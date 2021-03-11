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Гордон (110) чиновник, урядовець (702)

Гордон: "У керівництві України - зрадники". ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Українські органи влади заполонили агенти російських спецслужб і агенти впливу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю російському радіо "Эхо Москвы" український журналіст Дмитро Гордон.

"Україна наповнена російською агентурою. Агентурою спецслужб і агентурою впливу. Постійно розкривають цих людей ... У нас пронизане цією агентурою все керівництво країни - і армія, і поліція, і СБУ, і спецслужби інші, і навіть в офісі президента, злі язики кажуть на ринках, є агенти Росії і навіть називаються їхні прізвища. Я вам скажу, що скоро буде гучний - на весь світ, скандал пов'язаний з цим. Ми багато чого цікавого дізнаємося", - сказав Гордон.

Крім того, Гордон дуже високо оцінив професійну підготовку кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.

"Це високо кваліфікована людина, який висів би у Геббельса на дошці пошани під номером один. Він дуже добре підготовлений, блискуче знає предмет. Він стоїть на ногах по кілька годин щодня, не втрачаючи нитку бесіди і чітко проводить кремлівську лінію, збиваючись з російського мови на собачу. Іноді він гавкає ", - заявив Гордон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для збору компромату на українську еліту російські спецслужби відкрили "Євролаб" під Пальчевського, - Гордон

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+58
Ха. Гордон предатель номер раз. Предатель и колаборант. А то, что он говорит про предателей, ну так это понятно. Пытается отбелить репутацию.
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11.03.2021 10:00
+46
что сынок сегодня один на смене ? а остальные Донателло .Рафаэль и Леонардо сегодня отдыхают ? Гордон: "В руководстве Украины - предатели" - Цензор.НЕТ 2183
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11.03.2021 10:00
+44
Гордон, одним из первых, чувствует хвостом грядущие перемены. Так было с Кучмой, которому пел дифирамбы, с Януковичем и Порошенко. "Вовремя предать, не предать, а предвидеть". С Бубочкой тоже корефанил....
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11.03.2021 09:54
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Тоже мне Америку открыл. Главзебил агент номер один.
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11.03.2021 12:19 Відповісти
Шо Байден животворящий делает 🤦, даже слепой Гардон прозрел ,может быть ещё за Гиркина покается ,🙄🤔
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11.03.2021 12:20 Відповісти
Так он же сказал - 15 марта "мир перевернется", будет громкая новость. Ждем.
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11.03.2021 12:33 Відповісти
Гордон перегрелся или его перегрели!. Ничто в Украине не перевернется ни 15 марта, ни позже, народ чхать хотел на их "верхние" разборки. Народу сегодня важны - зарплата, пенсия, тарифы и мир. И , если "завтра", как по мнению социального Министра М.Лазебной, среднюю пенсию сделают 7 тыс.грн.и к ней подтянут минимальную зарплату, порешают вопрос с тарифами, то "завтра" Президента подпрыгнет до 80%, а про "вагнеровцев" вообще никто не будет и вспоминать. Вот это, наверное, и боятся те, кто затеял всю эту смуту.
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11.03.2021 12:54 Відповісти
М.Лазебная не планирует сделать среднюю пенсию 7 тыс.грн., что было бы неплохо. Она предлагает накопительную пенсию и тот, кто будет откладывать (дяде Васе) часть своей зарплаты в виде накопительной пенсии, тот, может быть, через несколько лет, точнее десятилетий, может будет получать среднюю пенсию 7 тыс.грн. Надеюсь Президента Зе уже не будет к тому времени, чтобы подпрыгнул его рейтинг.
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11.03.2021 13:29 Відповісти
блин ну откуда вы такие беретесь, экономически безграмотные?

> среднюю пенсию сделают 7 тыс.грн.

сделай себе немного мозгов, пожалуйста.

> и к ней подтянут минимальную зарплату

и подтяни свой айкью хотя бы до сотни.

