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Вінниця (433) бійка (714) конфлікт (401) паркування (130) Геращенко Антон (922)

Чоловік у Вінниці побив перехожого за те, що той зробив зауваження жінці, яка припаркувалася на траві. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Суспільство

Поліцейські розшукали вінничанина, що розмахував кулаками, але потерпілий відмовився писати заяву і на камеру назвав інцидент "тренуванням".

Про інцидент написав у Фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Конфлікт почався з того, що вагітна жінка припаркувала свій автомобіль із порушенням ПДР, на переконання одного з чоловіків. Той зробив їй зауваження, і на її захист став інший чоловік, який і розпочав бійку", - розповів Геращенко.

Заступник міністра зазначив, що відео потрапило в тренди соцмереж, і багато хто вимагав, щоб поліцейські знайшли і покарали того, хто почав бійку.

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"І вінницька поліція це зробила дуже швидко. Але виявилося, що нападник і його жертва на той час, після проведення поліцією роз'яснювальної роботи, вже помирилися і стали майже друзями", - зазначив Геращенко.

На відео постраждалий чоловік каже, що у нього немає претензій до кривдника і називає те, що трапилося, "тренуванням".

Чоловік у Вінниці побив перехожого за те, що той зробив зауваження жінці, яка припаркувалася на траві 01
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Топ коментарі
+80
скажите ка пожалуйста - зачем тут нужно заявление избитого, разве факт не налицо, у вас что за законы такие..
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04.03.2021 20:42
+49
Это Украина-тут логика нормальных стран не работает. Я вобще не понимаю зачем заявление жертвы если факт преступления налицо? В Украине очень много глупого нелогичного и и примативного. Украина в 19 веке живет. К сожалению. И большинство населения это устраивает
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04.03.2021 20:59
+46
Тот быдляк бил главу осбб за замечание его козе.
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04.03.2021 20:40
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Мужичков с избытком энергии следует отправлять на стройки народного хозяйства, После приговора суде, естественно
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05.03.2021 08:29 Відповісти
Не розумію, навіщо робити вигляд, що ти Людина, роблячи зауваження, а потім злити і довести, що ти звичайний терпіла.
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05.03.2021 08:49 Відповісти
Пане Геращенко, а на мій погляд тут порушено громадський порядок, який був в громадському місці, продовжувався не короткий час, побачили його тисячі громадян (по відео) та й переході і тут явно ознаки ************ дій. Про тілесні пошкодження вони, я так зрозумів домовилися і претензій не мають? Чи Ви будете стверджувати, что вони були до цього знайомі і перепалка сталася на грунту особистих неприязнених відносин?
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05.03.2021 09:10 Відповісти
Постраждали пошкоджені зелені насадження!...
Які дії вчинила поліція для притягнення порушника до відповідальності?
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05.03.2021 09:21 Відповісти
Пострадавший просто конченый терпила. За такое (даже если ты слабее) дело чести сделать нападавшего или челна его семьи инвалидом. ИМХО
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05.03.2021 10:01 Відповісти
А ты уже отсидел пятёрочку, когда сам тоже самое со своим обидчиком сделал? Сколько вас, героев клавиатурным, в эту тему сбежалось, которые любого быка в бараний рог скручивают на словах.
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05.03.2021 13:55 Відповісти
Ну и правильно, пусть быкует дальше.
Может убьет кого-то.
Страна непуганных идиотов!
А за неправильную парковку оштрафовали?
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05.03.2021 10:17 Відповісти
Александр - ты тварь конченая!!!!! Прыгаешь как петух с..ка!!!!Достал бы этот мужик ствол и отстрелил тебе ноги - ты бы выл от боли!!!! И номера блатные бы не спасли!!! Отморозки хреновы!!!
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05.03.2021 10:22 Відповісти
ржу не могу.
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05.03.2021 10:44 Відповісти
шот чуйство, что той спортсмен-с мусорами и прокурорами винницкими знаком...
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05.03.2021 10:51 Відповісти
безнаказанность порождает вседозволенность.
посмотрите, ему не прилетело в ответ ничего, так лох распушился и начал Ван Дама включать.
так и с комуналкой и крымом и донбассом. одно и тоже только в разных маштабах.
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05.03.2021 11:20 Відповісти
Ну, гопарь, який близький до місцевих князьків ніколи не буде грішним. Явно що, посполитому судитися буде собі дорожче. Йому будуть тикати палки вколеса всі, починаючи з мусорів, прокурорів та судей. Це, картинка з реального життя в Україні, а не шароварно-патріотична реклама козацької спадщини.
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05.03.2021 11:24 Відповісти
Зброю на руки , потім не будуть обніматися і казати все харашо, а взагалі все як було
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05.03.2021 11:51 Відповісти
Ото понаписывали! Номер тачки есть? Есть. Бутылка 1.5 литра, и бензин с канифолью.
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05.03.2021 12:07 Відповісти
вые.ать в жоп.у бородатую мразь
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05.03.2021 12:27 Відповісти
Ну, потрібно, наступного разу, потерпілого в жопу трхнути, або зробити інвалідом.
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05.03.2021 12:31 Відповісти
вы русский? выше как раз тоже товарищ как раз об этом написал. в мире пожалуй только "братья" всегда думают о ж. и о любимом процессе с ней связанном
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05.03.2021 17:37 Відповісти
Я такий же "русский", як ви українець. Ну ось, що потрібно ще зробити з тим чмошником щоб він не включив задню і не пробачив того урода який його принижував, лупцював, як драного кота. Доречи, тут ознаки *********, а на це вже не впливає примирення сторін. А на мамзели склали протокол за їзду по зеленій зоні?
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05.03.2021 18:54 Відповісти
ой блин, как же умиляют диванные терминаторы то....

