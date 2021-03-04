Проєкт "Без цензури": Помста за кума. Як Кремль відповідає війною на санкції проти Медведчука. ВIДЕО

Як Путін мстить за санкції проти Медведчука і перетворює Зеленського на Порошенка? Сьогодні в свіжому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Відразу після рішення Володимира Зеленського атакувати Віктора Медведчука "Без цензури" прогнозував - Путін обов'язково відповість за наступ на свого кума і спробу випиляти його з української політичної гри. Так воно і сталося.

В останні тижні ситуація на фронті повернулася на кілька років назад, щонайменше в 2018-2019 роки. Фронт знову гуркоче важкою артилерією і мінометами, бої ротного масштабу знову стають буденністю, постійно діють диверсійні на снайперські підрозділи. Паралельно з тиском на фронті набирає обертів і медійний тиск, адже проросійський медіабордель наполегливо намагається повернутися в інфопростір.

Отже, Кремль тисне війною і в той же час розгойдує ситуацію в тилу, змушуючи Володимира Зеленського другу половину свого президентського терміну діяти в руслі такого ненависного йому попередника. Тобто, посилювати градус протистояння з Кремлем і, відповідно, отримати за це порцію ненависті від Росії і проросійського електорату в Україні.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.