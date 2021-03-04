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Івано-Франківськ (340) карантин (16073) Ляшко Віктор (1352) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

Україна направила на аналіз ще 48 зразків від важких COVID-пацієнтів, щоб дізнатися наскільки поширений "британський" штам, - Ляшко. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Україна направила на дослідження ще 48 зразків від пацієнтів з коронавірусом з Івано-Франківської області. Це покаже, наскільки поширений британський штам хвороби.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Він розповів, що вже виявлені два зразки британської мутації можуть вказувати на те, чому в регіоні відбулося зростання захворюваності на коронавірус.

За словами Ляшка, результати досліджень додаткових зразків за наявністю мутованого коронавірусу будуть відомі найближчими днями.

"Додатково в понеділок розпочався сиквенс ще 48 зразків, які були відібрані в Івано-Франківській області від тяжкохворих. Ми очікуємо на результати або в п'ятницю, або вже в понеділок. Це покаже, чи є мутації широко поширені чи ні", - Ляшко.

Також читайте: Імунітет після вакцинації більш стійкий, ніж після перенесеного COVID-19, - Ляшко

Автор: Анастасія Потіха
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зашибісь, от тільки ковідшілд низько ефективний щодо британського та південноафриканського штаму...тут тре астрозенека кошерна, рекомбінована, а вона онлі в європі розливається
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04.03.2021 16:27 Відповісти
Направила куда? В Британию? И они этим хвалятся. Чемпионы гребаные
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04.03.2021 16:28 Відповісти
Надо посетить на выходных строительный рынок .
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04.03.2021 16:29 Відповісти
пишут, что британский еще более заразный. Закрывать нужно область. Украина направила на анализ еще 48 образцов от тяжелых COVID-пациентов, чтобы узнать насколько распространен "британский" штамм, - Ляшко - Цензор.НЕТ 1887
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04.03.2021 16:35 Відповісти
А Буковель, кажуть досі працює на поширення інфекції.
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04.03.2021 18:42 Відповісти
досвід Британії вказує, що він стане домінуючим.
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04.03.2021 16:36 Відповісти
Не хочу расстраивать,однако сегодня получил информацию насчёт этой вакцины: В США Верховным Судом отменена всеобщая вакцинация. Билл Гейтс, главный инфекционист США Фаучи, и Биг Фарма проиграли иск в Верховном Суде США, не сумев доказать, что все их вакцины .. Иск подала группа учёных, во главе с сенатором Кеннеди. Роберт Ф. Кеннеди-младший: «Новую вакцину против COVID следует избегать любой ценой..

После беспрецедентной вакцины мРНК вакцинированные больше не смогут лечить симптомы вакцины дополнительным способом. Вакцинированным придется смириться с последствиями, потому что их уже нельзя вылечить простым удалением токсинов из человеческого тела..(с)
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04.03.2021 16:50 Відповісти
Поспіх потрібний тільки при проносі і ловлі бліх, а до щеплення треба підходити виважено, враховувати медичні ОБМЕЖЕННЯ, вибирати вакцини, які пройшли атестацію в країнах ЄС, Ізраїлі. /це не те що, обирати преЗЕдента, заради прикола/.
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04.03.2021 18:52 Відповісти
 
 