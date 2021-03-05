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Відомі українці зробили щеплення проти COVID-19 у прямому ефірі. ВIДЕО

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Десять відомих українців зробили щеплення проти COVID-19 у прямому ефірі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відбулося це в ефірі програми "Право на владу" в ефірі телеканалу "1+1".

Серед учасників публічної вакцинації Руслана Лижичко, Олександр Педан, дворазовий чемпіон зі стронгмену Сергій Конюшок, телеведуча Наталя Мосейчук, експерт ЮНІСЕФ Катерина Булавінова, лікарі Сергій Дубров, Олена Міхно, Віталій Соколов, Катерина Геля, Богдан Мельник.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
люди, которые очень известны в очень узком круге ограниченных людей...
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05.03.2021 11:00
+30
Зупиніться. Так жодних запасів фіз. розчину не вистачить.
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05.03.2021 11:01
+30
они широко известны,в узких кругах.
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05.03.2021 11:02
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масонская ложа приказала своим адептам играть роль положительных пациентов, но им кололи физраствор, а не препарат для изменения ДНК.
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06.03.2021 22:49 Відповісти
Вместо того, чтобы привить группы риска, прививаются те, кто переболел.
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07.03.2021 02:22 Відповісти
Абсолютно поддерживаю такие действия - это необходимо было сделать, чтобы граждане "влючали мозг" и начали вакцинироваться. Буду вакцинироваться Ковишилдом, уже записался в очередь.
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07.03.2021 12:30 Відповісти
Для чого ця агітація? Ви вже привили всіх бажаючих?
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07.03.2021 18:46 Відповісти
Тобто, вакцинували.
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07.03.2021 18:49 Відповісти
показуха
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07.03.2021 20:47 Відповісти
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