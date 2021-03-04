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На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

На утримання української ділянки нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" - так званої "труби Медведчука" - потрібні десятки мільйонів гривень на рік. І це тільки на охорону.

Про це в інтерв'ю "Радіо НВ" заявив глава правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає Цензор.НЕТ.

"Я не можу сказати точні цифри, але як мінімум потрібні гроші на охорону. Це можуть бути мільйони і десятки мільйонів гривень протягом року", - зазначив він.

Він також додав, що не знає, чи буде труба передана на баланс "Укртранснафти" після повернення у власність держави.

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Зазначимо, йдеться про ділянку труби, яка перебувала у власності компанії "ПрикарпатЗахідтранс". Її, в свою чергу, пов'язують з народним депутатом Віктором Медведчуком, проти якого були введені санкції.

19 лютого Рада національної безпеки України підтримала санкції проти 19 юридичних і восьми фізичних осіб, зокрема Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.

Також РНБО доручила повернути в державну власність нафтопродуктопровід "Самара-Західний напрямок". Територією України пролягає 1433 км нафтопродуктопроводу. Ділянку нафтопродуктопроводу експлуатує компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують із Медведчуком.

У відомстві переконані, що нафтопродуктопроводом користуються іноземні компанії, якими володіють громадяни України, проте жодної приватизації не було. Тому РНБО ухвалила рішення повернути державне майно народу України, а правоохоронці мають з'ясувати, як державна власність опинилася в приватних руках.

У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+39
Ясно. Медведчук з Коболєвим вже перетер.
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04.03.2021 17:06
+30
Цікаво , а скількі лямів потрібно ,щоб утримувати цю руду потвору ???)))
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04.03.2021 17:08
+23
Нічого страшного. Всі ми бачимо що Зеленський став справжнім патріотом, то ж доходи з трьох кіностудій в РФ він пустить на обслуговування нафтопроводу.
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04.03.2021 17:07
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Выдать ему карабин и пусть охраняет,т.к.получает больше .
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04.03.2021 18:05 Відповісти
Дык труба не содержится, а используется с получением при этом дохода.
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04.03.2021 18:13 Відповісти
тварь...видать их охрана тоже получает по 100 тысяч гривен в месяц... вот это сторожа...по 100.000 тысяч грн в месяц ....там и уборщица дворник наверное тоже получает сотку зато что пыль с трубы протирает...хахахаха
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04.03.2021 18:15 Відповісти
так она (труба) Медведчуку была в убыток? Так теперь Украина будет платить за охрану трубы? Хахаха
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04.03.2021 18:15 Відповісти
Після конфіскації держава мудачуку ще й компенсацію повинна виплатити за утримання труби. На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв - Цензор.НЕТ 2757
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04.03.2021 18:18 Відповісти
Так отдайте её мне!
Можете даже не доплачивать за это.
Согласен получать " убытки")
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04.03.2021 18:19 Відповісти
Короче порежут трубу на металлолом.
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04.03.2021 18:30 Відповісти
пусть этот чиновник "не гонит дурук".да,расход потребуется,нео ведь и прибыль вся пойдёт государству...Что касается "десятков миллионов".то это премии пол-дюжины таких вот "коболевых".Так что не страшно-снимутся миллионные премии и просто переведутся на обслуживание "трубы".
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04.03.2021 18:32 Відповісти
Ой, еще тот ****.бол!
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04.03.2021 18:43 Відповісти
Короче это чмо хочет нам впарить что эта труба приносила сплошные убытки Медведчуку ? И теперь это ярмо ляжет на плечи государства? На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв - Цензор.НЕТ 73
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04.03.2021 18:52 Відповісти
Він натякає , щоб повернули в зад ,в корупційно олігархічні схеми , реформовані папєредніком Янілоха !😆
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04.03.2021 18:58 Відповісти
Ага. Треба віддати її Медведчуку назад ще й доплатити. )))
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04.03.2021 19:03 Відповісти
Коболев соврёт и не много возьмёт!!
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04.03.2021 19:19 Відповісти
Ну зачем нам курица несущая золотые яйца???? Зерна много жрет.
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04.03.2021 21:13 Відповісти
Цена охраны 10 миллионов,премия начальнику за охрану сто миллионов,в итоге по звитам нафтогаз убыточная компания,потому что пришлось содержать чуковскую трубу.
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04.03.2021 19:24 Відповісти
На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв - Цензор.НЕТ 7211
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04.03.2021 19:25 Відповісти
На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв - Цензор.НЕТ 6188
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05.03.2021 08:53 Відповісти
Тобто ведмедчук займався меценатством? Може йому ще орден дати?
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04.03.2021 19:28 Відповісти
НЕ займався вiн меценатством, але ... у нього труба була заповнена кумом.
Вполне вероятно, что теперь труба будет пустая--- кацы нефть погонят через Беларусь, др. путями, а нам останутся все расходы по содержанию и охране пустой трубы.
Бывают ситуации, когда выбор между плохим и очень плохим ...
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04.03.2021 20:31 Відповісти
Ах бідний Коболздев На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв - Цензор.НЕТ 651
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04.03.2021 19:45 Відповісти
Наблюдал, правда уже давно, как охрана нефтепровода погрузила в вертолет рыбатские снасти и полетела трубу охранять.
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04.03.2021 19:53 Відповісти
При СССР, .была маржа -прибыль 6-8 % и всем предприятиям хватало держаться на плаву ! А этому гондону Коболеву, с зарплатой в 2 млн гривен в месяц. мало 3 млрд дохода от трубы, на которой почти ничего не надо делать!! Там всё давным -давно всё автоматизировано!! Сиди и кури бамбук и охраняй её от незаконных врезок!!
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04.03.2021 20:01 Відповісти
По ходу цей рудий тарган нас має за ідіотів?

