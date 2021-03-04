Степанова ніхто не рятує від відставки, - Шмигаль. ВIДЕО

Медичні працівники, а також співробітники Міністерства охорони здоров'я України в умовах пандемії працюють самовіддано.

Про це сьогодні на пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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"Максима Степанова ніхто не рятує від відставки. В принципі ніхто нікого не рятує від відставок. Він працює і робить свою роботу. Критика лунає на адресу всіх міністрів, зокрема на адресу міністрів охорони здоров'я багатьох країн, тому що сьогодні кризова ситуація. Максим Степанов справді проявляє себе як антикризовий менеджер і в непростих умовах ухвалює непрості рішення щодня", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що вдячний усім медичним працівникам і працівникам Міністерства охорони здоров’я за роботу в нинішній ситуації. За словами прем'єра, вони працюють самовіддано.

"Від помилок не застрахований ніхто", - додав міністр.

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