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Аваков (1956) заробітна плата (1015) Нацполіція (13916)

У 2015 р зарплата в 10 тис. була непоганою, але зараз водій хлібовозки отримує більше за поліцейського, - Аваков. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков засмучений зарплатами поліцейських в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в інтерв'ю засновнику видання "Гордон" Дмитру Гордону.

"[У 2015 році патрульним поліцейським] оголосили зарплату в 10 тисяч. Це була непогана зарплата тоді. А зараз, виходить, знову: водій хлібовозки, з усією повагою, отримує більше за поліцейського. І ось це сумно. Розумієте? Ми створюємо, з одного боку, якийсь черговий орган боротьби з фінансовими злочинами: парламент проголосував - і відразу ж в законі записали, що вони повинні отримувати багато. Я за. НАБУ повинні отримувати багато. Я теж за. Але мені смішно, коли, умовно кажучи, офіцер , який отримує 60 тисяч, ловить рядового, який отримує вісім. Розумієте? Тут є якийсь дисбаланс", - сказав він.

Аваков також прокоментував збільшення бюджету МВС.

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"Коли ми подаємо відповідні зміни в парламент і говоримо:"Товариші, все-таки чесно один з одним поговорімо. Якщо ви хочете безпеку, якщо ви хочете реальну картину речей і ніякої корупції і всього іншого, і щоб якісна людина прийшла, щоб ці молоді хлопці залишалися тут, а не йшли, бо їм треба сім'ї годувати, піднімімо їм зарплату", - вони кажуть: "Як? Дивіться: МВС знову наростило свій бюджет. Ми створюємо поліцейську державу". А ми не створюємо поліцейську державу. Держава - це апарат, який забезпечує в тому числі безпеку", - зазначив міністр.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+65
Всё верно.
От кого пользы больше?
От водителя "хлебовозки" или от "полицейского"?
Странное сравнение...
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05.03.2021 10:46
+45
Нужно сравнивать зарплаты полицейского и водителя "мусоровозки"! В 2015 г. заплата в 10 тыс. была неплохой, но сейчас водитель хлебовозки получает больше полицейского, - Аваков - Цензор.НЕТ 2284
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05.03.2021 10:49
+32
Cколько денег надо платить полиции, что бы они не продавали за сало права, не насиловали людей, не стреляли детей?

Да и заодно, что надо сделать, что бы министр МВД построил полицию, а не мусарню?
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05.03.2021 10:47
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А сколько полиция посадила коррупционеров. По годам пожалуйста! Какая польза обществу от полиции? Вот от кого больше польза, в данном случае от водителей хлебовозок, тот и больше получает!
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05.03.2021 11:16 Відповісти
аваковцам платят по 60 тыс , с каких болтов, деньги зарабатуются у станка, а не с неба, с ,казино, со штрафов
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05.03.2021 11:19 Відповісти
министр не в курсе, что зарплата его подопечных регламентируется постановлением кабмина от 2015 года с должностным окладом аж в 2400 грн для обычного полицейского? Остальная часть зарплаты "премия". Лижет жопу начальнику, получит свои 10 как водитель хлебовозки, не лижет, получит меньше уборщицы, 2400. Должностной оклад полицейского ниже минимальной з/п по стране..... ахахаха, вот это реформаторы У 2015 р зарплата в 10 тис. була непоганою, але зараз водій хлібовозки отримує більше за поліцейського, - Аваков - Цензор.НЕТ 1953
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05.03.2021 11:22 Відповісти
а шо... им еще и зарплату платят?
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05.03.2021 11:25 Відповісти
Alex Walewski 08494ca1 ну так пистолет дали и крутятся. Только кастинг у теперешней полиции совсем слабый. Набирают идиотов которые себе мозги из табельного оружия выносят по туалетам в управлении полиции.