Хоча так. Таки має.
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04.03.2021 20:03 Відповісти
На содержание "трубы Медведчука" нужны десятки миллионов гривен в год, а что же я тогда отправлю маме в Америку? - Коболев. На утримання "труби Медведчука" потрібні десятки мільйонів гривень в рік, - Коболєв - Цензор.НЕТ 9109
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04.03.2021 20:08 Відповісти
Чому Медведчуку вона була корисна, ще не встигла труба перейшла до державної власності, як одразу рахують збитки від неї? Може у цьому бордели треба не ліжка , а #лядєй міняти.
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04.03.2021 20:30 Відповісти
Напомни, КТО заполняет трубу, и что будет, если по ней не идет нефть из кацапстана?
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04.03.2021 20:33 Відповісти
..напомню... Кацапсины.. и идёт нефть туда в Европу согласно кацапсино-европейским контрактам!! Через какую Белорусь погонят они нефть? Может они так любят Мертвечука, что в отместку Украине перестанут качать нефть в Европу? Когда начнём думать?
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04.03.2021 22:30 Відповісти
Увидишь---труба будет почти пустая, следовательно убыточная.
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04.03.2021 23:17 Відповісти
ну Нострадамусов у нас хватает.. Только думать Нострадамусы не хотят!)))) Никогда бы не подумал..что за какое то дерьмо, с фамилией Мертвечук целая рашка в отмщение Украине перестанет поставлять нефть на Запад!!)))) Надо быть отчаянным олигофреном, чтобы думать..что именно таким способом будет мщение за опускание Мертвечука!!)))) Может и соляру с бензином..что Мертвечук тянет с Беларуси под видом белорусской..а реально кацапсинской перестанут качать и везти сюда? Кстати..белорусская соляра в разы лучше кацапсячей...))))) Ну а Вам пожелаю счастливого ожидания в парекращении поставок нефти рашкой в Европу...!!)))))
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04.03.2021 23:23 Відповісти
Наив, зачем им что-то прекращать в принципе? Чего тупишь? Или ты думал, что наша труба принципиальна для них? Кстати, в этой трубе "плавает" не только мертвечина, но и бабажуля )))
Альтернативные пути поставок в Европу :Нефтепровод "Дружба"(рабочая мощность 66,5 млн тонн в год), балтийская трубопроводная система (рабочая мощность 66,5 млн тонн в год)+ морские перевозки.
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05.03.2021 00:16 Відповісти
..ну конечно..Там же в Дружбе и Балтика пустота... Ничего не качают. Всё шло на мертвечуковскую трубу..))) А ничего..что Дружба под завязку забита. Не знаю..как там Балтика...))) А санкции на нефтевозы уже отменили? Или два балтийских порта и один в Новороссийске уже работают по полной? 40 млн. тонн качает Новороссийск и куда оттуда везут нефть? Никак в Ливию или Египет?))) Это Вы думаете..что труба Мертвечука принципиальная для них..а не я. И плевать они на Мертвечука хотели. .. Разве что наши ублюдки где то насерут государству в попытке что то поиметь...Тут я не удивлюсь.
