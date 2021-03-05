Депутатка "Слуги народу" нагадала, що Зеленський звільнив Гончарука за імпорт електроенергії з Росії зокрема. ВIДЕО

Рівно рік тому перед відставкою уряду президент Володимир Зеленський вимагав з трибуни Верховної Ради зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, опублікувавши відео виступу президента Зеленського у Верховній Раді 4 березня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

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"Володимир Зеленський вимагає закрити злочинний імпорт струму з Росії. Рівно рік тому в сесійній залі президент однозначно заявив, що про жоден імпорт не може йти мова, поки українські підприємства залишаються без роботи", - повідомила Буймістер.

Вона нагадала, що після виступу президента російський імпорт було зупинено й українські шахтарі змогли повернутися до нормальної роботи.

"На жаль, деструктивні сили у Верховній Раді сьогодні діють всупереч позиції президента і всіма силами захищають російський імпорт. Їхні дії вже призвели до того, що наша держава заплатила країні-агресору за цей імпорт майже 900 млн гривень від початку року", - додала нардепка.

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Торік імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт.

Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі в січні, а безпосередньо з Росії - в лютому 2021. Від початку року було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Найбільшим імпортером є "Дніпроспецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдінг" Ярослава Мудрого.