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Проєкт "Без цензури": Помста за кума. Як Кремль відповідає війною на санкції проти Медведчука. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Як Путін мстить за санкції проти Медведчука і перетворює Зеленського на Порошенка? Сьогодні в свіжому випуску "Без цензури" з Богданом Буткевичем.

Відразу після рішення Володимира Зеленського атакувати Віктора Медведчука "Без цензури" прогнозував - Путін обов'язково відповість за наступ на свого кума і спробу випиляти його з української політичної гри. Так воно і сталося.

В останні тижні ситуація на фронті повернулася на кілька років назад, щонайменше в 2018-2019 роки. Фронт знову гуркоче важкою артилерією і мінометами, бої ротного масштабу знову стають буденністю, постійно діють диверсійні на снайперські підрозділи. Паралельно з тиском на фронті набирає обертів і медійний тиск, адже проросійський медіабордель наполегливо намагається повернутися в інфопростір.

Отже, Кремль тисне війною і в той же час розгойдує ситуацію в тилу, змушуючи Володимира Зеленського другу половину свого президентського терміну діяти в руслі такого ненависного йому попередника. Тобто, посилювати градус протистояння з Кремлем і, відповідно, отримати за це порцію ненависті від Росії і проросійського електорату в Україні.

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" для порталу "Цензор.НЕТ".

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.

Автор: Анастасія Потіха
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А можна конкретніше - від чого наразі "потерпає" Мертвечук - тільки канали вимкнули? Проєкт "Без цензури": Помста за кума. Як Кремль відповідає війною на санкції проти Медведчука - Цензор.НЕТ 3720
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04.03.2021 15:06 Відповісти
а-ха-ха) Це такі методички прийшли - війна їз-за медведчука? Проєкт "Без цензури": Помста за кума. Як Кремль відповідає війною на санкції проти Медведчука - Цензор.НЕТ 7562
Тут у русні тих медведчуків як гівна за сараєм.
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04.03.2021 15:14 Відповісти
Ну у этих "аналитиков" все плохое в стране из-за Порошенко.
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04.03.2021 16:12 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Помста за кума. Як Кремль відповідає війною на санкції проти Медведчука - Цензор.НЕТ 3679"
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04.03.2021 15:28 Відповісти
Усе логічно.Борімося далі.
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04.03.2021 15:34 Відповісти
Викинути цього кума з України до його хазяїна на расєю, щоб через цю гниду не було проблем, а все награбоване майно конфіскувати. Разом з ним і гадюче злочинне угрупування опзж. Досить загравань з ворогом!
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04.03.2021 16:02 Відповісти
Яка дурня...
Вже нібито всі бажаючі розібрались,що то за "санкції" такі...
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04.03.2021 16:13 Відповісти
Знакомая ситуация. Ответка Кремля войной Пашиняну за уголовное преследование его подельника и кореша Кочаряна.
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04.03.2021 16:17 Відповісти
Я думаю здесь один выход, действовать методом Ху-ла: "прищимить яйца куму так что бы его вой услышали в кремле.
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04.03.2021 16:26 Відповісти
прєзідєнт наросії путін-йбаний пдорас.
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04.03.2021 20:02 Відповісти
 
 