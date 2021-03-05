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"Слуга народу" Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Відео Цензор.НЕТ Політика України

"Слуга народу", заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Андрій Холодов вів пікантне листування з ексвіце-спікером Ради Ігорем Калєтніком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал Через плечо.

"Народний депутат з фракції "Слуга народу" Андрій Холодов, розглядає на засіданні Ради фото оголених дівчат. І це найлегше, з того, про що він листується з колишнім віцеспікером Ради, королем митниці Ігорем Калєтніком", - пише канал.

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Слуга народу Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат 01
Слуга народу Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат 02
Слуга народу Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат 03
Слуга народу Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+61
Ещё один задрот.
ЗеДятлы, это ВАШ избранник! "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек - Цензор.НЕТ 4817 "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек - Цензор.НЕТ 4817 "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек - Цензор.НЕТ 4817
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05.03.2021 10:07
+30
понабирали туда извращенцев и насильников зато новые лица типа "Слуга народа" Холодов рассматривал на заседании Рады фотографии обнаженных девушек - Цензор.НЕТ 9898
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05.03.2021 10:09
+29
Калетнік - це той бувший митарь, який фінансував комуняк симоненка?
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05.03.2021 10:09
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На роботі не завадило б.
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05.03.2021 13:53 Відповісти
Вправно йде по слідам Ярьоменка, Корнієнка та Арахамії.
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05.03.2021 11:14 Відповісти
"Слуга народу" Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат - Цензор.НЕТ 2071
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06.03.2021 17:28 Відповісти
Порівняння з панами з ВР образливе для Paniв.
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09.03.2021 12:50 Відповісти
Ви шо,це справжній слуга народу!Він чесний,в нього телефон он який побитий,потріскався на дрочфронті!!!
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05.03.2021 11:19 Відповісти
Ну і що?! А вам би було краще, якби він розглядував обнажоних мальчіков?
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05.03.2021 11:33 Відповісти
з одного боку,нам було б краще,щоб депутати займались роботою на робочому місці.З іншого боку,воно ,недолуге і дебільне нехай краще малюнки розглядає а не закони пише.І головне,щоб менше було таких тупуватих "какаразніц " як ти - що цього не розуміють.
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06.03.2021 12:06 Відповісти
Едік голову не вмикає, Едік в голову їсть "Слуга народу" Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат - Цензор.НЕТ 837
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06.03.2021 17:45 Відповісти
зе пианины тоже разглядывает
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05.03.2021 11:38 Відповісти
Вот тебе и революция ?Тягныбоку и ЯРошу нада было создать реввонсовет взять власть в свои руки- и навести порядок в стране
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05.03.2021 11:59 Відповісти
у тебе клава "залипла" "Слуга народу" Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат - Цензор.НЕТ 1208
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06.03.2021 09:52 Відповісти
Вот тебе и революция ?Тягныбоку и ЯРошу нада было создать реввонсовет взять власть в свои руки- и навести порядок в стране
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05.03.2021 12:00 Відповісти
Вот тебе и революция ?Тягныбоку и ЯРошу нада было создать реввонсовет взять власть в свои руки- и навести порядок в стране
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05.03.2021 12:02 Відповісти
Это они выбирали, какие сиськи себе сделать!
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05.03.2021 12:07 Відповісти
ну хоть не дрочил как Кива )))
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05.03.2021 12:10 Відповісти
спугнулі *лять)))
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06.03.2021 09:53 Відповісти
"Слуга народа" Холодов настолько долбодятел, что палится на ровном месте.
Есть же территория сумрачного релакса - пространство сессионного зала Верховной Рады за колоннами. Там со времён Меньшого Допы должны оставаться закладки с забористым коксом, можно поучаствовать в мастер-классе по Хенд-Мейд-Расслабону от сэнсэя Кивы, законнектиться с лахудрами в чате "Анал-табу" от гуру Яременки или обменяться передовым опытом с дамским угодником мэтром Иванисовым.
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05.03.2021 12:20 Відповісти
Хорошо, хоть не мальчиков)
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05.03.2021 12:59 Відповісти
мальчиков за коллонами смотрят
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06.03.2021 08:56 Відповісти
а вообще не хорошо шарить по чужим карманам и копаться в грязном белье
просто омерзительно
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05.03.2021 14:30 Відповісти
Направду? Нехай своє "грязное белье" залишає вдома, ми йому платимо за роботу, а не за розслабон. А що б ви сказали, якби стоматолог одним оком заглядав вам в рот, а іншим розглядав голі дупи в інтернеті?
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05.03.2021 14:59 Відповісти
при этом взимая с вас за каждую минуту пребывания в его кресле немалые деньги))
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05.03.2021 15:40 Відповісти
что курим?
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05.03.2021 17:56 Відповісти
ти своє прокурив? я його зрозумів так - дупутат утримує на свою діяльність мільйони фінансування з державного бюджету, тобто з наших кишень!
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06.03.2021 09:56 Відповісти
на счет стоматолога и дупи
оставь свои влажные фантазии для ролевых игр
грязная девченка
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05.03.2021 17:55 Відповісти
на мой взгляд весьма корректное сравнение, а насчет нехорошо лазить по карманам и копаться в грязном белье, так ваш депутатик именно этим и занимается, лазит во вашим и нашим кармашкам, изымая из них свою немаленькую зарплатку, занимаясь на работе разглядыванием голых задниц вместо законотворчества, то есть того ради чего мы его наняли....
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05.03.2021 18:08 Відповісти
Хорошо, что хоть девок, а не мужиков. Посмотрел и посмотрел.... Может, ему так лучше работается, настроение так сказать, поднимается и рабочая производительность )))). он же не о цене с ними договаривался, как его некоторые коллеги))). И реклама для Екатерины Кузнецовой)))
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05.03.2021 15:01 Відповісти
А может и о цене договаривается, кто его знает, ведь слежка за ним не всё время велась.
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05.03.2021 18:01 Відповісти
Ещё и руки из жопы, уже раз 10 успел телефон уронить и экран разбить
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05.03.2021 15:07 Відповісти
Для этого достаточно 1 раза - уронить или сесть на него.
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05.03.2021 15:59 Відповісти
Впустив телефона... Але завдяки блискавичній реакції ще й пнув його у стіну))
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05.03.2021 17:19 Відповісти
Доки ківив свого шарія))
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05.03.2021 17:17 Відповісти
Кнопкодавив свого самовисуванця! "Слуга народу" Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат - Цензор.НЕТ 311
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06.03.2021 07:51 Відповісти
экран телефон - жесть...
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05.03.2021 15:21 Відповісти
Собирайтесь девки в кучу
Я вам чучу отчебучу.
Потанцуем в самый раз.
Девки как люблю я вас!

