Міністр Ткаченко вакцинувався проти COVID-19: Вакцинація - це не зло, це для вашого здоров'я. ВIДЕО
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Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в четвер вакцинувався проти COVID-19 в прямому ефірі в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Про вакцинацію необхідно говорити як про необхідність, яка нам потрібна, щоб вільно пересуватися і ходити без масок. Щоб креативні індустрії і сфера культури почали знову оживати", - сказав міністр.
Ткаченко зазначив, що країни, які вже завершують вакцинацію, повертаються до нормального життя.
"Іншого способу немає. Тому не вірте фейкам, що вакцинування - це зло. Вакцинація - це для вашого здоров'я", - додав він.
Топ коментарі
+3 belge
показати весь коментар11.03.2021 15:02
+2 Олег Грель 78632cbc
показати весь коментар11.03.2021 15:29
+2 Меркава
показати весь коментар11.03.2021 15:38
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Саня, давай в другое плечо - за меня!
може нешановний пан Ткаченко забув чи береги попутав. А вакцинація являється виключно ДОБРОВІЛЬНОЮ ! і звідки ми можемо знати .що саме вкололи цьому нешановному ....
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека.