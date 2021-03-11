Гордон: "У керівництві України - зрадники". ВIДЕО
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Українські органи влади заполонили агенти російських спецслужб і агенти впливу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив в інтерв'ю російському радіо "Эхо Москвы" український журналіст Дмитро Гордон.
"Україна наповнена російською агентурою. Агентурою спецслужб і агентурою впливу. Постійно розкривають цих людей ... У нас пронизане цією агентурою все керівництво країни - і армія, і поліція, і СБУ, і спецслужби інші, і навіть в офісі президента, злі язики кажуть на ринках, є агенти Росії і навіть називаються їхні прізвища. Я вам скажу, що скоро буде гучний - на весь світ, скандал пов'язаний з цим. Ми багато чого цікавого дізнаємося", - сказав Гордон.
Крім того, Гордон дуже високо оцінив професійну підготовку кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова.
"Це високо кваліфікована людина, який висів би у Геббельса на дошці пошани під номером один. Він дуже добре підготовлений, блискуче знає предмет. Він стоїть на ногах по кілька годин щодня, не втрачаючи нитку бесіди і чітко проводить кремлівську лінію, збиваючись з російського мови на собачу. Іноді він гавкає ", - заявив Гордон.
Будь ласка, зачекайте...
> среднюю пенсию сделают 7 тыс.грн.
сделай себе немного мозгов, пожалуйста.
> и к ней подтянут минимальную зарплату
и подтяни свой айкью хотя бы до сотни.
В школе учил закон сохранения энергии? Ничто не берется из ниоткуда и не исчезает без следа. Вот точно так же и с деньгами - если тебе их брать неоткуда, нельзя просто взять и нарисовать больше красивых бумажек. Если попробуешь - получишь зимбабвийский доллар. И цены как в Венесуеле.
Неужели не учили этого в школе?
Так вот, Гордон сейчас делает классический для этой игры ход, публично обвиняя другого мафиози в принадлежности к мафии. А у обычных граждан складывается ощущение, что сам-то Гордон - честный-пречестный, и вообще ни разу не предатель Украины и уж точно не работает на ФСБ.
В общественном совете Министерства культуры России не видят причин отказываться в финансировании фильмов компаний, которые связаны скандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским.
Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал заместитель председателя общественного совета Минкульта России Павел Пожигайло. Он отметил, если человек ничего плохого не сделал для России и его не включили в санкционный список, то зачем ему запрещать снимать. Кроме того, Пожигайло сказал, что ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗЕЛЕНСКОГО ПОЛЕЗНА ДЛЯ РОССИИ.
«Я видел его ролик про похороны Порошенко. По-моему, ему наоборот надо дать орден дружбы. Понятно, что они все там меняют свои позиции, но мне кажется, на сегодняшний момент деятельность Зеленского полезна для России, потому что он топит Порошенко, который действительно русофоб», - отметил Павел Пожигайло.
https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
«Там остаётся Зеленский. Имя его мне нравится.
ЕСЛИ БУДЕТ ЗЕЛЕНСКИЙ, ТОГДА ПРИЗНАЕМ ВЫБОРЫ.
ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ НИКАКОГО ПОРОШЕНКО https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
«Зеленский приходит к власти и зовет двух своих корефанов:
СААКАШВИЛИ и Кушанашвили.
И страна развалилась!».
До этого Кушанашвили, который даже в российской телетусовке имеет репутацию мерзавца, рассказывает, как он 5 лет работал с Зеленским и полгода жил у него дома», - рассказал Кушанашвили.
https://www.radiosvoboda.org/a/29875331.html
По друге, Гордон системно викриває проблеми влади, особливо кадрові. І якщо хтось хоче кинути в нього камінь, подивіться інтерв'ю які він зробив за останній рік. хочаб .... Знаю точно, що Дмитро Гордон патріот і людина гідна поваги, а до його думок варто прислухатися!
Інтерв'ю із гіркіним і поклонською були зроблені навмисно і за згодою із СБУ і зараз передані до суду в якості доказів кацапської агресії ....
от тобі і "шо ти ліпиш" ...
А кто же тогда не предатель в Украине? Председатель сельсовета села Комаривка и голова администрации села Гудима тоже предатели?
а на выборах в Раду за Смешка
патріотів набагато більше ніж ті кого ти згадав, і вони доповнюють один одного, а не перекреслюють ...
Но все мало. Много детей наклепал от двух жен. Всех надо обеспечить
Новина так новина - при Пороху ця шобла сховлась,
а при клоуні повилазила для реваншу
Він раніше там зрадників не бачив чи що ?
На кого лисий бубєн сам працює, цікаво..
гандон он , а не Гордон.
для полной картины, смотрю и слушаю рашенские СМИ, в том числе и передачу "Эхо Москвы". Либерастическая передача. Все журналисты Эхо Москвы считают Крым украинским и война на Донбассе позором для России. Много интересного бывает. Особенно нравится Невзоров, у которого стеб 100% качества над рашкой и все передачи Невзоров закнчивает словами СЛАВА УКРАИНЕ! я сам охренел , когда первый раз услышал. Но то такэ...
Где то раз в месяц , там в прямом эфире появляется ГОРДОН. Господи, лучше бы он там не выступал!!!!! С одной стороны, вроде как и за Украину топоит, но такую пургу по рашинскому эфиру гонит, просто нет слов!!!! Кажестся заплатил Коломойский..... Такие высказывания у него на рашинском эфире, на уровне амебы, что все россияне думают, что все долбонутые в Украине , как и Гордон. И при этом в каждом интервью рашке, он по несколько раз признается в любви к зЕленскому вОве. Жопу ему так лижит на рашенском эфире, что блевать хочется.
ГОРДОН он же ГОНДОН. Накипело слушать этого лысого подонка!!!!!
СЛАВА УКРАИНЕ !!!! СМЕРТЬ ВОРОГАМ!!!!
но есть тут троли которые специально разжигают ссоры.
хотів прославицця
Це був Helg, якого забанив адмін-порохобот.
На очереди интервью с Сурковым, Шойгу, Мильчаковым. Мазаться в говне, так мазаться.