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ВР (11782) законопроєкт (1790) зброя (5769) легалізація (107)

Рада провалила голосування за законопроєкти про обіг зброї. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Верховна Рада провалила закони про обіг зброї в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна.

Йдеться про законопроєкти №4335 і №4335-1.

Рекомендований профільним комітетом законопроєкт №4335 набрав 88 голосів за необхідних 226. Альтернативний проєкт акта №4335-1 також не набрав необхідної кількості голосів (його підтримали 74 парламентарі).

Народні депутати також не підтримали рішення відправити законопроєкти на доопрацювання.

Що пропонував закон №4335. Документ визначає такі категорії цивільної вогнепальної зброї:

А - автоматичну вогнепальну зброю;

В - гладкоствольну короткоствольну вогнепальну зброю (травматичну);

З - короткоствольну вогнепальну зброю;

D - довгоствольну вогнепальну гладкоствольну зброю;

Е - довгоствольну вогнепальну нарізну і комбіновану вогнепальну зброю.

Передбачено посвідчення власника зброї. У ньому будуть вказані категорії зброї, яку може придбати власник. На кожну одиницю зброї передбачений технічний паспорт. Він буде містити відомості про власника та серійний номер зброї.

Також читайте: Законопроєкт про обіг зброї необхідно направити на доопрацювання, - "слуга народу" Кравчук

Право на отримання посвідчення власника зброї мають дієздатні громадяни, які:

- не мають медичних протипоказань;

- не мають судимості, яка погашена або знята у встановленому законом порядку за злочинами, передбаченими розділами I-IV, VI, IX, XII-XV, XVII-ХХ Особливої ​​частини Кримінального кодексу (крім реабілітованих);

- не притягувалися до адміністративної відповідальності протягом останнього року за низкою статей Кодексу про адміністративні правопорушення.

У законі прописане обов'язкове страхування цивільної відповідальності за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання зброї.

Документ пропонує створення Єдиного державного реєстру цивільної зброї й прописує принципи його ведення.

Вводяться курси з вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування.

Закон визначає заборонені до цивільного обігу вогнепальну зброю, боєприпаси до неї, частини зброї та додаткове обладнання до зброї.

Регулюються питання придбання у власність юридичними особами цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї, успадкування, збереження та застосування такої зброї для захисту тощо.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я проти вільного володіння короткоствольною зброєю та легалізації марихуани, - Аваков

У документі прописані загальні принципи ведення спецобігу вогнепальної зброї й бойових припасів та діяльності стрілецьких тирів і стрільбищ.

