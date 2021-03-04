Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки. ВІДЕО+ФОТО
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Співробітники Державної прикордонної служби України на 3 роки заборонили в'їзд в Україну громадянці Російської Федерації, яка незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Росіянка 1971 року народження прилетіла в аеропорт "Бориспіль" 3 березня ввечері рейсом з Мінська. За її словами, в Україну вона приїхала з приватною метою.
Під час оформлення прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що жінка неодноразово порушувала українське законодавство, не дотримувалася порядку в’їзду-виїзду в окупований Крим.
"Кілька разів іноземка, яка є російською фотомоделлю та актрисою, незаконно потрапляла на український півострів, де перебувала з метою відпочинку. На тимчасово окуповану Росією територію України вона в’їжджала і автівкою через Керченський міст, і авіарейсом", - йдеться в повідомленні.
Через порушення законодавства громадянка Російської Федерації не змогла перетнути державний кордон України та отримала від прикордонників заборону в’їзду на 3 роки.
Жінку повернуто зворотним рейсом до Мінська.
Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Держприкордонслужбі України, йдеться про російську модель і актрису Олену Галіцину.
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Ехала к Медведчуку или Киве - вот в чём вопрос....
Встречаются двое друзей, которые давно не виделись. Один спрашивает:
- Ты, говорят, женился?
- Да, - отвечает другой.
- Ну и как жена, симпатичная?
- Да на Божью Матерь похожа. А вот, кстати, и фотография...
- О-о-о, матерь Божья!
Є у нас країна-ворог, агресор, окупант чи не має?
І діяти треба відповідно, чи хоча б намагатися, а не з поодинокими московитами на кордоні "боротися".
Вже було б кілька тисяч у в'язниці на обмін.
Або працювали б на благо України безкоштовно.
-Так.Гусары молчАААть