В школе учил закон сохранения энергии? Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает без следа. Вот точно так же и с деньгами - если тебе их брать неоткуда, нельзя просто взять и нарисовать больше красивых бумажек. Если попробуешь - получишь зимбабвийский доллар. И цены как в Венесуеле.
Неужели не учили этого в школе?
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11.03.2021 20:24 Відповісти
Во второй статье Коца, агента ГРУ РФ из русской Комсомольской Правды, откуда Бутусов выборочно черпает вдохновение, прямо рассказывается, как зовут наших сотрудников СБУ, кто, где, за каким столом сидит, какие дела ведет(!) и т.д. И прямой намек, что инфу сливают люди Грицака-Порошенко
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11.03.2021 12:47 Відповісти
недарма гандон вчора на 24 каналі анонсував щось таке, що змінить українців, щось страшне про що всі будуть говорити - мова йшла про інформацію, що оприлюднять 15 березня. Скоріш за все, це пов'язано з виходом фільму вагнергейт виробництва біллінгат про зраду шмарклі. Мабуть зелені упирі спробують перенести весь негатив зі шмарклі на Єрмака, щоб можна було тупо його звільнити і дальше спокійно заглядати в очі ***** і тихо зливати країну рашці, а вспливе чергова зрада - знову на когось перекинуть, і дальше за своє. Нам потрібно зрозуміти одне - ми, нехай і не всі, але більшість, зробили величезну помилку вибравши у владу зелену мразь на чолі з найвеличнішим ідіотом, і ця помилка може коштувати нам країни, і життів тисяч наш громадян.
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11.03.2021 12:59 Відповісти
Знаете, есть такая чудная игра, называется "мафия". Игроки делятся на обычных граждан и небольшую кучку мафиози, за один ход люди имеют право казнить кого-то по подозрению в принадлежности мафии, а на мафия за ночь тихо убивает одного мирного жителя. Цель игры ясна как божий день - в конце остается либо мафия, либо гражданские.

Так вот, Гордон сейчас делает классический для этой игры ход, публично обвиняя другого мафиози в принадлежности к мафии. А у обычных граждан складывается ощущение, что сам-то Гордон - честный-пречестный, и вообще ни разу не предатель Украины и уж точно не работает на ФСБ.
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11.03.2021 13:12 Відповісти
--НЕ дивуймося... а краще читаймо класику : що ми за народ такий ??? --- Чи ми дурні ?... служимо тим . хто перший одягнув нам хомута. так запопадливо. так ревно. що й рідний батько позаздрив би. Ми аж біжимо продатися. просимо й вимолюємо : візьміть нас у раби. їздіть на нас. бо самі дурні та нікчемні. У вас усе краще...і попи ваші мудріші. і гузниці у ваших жінок більші... А наші жінки солодші. паляниці м*якіші. яблука червоніші... Візьміть їх за так та потовчіть нам за це ребра ... / Юрій Мушкетик " Погоня " /
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11.03.2021 13:14 Відповісти
Гордон: "В руководстве Украины - предатели"...

В общественном совете Министерства культуры России не видят причин отказываться в финансировании фильмов компаний, которые связаны скандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель председателя общественного совета Минкульта России Павел Пожигайло. Он отметил, если человек ничего плохого не сделал для России и его не включили в санкционный список, то зачем ему запрещать снимать. Кроме того, Пожигайло сказал, что ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛЕЗНА ДЛЯ РОССИИ.
«Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб», - отметил Павел Пожигайло.
https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
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11.03.2021 13:17 Відповісти
Выскаывается в поддержку Владимира Зеленского и лидер российской партии ЛДПР Владимир Жириновский
«Там остаётся Зеленский. Имя его мне нравится.
ЕСЛИ БУДЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ, ТОГДА ПРИЗНАЕМ ВЫБОРЫ.
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НИКАКОГО ПОРОШЕНКО https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
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11.03.2021 13:18 Відповісти
Грузинский и российский журналист Отар Кушанашвили отметил, что он бы немедленно проголосовал за Зеленского.



