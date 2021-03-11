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Зеленський (17522) Льовочкін (114) Офіс Президента (1751) Буткевич Богдан (428)

Проєкт "Без цензури": Хто рулить преЗЕдентом. Як Льовочкін захоплює Зеленського, а Єрмак втрачає владу. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Як втрачає вплив Андрій Єрмак, а разом з ним - і Володимир Зеленський? Чому так відбувається? Та які зміни через це очікують на ЗЕ-владу? Богдан Буткевич нещадно, але тонко препарує владну конструкцію у свіжому "Без цензури".

Що ближче дата виходу фільму-розслідування Bellingcat про злиття "вагнерівської спецоперації найближчим оточенням Зеленського, то більше хмар збирається над головою очільника Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Але влада не терпить вакууму, тож одразу ж знайшовся той, хто хоче і може цей вакуум собою заповнити. Мова тут про Сергія Льовочкіна, бо днями в Офісі президента в якості радника з'явилася дуже цікава людина - Віталій Ковальчук. І тут треба трошки нагадати про те, хто такі ці персонажі й чого від них можна чекати.

Як Льовочкін примудрився посилити свій вплив на Офіс президента Зеленського? І які амбіції має цей досвідчений і небезпечний гравець великої української політики?

Дивіться проєкт журналістських історій "Без цензури" для порталу "Цензор.НЕТ". 

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Щуряча метушня триває !!! Розворушилось кубло гельмінтів !!!)))
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11.03.2021 15:09
+10
Ванька Сулейманка, йди вже на перевиблри і не тошни. З тобою ходити добре тільки здаватися ворогу і то ти випередиш. Хавай те, що вибрав і не лізь у чоловічі справи. Як показує історія тобі не можна давати в руки бюлетень і сірники, хіба що під наглядом дорослих.
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11.03.2021 16:44
+8
Якщо пишуть вам про дупи
про ділдо лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише руський патріот!
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11.03.2021 15:09
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кто еще бубачке в рот не давал?
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11.03.2021 15:04 Відповісти
Якщо пишуть вам про дупи
про ділдо лайно і рот
я ніколи не вагаюсь
пише руський патріот!
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11.03.2021 15:09 Відповісти
Якщо сечу п'є людина
І хриплом милується
То один з народу мудрого
Вибором хизується
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11.03.2021 15:23 Відповісти
А сказати що хтів, маленький збочинець?
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11.03.2021 15:40 Відповісти
почитай, все ж написано
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11.03.2021 16:13 Відповісти
Я у вологих мріях збочинців не розуміюсь.
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11.03.2021 16:16 Відповісти
ти по гатункам уріни в очі спец?
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11.03.2021 16:20 Відповісти
Типова ознака соєвого недоумка- проекувати на оточуючих свої вади й хиби.
Йди з богом- тут глоду нема!
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11.03.2021 16:24 Відповісти
зелений сметун, ти такий передбачуваний
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11.03.2021 16:26 Відповісти
"Запарєбріку" в тебе усе пряме, як БАМ, навіть єдина звивина.
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11.03.2021 16:29 Відповісти
ти - наочний доказ, що можна бути казламордим, навіть розмовляючи українською
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11.03.2021 16:33 Відповісти
Ти вже з люстерком спілкуєшся? Напевно глоду пережер!
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11.03.2021 17:07 Відповісти
Ні, не з люстерком, з напівпорожнім місцем - з тобою
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11.03.2021 17:27 Відповісти
Ти мариш, в тебе вже видіння? От до чого призводить зловживання глодом! Чи ти по "фуфирікам" фахівець?)))
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11.03.2021 17:52 Відповісти
щось тебе на глоді повернуло, обмовки по-фрейду?
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11.03.2021 18:42 Відповісти
Проект "Без цензуры": Кто рулит президентом. Как Левочкин захватывает Зеленского, а Ермак теряет власть - Цензор.НЕТ 1128
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11.03.2021 15:07 Відповісти
Щуряча метушня триває !!! Розворушилось кубло гельмінтів !!!)))
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11.03.2021 15:09 Відповісти
Льовочкін - непотопляємий? Але нам треба Україна, а не Льовочкін.

Узгоджуєм нормального кандидата на дострокові:
Лановой
Новак
Кучеренко
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11.03.2021 15:26 Відповісти
Ванька Сулейманка, йди вже на перевиблри і не тошни. З тобою ходити добре тільки здаватися ворогу і то ти випередиш. Хавай те, що вибрав і не лізь у чоловічі справи. Як показує історія тобі не можна давати в руки бюлетень і сірники, хіба що під наглядом дорослих.
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11.03.2021 16:44 Відповісти
Проєкт "Без цензури": Хто рулить преЗЕдентом. Як Льовочкін захоплює Зеленського, а Єрмак втрачає владу - Цензор.НЕТ 4229 Проєкт "Без цензури": Хто рулить преЗЕдентом. Як Льовочкін захоплює Зеленського, а Єрмак втрачає владу - Цензор.НЕТ 3627
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11.03.2021 16:47 Відповісти
Вань,а Вань,а де баба жЮля ???)))
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11.03.2021 16:54 Відповісти
Реакція на тверезу пропозицію зайвий раз доводить, що Мародер загадив сайт своїми платними тролями. І, якщо хтось Пєцю не бачить у царях, то тролі починають смердіти...
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11.03.2021 20:10 Відповісти
Ему страну мог бы спасти Пиночет,но его время увы прошло...
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11.03.2021 15:27 Відповісти
Это уже новый афоризм - "порулил преЗедента и бросил" !
Сначала Богдан его порулил, сейчас Ермак его рулит, а на подходе Лёвочкин....
А шо делать? Звизда ...с побритой грудью ! Проєкт "Без цензури": Хто рулить преЗЕдентом. Як Льовочкін захоплює Зеленського, а Єрмак втрачає владу - Цензор.НЕТ 4489
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11.03.2021 15:39 Відповісти
Podyaka Bogdanu za analitiku.
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11.03.2021 15:45 Відповісти
вот почему представители моральной, не замаранной, настоящей элиты не могут "ворваться" в ОП вместо левочкинов, ермаков, богданов, клюевых, медвечуков, литвинов, табачников?
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11.03.2021 15:45 Відповісти
Да кто ж из нормальных, моральных людей в этот офис рваться будет.
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11.03.2021 16:29 Відповісти
вот вот, хватает на "постоять за углом" и поскулить, шо им не тот нарид достался, все не может их оценить, выбрать в дупутаты
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11.03.2021 17:12 Відповісти
Нормальные, моральные люди не пойдут работать к Президенту Зе
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11.03.2021 17:54 Відповісти
шо ж пры свыночолом тормозили?
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11.03.2021 18:01 Відповісти
Вы о чем?
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11.03.2021 18:24 Відповісти
Та що ж воно так передається? То Богдан порулив, передав Єрмачку, який дорулився, що обоє обкакалися з "вагнеровцями" і "беркутятами". А в того забирає Льовочкін. Прийдеться поскаржитися дяді Ігорю Валерійовичу.
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11.03.2021 16:19 Відповісти
С такими темпами Янелох к лету Азирова в советники возьмет, если усидит на Банковой,конечно
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11.03.2021 17:42 Відповісти
Ц1кавий персонаж Буткевич ? Недавно " гадив на голову" Порошенко П.О. 1 називав його не 1накше як "Пеця". Тепер Петро Олекс1йович.Н1с по в1тру тримае.
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11.03.2021 17:51 Відповісти
"... актер из немецких фильмов для взрослых, готовый принять в любом количестве с любой стороны".
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11.03.2021 19:12 Відповісти
 
 