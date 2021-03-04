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Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки. ВІДЕО+ФОТО

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Співробітники Державної прикордонної служби України на 3 роки заборонили в'їзд в Україну громадянці Російської Федерації, яка незаконно відвідувала тимчасово окупований Крим.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Росіянка 1971 року народження прилетіла в аеропорт "Бориспіль" 3 березня ввечері рейсом з Мінська. За її словами, в Україну вона приїхала з приватною метою.

Під час оформлення прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" встановили, що жінка неодноразово порушувала українське законодавство, не дотримувалася порядку в’їзду-виїзду в окупований Крим.

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"Кілька разів іноземка, яка є російською фотомоделлю та актрисою, незаконно потрапляла на український півострів, де перебувала з метою відпочинку. На тимчасово окуповану Росією територію України вона в’їжджала і автівкою через Керченський міст, і авіарейсом", - йдеться в повідомленні.

Через порушення законодавства громадянка Російської Федерації не змогла перетнути державний кордон України та отримала від прикордонників заборону в’їзду на 3 роки.

Жінку повернуто зворотним рейсом до Мінська.

Також читайте: Держприкордонслужба фіксує збільшення кількості громадян, які виїжджають з окупованого Криму, - спікер ДПСУ Демченко

Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в Держприкордонслужбі України, йдеться про російську модель і актрису Олену Галіцину.

Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили вїзд на 3 роки 01
Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили вїзд на 3 роки 02
Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили вїзд на 3 роки 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 1964
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04.03.2021 15:58
+36
Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 765
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04.03.2021 15:58
+13
Маделируй запаребриком...
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04.03.2021 16:02
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боевая раскраска на фото - но не наша это точно))
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04.03.2021 15:52 Відповісти
Аленка?
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04.03.2021 15:56 Відповісти
похожа) как с нее оливали
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04.03.2021 16:00 Відповісти
Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 1964
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04.03.2021 15:58 Відповісти
Alien: Isolation. Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 3281
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04.03.2021 16:06 Відповісти
похожа!!!! что не говори!
Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 9599
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04.03.2021 16:22 Відповісти
Губа не дура. Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 5955
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04.03.2021 16:24 Відповісти
такою вона була рокiв 25 назад))
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05.03.2021 13:48 Відповісти
а зараз ось така-

Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 3040
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05.03.2021 13:48 Відповісти
ОТПРАВИЛ СКРИН ЩАС В СЕВАСТОПОЛЬ ЗНАКОМОМУ СЕПАРКУ С ТАКИМ ВОТ ПОСТОМ!*ПОПАЛАСЬ ВОТ СНОВА ФОТО ДЕБИЛКЕ ПАМЯТНИК РУССКОЙ КАКОЙТО АЛЁНУШКЕ ЗОМБИ....***** **** ПАМЯТНИК ПОСТАВИЛИ ОТ ТАКОЙ РЮСЬКОЙ МОЖНО ОТ СТРАХА ОБОСРАТЬСЯ .ХАХАХАХА ОН ЗЛИТСЯ....))Я ЕГО КАЖДЫЙ ДЕНЬ ТРОЛЮ НОВОСТЯМИ...
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04.03.2021 17:13 Відповісти
Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 671 Вышли ему и рассеянскую Родину-мать... его за ногу. Из снега! Крысьчанам лизать-не перелизать...

Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 1944
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04.03.2021 17:31 Відповісти
аленку не трогайте демоны.
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04.03.2021 17:31 Відповісти
Трогайте Аленку, демоны!
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04.03.2021 17:32 Відповісти
**** скульптору премию дать нужно за обсирание их скрепной алёнки....баба яга и то не такая страшная как символ рашки алёнка...))а это что за коротко Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 7535 рукое ****.....е с мечом руки ниже грудей.хахахаха а ноги как 3 (д) выделяются...
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04.03.2021 17:39 Відповісти
ужос! не дай Бог такое приснится Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 7334
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04.03.2021 16:00 Відповісти
а кто это у нее там ссади на фото?))
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04.03.2021 16:01 Відповісти
я и не заметил, что там мавпочка, если б ты не написал))
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04.03.2021 16:03 Відповісти
То Зеля. Просто он грудь давно не брил.
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04.03.2021 16:08 Відповісти
ты это по глазам мадам не понял шо там кто то есть - это же очевидно))
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04.03.2021 16:08 Відповісти
чота модеру картинка не зашла.
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04.03.2021 16:11 Відповісти
Абызян абидели.
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04.03.2021 16:43 Відповісти
чего ей на видео ябало замалевали? Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 8775
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04.03.2021 16:00 Відповісти
может надо было ее впустить... по кругу, до эпилептического припадка)))
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04.03.2021 15:53 Відповісти
так то ей уже полтос, потом опять катцапы скажут, что в Украине бабушкам пеной задувают по первому каналу у ********** Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 3722
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04.03.2021 15:54 Відповісти
Ох и пугало
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04.03.2021 15:53 Відповісти
ааа, видео ржач) Овца так подробно рассказывает чем ехала, сколько отдыхала, типа как подружке. В конце когда ставят штамп она так и не поняла за что. Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 7212
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04.03.2021 15:53 Відповісти
а шо поделаешь?-лишняя хромосома, Сэр Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 2373
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04.03.2021 16:02 Відповісти
поддутая модель 1971 года , вышедшая на пенсию))
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04.03.2021 15:54 Відповісти
Модель предпенсионного возраста !
Ехала к Медведчуку или Киве - вот в чём вопрос....
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04.03.2021 15:56 Відповісти
Анекдот вспомнил