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05.03.2021 14:41 Відповісти
"Мусора - не люди!" (А.Аваков)
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05.03.2021 11:29 Відповісти
Авков, как всегда манипулирует. У вопроса есть решение. Очень простое. Сокращаем в ех генералов, половину управлененческого персонала, штабов, должностей старших офицеров-вот УЖЕ ПЛОВИНА бюджета МВД. На эти деньги повышаем зп. Если есть за что.
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05.03.2021 11:30 Відповісти
А медсестра має 5-6 тисяч. І користі з неї набагато більше.
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05.03.2021 11:35 Відповісти
так, вона лише за 200 гривень на добу від родича, може виконати свою роботу, поставити крапельницю та придбати гівно під лежачим =)
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05.03.2021 11:37 Відповісти
Нехватка середнього медперсоналу величезна. Не хочеш сам там попрацювати?
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05.03.2021 11:40 Відповісти
Я не вмію брехати людям в очі та вимагати в них хамарі. На жаль я не підходжу за своїми морально-діловими якостями.
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05.03.2021 12:14 Відповісти
Не бреши і не вимагай, просто працюй на ставку.
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05.03.2021 12:22 Відповісти
так то скажи особі, яку бачишь у дзеркалі =)
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05.03.2021 12:29 Відповісти
а еще люди кажуть, что без денег в больнице хрен к тебе кто подойдет
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05.03.2021 17:21 Відповісти
люди вообще много чего кажуть, я вот даже слышал, что когда за кем-то пьяный сосед с лопатой гоняется, оптимисты все-же 102 набирают, а не 103
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05.03.2021 17:26 Відповісти
Як сам попадеш в лікарню, - тоді і розкажеш нам
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05.03.2021 18:43 Відповісти
То водій на відміну від вас хоча б робить якусь важливу для суспільства роботу, а не імітує бурну діяльність. Як поборете корупцію та злодійство от тоді і будете просити підвищення. Спочатку робота та результати, а потім зарплатня. Тільки так!
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05.03.2021 11:37 Відповісти
Та да, у патрульного пацаненка или мордашки-промокашки в обтягивающем топике зарплата была 10 т., а у начальника райотдела полиции - 6 т.
И совместная работа по охране общественного порядка тогда аж, ****, "закипела"!
А сейчас недоучки катаются в оставшихся на ходу Приусах по городу, при чем, тот, что на пассажирском сидении, всегда, ****, смотрит в телефон.
Не на дорогу, не по сторонам в поисках нарушений, а в телефон!
Спасибо, Арсен, за реформу!
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05.03.2021 11:47 Відповісти
Ну да, они патриотов преследуют - а мы им з/п побольше, что бы всех защитников Украины уничтожили. Ублюдки.
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05.03.2021 11:50 Відповісти
Ну так от водителя хлебовозки польза очевидная.
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05.03.2021 11:51 Відповісти
Вонючий носорог...
Инвалидская пенсия практически вообще не изменилась
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05.03.2021 11:52 Відповісти
Кому він жалуеться , всі менти заняті рішенням своїх питань.
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05.03.2021 11:53 Відповісти
Який Авакян, така і поліція... Подивіться на роду цього горе міністра і ви там все побачите...
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05.03.2021 12:07 Відповісти
ну не всем же по 100 000 как чинушам платить...так инфляцию ваще раскрутите...
тут 100 грн пенсам накинули...а цены на продукты и лекарства??? так шуруют вверх - пенсы ножками перебирать не успевают не то что купить что-то или на диагностику сходить...
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05.03.2021 12:11 Відповісти
От водителя хлебовозки толку в разы больше чем от полицейского. Водитель добавочную стоимость для страны создает. А этот полицейский только потребляет.