«Зеленский приходит к власти и зовет двух своих корефанов:
СААКАШВИЛИ и Кушанашвили.
И страна развалилась!».

До этого Кушанашвили, который даже в российской телетусовке имеет репутацию мерзавца, рассказывает, как он 5 лет работал с Зеленским и полгода жил у него дома», - рассказал Кушанашвили.
https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
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11.03.2021 13:22 Відповісти
Для тих хто не в курсі, Гордон на виборах був головою штабу І.П.Смешка, партія "Сила і честь" і відповідно за зельку "топити" не міг
По друге, Гордон системно викриває проблеми влади, особливо кадрові. І якщо хтось хоче кинути в нього камінь, подивіться інтерв'ю які він зробив за останній рік. хочаб .... Знаю точно, що Дмитро Гордон патріот і людина гідна поваги, а до його думок варто прислухатися!
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11.03.2021 13:31 Відповісти
Це в 1 турі він був головою штабу І.П.Смешка... А в другому топив за Зе і навіть інтерв'ю з ним на кілька годин записав БЕЗ ЖОДНОГО КРИТИЧНОГО ЧИ ПРОВОКАТИВНОГО ПИТАННЯ!
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11.03.2021 13:34 Відповісти
шо ти ліпиш? Усі його інтерв'ю то вилизування, причому принципово кацапською мовою. у гіркіна та поклонської в сраці злиплося після його передмов.
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11.03.2021 13:38 Відповісти
Ти берешся судити, про то чого не знаєш
Інтерв'ю із гіркіним і поклонською були зроблені навмисно і за згодою із СБУ і зараз передані до суду в якості доказів кацапської агресії ....

от тобі і "шо ти ліпиш" ...
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11.03.2021 13:51 Відповісти
хахаха, флешкою, в гаагу, гордон, продавець пірамідок. Наслідки скорочення на ведмедчуківських помийках?
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11.03.2021 14:55 Відповісти
Ти купив пірамідку? А як ти її використовуєш?
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11.03.2021 21:23 Відповісти
Гордон використовував Смешка щоб відібрати голоси українського патріотичного електорату у Порошенка. І це йому певною мірою вдалось. А патріот з нього такий, як із тебе раввин.
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11.03.2021 13:43 Відповісти
За 30 лет независимости не могу вспомнить ни одного президента, ни одного премьер-министра, ни министра и губернатора области, которого бы не объявили Предателем и агентом Москвы. Даже самых радикальных деятелей из "Свободы" всех до одного называют предателями и агентами ФСБ.

А кто же тогда не предатель в Украине? Председатель сельсовета села Комаривка и голова администрации села Гудима тоже предатели?
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12.03.2021 09:37 Відповісти
Дядя, ты с какого дуба упал? На выборах преза он был за ЗЄ,
а на выборах в Раду за Смешка
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11.03.2021 14:12 Відповісти
Тому він соєвим і не подобається
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11.03.2021 21:59 Відповісти
Якщо го.дон патріот України, то хто тоді Ярош, Собко, Стерненко ?
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11.03.2021 13:36 Відповісти
не перекручуй,

патріотів набагато більше ніж ті кого ти згадав, і вони доповнюють один одного, а не перекреслюють ...
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11.03.2021 14:01 Відповісти
іди лісом, ольгінський покруч.
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11.03.2021 14:57 Відповісти
Выдает все секреты на телевидении врага. Попахивает госизменой.
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11.03.2021 13:39 Відповісти
пане Штопаний, а як же так виходить, що у такого хорошого та чесного президента, як ви розповідали, такі зрадники в команді?
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11.03.2021 13:49 Відповісти
Предатели и дырявый го.дон,разве не одно и тоже?
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11.03.2021 13:57 Відповісти
Одно и то же. Гордон просто на "сенсациях " зарабатывает, хоть и есть долларовым миллионером.
Но все мало. Много детей наклепал от двух жен. Всех надо обеспечить
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11.03.2021 14:17 Відповісти
от 4 жен))))))
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11.03.2021 14:43 Відповісти
Каминг-аут?!
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11.03.2021 14:19 Відповісти
Украинские органы власти наводнены агентами российских спецслужб и агентами влияния. Источник: https://censor.net/ru/v3252571

