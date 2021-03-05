У 2015 р зарплата в 10 тис. була непоганою, але зараз водій хлібовозки отримує більше за поліцейського, - Аваков. ВIДЕО
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков засмучений зарплатами поліцейських в Україні.
Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в інтерв'ю засновнику видання "Гордон" Дмитру Гордону.
"[У 2015 році патрульним поліцейським] оголосили зарплату в 10 тисяч. Це була непогана зарплата тоді. А зараз, виходить, знову: водій хлібовозки, з усією повагою, отримує більше за поліцейського. І ось це сумно. Розумієте? Ми створюємо, з одного боку, якийсь черговий орган боротьби з фінансовими злочинами: парламент проголосував - і відразу ж в законі записали, що вони повинні отримувати багато. Я за. НАБУ повинні отримувати багато. Я теж за. Але мені смішно, коли, умовно кажучи, офіцер , який отримує 60 тисяч, ловить рядового, який отримує вісім. Розумієте? Тут є якийсь дисбаланс", - сказав він.
Аваков також прокоментував збільшення бюджету МВС.
"Коли ми подаємо відповідні зміни в парламент і говоримо:"Товариші, все-таки чесно один з одним поговорімо. Якщо ви хочете безпеку, якщо ви хочете реальну картину речей і ніякої корупції і всього іншого, і щоб якісна людина прийшла, щоб ці молоді хлопці залишалися тут, а не йшли, бо їм треба сім'ї годувати, піднімімо їм зарплату", - вони кажуть: "Як? Дивіться: МВС знову наростило свій бюджет. Ми створюємо поліцейську державу". А ми не створюємо поліцейську державу. Держава - це апарат, який забезпечує в тому числі безпеку", - зазначив міністр.
Будь ласка, зачекайте...
И совместная работа по охране общественного порядка тогда аж, ****, "закипела"!
А сейчас недоучки катаются в оставшихся на ходу Приусах по городу, при чем, тот, что на пассажирском сидении, всегда, ****, смотрит в телефон.
Не на дорогу, не по сторонам в поисках нарушений, а в телефон!
Спасибо, Арсен, за реформу!
Инвалидская пенсия практически вообще не изменилась
тут 100 грн пенсам накинули...а цены на продукты и лекарства??? так шуруют вверх - пенсы ножками перебирать не успевают не то что купить что-то или на диагностику сходить...
оставшихся хороших) полицейских и обеспечьте бОльшей зарплатой..
сейчас же, на конкретно "мою" безопасность, полицаям насрать (компактное оружие самообороны они категорически против - пусть оно нелегальное будет только у злоумышленников) - они приезжают, когда всё "кино" уже закончилось, только зафиксировать событие..
такшо, Аваков-фюрер, ты таки строишь полицейское государство, а не государство-созидатель
© Авакян.
Сколько стоит его спецодежда.?
Сколько разбили мусорных машин марки Приус?
Вы защищаете воров и коррупционеров, вместо того, чтобы их садить, вот с них и требуйте.
Раз подрывы банкоматов стали серийными по всей стране, значит это кому то очень нужно и кто то работаем системно, не кустарно. А деньги нужны как раз нашей "доблестной" полиции, у которой как раз все имеется для серийных подрывов.
9 марта выходим требовать отставки Авакова, Венедиктовой и проведения настоящих реформ и в судейской системе и правоохранительных органах!