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05.03.2021 16:11 Відповісти
З такими госпідарями ми ще і будемо в мінусах з цією трубою.
А як же медвечук на ній заробляв, прямо загадка.
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04.03.2021 21:16 Відповісти
только стала государственной, сразу убытки пошли
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04.03.2021 21:21 Відповісти
Поэтому давайте ее вернем мертвечуку, да?
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04.03.2021 21:32 Відповісти
десятки миллионов гривен это дешевле ПРОС..ных 305 млн кубов газа, это дешевле чем трубы Х3 (а в ******** соответственно по адекватной цене, это дешевле чем премия рыжой скотины.
Или может газ поднять до 20 и начислить рыжому еще премию? Мамка на манхетене жить хочет. Ну и на наш манер - непременно в пентхаузе. Ну а мы пусть тут сдохнем.
Эту рыжую тварь давно должны судить за 305 млн кубов фирме пустышке и трубы по тройной ц .ене
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04.03.2021 22:11 Відповісти
Вернуть всё взад медвечуку
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04.03.2021 22:24 Відповісти
Так она и приносит сотни миллионов и десятки на обслуживание. Что он нам втирает. Прям Медведчук стал Робин гудом. Ну и пи з дун этот Коболев
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04.03.2021 23:08 Відповісти
ОПЗжопники подлежат деинтеграции. Руководство паскудников путем повешения. Боевики -расстрелу . Чиновницкая сволочь- непосильным трудом в каменоломнях. А сволочь Рабинович- посажен в камеру где он лечился от шизофрении. При этом он должен отдать все гвозди, линолеум, унитазы, цемент и доски наследникам Гризодубовой. Сполна.
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05.03.2021 05:06 Відповісти
Мамаша дасть гроші!- а без нього труба просто лігла в землю!!!
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05.03.2021 08:17 Відповісти
Ну, це рівень українських "ехвєтнівних менагеров". Дай йому золоту лопату і він її віднесе в ломбард аби ніхріна не робити. Саме тому наша економіка валиться бо, до керма дорвалися нащадки комуністичних функціонерів.
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05.03.2021 11:58 Відповісти
рижого там питати не будуть. "патріот в куртці Роснефти" зараз прогонить їх з Мозирського НПЗ, забере нафтозавод, відлучить від скрапленого газу і буде пшик з політиків, того вони себе ведуть смирно. Підрядився медведчук будувати повітряний травмай в рейху, послав с вого брата керувати, але "патріот" тут як тут -офіційний пайщик. Все це за яхту, яка більша за розмірами ніж у царя. туди ж піде і володін з пушиліним. їм дали "подержать" а вони сказали - це наше. Ого-го. В рейху все вирішує патріот - це Ігор Іванович Сечин.
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05.03.2021 13:23 Відповісти
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