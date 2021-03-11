УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15260 відвідувачів онлайн
Новини Відео Політика України
40 454 32
Приватбанк (685) Яценко Володимир (22)

Колишній топменеджер "Приватбанку" Яценко переписав на сім'ю десятки мільйонів після затримання, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Колишній заступник голови правління "ПриватБанку" Володимир Яценко увечері 22 лютого та впродовж дня 23 лютого переписав на цивільну дружину та доньку десятки мільйонів гривень, якими володів через частки в компаніях. Це відбулося після того, як банкіра офіційно затримали детективи Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться в розслідування "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

НАБУ посадило в "Борисполі" літак із Володимиром Яценком близько опівдня 22 лютого. Банкіра затримали і повезли в правоохоронні органи. А вже ввечері того дня від Яценка його цивільній дружині перейшли його корпоративні права в кількох компаніях.

Зокрема, йдеться про ТОВ "Фінтех бенд" — це та сама компанія, яка створювала "Монобанк".

За інформацією журналістів "Слідства.Інфо", Яценко переписав на цивільну дружину свою частку в цій компанії розміром 172 тисячі гривень. Також родичці перейшла частка Яценка розміром 488 тисяч гривень в компанії "Естейт сіті" і частка в 162 тисячі гривень у компанії "Ейсі дісі процесінг".

Наступного дня, 23 лютого, на доньку Яценка, Ганну, теж перейшли великі активи у двох аграрних компаніях. Зокрема, доньці повністю перейшла компанія "Улянівка агро". А це 23 об’єкти нерухомості, 500 земельних ділянок і 17 автомобілів. Того ж дня донька отримала від батька 90% компанії "Машівка агро альянс". Ганні Яценко перейшла частка компанії у розмірі 32,5 мільйони гривень. Варто зазначити, що у власності компанії ­— 28 об’єктів нерухомості, 2483 земельних ділянок і 64 автомобілі.

Це все відбувалося у той час, коли затриманий банкір перебував в ізоляторі тимчасового тримання. За інформацією журналістів, компанії переписувалися на підставі нотаріальної довіреності, яку Яценко підписав, ймовірно, напередодні затримання в "Борисполі".

Читайте також: Екстопи "Привату" Яценко і Дубілет-старший, які отримали підозри, вийшли із засновників "Монобанку"

Журналістам вдалося відслідкувати ці реєстраційні дії через Єдиний державний реєстр Мін’юсту, оскільки цими активами володів до затримання безпосередньо підозрюваний банкір. Не виключено, що насправді на родичів Яценка перейшло більше активів.

Журналісти звернулися до Національного антикорупційного бюро, аби зрозуміти, як так сталося і хто в цьому винен? У пресслужбі нам відповіли, що детективи завчасно не ініціювали накладення тимчасового арешту на це майно через завантаженість та інші пріоритети.

"У зв’язку з можливим витоком інформації про погодження повідомлень про підозру особам у вчиненні кримінальних правопорушень, слідчою групою в період з 22.02.2021 по 25.02.2021 проведені інші невідкладні процесуальні дії "…" З урахуванням вищевказаних обставин та необхідності розстановки пріоритетів у проведенні невідкладних слідчих дій в умовах обмеженості людських ресурсів, питання щодо накладення тимчасового арешту на майно підозрюваного не ініціювалося", — йдеться у відповіді НАБУ.

Водночас, у НАБУ повідомили, що їм вдалося арештувати майно, яке було безпосередньо у власності підозрюваного Яценка. Зокрема, йдеться про 8 житлових будинків, 2 квартири, 20 земельних ділянок, 6 автомобілів та 1 судно.

