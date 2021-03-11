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"Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Курйози

Так звана "міністерка культури" окупованого Криму Арина Новосельська матом відреагувала на несправну техніку. Все це відбулося на нараді з маріонеткою Кремля Сергієм Аксьоновим.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у Telegram провладний кримський сайт "Кримінформ".

Під час виступу так званого "глави Криму" Аксьонова, Новосельська перервала його фразою "Й#б твою мать, поставили, як мавпі".

На це маріонетка Кремля Аксьонов попросив "міністерку" заспокоїтися: "Арино Вадимівно, заспокойтеся, ви чого там? Що, зовсім чи що? Колеги, це що таке?".

"У мене машина відключилася, Сергію Валерійовичу", - сказала Новосельська і вибачилася перед учасниками засідання.

Аксьонов доручив так званому "віцепрем'єру Криму" провести службове розслідування

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+86
аллё, это прачечная?!..
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11.03.2021 12:56
+66
здесь прекрасно все! особенно мыныстр культуры с куртуазными выражениями. все ж таки анекдот про прачечную бессмертен "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 8283
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11.03.2021 12:58
+37
"#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 2545
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11.03.2021 13:04
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аллё, это прачечная?!..
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11.03.2021 12:56 Відповісти
Почему "как" ? Вот в чём вопрос .
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11.03.2021 13:01 Відповісти
это ... начечная! 😂
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11.03.2021 14:14 Відповісти
здесь прекрасно все! особенно мыныстр культуры с куртуазными выражениями. все ж таки анекдот про прачечную бессмертен "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 8283
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11.03.2021 12:58 Відповісти
"#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 6072 исьфините! пирастите пажаласта!!!! "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 7941 А слово-то НЕ ВОРОБЕЙ!!!! кацапье рваное..........
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11.03.2021 13:02 Відповісти
ИЗВИНИТЕ МОЗОК ВИКЛЮЧИВСЯ , ДІАЛОГ В КРИМУ.
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12.03.2021 06:08 Відповісти
точно подметила про обезьяну)))
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11.03.2021 12:58 Відповісти
да уж .. только без "как" было бы правильно
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11.03.2021 13:27 Відповісти
"#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 977
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11.03.2021 12:58 Відповісти
в кого **** той і єпьот пора ваті знати
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11.03.2021 13:00 Відповісти
Зверинец .
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11.03.2021 13:00 Відповісти
нашо там слово КАК "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 2890 .
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11.03.2021 13:00 Відповісти
Рабочая обстановка.. "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 2272
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11.03.2021 13:01 Відповісти
будни зоопарка .
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11.03.2021 13:02 Відповісти
- Алло, это прачечная?
- ...уячечная, это Министерство культуры!(с) Народное творчество
Вспомнилось...
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11.03.2021 13:03 Відповісти
"...это детская библиотека!"
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11.03.2021 16:17 Відповісти
вам смешно всем . а у крымсян пересохли ***** все водохранилища и мозги тоже
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12.03.2021 05:21 Відповісти
Алло, это прачечная?
- ...уячечная, номер надо правильно набирать ! Это Министерство культуры!

*Мне запомнился этот советский анекдот в такой версии.
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12.03.2021 05:48 Відповісти
"#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 2545
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11.03.2021 13:04 Відповісти
сходить у нововідкритий у київський вуз.
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11.03.2021 13:20 Відповісти
Арина. "#б твою мать, поставили как обезьяне": "министр культуры Крыма" выразила недовольство на совещании у Аксенова - Цензор.НЕТ 4670 Помню, Пушкин няне Арине даже стихи посвящал. Тут- случай клинический. Что-то нереальное, ваааще без тормозов, мерзота. Кто-то может себе предствить как она с подчиненными по культурке общается. Я- виртуоз мата! Однако... не рискнул бы на брифинге в Компании нечто подобное.
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11.03.2021 13:08 Відповісти
к стати нянька эфиопа ганибала по кличке пушкин была очень рузьким чилавеком, и по рузьки разговаривала очень плохо.она была ижорка.
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11.03.2021 13:17 Відповісти
Полтора года назад примерно такая же ситуация возникла при разговоре "Министерши культуры" правительства Ульяновской области, которая на официальном совещании не отключила микрофон и стала говорить по мобильнику с употреблением вот таких фраз:

"Да, ну брось ты мне эту ..уйню нести: я тебе ответственно заявляю, что в этой фирме одна срань грёбаная."