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05.03.2021 12:24 Відповісти
Да дело даже не в добавочной стоимости!!Водитель ведь что делает для людей-а у нас копы только на авто разьезжают и порыкивают!!! У 2015 р зарплата в 10 тис. була непоганою, але зараз водій хлібовозки отримує більше за поліцейського, - Аваков - Цензор.НЕТ 79У нас в пгт (за 9 месяцев,газетные данные)произошло более 2050 преступлений и раскрыто копами всего 16!!! У 2015 р зарплата в 10 тис. була непоганою, але зараз водій хлібовозки отримує більше за поліцейського, - Аваков - Цензор.НЕТ 6521Кроме того водитель живёт только на свою зарплату-а копы занимаются(ха деньги) ещё и крышеванием,отмазкой виновных и имеют бизнес ,магазинчики и фермы-записанные на маму,папу или жену!!
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05.03.2021 15:18 Відповісти
А скільки отримують на передовій ? - а тепер порівнюй.
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05.03.2021 12:25 Відповісти
жлобы-дебилы.. обеспечьте хороших учителей достойной зарплатой - и у полиции будет меньше работы, а значит меньше их будет нужно..
оставшихся хороших) полицейских и обеспечьте бОльшей зарплатой..
сейчас же, на конкретно "мою" безопасность, полицаям насрать (компактное оружие самообороны они категорически против - пусть оно нелегальное будет только у злоумышленников) - они приезжают, когда всё "кино" уже закончилось, только зафиксировать событие..
такшо, Аваков-фюрер, ты таки строишь полицейское государство, а не государство-созидатель
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05.03.2021 12:29 Відповісти
В Канаде при таком же количестве населения 66000 полицейских, и порядок. У нас в МВД 350000 чел.?! Так может сократить эту бесполезную толпу, и денежное содержание увеличится?
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05.03.2021 12:30 Відповісти
І багато поліцейських позвільнялось? )
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05.03.2021 12:32 Відповісти
******* в Україні стільки непотрібу серед керівного складу поліцейських? Рорзігнати половину з 350 тис. дармоїдів, іншим дати високі зарплати і посилити персональну відповідальність за свою діяльність.
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05.03.2021 12:47 Відповісти
Водитель хлебовозки приносит больше пользы чем твои "Арлы"!!!!
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05.03.2021 12:49 Відповісти
Мусора не люди.
© Авакян.
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05.03.2021 12:51 Відповісти
Збільшення оплати роботи поліцейських назріло. Бідний поліцейській дуже дорого коштує суспільству. А те, що його ще ловлять мільонери від закону не смішно, а сумно.
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05.03.2021 13:15 Відповісти
Поліцейский завжди суспільству коштує дорого, дешевій він тільки для можновладців та грошових мішків.
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05.03.2021 13:37 Відповісти
Не факт.
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05.03.2021 13:38 Відповісти
факт.
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05.03.2021 13:40 Відповісти
Потому что в в пятнадцатом к ним было доверие, а сейчас нет, потому что мусора как и прежде.
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05.03.2021 13:35 Відповісти
Дуже дивно, що ти начав безмежно довіряти людям з вулиці. Невже людина, яка не змогла продавати суши за три місяця буде тебе захищати. Ні не буде, інший склад ума. Це мент, мусор піде під кулі навіть незнаючи кого він захищає і кому прийшов на допомогу. Цим треба жити.
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05.03.2021 13:58 Відповісти
вас, гандонов мусорских,на минималке держать и пенсию такую же.
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05.03.2021 13:38 Відповісти
И за что вам платить, за то что целый год за голой бабой следили?
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05.03.2021 13:38 Відповісти
История из жизни (2017 год) - был подъезд в многоэтажке с наркопритоном - заявы в мусарню - результата ноль - один мужик организовал соседей - и развалили тот притон в шлам,только вот пришли в тот же день,вечером,мусора в гражданке к тому мужику домой,корочки показали,мол выйди на л.клетку, - тот вышел - и объяснили ему мусора,что точка ихня и вломили так,что попал в областную больничку на две недели. А все заявы жильцов на притон резко пропали.
