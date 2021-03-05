Депутатка "Слуги народу" нагадала, що Зеленський звільнив Гончарука за імпорт електроенергії з Росії зокрема. ВIДЕО
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Рівно рік тому перед відставкою уряду президент Володимир Зеленський вимагав з трибуни Верховної Ради зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.
Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, опублікувавши відео виступу президента Зеленського у Верховній Раді 4 березня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.
"Володимир Зеленський вимагає закрити злочинний імпорт струму з Росії. Рівно рік тому в сесійній залі президент однозначно заявив, що про жоден імпорт не може йти мова, поки українські підприємства залишаються без роботи", - повідомила Буймістер.
Вона нагадала, що після виступу президента російський імпорт було зупинено й українські шахтарі змогли повернутися до нормальної роботи.
"На жаль, деструктивні сили у Верховній Раді сьогодні діють всупереч позиції президента і всіма силами захищають російський імпорт. Їхні дії вже призвели до того, що наша держава заплатила країні-агресору за цей імпорт майже 900 млн гривень від початку року", - додала нардепка.
Торік імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт.
Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі в січні, а безпосередньо з Росії - в лютому 2021. Від початку року було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.
Найбільшим імпортером є "Дніпроспецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдінг" Ярослава Мудрого.
Будь ласка, зачекайте...
Жоден герус при звільенні гончарука НЕ постраждав.
01 ОКТЯБРЯ 2019
"Андрей Герус внес поправку к законопроекту, открывшему свободный импорт электроэнергии из России для предприятий Игоря Коломойского"
ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ 2021, 14:40
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У Верховній Раді - монобільшість преЗЕдента. Але це не привід звинувачувати найвеличнішого у гальмуванні реформ, відновленню вплива януковочів, провалі співпраці з МВФ...
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Судівська система незалежна. Тому хриплявий відосік зі своїм 100% прокурором зовсім непричетний до повернення сотен мільйонів Бєні, порушенню справ проти патріотів і не випуску з тюрем тих "тисяч, що засудив Порох".
ЗМІ самостійні. Тому критики "царя" в етері майже немає: він же не Порох! В нього та його сім'ї немає нерухомості за кордоном, немає бізнесу в країні-окупанті, немає офшорних рахунків, він не відпочиває 1 раз на 5 років, а всього 5 разів на рік (до того ж за державний кошт). А після приходу бубочки вартість "борщового набору" стала не актуальна на "Г+Г" тому, що "кінець епохи бідності"!
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Може що забув, але не багато.
https://twitter.com/mr_TranceFM/status/1367459955423477764
Это дает возможность поцЗеденту побороть любые реформы!!
Как сказала товарЫшка Мендель-поцЗедент борется!!
Лошарики, так це ж було рік назад, нарід вже давно забув про це та й не на часі взагалі займатися такими дрібницями)
Зараз на часі обговорювати "героїчну вакцинацію" ***********)))