На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв. ВIДЕО

На утримання української ділянки нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" - так званої "труби Медведчука" - потрібні десятки мільйонів гривень на рік. І це тільки на охорону.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

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"Я не можу сказати точні цифри, але як мінімум потрібні гроші на охорону. Це можуть бути мільйони і десятки мільйонів гривень протягом року", - зазначив він.

Він також додав, що не знає, чи буде труба передана на баланс "Укртранснафти" після повернення у власність держави.

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Зазначимо, йдеться про ділянку труби, яка перебувала у власності компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Її, в свою чергу, пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого були введені санкції.

19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.