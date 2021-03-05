Чотири області близькі до запровадження "червоної зони" карантину, - Степанов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Здоров'я
Щонайменше ще в чотирьох областях - Закарпатській, Вінницькій, Миколаївській та Львівській - можуть ввести посилений карантин червоної зони - через збільшення випадків захворювання COVID-19.
Про це в ефірі телеканалу "1+1" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
"Що у нас викликає ще занепокоєння, особливо за рівнем госпіталізації? Це Вінницька область. Я сьогодні там був і міг на власні очі подивитися. У нас є занепокоєння з Миколаївської області. Львівська область - там за іншим показником, який перебуває в "помаранчевому" рівні. Водночас за завантаженням ліжок із киснем найбільший показник - у Закарпатській області (65%). Думаю, що відправлю когось із заступників на інспекцію в Закарпатську область. За динамікою вона найближче до того, щоб зайти в "червоний "рівень епідбезпеки", - сказав Степанов.
Будь ласка, зачекайте...
Слуги Народа боятся, что приедут к ним на Банковую с Западной Украины и ответа потребуют за наезды на Порошенко.
Вопрос только один - кому и сколько ? )
Источник: https://censor.net/ru/v3251570
Что, Степанов, боишься со своими подельниками, что с Западной Украины к вам приедут и майдан устроят из-за ваших уголовных наездов на Порошенко?
Народ Украины - терпеливый народ, Степанов, но ты на Западную Украину лучше не езди больше никогда, оно так спокойнее тебе будет: проходит все, пройдет и ковидобесие, но вот убийства бизнесов тебе украинцы не простят. СССР Западную Украину победить не смог, до сих под Бандеру боятся (во, как напужались, до поноса), а у тебя, Степанов, кишка то совсем тонка.
Ковідобєсіха! Хто тебе знов з дурки випустив? Ковідом не боїшся захворіти?
Ты б поберегся, Степанов.