особенно когда мажоры кого-то сбивают обдолбанные и отмазываются - Да я бы его туда сюда, да у меня бы он то и это.
Ога, тыщи раз сбивают и ты слышал шо хоть один такой диванщик пошел и отомстил? или просто сбивают лохов каких то а не родственников диванных брюсов-лисов?
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07.03.2021 17:42 Відповісти
Какая мерзость!
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05.03.2021 12:34 Відповісти
Чистий злочин. Публічність кримінального права не потребує заяви потерпілого у цій ситуації. "Крутий бик" обісрався стикнувшись з Державою у особі поліції. Тепер провадження і суд. Відповідай перед Державою і сувпільством.
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05.03.2021 12:44 Відповісти
проблема в том, что если нет тяжкого вреда здоровью то это не тяжкое преступление, просто хулиганка без криминальной ответственности. А тут даже как легкие телесные повреждения полиция не может зафиксировать на хулиганку, потому что потерпевший к врачам не обращался, заявление не писал, а принудительно его доставить к врачу не могут для оформления факта нанесения лёгких телесных повреждений. А установить факт телесных повреждений может по закону только эксперт, то бишь врач.
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05.03.2021 17:55 Відповісти
Стаття 296. ***********

1. ***********, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, -
карається штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.

ВС вже розглядав такі справи:

Так, *********** з об'єктивної сторони полягає в посяганні на ці правоохоронювані цінності, що супроводжується особливою зухвалістю або винятковим цинізмом. Таке посягання, як правило, здійснюється в людних або громадських місцях, зазвичай з ініціативи правопорушника, супроводжується нецензурною лайкою та/або фізичним насильством, пошкодженням майна та призводить до заподіяння моральної й матеріальної шкоди.
Обов'язковою ознакою суб'єктивної сторони *********** є мотив явної неповаги до суспільства. Домінування в свідомості винного такого внутрішнього спонукання й відсутність особистого мотиву посягання на потерпілого є головним критерієм *********** як злочину проти громадського порядку та моральності.
ВС зазначив, що причиною ************ дій у цій справі став дріб'язковий привід щодо неправильного паркування автомобіля. Обстановка й обставини події, динаміка їх розвитку й об'єктивні ознаки поведінки засудженого свідчать про те, що вона була зумовлена не особистою неприязню до консула, а бажанням протиставити себе суспільству, продемонструвати зневагу до загальноприйнятих норм і правил поведінки, та супроводжувалась особливою зухвалістю у вигляді приниження гідності потерпілого, поєднаного з насильством над ним.
А такі дії не можуть бути кваліфіковані як умисне нанесення тілесних ушкоджень, *********** видає особливий мотив - неповага до суспільства, і в цій справі вона явно продемонстрована.

