Проєкт "Без цензури": Хто рулить преЗЕдентом. Як Льовочкін захоплює Зеленського, а Єрмак втрачає владу. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Як втрачає вплив Андрій Єрмак, а разом з ним - і Володимир Зеленський? Чому так відбувається? Та які зміни через це очікують на ЗЕ-владу? Богдан Буткевич нещадно, але тонко препарує владну конструкцію у свіжому "Без цензури".
Що ближче дата виходу фільму-розслідування Bellingcat про злиття "вагнерівської спецоперації найближчим оточенням Зеленського, то більше хмар збирається над головою очільника Офісу президента Андрієм Єрмаком.
Але влада не терпить вакууму, тож одразу ж знайшовся той, хто хоче і може цей вакуум собою заповнити. Мова тут про Сергія Льовочкіна, бо днями в Офісі президента в якості радника з'явилася дуже цікава людина - Віталій Ковальчук. І тут треба трошки нагадати про те, хто такі ці персонажі й чого від них можна чекати.
Як Льовочкін примудрився посилити свій вплив на Офіс президента Зеленського? І які амбіції має цей досвідчений і небезпечний гравець великої української політики?
Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" для порталу "Цензор.НЕТ".
Будь ласка, зачекайте...
про ділдо лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише руський патріот!
І хриплом милується
То один з народу мудрого
Вибором хизується
Йди з богом- тут глоду нема!
Узгоджуєм нормального кандидата на дострокові:
Лановой
Новак
Кучеренко
Сначала Богдан его порулил, сейчас Ермак его рулит, а на подходе Лёвочкин....
А шо делать? Звизда ...с побритой грудью !