Что же ты к стене прижалась
И от страха вся зажалась.
Приходи ко мне. В тангО
Научу я заодно.
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05.03.2021 16:06 Відповісти
Озабоченный.
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05.03.2021 16:11 Відповісти
хорошие друзья у зам главы по финансам... Они ж не схемы обсуждают........пипец, вакцинируйте их уже
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05.03.2021 16:44 Відповісти
Ну а чем еще этим имбицилам заниматься если не голых баб смотреть? Навыбирали по приколу?
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05.03.2021 17:11 Відповісти
И пошло Членодавство .
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05.03.2021 17:28 Відповісти
Вот напрашивается вопрос, на хрен нам нужны такие "слуги народа", у которых к народу ноль внимания, а только о своём благополучии заботятся, да и о девицах лёгкого поведения. Им народ совсем не нужен, им только бабло дармовое надо, вот и всё.
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05.03.2021 17:55 Відповісти
Ну хоть не гей и то хорошо.
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05.03.2021 18:37 Відповісти
"Новые лица" всё больше напоминают старую мразь, от которой избавились в 2014-м.
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05.03.2021 18:55 Відповісти
Ось такі люди - гордість нації, приймають на свій розсуд закони й вирішують як нам жити.
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05.03.2021 19:02 Відповісти
Тихий ******!
И это мы с вами содержим 450 этих мастурбаторов и онанистов с ахулионными зарплатами.
По-ходу мы долбоебы.
При чём неизлечимые.
Если не можем (не хочем) остановить это ********
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05.03.2021 21:10 Відповісти
що ви всі напали на обраного,
в нього і так не все добре,
хіба не видно: побитий телефон і брак жіночої уваги!
Таких шкодувати треба, а ви...
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05.03.2021 21:12 Відповісти
"Как увижу депутата - ****** его лопатой" (устное народное творчество).
Извините.
Навеяло.
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05.03.2021 21:19 Відповісти
"Слуга народу" Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат - Цензор.НЕТ 4781
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05.03.2021 23:37 Відповісти
Ну не Рембрандта ему смотреть для этого нужен мозг
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05.03.2021 23:56 Відповісти
Ум
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06.03.2021 02:20 Відповісти
інтілєкт
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06.03.2021 09:58 Відповісти
Шо,і цей туди ж?
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06.03.2021 02:07 Відповісти
фирму жены продвигает на девках
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06.03.2021 02:19 Відповісти
Личная жизнь
Жена занимается производством и реализацией свадебных и вечерних платьев под брендом Stella Shakhovskaya - детей нет , не стыдно им за паку будет и то хорошо.
А платья жены от бренда он примеряет на сайте "через плечо" сначала виртуально а затеееем...
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06.03.2021 02:09 Відповісти
Неее то так чтоб не скучала - занимается херней..... Там он на «сигаретах» имеет И «схемы» этого клоуна в шортах спалили на Кипре ..... а скандальчик то фсе(((( затих))))
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06.03.2021 02:22 Відповісти
Чергового зе-збоченця впіймали, нічого нового... Нові тільки обличчя)
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06.03.2021 09:27 Відповісти
Он что не может стекло на смартфоне новое наклеить?
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06.03.2021 09:43 Відповісти
не хотит слуга народа брать пример с зеленского, членом по рояле долбить,
ищет корабельную сосну ..
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06.03.2021 10:13 Відповісти
ну в раде же больше нечем заняться "Слуга народу" Холодов розглядав на засіданні Ради фотографії оголених дівчат - Цензор.НЕТ 3155
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06.03.2021 17:33 Відповісти
Стадо ЗЕбуинов захватило Раду
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06.03.2021 20:11 Відповісти
кива дрочит в раде, яременко анал заказывает, этот голых баб смотрит, да млять что за дебили вершат судьбу народа и страны
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06.03.2021 20:51 Відповісти
Зато бойка не только в раде , но и когда спит, всегда только о пенсионерах думает, о повышении зарплат врачам и учителям.
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07.03.2021 07:10 Відповісти
Андрей Холодов вел пикантную переписку с экс вице-спикером Рады Игорем Калетником
Джерело: https://censor.net/ru/v3251619

Що ці кацапи роблять в українському парламенті ?
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07.03.2021 07:48 Відповісти
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