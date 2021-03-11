Гордон: "У керівництві України - зрадники". ВIДЕО

Українські органи влади заполонили агенти російських спецслужб і агенти впливу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю російському радіо "Эхо Москвы" український журналіст Дмитро Гордон.

"Україна наповнена російською агентурою. Агентурою спецслужб і агентурою впливу. Постійно розкривають цих людей ... У нас пронизане цією агентурою все керівництво країни - і армія, і поліція, і СБУ, і спецслужби інші, і навіть в офісі президента, злі язики кажуть на ринках, є агенти Росії і навіть називаються їхні прізвища. Я вам скажу, що скоро буде гучний - на весь світ, скандал пов'язаний з цим. Ми багато чого цікавого дізнаємося", - сказав Гордон.

Крім того, Гордон дуже високо оцінив професійну підготовку кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Це високо кваліфікована людина, який висів би у Геббельса на дошці пошани під номером один. Він дуже добре підготовлений, блискуче знає предмет. Він стоїть на ногах по кілька годин щодня, не втрачаючи нитку бесіди і чітко проводить кремлівську лінію, збиваючись з російського мови на собачу. Іноді він гавкає ", - заявив Гордон.

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