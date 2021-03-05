УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
11991 відвідувач онлайн
Новини Відео Політика УкраїниЕкономіка
6 616 27
Зеленський (17537) імпорт (333) енергетика (1659) Буймістер (65)

Депутатка "Слуги народу" нагадала, що Зеленський звільнив Гончарука за імпорт електроенергії з Росії зокрема. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Рівно рік тому перед відставкою уряду президент Володимир Зеленський вимагав з трибуни Верховної Ради зупинити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі.

Про це повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Людмила Буймістер, опублікувавши відео виступу президента Зеленського у Верховній Раді 4 березня 2020 року, інформує Цензор.НЕТ.

"Володимир Зеленський вимагає закрити злочинний імпорт струму з Росії. Рівно рік тому в сесійній залі президент однозначно заявив, що про жоден імпорт не може йти мова, поки українські підприємства залишаються без роботи", - повідомила Буймістер.

Вона нагадала, що після виступу президента російський імпорт було зупинено й українські шахтарі змогли повернутися до нормальної роботи.

"На жаль, деструктивні сили у Верховній Раді сьогодні діють всупереч позиції президента і всіма силами захищають російський імпорт. Їхні дії вже призвели до того, що наша держава заплатила країні-агресору за цей імпорт майже 900 млн гривень від початку року", - додала нардепка.

Читайте також: Кабмін закликав парламент заборонити демпінговий імпорт електроенергії з Росії і Білорусі

Торік імпорт електроенергії з Росії та Білорусі став причиною найбільшої за всі роки незалежності кризи на енергетичному ринку, який вилився в мільярдні збитки і зупинку шахт.

Україна відновила імпорт електроенергії з Білорусі в січні, а безпосередньо з Росії - в лютому 2021. Від початку року було імпортовано майже 600 млн кВт годин на суму 900 млн грн.

Найбільшим імпортером є "Дніпроспецсталь-Енерго" Віктора Пінчука. Імпорт також здійснюють компанії "ДЕ Трейдінг" Максима Єфімова і "ЕРУ Трейдінг" Ярослава Мудрого.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+10
"Бояре плохие, а царь - хороший"! (с) московия...
КабМін до сих пір (вже рік) працює без затвердженої програми, але це не підстава для розпуску уряду.
У Верховній Раді - монобільшість преЗЕдента. Але це не привід звинувачувати найвеличнішого у гальмуванні реформ, відновленню вплива януковочів, провалі співпраці з МВФ...
Команда ОПи - довірені особи постраждалого. Але це не привід сумніватися в його патріотичності через злив операції по "вагнерівцям" з тієї ж ОПи...
Судівська система незалежна. Тому хриплявий відосік зі своїм 100% прокурором зовсім непричетний до повернення сотен мільйонів Бєні, порушенню справ проти патріотів і не випуску з тюрем тих "тисяч, що засудив Порох".
ЗМІ самостійні. Тому критики "царя" в етері майже немає: він же не Порох! В нього та його сім'ї немає нерухомості за кордоном, немає бізнесу в країні-окупанті, немає офшорних рахунків, він не відпочиває 1 раз на 5 років, а всього 5 разів на рік (до того ж за державний кошт). А після приходу бубочки вартість "борщового набору" стала не актуальна на "Г+Г" тому, що "кінець епохи бідності"!
Війна не закінчується, бо то вигідно Порошенку і "Мінські угоди" - то зрада. Але іншої алтернативи чотириразовий бігун вже не бачить, війська відвів (бо мир в очку путлєра), стріляти заборонив... Але війна не закінчується і наші військовики гинуть...
Може що забув, але не багато.
показати весь коментар
04.03.2021 23:17
+9
вас же,зебилов,большинство - так решайте вопрос. И нех вспоминать что было год назад.
показати весь коментар
04.03.2021 22:45
+7
требовал ха ха хаа, учиться надо от скотиняки, как у паразитов требо требовать

Депутат "Слуги народа" напомнила, что Зеленский уволил Гончарука за импорт электроэнергии из России в том числе - Цензор.НЕТ 2452
показати весь коментар
04.03.2021 22:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вас же,зебилов,большинство - так решайте вопрос. И нех вспоминать что было год назад.
показати весь коментар
04.03.2021 22:45 Відповісти
ну чо, можна вспомнить і повторить.
показати весь коментар
04.03.2021 23:56 Відповісти
Закупать из рассеии можно что угодно. От угля, до ядерного топлива. Увольняют только за электричество Депутат "Слуги народа" напомнила, что Зеленский уволил Гончарука за импорт электроэнергии из России в том числе - Цензор.НЕТ 2493
показати весь коментар
04.03.2021 22:46 Відповісти
Зелохи= лохи
показати весь коментар
04.03.2021 22:48 Відповісти
Это борьба с олигархами по-зеленски. Бедная Юля, опять села в галошу. Или лужу. Или еще куда.
показати весь коментар
04.03.2021 22:49 Відповісти
Яким боком тут Юля? Вона тобі на хвіст наступила? Депутат "Слуги народа" напомнила, что Зеленский уволил Гончарука за импорт электроэнергии из России в том числе - Цензор.НЕТ 2278
показати весь коментар
04.03.2021 23:01 Відповісти
Есть много Юль на свете Я про ОПшную.
показати весь коментар
04.03.2021 23:04 Відповісти
Знов зелень бреше. Нехай згадає як Гончарук приходив до ЗЕ з заявою про звільнення. Він втік від недоумків на самокаті.
показати весь коментар
04.03.2021 22:57 Відповісти
Нєа). Спочатку були плівки, де виявилося, що Гончарук вважає бубочку недоумком. А потім вже заява).
показати весь коментар
04.03.2021 23:41 Відповісти
Вот. И она думает, что мы идиоты.
показати весь коментар
05.03.2021 07:43 Відповісти
требовал ха ха хаа, учиться надо от скотиняки, как у паразитов требо требовать