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05.03.2021 13:43 Відповісти
Це не той бідолага, що вчора гамселив у Вінниці перехожого?
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05.03.2021 14:00 Відповісти
История вобще то про мусоров,что блок-хаты крышуют,если не понял))
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05.03.2021 15:32 Відповісти
Так кто там кого лупил в Виннице?)) И при чем одно к другому? Второй раз спрашиваю,а то какая то падла вопрос удалила?___
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05.03.2021 15:35 Відповісти
А в каком возрасте водитель мусорки выходит на пенсию?
Сколько стоит его спецодежда.?
Сколько разбили мусорных машин марки Приус?
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05.03.2021 13:46 Відповісти
Водитель хлебовозки приносит большую пользу. Польза от мусоров очень призрачна, местами их наличие вообще приносит вред.
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05.03.2021 14:05 Відповісти
Вы все равно не работаете, так за что вам деньги платить?
Вы защищаете воров и коррупционеров, вместо того, чтобы их садить, вот с них и требуйте.
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05.03.2021 14:28 Відповісти
На превеликий жаль, що у МВС немає свого флоту. Тоді б на кожний катер був би поліцай- адмірал. Як у військового флоту. А толку від нього все також не було би. За то зарплатня добра
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05.03.2021 14:50 Відповісти
Майже півстоліття працював в промисловості, але таке зневажливе приниження поліції це ганьба для нації. Нахер вас захищати і оберігати Да є уроди в поліції,але поліція набрана з нашого народу. Який народ--така і влада, який народ--така і поліція Дивіться на себе в дзеркало і ви побачите обличчя нашої поліції.
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05.03.2021 15:12 Відповісти
Так ти вже з папірця вже читай чи що... Тупість не знає меж. Навіть при всій неповазі до такого персонажа як Азаров, він і то намагалася говорити державною. Їдь в рашу зі своїм знанням маскалького язика.
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05.03.2021 15:20 Відповісти
Тов. Аваков,10т для мента более чем нормально. У мента есть возможность,судя по сводкам, подрабатывать за дуньгу,порой приличную деньгу,а хлебовоз ну на чем он "наварит"? У 2015 р зарплата в 10 тис. була непоганою, але зараз водій хлібовозки отримує більше за поліцейського, - Аваков - Цензор.НЕТ 2254
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05.03.2021 15:35 Відповісти
Т.к. Авакян - человек очень ограниченных знаний и ума, то он не понимает смысл и значение слово "мотивация". Иначе понимал бы, что помимо з/п есть еще очень много факторов, влияющих на лояльность и работу персонала. Например, любимую задачу всех ментовских начальников: "пойди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что" даже за высокую зарплату адекватный человек долго терпеть не будет.
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05.03.2021 16:10 Відповісти
Аваков раскрыл наконец то хоть одно дело! У 2015 р зарплата в 10 тис. була непоганою, але зараз водій хлібовозки отримує більше за поліцейського, - Аваков - Цензор.НЕТ 9780
Раз подрывы банкоматов стали серийными по всей стране, значит это кому то очень нужно и кто то работаем системно, не кустарно. А деньги нужны как раз нашей "доблестной" полиции, у которой как раз все имеется для серийных подрывов.
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05.03.2021 16:13 Відповісти
Коррупционеру не хватает денег. Аваков, убивший Сашу Белого, посадивший кучу патриотов, повязший по уши в коррупции... Стыдно мне за Украину, когда такие люди до сих пор у руля стоят.
9 марта выходим требовать отставки Авакова, Венедиктовой и проведения настоящих реформ и в судейской системе и правоохранительных органах!
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05.03.2021 16:25 Відповісти
Аваков хоче гроші на особисту армію
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05.03.2021 16:52 Відповісти
Не хрен платить высокую зарплату этим патрульным. Они и так зарабатывают своё на крышевании!!
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05.03.2021 18:29 Відповісти
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