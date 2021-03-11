"Ми готові бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим, Донбас і буде знищувати громадян Росії?" - на шоу пропагандиста Соловйова обговорюють війну з "державою-агресором". ВIДЕО

Учасники шоу кремлівського пропагандиста Володимира Соловйова обговорювали атаку на Крим і Донбас, яку, на думку пропагандистів, готує "держава-агресор" Україна.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, один з учасників обговорення порушив питання про готовність армії РФ "бомбити українські міста, якщо Україна атакує Крим і Донбас і буде знищувати громадян Росії".

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