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Степанова ніхто не рятує від відставки, - Шмигаль. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Медичні працівники, а також співробітники Міністерства охорони здоров'я України в умовах пандемії працюють самовіддано.

Про це сьогодні на пресконференції за результатами року роботи Кабміну заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"Максима Степанова ніхто не рятує від відставки. В принципі ніхто нікого не рятує від відставок. Він працює і робить свою роботу. Критика лунає на адресу всіх міністрів, зокрема на адресу міністрів охорони здоров'я багатьох країн, тому що сьогодні кризова ситуація. Максим Степанов справді проявляє себе як антикризовий менеджер і в непростих умовах ухвалює непрості рішення щодня", - зазначив Шмигаль.

Він додав, що вдячний усім медичним працівникам і працівникам Міністерства охорони здоров’я за роботу в нинішній ситуації. За словами прем'єра, вони працюють самовіддано.

"Від помилок не застрахований ніхто", - додав міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Степанов справляється з роллю кризового менеджера, - Шмигаль

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Какая отставка? Степанов - это ценный кадр, зелёные барыжат через него COVID-вакцинами и не только вакцинами.
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04.03.2021 14:40
+2
От ошибок никто не застрахован? Самую главную ошибку ваши отцы сделали, что презервативами не пользовались, и наплодилось много таких ********* как вы.
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04.03.2021 14:45
+2
Мабуть, так не спасають, як вЄНІДІКТОВА "не спасає рядового тАТАРОВА.
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04.03.2021 14:46
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Какая отставка? Степанов - это ценный кадр, зелёные барыжат через него COVID-вакцинами и не только вакцинами.
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04.03.2021 14:40 Відповісти
как раз про вас, ребята-"ворон к ворону летит"
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04.03.2021 14:42 Відповісти
_О! Шмыгаль назвал зе, его банду мародёров и врагов народа, включая себя, "никто". Но вообще-то никто степашку очень даже защищает!
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04.03.2021 14:43 Відповісти
От ошибок никто не застрахован? Самую главную ошибку ваши отцы сделали, что презервативами не пользовались, и наплодилось много таких ********* как вы.
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04.03.2021 14:45 Відповісти
Мабуть, так не спасають, як вЄНІДІКТОВА "не спасає рядового тАТАРОВА.
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04.03.2021 14:46 Відповісти
"возможно степанова даже наградят?" (С) ))
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04.03.2021 14:46 Відповісти
Хотілось би "посмертно", з діагнозом - діарея.
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04.03.2021 14:56 Відповісти
ага ))
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04.03.2021 16:13 Відповісти
Як раніше нагородили Кравченка ))
Дурень Степанов вплутався в таку халепу, що своєю смертю не помре, 100%. Ну, хіба що, від "корони" ))
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04.03.2021 17:08 Відповісти
ну чо, є ще - інсульт, інфаркт, куча осложнєній після корони, нє хароших ).
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04.03.2021 17:12 Відповісти
Мы теряем пациента !!! Отставки не будет - будет только тЮрьма !!! Степанова ніхто не рятує від відставки, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5593
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04.03.2021 14:50 Відповісти
Ну и что, что степанов не выполнил в срок НИЧЕГО ИЗ ОБЕЩАННОГО ЗА ГОД РАБОТЫ??? Все зелёные такие: и зеля, и шмыгаль, и ляшко, и все остальные - просвистел и тут же забыл...
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04.03.2021 14:58 Відповісти
Напугали ежика голой жопой. Ему на отставку уже давно насрать. А после недавнего вояжа в Индию (который СМИ преподнесли чуть-ли не как жертвоприношение министра во благо здоровья нации, а на самом деле это был простой очередной мешок биткоинов в и так уже переполненный сундук пана министра) так и подавно.
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04.03.2021 15:16 Відповісти
Никто не спасет, так будет точнее.
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04.03.2021 15:23 Відповісти
провал вакцинации ,это есть не личная ошибка Степанова, а сознательное целенаправленное и спланированое действие всей власти во главе с "зе"
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04.03.2021 16:45 Відповісти
Я сподіваюсь, коли лікарі будуть лікувати слуг-вони помиляться(кожний має право на помилку-сказав головний слуга).
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04.03.2021 18:44 Відповісти
Він тому і дурник , що не розуміє просту річ: відставка - це спасіння
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04.03.2021 19:37 Відповісти
 
 