В общем, полностью сбылась светлая мечта дедушки Ленина-Ульянова о том, что при советской власти "кухарка будет управлять государством"...

Рюцко-совковый мир пошёл ещё дальше по этому светлому пути: там теперь "Хабалка управляет министерством Культуры".
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12.03.2021 06:00 Відповісти
расєйская культура - самая расєйская в мірє!
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11.03.2021 13:08 Відповісти
Ось вам і відповідь. Була б культура, був би Крим українським !.
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11.03.2021 13:09 Відповісти
Гетьманович,ты успел законспектировать,теперь покажи это разумчикову и прочим зелёным лягушкам,пусть теперь,эту форму совещаний, у нас узаконят.
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11.03.2021 13:12 Відповісти
ЧИ УЗАКОНЮТ.
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12.03.2021 06:11 Відповісти
рузькие луди издают только те звуки которые им позмоляют рузькаизичные челюсти.
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11.03.2021 13:15 Відповісти
Если бы не Аринка, так ругались бы солдаты НАТО!!! 👹
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11.03.2021 13:20 Відповісти
"Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова - Цензор.НЕТ 3977По Ломброзо- Абсолютная Стерва:
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11.03.2021 13:20 Відповісти
Видел бы Ламброзо современный бестиарий, чернил бы не хватило описать всю ту ересь)
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11.03.2021 17:07 Відповісти
Русский язык во всей "красе".
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11.03.2021 13:23 Відповісти
рюсській собачий лай
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11.03.2021 13:28 Відповісти
Якщо вона з більшою кількістю хромосом то тоді ДА! Мавпа!
Хоча й трошки людиноподібна.
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11.03.2021 13:35 Відповісти
Министр культуры как в том самом анекдоте.
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11.03.2021 14:00 Відповісти
Пора им официально признать мат основным языком общения. Литературный, же, признать вымирающим и занести в Красную книгу.
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11.03.2021 14:02 Відповісти
Ат куда же в тебе такой изъян??!
Ат абизьян ,ат абизьян ,ат абизья-а-а-а-н!
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11.03.2021 14:14 Відповісти
Какая машина отключилась? Что поставили этой обезьяне? В общем,как говорится "ничего не понял,но очень интересно" "Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова - Цензор.НЕТ 9667
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11.03.2021 14:28 Відповісти
Во время выступления так называемого "главы Крыма" Аксенова, Новосельская прервала его фразой "#б твою мать, поставили как обезьяне". Источник: https://censor.net/ru/v3252629

А чому КАК ? Для мавп і поставили, ручні мавпи Московії "Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова - Цензор.НЕТ 1737
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11.03.2021 14:40 Відповісти
"Элита" зоопарка "Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова - Цензор.НЕТ 9054
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11.03.2021 15:02 Відповісти
"Культура" - штука сурьйозна "Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова - Цензор.НЕТ 4120
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11.03.2021 15:29 Відповісти
Ну а що ви хочете-немитая расея пля...
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11.03.2021 15:31 Відповісти
Это вам не тётя Ася.Это рузьге мир!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.03.2021 15:54 Відповісти
В крымском зоопарке все по плану.
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11.03.2021 15:56 Відповісти
то виявляється анекдот про "прачЄчную" заснований на реальних подіях!
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11.03.2021 17:25 Відповісти
Все обезьяны без комента понятно.
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11.03.2021 17:46 Відповісти
Какая у свинособак культура, такие и министры
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11.03.2021 17:48 Відповісти
цьфу! свінасабакі рускія
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11.03.2021 17:53 Відповісти
РуSSкій МірЪ - однаковий шо на паРаші, шо в Україні. У Слузі є яскраві його представники...

"Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова - Цензор.НЕТ 9595
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11.03.2021 19:42 Відповісти
у обезьян это норма - дебилы пля (с)
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11.03.2021 22:23 Відповісти
Приколісти. Довбодятли.
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11.03.2021 22:49 Відповісти
а гоблин-то наделеко от нее ушел (вставляю ЧЕРЕЗ СИЛУ пропущенное слово): "Арина Вадимовна, успокойтесь, вы чего там? Что, вообще что ли [******]? Коллеги, это что [ЗА *****] такое?".
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12.03.2021 00:32 Відповісти
товарищ гоблин ---- ** твою мышыну мать это что за ***** передо мной стоит и что тут нужно нажать
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12.03.2021 05:15 Відповісти
 
 