Підкреслимо, глава комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський раніше уточнював, що в разі ухвалення закону про обіг зброї українцям не дозволять носити її з собою.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков виступив проти легалізації короткоствольної вогнепальної зброї для громадян.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+24
Запомни, с этого момента ты теперь дурнее молдаванина.
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04.03.2021 15:12
+23
дебилы.
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04.03.2021 15:08
+23
У криминалитета проблем с оружием нет, банды уже средь бела дня устраивают массовые перестрелки, пока Аваков умничает о том, как Рашка развалится... А законопослушным гражданам наша недоРада не даёт права на оружие и самооборону. Странно немного Рада провалила голосование за законопроекты о легализации оружия - Цензор.НЕТ 4049
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04.03.2021 15:12
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Вона є серед позафракційних.
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04.03.2021 17:49 Відповісти
Тут тепер я не певен чи варто взагалі комусь давати хоч щось в карму, оскільки голосували так що, не пройшов жоден закон. Схоже на договорняк.
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04.03.2021 17:12 Відповісти
"Так, ми не хочемо бачити невігластво, відсутність здорового глузду й корупційні схеми у вигляді Закону. Законопроєкт 4335 авторства не найкращих представників депутатського корпусу якраз про це. А його збираються розглядати вже завтра. Демократична Сокира підтримує альтернативний законопроєкт 4335-1, який був створений за участі громадськості та за ініціативою народного депутата Андрія Шараськіна(Голос)" - Партія Демократична Сокира
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04.03.2021 18:21 Відповісти
Як прихильник УАВЗу, я підтримував 4335-1, але навіть мінтовський закон не пройшов. А на мою думку у цьому випадку, хоч поганенький закон краще ніж зовсім ніякого. Хай без короткостволу і ліцензованого виробництва але для початку узаконити право власності на власність і оговорити створення тирів та стрільбищ.
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05.03.2021 08:42 Відповісти
Какой праздник 9 марта?
Рада провалила голосування за законопроєкти про обіг зброї - Цензор.НЕТ 5938
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04.03.2021 16:03 Відповісти
День рождения Т Г Шевченко.
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04.03.2021 16:12 Відповісти
Раньше не был выходным. Тут или ошиблись, или что-то другое.
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04.03.2021 16:41 Відповісти
Я честно говоря не слышал что это выходной.
Но знаю что это день рождения Шевченко.
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04.03.2021 16:42 Відповісти
Я читав проект цього закону. Дуже добре що провалили. Проект передбачає що можна купити "машину" через 5 років після того як отримали водійське посвідчення і в жодному разі нею не їздити та зберігати тільки в гаражі із сімома замками.
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04.03.2021 16:16 Відповісти
Оружие у украинского народа в 1918 году отобрали большевики, и до сих пор запрещают.
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04.03.2021 17:04 Відповісти
Саме смішне що, не зовсім так. До 1973 року дозвільної не було, а мисливська зброя, малокаліберні гвинтівки та набої продавалися в господарчих товарах і в сільських кооператорах. Були навіть періоди, коли можна було купити гвинтівку Мосіна але час від часу для її продажу вимагали мисливський квиток, який можна було взяти без всіляких довідок в товаристві мисливців та рибалок за десять хвилин.
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04.03.2021 17:27 Відповісти
Вооруженные граждане, умеющие обращаться с оружием, не допустят никакого правительственного произвола и справятся с любыми профессиональными убийцами, потому что их больше и они защищают свои права и жизнь.
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04.03.2021 17:08 Відповісти
Маячня.
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04.03.2021 18:14 Відповісти
этот закон не дупутатам нужно давать решать а на референдуме
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04.03.2021 18:05 Відповісти
До речі, може це і є вихід.
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05.03.2021 08:43 Відповісти
Нынешняя власть , как и комуняки, при СССР, боятся вооружённого населения!! Аваков и Зеленский и ихняя воровитая банда боятся, что при следующем майдане им всем прийдёт пипец и ни какой спецназ их не спасёт!! А так хочется этому неучу- клоуну Зеленскому, побыть президентом ещё один срок, а потом, как пуйло-*****, ещё один срок и ещё и ещё! Поэтому это все лишь неудачные отмазки!! Не дадут такие как Зеленский., Порошенко. тимошенко. Аваков и прочая хрень иметь населению боевой короткоствол!! Боятся нынешние воры-президенты и премьеры, находящиеся у власти, собственного народа больше, чем агрессора и неадеквата путина!!!
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04.03.2021 19:46 Відповісти
То есть без пистолетов не быть нормальной стране?
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04.03.2021 20:06 Відповісти
Все це фігня, яка як раз і лякає товстозадих. Я вже писав багато разів що, в Совку до Брежнєва не боялися вільного обігу зброї мисливської та малокаліберної зброї, мопедів до 50 кубів і багато чого іншого.
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05.03.2021 08:46 Відповісти
значит будем вооружаться в тихую.....
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04.03.2021 20:09 Відповісти
это конченная страна,страна конченных рабов, даже индейцы, негры с оружием
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04.03.2021 20:11 Відповісти
Конечно хотелось бы иметь пушку, это ж так круто, сразу чувствуешь себя Рембо, потом вспоминаешь в какой стране ты живешь, сколько и па на тов ходит по улице, ездит на красный свет светофора , сколь обиженных, которые начнут восстанавливать справедливость кольтом. Не обольщайтесь , мы по психологии не молдаване,у нас начнется и отстрел во имя восстаговления справедлиаости, и стрельба в школах.
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04.03.2021 20:20 Відповісти
На ерефії хіба кращі закони про зброю? Але там частіше стріляють ніж у нас тож, не в зброї справа.
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05.03.2021 08:49 Відповісти
БОЯТЬСЯ кРЫСЫ !
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04.03.2021 23:27 Відповісти
***** жалко денег не хватает уехать отсюда ...... Рада провалила голосування за законопроєкти про обіг зброї - Цензор.НЕТ 945
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05.03.2021 01:10 Відповісти
миллиона долларов?
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05.03.2021 08:48 Відповісти
428, 984
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05.03.2021 21:53 Відповісти
Тут питання не в тому що, товстозаді бояться. Тут питання в корупційній складовій на торгівлю зюроєю сьогодні. Ви тільки уявіть які відкати платять магазини і стрільбища за право існування.
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05.03.2021 08:52 Відповісти
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