Новина так новина - при Пороху ця шобла сховлась,
а при клоуні повилазила для реваншу Гордон: "У керівництві України - зрадники" - Цензор.НЕТ 2397
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11.03.2021 14:19 Відповісти
клоун для них це практично "свой человек". Тому нічого дивного.
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11.03.2021 14:46 Відповісти
эээй спел на ночь 3 раза звёздно-полосатое знамя , съел рошенку и узбагоился
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11.03.2021 21:09 Відповісти
г. Гордон изо всех сил драл #опу за клоуна совместно с Бутусовым и др., а тут враз прозрел? К чему это? Как это? Не нравился Ющенко, набрали в рот дерьма при Ростовском беглеце, топили Порошенко, печатая пасквили про него и, на второй год правления своего любимица поумнели?
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11.03.2021 15:14 Відповісти
Дмитрий, если вы читаете эти грязные коменты, то надеюсь понимаете что их пишет и ставит сама себе лайки на 99% банда клятой московской нечисти выдающая себя за Украинцев. Тут эта мертвечина вижжит как изнасилованая в пасть, сатанеет от вашей инфы про сотни миллиардов что позорная порода тратит на лживую рускую блевотину. При этом тысячи опущенных мразных пригожинских тролей день и ночь за копейки работают против Украины, а особенно против Цензора как главного форума.
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11.03.2021 15:44 Відповісти
т.е. гордон за янелоха не агитировал, правда? Лапоть, не скиглы, все будет путем, седьмой президент будет Украинец
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11.03.2021 19:59 Відповісти
А не цей самий Гондон агітував за Зеленського ?
Він раніше там зрадників не бачив чи що ?
На кого лисий бубєн сам працює, цікаво..
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11.03.2021 15:48 Відповісти
на российскую агентуру )
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11.03.2021 22:43 Відповісти
Корнет,кларнет,тромбон,г#ндон. Такого кацапського агента,як він, ще пошукати треба.
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11.03.2021 15:52 Відповісти
пальчевський служив перекладачем в КГБ, в рейху зараз сформувалась башня, основу якої складає каста бувших перекладачів і всі займаються великою політикою. Головним є Ігор Іванович Сечин, як його ще називают 0-патріот в куртці Роснефті. Його права рука Мазепин (теж військовий перекладач) яскравий борець з режимом бульбофюрера(він говорить, що це мазепин спонсорує опозицю), тривалий час займається політичними шахматами в білорусії та Україні. в Україні в нього один з конфідентів -саакашвілі (памятаєте спільне фото біля одеської ода, коли міша казав, що в нього нема такого костюма). І Пальчевський також хотів стати президентом, вже в Україні за гроші медведчука. Але зараз Ігор Іванович фактично прибрав медведчука з нафтового бізнесу в росії і той спустив повітря. Ігорю Івановичу передали в управління управління М ФСБ, так що шансів у наших колаборантів заробити грошей в рейху практично не залишилось. Роби -платимо, а їх понт вже ні на що не впливає.
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11.03.2021 16:25 Відповісти
гаНдон!!! открою тебе секрет, во "главе" Страны малоПИД,,,роский, бенин, нарко-Дэбил полностью зависимый от кремля, так кто это Существо может окружать??? ему уже поставили в Омане смотрящего ермака.....
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11.03.2021 17:08 Відповісти
Этот же Гордон за этих предателей жопу и рвал.
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11.03.2021 17:49 Відповісти
Гордон молодец, ярмак - смотрящий за зиленским ...
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11.03.2021 17:54 Відповісти
Коли вже цих жидокацапів типу Гондона витурять з України нахрін!!!
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11.03.2021 18:41 Відповісти
Цей чорт лисий недавно підцявкував про плівки Деркача разом Сашею Собачимротом і лизав зад ЗЕбілу не гірше чим Мендельвошка! Тепер язик Дімки вільний і готовий зализази дупу грошовитого псевдопатріота до блиску. Цікаво кого черга?
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11.03.2021 19:50 Відповісти
Никто ничего не знает, а Гордон знает.
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11.03.2021 20:05 Відповісти
он, ну очень крутой массон , ложа ЗЕ.... поэтому все знает как цыганка. .... что было, что есть, что будет.... и чем сердце успокоишь....
гандон он , а не Гордон.
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11.03.2021 20:26 Відповісти
КТО ТО КОНЕЧНО СЕЙЧАС НАБРОСИТСЯ НА МОЙ КОМЕНТ, но не надо, не отвечу. И не заведусь... не дергайтесь троли...
для полной картины, смотрю и слушаю рашенские СМИ, в том числе и передачу "Эхо Москвы". Либерастическая передача. Все журналисты Эхо Москвы считают Крым украинским и война на Донбассе позором для России. Много интересного бывает. Особенно нравится Невзоров, у которого стеб 100% качества над рашкой и все передачи Невзоров закнчивает словами СЛАВА УКРАИНЕ! я сам охренел , когда первый раз услышал. Но то такэ... Гордон: "У керівництві України - зрадники" - Цензор.НЕТ 1952
Где то раз в месяц , там в прямом эфире появляется ГОРДОН. Господи, лучше бы он там не выступал!!!!! С одной стороны, вроде как и за Украину топоит, но такую пургу по рашинскому эфиру гонит, просто нет слов!!!! Кажестся заплатил Коломойский..... Такие высказывания у него на рашинском эфире, на уровне амебы, что все россияне думают, что все долбонутые в Украине , как и Гордон. И при этом в каждом интервью рашке, он по несколько раз признается в любви к зЕленскому вОве. Жопу ему так лижит на рашенском эфире, что блевать хочется.
ГОРДОН он же ГОНДОН. Накипело слушать этого лысого подонка!!!!!

