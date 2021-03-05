"Слуга народу" Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Слуга народу", заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов вів пікантне листування з ексвіце-спікером Ради Ігорем Калєтніком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Через плечо.

Ваш браузер не підтримує HTML5-відео

"Народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Холодов, розглядає на засіданні Ради фото оголених дівчат. І це найлегше, з того, про що він листується з колишнім віцеспікером Ради, королем митниці Ігорем Калєтніком", - пише канал.

Також читайте: Скандальний забудовник Микитась каже, що через Холодова передав "слугам народу" $2 млн на вибори в обмін на підтримку в ОП







