Уряд не планує встановлювати ціни на продукти, - Шмигаль. ВIДЕО
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Уряд не планує встановлювати ціни на продукти харчування або націнку на них.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції в Києві в четвер.
"Ми тільки стимулюватимемо або підтримуватимемо виробників, щоб збільшити пропозицію там, де є дефіцит, який призводить до стрибка цін", - зазначив прем'єр.
За словами Шмигаля, уряд має непрямі інструменти, серед яких - діалог із мережами ритейлу, постачальниками і сільгоспвиробниками через Мінекономіки, а також стимулювання деяких виробників за допомогою держпрограми "5-7-9%".
Щодо зростання цін на курячі яйця через падіння їхнього виробництва в країні він повідомив, що уряд провів переговори про відновлення виробництва з ключовими виробниками цієї продукції, щоб вони дещо збільшили пропозицію через зростання попиту на неї перед великодніми святами.
За словами Шмигаля, на збалансування обсягів виробництва яєць через Мінекономіки знадобиться два-три тижні.
Прем'єр зазначив, що непрямим інструментом регулювання цін на зернові, гречку й окремі групи продуктів є впровадження експортних квот і мит.
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Там ведь лучше платят и вона какие "успешные" зеленые договора об поставках
в одну сторону понавыписывали ....
а тут сетуют МВФ, МФВ... а он тоже своего не упустит
я немножко о другом...о том контроле в котором устанавливают не граничную наценку к себестоимости, а граничную стоимость товара в рознице, которую нельзя превысить... но что если себестоимость при инфляции растет, а продавать надо в рознице все так же? завод=опт склад=розница...и каждому нужен % профита иначе зачем этим заниматься... потому на рашке уже есть дефицит некоторых социально значимых товаров... я за это переживаю например, что бы не пошли тем же путем как и мордор
Електронні, звісно.