СЛАВА УКРАИНЕ !!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!
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11.03.2021 20:22 Відповісти
і ніхто не накинувся ...
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11.03.2021 21:29 Відповісти
дякую.
но есть тут троли которые специально разжигают ссоры.
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12.03.2021 06:03 Відповісти
Не верю я Гордону, а о Кремлевских агентах в Украине мы и сами заем и даже знаем фамилии.
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11.03.2021 20:34 Відповісти
А вот теперь интересен коментарий эдаких заявлений: https://www.youtube.com/watch?v=82BYI4cAnfE
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11.03.2021 20:56 Відповісти
Открыл Америку! Да вся страна кроме идиотов знает их по-фамильно и главные из них это членоиграющий клоун и пэцюня пистапол!!!!!!
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11.03.2021 21:04 Відповісти
А Журавлева оказалась обычной тварью пропутинской. Ганапольский с нею тоже на Эхо работал.
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11.03.2021 21:17 Відповісти
Говорить неукранською в Україні і цим все сказано! Абсолютно не вірю і не довіряю тим сожитєлям в Україні, які навіть на українську в Україні елементарно не хочуть відповідати українською. Я думав, що може це я такий "унікальний", але коли запитав про це в своїх рідних, друзів, знайомих навіть за кордоном, то всі вони відчувають те саме.
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11.03.2021 21:25 Відповісти
Гордон: "В руководстве Украины - предатели". - ⚡️ЦЕ ЗРАДА: Бутусов про роль Офісу президента у справі "вагнерівців"
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11.03.2021 21:37 Відповісти
Кацапи і соєві проти Гордона. Хтось здивований?
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11.03.2021 22:02 Відповісти
хитрий лисий потс
хотів прославицця
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11.03.2021 22:43 Відповісти
Це було і раніше. Про це знали і раніше. І що? Нас цікавить, що з цим зрадництвом відбуватиметься сьогодні. Повідпускаємо в паРашу усіх сьогоднішніх? Ну, відпустимо... На їх місце завтра прийдуть вдесятеро більше, які готуватимуть прихід післязавтра усіх, хто тут був вчора. Я не бачу тих, хто спроможний нищити зрадників під коріння коленим залізом.
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11.03.2021 23:15 Відповісти
Це був Helg, якого забанив адмін-порохобот.
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11.03.2021 23:18 Відповісти
Дуже сподіваюсь, що слідом за Коломойським, Байден візметься за Фірташа... І от тоді настане черга за Ахметовим і Порошенко. От де будуть кримінальні справи про торгівлю з окупантом на крові. Ці два пройдисвіти зухваліші і небезпечніші ніж Янучара і вся його команда. Ці два монстри створювали "Партію Регіонів". Вони її запускали у владу. Вони її запускали в Україну. Що з цього вийшло у Ахметова і Порошенко, зараз краще розуміють за океаном ніж у нас. Але у нас з того, що вийшло багато хто знайшов собі дорогу у Клондайк.