Встречаются двое друзей, которые давно не виделись. Один спрашивает:
- Ты, говорят, женился?
- Да, - отвечает другой.
- Ну и как жена, симпатичная?
- Да на Божью Матерь похожа. А вот, кстати, и фотография...
- О-о-о, матерь Божья!
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04.03.2021 15:57 Відповісти
Звичайна підстаркувата шльондра...
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04.03.2021 15:57 Відповісти
Модель из РФ Галицыну не пустили в Украину и запретили въезд на 3 года - Цензор.НЕТ 765
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04.03.2021 15:58 Відповісти
Мадам, вас відправляють у сексуальну подорож на батьківщиу під назвою "рідні *****"!
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04.03.2021 16:00 Відповісти
Маделируй запаребриком...
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04.03.2021 16:02 Відповісти
Не падайте духом, модель Галицина...
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04.03.2021 16:10 Відповісти
Усе це напівміри. Нічого не треба вигадувати. Треба зробити як в Ізраїлі. У них є Закон, яким визначаються країни-вороги, громадяни яких не мають права відвідувати Ізраїль, і ізраїльтяне не мають права їздити туди, якщо відвідали через треті країни - кримінальна відповідальність.
Є у нас країна-ворог, агресор, окупант чи не має?
І діяти треба відповідно, чи хоча б намагатися, а не з поодинокими московитами на кордоні "боротися".
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04.03.2021 16:13 Відповісти
Eutectic, підтримую. Наші керманичі могли б багато чому навчитися у воюючого вже 70 років Ізраїлю, але вони точно не українці і навіть не євреї, а так собі, тимчасові жиди. Дурять людей дрібницями, які нічого окрім реготу не викликають
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04.03.2021 19:42 Відповісти
Тупая курица собралась срубить капусту у хохлов, но надо иметь хртя бы одну, не прямую извилину.
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04.03.2021 16:15 Відповісти
Актриса,модель не заработала на Турцию или Мальдивы ? Катайся дальше в Крым😁😁😁😁😁
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04.03.2021 16:16 Відповісти
Тупая курица собралась срубить капусту у хохлов, но надо иметь хртя бы одну, не прямую извилину.
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04.03.2021 16:18 Відповісти
Для хтонического рабсеянского чудовища выглядит вполне неплохо.
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04.03.2021 16:20 Відповісти
повесить так она красивая, ну тогда ****** а потом повесить
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04.03.2021 16:21 Відповісти
От, кацапи, вже роскішниці свої ************.
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04.03.2021 16:26 Відповісти
так вона ж порноактриса тако ж в фільмах з "животнимі" знімалась,їхала лахудра бабуїна ківу розбещувати...геть нах!
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04.03.2021 16:26 Відповісти
Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 6646
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04.03.2021 16:34 Відповісти
Неплохо выглядит для 1971 года рождения.
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04.03.2021 16:35 Відповісти
и ей пофиг, и нам до пи...ды
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04.03.2021 16:39 Відповісти
Я ось не розумію, порушення кордону серьозний злочин, чому їх не заарештовують?
Вже було б кілька тисяч у в'язниці на обмін.
Або працювали б на благо України безкоштовно.
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04.03.2021 16:41 Відповісти
Вже можно б було усіх наших витягнути, і Приходько в тому числі...
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04.03.2021 16:42 Відповісти
Шо з мордякою? Чому ці подружки Сєрьожи Звєрєвої всі на одну морду ліца? Де він їх клонує?
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04.03.2021 16:43 Відповісти
та, мабуть, це не "вiн їх клонує". це вiн по них себе клонує
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04.03.2021 16:49 Відповісти
Не скажіть. Це вони стають схожі на нього, а не він на них. У Ірини Білик була зовсім інша зовнішність раніше, як і у цієї галіціної. Навіть Альонка на нього схожа, придивіться.
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04.03.2021 16:54 Відповісти
Да уж, поручик вже не тот куме.
-Так.Гусары молчАААть Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 3099
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04.03.2021 16:59 Відповісти
Перехватчик Вы просто МОЛОДЕЦ Вы выразипи коротко всем сомневающимся что еоли живешь в Укране знай язык этой стрвны а говори хоть на языках племен любых островов а жить в русском мире кто мешает вперед за яныком и азаром и другими
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04.03.2021 17:18 Відповісти
Перехватчик Вы просто МОЛОДЕЦ Вы выразипи коротко всем сомневающимся что еоли живешь в Укране знай язык этой стрвны а говори хоть на языках племен любых островов а жить в русском мире кто мешает вперед за яныком и азаром и другими
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04.03.2021 17:20 Відповісти
А шла бы ты лесом, ботоксный галицын_а нафиг тебе здесь, чужая земля.
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04.03.2021 17:24 Відповісти
жаль... Украина лишилась очередной проститутки.....
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04.03.2021 20:14 Відповісти
хФамилия по дебильному написана
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05.03.2021 01:02 Відповісти
страшна, стара, перерiзана та перекроена ботоксна лярва...

Модель із РФ Галіцину не пустили в Україну і заборонили в'їзд на 3 роки - Цензор.НЕТ 1937
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05.03.2021 13:46 Відповісти
 
 