Читайте також: Антикорупційний суд заарештував до 22 квітня експершого заступника голови правління "Приватбанку" Яценка з можливістю внесення 52,2 млн грн застави

Нагадаємо, Володимир Яценко - колишній заступник голови правління "ПриватБанку", його підозрюють у розтраті коштів в особливо великих розмірах. Вранці 22 лютого генпрокурор Венедіктова підписала йому підозру - і вже через годину Яценко чартером вилетів з Дніпра до Відня. НАБУ і "Украерорух" спрацювали як одне ціле: літак розвернули в районі Львова і посадили в Борисполі, Яценка затримали.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 5735 ... слов нет....тут работали профи от сбу, мвд, гпу....пздц
показати весь коментар
11.03.2021 16:05
+19
Кто-то из "правоохранителей" не слабо поднялся Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 1343
показати весь коментар
11.03.2021 16:05
+9
- Ты вообще живёшь на свете по доверенности.
- Пшёл отсюда!
- Не трожь собачку! Машина на имя жены, дача на моё имя… Ничего у тебя нет! Ты голодранец!
© "Берегись автомобиля"
показати весь коментар
11.03.2021 16:06
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 5735 ... слов нет....тут работали профи от сбу, мвд, гпу....пздц
показати весь коментар
11.03.2021 16:05 Відповісти
Не, ну если НАБУ единственный орган в Украине, который РЕАЛЬНО что-то делает, то я верю, что банально не хватило ресурсов. И активов у Яценко, конечно, на порядок больше. То что у него в Украине - это верхушка айсберга. Бенина школа - все деньги за кордоном.
показати весь коментар
11.03.2021 16:50 Відповісти
Кто-то из "правоохранителей" не слабо поднялся Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 1343
показати весь коментар
11.03.2021 16:05 Відповісти
Ну вы как маленькие, он же на свою семью переписал, не на вашу...
показати весь коментар
11.03.2021 16:05 Відповісти
- Ты вообще живёшь на свете по доверенности.
- Пшёл отсюда!
- Не трожь собачку! Машина на имя жены, дача на моё имя… Ничего у тебя нет! Ты голодранец!
© "Берегись автомобиля"
показати весь коментар
11.03.2021 16:06 Відповісти
Классика тонкого сарказма острого ума режисера ....И єто при цензуре СССР...
показати весь коментар
12.03.2021 13:35 Відповісти
Шо скажет Дубилет-младший? Помнится он рвал на себя волосы в попытках доказать свои исключительные моральные качества. Оказалось, что качества исключительно материальные и выражаются в активах папаши, заловленного на воровстве
показати весь коментар
11.03.2021 16:07 Відповісти
Алик Рабинович, я имею выйти,
Я имею выйти, вам говорят.
Алик Рабинович, вы мне замените,
Шаг вперед и сто назад!...
показати весь коментар
11.03.2021 16:07 Відповісти
Якби й не переписав на родичів майно, все рівно в руки держави воно б не попало. Адже в нас судить самий справедливий та гуманний для нуворишів - клєптоманів український суд.
показати весь коментар
11.03.2021 16:07 Відповісти
Бабло в Украине рулит!!! А так хочется , чтобы вы нажрались все и просто пожить - как Фины или Немцы!!!!! Но разожрафшиеся воры не успокоятся!!!! Пошли в ж....пу!!!
показати весь коментар
11.03.2021 16:08 Відповісти
Тільки фізична утилізація зможе звільнити наз від цих тварин...
показати весь коментар
11.03.2021 16:12 Відповісти
к сожалению расстреляют или повесят тех ,кто у таких мразей крошки со стола жрал Колишній топменеджер "Приватбанку" Яценко переписав на сім'ю десятки мільйонів після затримання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9940
показати весь коментар
11.03.2021 17:41 Відповісти
А что - так можно было ? Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 5269 Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 293