Це був Helg, якого забанив адмін-порохобот.
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11.03.2021 23:49 Відповісти
Этот балабол Гордон который орал что Пальчевский агент ФСБ и СБУ должно дать ответ.......а ответа от СБУ до сих пор нет. Гордон: "У керівництві України - зрадники" - Цензор.НЕТ 9165
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12.03.2021 01:37 Відповісти
В вас пропадает поэт.
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12.03.2021 05:39 Відповісти
фортепиано
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12.03.2021 19:36 Відповісти
Бойко, ФИрташ, Ахметов, Новинский, Медведчук, Добкин, Левочкин, рабинович, Антон Киссе, Кивалов, Труханов, Балицкий, александр Ефремов, Королевская, Лукаш, Ермак, Демченко, и так далее по списку.......это все агентура РФ и предатели. Когда их арестуют за гос.измену, и коррупцию? вопрос риторический.) Украина страна крыс и предателей. им здесь кайф жить...все равно ничего не будет.)
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12.03.2021 01:47 Відповісти
блин, еврей еврея обвиняет
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12.03.2021 03:56 Відповісти
Гордон высоко оценил Шалальева,...я фигею,Дима..Шалава подзабоная твой Салавьев... Гордон: "У керівництві України - зрадники" - Цензор.НЕТ 3550
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12.03.2021 06:23 Відповісти
а які топильщики ходили, ого го. Сірожалещ,бігус, хлопчаки з свободи, керував хором сашко який любить швидкість. Там змішались журналісти-бариги, хабарники, "озабоченние" (в статевому відношенні), мазохістки, тобто вся палітра словесного поноса. Навіть пригожин із своєю фабрикою тролів відпочивав. Вся ця нестандартна тусовка працювала проти Пороха через те, що він русофоб. Там були і прямі агенти кремля (шарій,бігус-один робив фільми для фсб про розвідників,другий шукав ти хто продававУкраїні комплектуючі до техніки). і Дмитро там теж приймав участь у танцях з бубнами. А коли прийшлось до оплати, сашко сказав я бігусу віддав гроші, вимагайте з нього. А бігус плаче, грошей нема. так і розпалась ця любо з інтересом. А тепер просто мстяться народному герою. Це завжди було так, тільки зараз кінчилось лохотроном длясамих майстрів чорного піару. декому навіть і 30 ср.. не допомогло. нічого, ще заробите (якщо хтось буде платити)
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12.03.2021 09:53 Відповісти
будет смешно если гордон будет мороженным завтра
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12.03.2021 19:35 Відповісти
Презерватив и сюда пролез. Патриота станцевать на, типа, "либеральном".
На очереди интервью с Сурковым, Шойгу, Мильчаковым. Мазаться в говне, так мазаться.
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14.03.2021 13:36 Відповісти
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