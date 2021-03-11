"Й#б твою мать, поставили, як мавпі": "міністерка культури Криму" висловила невдоволення на нараді в Аксьонова. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Курйози
Так звана "міністерка культури" окупованого Криму Арина Новосельська матом відреагувала на несправну техніку. Все це відбулося на нараді з маріонеткою Кремля Сергієм Аксьоновим.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікував у Telegram провладний кримський сайт "Кримінформ".
Під час виступу так званого "глави Криму" Аксьонова, Новосельська перервала його фразою "Й#б твою мать, поставили, як мавпі".
На це маріонетка Кремля Аксьонов попросив "міністерку" заспокоїтися: "Арино Вадимівно, заспокойтеся, ви чого там? Що, зовсім чи що? Колеги, це що таке?".
"У мене машина відключилася, Сергію Валерійовичу", - сказала Новосельська і вибачилася перед учасниками засідання.
Аксьонов доручив так званому "віцепрем'єру Криму" провести службове розслідування
Будь ласка, зачекайте...
- ...уячечная, это Министерство культуры!(с) Народное творчество
Вспомнилось...
- ...уячечная, номер надо правильно набирать ! Это Министерство культуры!
*Мне запомнился этот советский анекдот в такой версии.
"Да, ну брось ты мне эту ..уйню нести: я тебе ответственно заявляю, что в этой фирме одна срань грёбаная."
В общем, полностью сбылась светлая мечта дедушки Ленина-Ульянова о том, что при советской власти "кухарка будет управлять государством"...
Рюцко-совковый мир пошёл ещё дальше по этому светлому пути: там теперь "Хабалка управляет министерством Культуры".
Хоча й трошки людиноподібна.
Ат абизьян ,ат абизьян ,ат абизья-а-а-а-н!
А чому КАК ? Для мавп і поставили, ручні мавпи Московії