3
Раньше производитель не имел права сделать наценку на готовый продукт более 20%. Т.е. Вася произвёл кефир за 10грн, накинул 20% своей прибыли 10+2 и больше не имел права накинуть. Вы купили кефир за 12грн. А сейчас Вася "накинет" любую цену, потому, что Вася сговорился с другими Васями и они решили, что 40% это выгоднее. Потому кефир мы покупаем теперь за 10+4=14грн. И где тут путь в никуда? Великая Германия кстати и та регулирует.
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04.03.2021 14:53
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Конечно. После включения печатного станка какой ещё контроль за ценами.
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04.03.2021 14:17 Відповісти
ой подонки никто не говорит о регулировании цены а вогт устанавливать предельную маржу навар гешефт на продовольственный товар каждый правительство обязано скажите какая нафиг разница что этот Кабмин устанавливает тарифы на свет газ а на хлеб они не будут чего так.... я бы понял если они никому и ничего не устанавливали ---например олигархам льготные тарифы освобождение от налогов низкие смешные налоговые ставки акцизы пошлины.... Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8346
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04.03.2021 14:42 Відповісти
Не суйтесь хоть в цены на продукты. Мы выживаем до сих пор только потому, что вы сюда ваши лапы не всунули и дебильных идей не внедряли.
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04.03.2021 14:19 Відповісти
Это не так, при гросе выключили гос. регулирование цен. Сейчас тотальный сговор производителей, если сам премьер говорит"диалог с сетями ритейла". При этом в Европе государства регулируют цены на товары первой необходимости.
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04.03.2021 14:43 Відповісти
В том-то и дело. Когда зелешобла куда-то сует свое сюрло, результат получается непредсказуемый и отвратительный. Но совсем не тот, которого ожидали изначально.
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04.03.2021 15:38 Відповісти
такого сговора сетей по ценам я не помню - на ровном месте ,без мотивации все подорожало и сильно ,цена выше чем в Польше и шо мне очень неприятно, но факт ,в цапии, в цапии это по моему просто беспредел, они и так нажились на короне
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04.03.2021 14:22 Відповісти
ну м слава Богу. Нам только дефицита и километровых очередей не хватало. Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3231
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04.03.2021 14:24 Відповісти
О бляха... Як в мордорі...ціновий контроль від дебілів
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04.03.2021 14:26 Відповісти
на рашке-федерашке не так давно тоже самое говорили... потом ввели контроль цен для "борьбы с ростом", получили еще больший дефицит товаров...это путь в никуда...вернее в куда, но туда лучше не ходить, честно
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04.03.2021 14:31 Відповісти
Раньше производитель не имел права сделать наценку на готовый продукт более 20%. Т.е. Вася произвёл кефир за 10грн, накинул 20% своей прибыли 10+2 и больше не имел права накинуть. Вы купили кефир за 12грн. А сейчас Вася "накинет" любую цену, потому, что Вася сговорился с другими Васями и они решили, что 40% это выгоднее. Потому кефир мы покупаем теперь за 10+4=14грн. И где тут путь в никуда? Великая Германия кстати и та регулирует.
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04.03.2021 14:53 Відповісти
Скоро украинского ничего не будет! Все будет успешно вывезено за бугор!!!
Там ведь лучше платят и вона какие "успешные" зеленые договора об поставках
в одну сторону понавыписывали ....
а тут сетуют МВФ, МФВ... а он тоже своего не упустит Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 4590
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04.03.2021 15:06 Відповісти
не совсем правильно оценили мой коммент...
я немножко о другом...о том контроле в котором устанавливают не граничную наценку к себестоимости, а граничную стоимость товара в рознице, которую нельзя превысить... но что если себестоимость при инфляции растет, а продавать надо в рознице все так же? завод=опт склад=розница...и каждому нужен % профита иначе зачем этим заниматься... потому на рашке уже есть дефицит некоторых социально значимых товаров... я за это переживаю например, что бы не пошли тем же путем как и мордор
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04.03.2021 15:18 Відповісти
Ну всьо... Значить уряд потроху готується впроваджувати продовольчі картки.
Електронні, звісно.
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04.03.2021 14:34 Відповісти
А нех было цены крутить вверх на э/э,зебилы. А по поводу заявы - так он сказал -нам-зебилам пофиг - пусть цены растут.
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04.03.2021 14:59 Відповісти
Ціни на продукти харчування вже давно переплюнули німецьки, ціни на олію в Германії нижчі. Скоро нас маланці до голоду доведуть.
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04.03.2021 17:03 Відповісти
Всю сільгосп. продукцію за бугор везуть, а для своїх дорожче продають. Вам це подобається?
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04.03.2021 17:04 Відповісти
 
 