Депутат "Слуги народа" напомнила, что Зеленский уволил Гончарука за импорт электроэнергии из России в том числе - Цензор.НЕТ 2452
показати весь коментар
04.03.2021 22:58 Відповісти
Да..Любимая скотыняка ахметки защищает бабло хозяина
показати весь коментар
04.03.2021 23:32 Відповісти
Уволил? За импорт из Рашки? Зеленые недоумки хоть день без вранья прожить могут?
показати весь коментар
04.03.2021 23:12 Відповісти
Ну да, ну да. В уявленні плісняви всі українці "склеротики".
Жоден герус при звільенні гончарука НЕ постраждав.
01 ОКТЯБРЯ 2019

"Андрей Герус внес поправку к законопроекту, открывшему свободный импорт электроэнергии из России для предприятий Игоря Коломойского"
ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ 2021, 14:40
Глава энергетического комитета Верховной Рады Герус: Украина нуждается в импорте электроэнергии для прохождения морозов в феврале.
показати весь коментар
04.03.2021 23:16 Відповісти
"Бояре плохие, а царь - хороший"! (с) московия...
КабМін до сих пір (вже рік) працює без затвердженої програми, але це не підстава для розпуску уряду.
У Верховній Раді - монобільшість преЗЕдента. Але це не привід звинувачувати найвеличнішого у гальмуванні реформ, відновленню вплива януковочів, провалі співпраці з МВФ...
Команда ОПи - довірені особи постраждалого. Але це не привід сумніватися в його патріотичності через злив операції по "вагнерівцям" з тієї ж ОПи...
Судівська система незалежна. Тому хриплявий відосік зі своїм 100% прокурором зовсім непричетний до повернення сотен мільйонів Бєні, порушенню справ проти патріотів і не випуску з тюрем тих "тисяч, що засудив Порох".
ЗМІ самостійні. Тому критики "царя" в етері майже немає: він же не Порох! В нього та його сім'ї немає нерухомості за кордоном, немає бізнесу в країні-окупанті, немає офшорних рахунків, він не відпочиває 1 раз на 5 років, а всього 5 разів на рік (до того ж за державний кошт). А після приходу бубочки вартість "борщового набору" стала не актуальна на "Г+Г" тому, що "кінець епохи бідності"!
Війна не закінчується, бо то вигідно Порошенку і "Мінські угоди" - то зрада. Але іншої алтернативи чотириразовий бігун вже не бачить, війська відвів (бо мир в очку путлєра), стріляти заборонив... Але війна не закінчується і наші військовики гинуть...
Може що забув, але не багато.
показати весь коментар
04.03.2021 23:17 Відповісти
До того как Коломойскому Байден прищемил отдельную часть тела: У Зеленского поддержали торговлю с РФ.Это делает нашу экономику сильнее, - рассказал Герус./ Российская компания .. соучредителем которой .... является первый помощник президента Шефир / Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: "Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется / Ермак архитектор схемы, по которой Кремль дает доступ Коломойскому к российским энергоресурсам, взамен чего Киев соглашается на "формулу Штайнмайера".
показати весь коментар
04.03.2021 23:18 Відповісти
Нагадую цій дурепі, що за Конституцією прем'єра призначає Рада і звільняє - Рада.
показати весь коментар
04.03.2021 23:32 Відповісти
"Деструктивные силы это партия "Слуг народа", из которой сама Бурмийстер? Опупеть!Так вас же в папламенте 254 штуки? Вы ж "монобіль шість"! Короче-попытка развода собственного лохтората, мол, президент у нас-бубочка, Слуги народа-вааще Девочки-институточки и только "какие то злые деструктивные" из меншости вертят більшісттю как цыганы сонцем.
показати весь коментар
04.03.2021 23:49 Відповісти
vsech uvolil i prodlil zakupku escho na 5 let!!!
показати весь коментар
05.03.2021 00:02 Відповісти
Може хто знайде цього бичка та вмиє його ж юшкою, такому бидлу не місце на землі.

https://twitter.com/mr_TranceFM/status/1367459955423477764
показати весь коментар
05.03.2021 00:25 Відповісти
Ахметов і коломойський гризуться за владу і "заробітки".
показати весь коментар
05.03.2021 00:52 Відповісти
В парламенте монобольшенство
Это дает возможность поцЗеденту побороть любые реформы!!
Как сказала товарЫшка Мендель-поцЗедент борется!!
показати весь коментар
05.03.2021 06:58 Відповісти
Пора уже Шмыгаля со Шкарпетом увольнять.
показати весь коментар
05.03.2021 07:40 Відповісти
но основной причиной, конечно же, был "туман в голове".
показати весь коментар
05.03.2021 08:35 Відповісти
"Владимир Зеленский требует закрыть преступный импорт тока из России. Ровно год назад в сессионном зале Президент однозначно заявил, что ни о каком импорт не может идти речь, пока украинские предприятия остаются без работы ", - сообщила Буймистер.
Лошарики, так це ж було рік назад, нарід вже давно забув про це та й не на часі взагалі займатися такими дрібницями)
Зараз на часі обговорювати "героїчну вакцинацію" ***********)))
показати весь коментар
05.03.2021 11:52 Відповісти
 
 