Злість та неврівноваженість іноді приводять до притягнення до кримінальної відповідальності.
У даній справі особу визнано винною та засуджено за ч. 1 ст. 296 КК України.
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05.03.2021 18:30 Відповісти
"а/або фізичним насильством" - а физическое насилие где? Повторяю - телесные повреждения фиксируются по закону только экспертом, врачом. Видео тут недостаточно. Нет документа эксперта - нет насилия. Потому в первую очередь всегда нужно снимать побои, даже банальный синяк чтобы был факт физического насилия.
Но представим, что полиция в обход закона заводит дело в таком случае. Если стороны помирились, напавший бабла отсегнул - скажут вдвоем в суде что это они типа тренировались, тот ему приемы показывал, было совсем не больно и ущерба не причинил))))
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05.03.2021 19:17 Відповісти
кстати, "потерпевши" с нападающим уже записали видео, где и сказали "то тренировка была"))))
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05.03.2021 19:20 Відповісти
Шановний, коли до справи візмиться ДБР то ті хто нічого не побавив і ті хто нічого не зміг прозріють. Тут показник для ДБР сам у руки йде.
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05.03.2021 18:37 Відповісти
А что, у ДБР свои законы отдельные?
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05.03.2021 19:18 Відповісти
Слушай, "потерпевший", я обращусь к тебе с этой странички, может прочтешь: какое же ты быдло!!!! Ты , знаешь , тебя не жалко , просто гадко! За тебя, сопля ползучая, вступилась вся Украина!!!! А ты, бл...ь, пАмИрИлся? Отгребай дальше!
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05.03.2021 12:56 Відповісти
Согласен с Вами.... Это ссыкливое чмо сделало замечание беременной лахудре не для того, чтобы защитить порядок , а просто. для развлечения....За развлечение и отгрёб.... Жаль, что мало....
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05.03.2021 17:18 Відповісти
Потерпілого явно залякали або купили. Або залякали і купили. Ми незнаємо , що відбувались після оприлюднення запису але бачимо як висить над ним наш герой. Це все з'ясує слідство. Однак, це ніяк не виправдує зухвалість і цинізм. В школах міліції нас вчили завжди бути на боці потерпілого навіть тоді, коли ЗЛО таке привабливе і богате.
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05.03.2021 18:50 Відповісти
"Боєць" у жовтій куртці - Олександр Трофімчук. От його сторінка у Фейсбук
Там нічого особливого не має, окрім списку його друзів і вподобань.
І я так думаю, що то у нього не перший випадок.
243 друга іще не відписплися від нього ... Чи то рибак рибака ...
Працює начеб-то тут
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05.03.2021 13:28 Відповісти
Супер. Теперь осталось, чтобы клавиатурные воины, которые эту тему наводнили, пошли и покарали этого гондона.
Спойлер: Этого не случится и бык будет счастливо жить-поживать и никто ему не решится даже замечание сделать.
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05.03.2021 14:00 Відповісти
Ви такий клавіатурний песиміст Чоловік у Вінниці побив перехожого за те, що той зробив зауваження жінці, яка припаркувалася на траві - Цензор.НЕТ 6382 Треба вірити в краще.
Доречі, хоч і випадково попав на сторінку того, хто висвітлює цей випадок, але там є і позитив, правда по іншій справі
P.S. Щодо клавіатури. За допомогою клавіатури роблять такі справи ..., я би не недоцінював цю сукупність, розміщених у певному порядку клавіш Чоловік у Вінниці побив перехожого за те, що той зробив зауваження жінці, яка припаркувалася на траві - Цензор.НЕТ 6127
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05.03.2021 14:21 Відповісти
Категорически не согласен. Нужно всегда ожидать и готовиться к худшему и тогда реальная жизнь не будет вас размазывать по полу каждый раз, когда вы с ней сталкиваетесь в этой стране.
Да, я пессимист, как ты заметил. Тем не менее пессимистический подход всё равно не позволил мне спокойно воспринимать всю ту запредельно шизанутую дичь, происходящую с 13 года. Т.е. реальность бьёт под дых даже пессимистам. Каким образом могут сохранять душевное спокойствие те, кто "верят в лучшее", я не могу представить.
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05.03.2021 18:41 Відповісти
І, відносно побиття. Кривдник, на скількия зрозумів, побив смартфон, і відразу побіг відшкодовувувати
Чоловік у Вінниці побив перехожого за те, що той зробив зауваження жінці, яка припаркувалася на траві - Цензор.НЕТ 8289
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05.03.2021 14:10 Відповісти
Был бы у деда небольшой пистолет- прострелил бы быку мочевой пузырь и вызвал бы скорую. Прыгал бы окорок под присмотром парамедиков.
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05.03.2021 17:20 Відповісти
и в наших славных судах сел бы за убийство при превышении мер самообороны.
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05.03.2021 17:56 Відповісти
или за тяжкий вред здоровью.
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05.03.2021 17:57 Відповісти
максимум- середньої тяжкості
і максимум при перевищенні меж самооборони
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06.03.2021 01:29 Відповісти
рік -півтора умовно
Я б стріляв
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06.03.2021 01:30 Відповісти
- почекаємо поки коли наступний громадянин, падаючи розколить собі череп на бордюрі, від наступного тренування.
- висновок з цієї сітуації єдиний: бачиш правопорушення, злочин, то проходь і не звертай уваги, бо похід до стомотолога, що поїздка в крогосвітний круїз. а свій похорон, ще дорожче.
- якщо совість буде мучати, то після другого, третього разу попустить. стане нормою.
в Еміратах вкладають шалені кошти в озеленення пустелі. у нас навпаки, аморальні істоти, газони перетворюють в пустелю.
всеосяжна навала сарани на міста України. чорти рулять.
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05.03.2021 18:59 Відповісти
один бик примітивний ,а інший переляканий баран без честі і самоповаги до себе.
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05.03.2021 19:32 Відповісти
а Україна і надалі демонструє свою беззаконність.
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05.03.2021 19:34 Відповісти
Наверно менты припугнули пострадавшего?
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05.03.2021 20:19 Відповісти
Наш "герой" вирогідніше за усе ФОП, а якщо ФОП, то інформації у мережі більш ніж достатньо
Наприклад - ТРОФІМЧУК ОЛЕКСАНДР ІГОРОВИЧ
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06.03.2021 11:14 Відповісти
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