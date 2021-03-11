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Міністр Ткаченко вакцинувався проти COVID-19: Вакцинація - це не зло, це для вашого здоров'я. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в четвер вакцинувався проти COVID-19 в прямому ефірі в рамках форуму "Україна 30. Культура. Медіа. Туризм".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Про вакцинацію необхідно говорити як про необхідність, яка нам потрібна, щоб вільно пересуватися і ходити без масок. Щоб креативні індустрії і сфера культури почали знову оживати", - сказав міністр.

Ткаченко зазначив, що країни, які вже завершують вакцинацію, повертаються до нормального життя.

"Іншого способу немає. Тому не вірте фейкам, що вакцинування - це зло. Вакцинація - це для вашого здоров'я", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Київським публічним діячам пропонують популяризувати вакцинацію проти COVID-19

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья

Саня, давай в другое плечо - за меня! Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья - Цензор.НЕТ 3603
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11.03.2021 15:02
+2
Да пошел ты мразь. Эти уроды шантажируют, не уколетесь, жить не дадим. Хотя тем странам где колются все равно жить не дают.
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11.03.2021 15:29
+2
Зате він вже може зустрічатись, як в Штатах, без маски з такими ж упоротими, ой - прищепленими.
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11.03.2021 15:38
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Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья

Саня, давай в другое плечо - за меня! Министр Ткаченко вакцинировался от COVID-19: Вакцинация - это не зло, это для вашего здоровья - Цензор.НЕТ 3603
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11.03.2021 15:02 Відповісти
Вакцинация, а не "шмурдякация"...
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11.03.2021 15:02 Відповісти
ст. 33 Конституції України, свобода пересування і право на вільний вибір місця проживання належать кожній людині, яка на законних підставах перебуває на території України, і включають у себе свободу пересування територією України, право на вільний вибір постійного чи тимчасового місця проживання на території України, право вільно залишати територію України, право громадянина України в будь-який час повернутися в Україну.

може нешановний пан Ткаченко забув чи береги попутав. А вакцинація являється виключно ДОБРОВІЛЬНОЮ ! і звідки ми можемо знати .що саме вкололи цьому нешановному ....
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11.03.2021 15:18 Відповісти
А що простим смертним хтось пропонує вакцинуватись? В кращому випадку можна попасти в жовтні-листопаді, а то знову вакцинуються влада на всіх рівнях і наближені.
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11.03.2021 15:18 Відповісти
Да пошел ты мразь. Эти уроды шантажируют, не уколетесь, жить не дадим. Хотя тем странам где колются все равно жить не дают.
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11.03.2021 15:29 Відповісти
Зате він вже може зустрічатись, як в Штатах, без маски з такими ж упоротими, ой - прищепленими.
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11.03.2021 15:38 Відповісти
Они не с нами. После того как Степанов назвал подавляющее большинство украинцев коллаборантами, за отказ вакцинироваться. Теперь все ясно. РФ готовится воевать а они давят локдаунами. Бьют в спину.
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11.03.2021 15:54 Відповісти
Ні, це захід давить, дружньо так. Як завжди з Україною: з одного боку кацапи, з іншого - захід.
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11.03.2021 16:02 Відповісти
Да, согласен, с такими "друзями" и врагов не надо.
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11.03.2021 16:10 Відповісти
Ще один чудом врятований залишками безхозної вакцини. Алілуя.
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 262 человека.
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11.03.2021 15:37 Відповісти
Снова витамины вкалывают
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11.03.2021 15:39 Відповісти
А хіба можна брехунам вірити? Можливо якісь вітамінки колють? Він же повідомляв по 1+1, що Порошенко вбив брата і збрехав.
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11.03.2021 16:13 Відповісти
цьому треба в язика колоть!
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11.03.2021 17:09 Відповісти
Яка "радісна" звістка на всю Україну - міністр вколовся! Та і так видно.
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11.03.2021 17:40 Відповісти
Да мы готовы вакцинироваться, но только Пфайзером. Модерной, Астразенекой (оригинальной)и джонсон+джонсон! Где ЭТИ вакцины?
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11.03.2021 23:11 Відповісти
 
 