( боротьба з коропцією ? Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 4836 - ну-ну Бывший топ-менеджер "ПриватБанка" Яценко переписал на семью десятки миллионов после задержания, - СМИ - Цензор.НЕТ 4471 )
показати весь коментар
11.03.2021 16:09 Відповісти
а, говорят, что Украина бедная страна....а, она Латиноамериканская...
показати весь коментар
11.03.2021 16:10 Відповісти
Игорек... так я еще в 90 е слушал ББС которое предсказывало именно латиноамериканский сценарий развития пост совковых стран кроме «европейского» сценария у Прибалтики....Классика макиавеллизма
показати весь коментар
12.03.2021 13:39 Відповісти
да ладно, откатываются все эти передачи на раз-два.
показати весь коментар
11.03.2021 16:14 Відповісти
через СУД
а кто у нас в судах рулит рассказывать не надо ?
показати весь коментар
12.03.2021 15:43 Відповісти
Вот люди добрые! Смотрите как буржуазная гидра пьет кровь трудового народа!!! З А К А П А Т Ь Г А Д А !!!!!
показати весь коментар
11.03.2021 16:18 Відповісти
гандоны мусора сами слили заранее или за откаты и помогли с нотариусом!!! "Времени не хватила наложить заранее арест" - ОТМАЗКА ГАНДОНОВ!!!!
показати весь коментар
11.03.2021 16:30 Відповісти
Да..... Слов нет. Страна прогнила , не будет ладу долго или вообще. Народ заслуживает то чего сам выбирает... или как там...?
показати весь коментар
11.03.2021 16:33 Відповісти
Кушнарёв тоже переписал всё на семью ... кто-то помнит его или может слышал что-то о "богатой" семье..?
показати весь коментар
11.03.2021 16:47 Відповісти
И что "гражданская жена" и "дочь" настолько безгрешны, заплатили все налоги с имеющегося имущества, доходов, могут документально подтвердить соответствие "нажитого" справками о заработной плате?!
Прям все... если украденное успел "переписать" оно стало легально чистеньким и перестало быть ворованным?!
показати весь коментар
11.03.2021 16:54 Відповісти
Успел переписать ДО того, как суд признал его виноватым...
показати весь коментар
11.03.2021 17:18 Відповісти
они в украине останутся или уедут на запад\на восток?
показати весь коментар
11.03.2021 17:15 Відповісти
Ой замочат беднягу....
Он слишком много знает!
показати весь коментар
11.03.2021 17:19 Відповісти
Страна Чудес! Колишній топменеджер "Приватбанку" Яценко переписав на сім'ю десятки мільйонів після затримання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9382 Колишній топменеджер "Приватбанку" Яценко переписав на сім'ю десятки мільйонів після затримання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9382 За такую страну и воевать идти не грех!
показати весь коментар
11.03.2021 17:35 Відповісти
Очікувано
показати весь коментар
11.03.2021 17:45 Відповісти
Який гарний подарунок жінці на 23 лютого... Колишній топменеджер "Приватбанку" Яценко переписав на сім'ю десятки мільйонів після затримання, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5322
показати весь коментар
11.03.2021 18:07 Відповісти
Когда уже эту сволоту будут ставить к стенке?!
показати весь коментар
11.03.2021 18:08 Відповісти
Я даже не могу представить,просто не хватает воображения придумать,на...я тебе столько?Это равнозначно тому,как пытаться в километрах представить расстояние в миллиард световых лет.Это какое-то психическое отклонение,его нужно изучать и придумать этому медицинский термин.
показати весь коментар
11.03.2021 19:29 Відповісти
Это массовая схема которой сто лет. Он по кернесу в Харькове лезут лярды на гражданскую жену, пасынка, сестру, племяников итд. Наработаная схема ухода от конфискации. Искать будут, долго, находить почти всё, приговор читать---а конфисковать хрен на-ны! И всё всё заранее знают!
показати весь коментар
11.03.2021 20:39 Відповісти
ВОТ Я ПРО ЭТО И ГОВОРИЛ, ЧТО ОНИ САМИ НЕ ЖАЛЕЮТ СВОИХ ДЕТЕЙ !!! ПОЧЕМУ ДРУГИЕ ДОЛЖНЫ ИХ ЖАЛЕТЬ !!!???
показати весь коментар
12.03.2021 01:20 Відповісти
 
 