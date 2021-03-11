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РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод" від 27 квітня 2010 року, а також дії 236 нардепів, які підтримали це рішення.

Про це в ході брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"Харківські угоди ратифікували дуже швидко, через 4 дні після підписання. СБУ може порушити справу за статтею "державна зрада". Голосувало багато цікавих персонажів, які продовжують залишатися в політиці", - зазначив Данілов.

Серед іншого, Данілов назвав прізвище ексспікера Ради Володимира Литвина.

Секретар РНБО додав, що це рішення Ради відкрило дорогу до окупації Криму.

Також читайте: РНБО розгляне запровадження санкцій проти топчиновників Білорусі, - Гончаренко. ДОКУМЕНТ

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+47
прикольно!.. чИлавек, который со стороны Украины готовил те самые "Харьковские Угоды", и следовательно был одобрен Кремлем и допущен к секретам, это начальником комитета по разведке и первым заместителем секретаря СНБО Руслана Демченко при перЗеденте Зеленскам..
и как вы думаете, что там СБУ накопает, если Баканов формально подчинен Демченко?!
РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 3044
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11.03.2021 17:18
+46
Данилов - очень яростный русофоб.
На своём месте.
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11.03.2021 17:18
+28
Як же ви заманали тупим піарчиком ні про шо.
Нагадаю, - пісатєль "конституції Крима" готувавший анексію Портнов управляє у тебе судами.
Фінансисти тероризму мертвечук з козаком сидять у ВР.
Але ви "відкриваєте" тухлі, безперспективні справи просто для згадок у новинах.
А портнови в сліпій зоні.
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11.03.2021 17:20
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Данилов - очень яростный русофоб.
На своём месте.
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11.03.2021 17:18 Відповісти
Я слішал, что все с фамілієй окончание на -ов, -ев, -ин отчень отчень яростніе русофобі.

Я НЕ ВЕРЮ НИ ОДНОМУ ПЕРСОНАЖУ ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ - НЕКОМУ ТАМ ВЕРИТЬ

кроме того, эта зеленая тварь уже поувольняла всех, кто был хоть на копеечку замечен в патриотизме (Богдан, Рябошапка, Трепак, Бурба)
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11.03.2021 21:49 Відповісти
прикольно!.. чИлавек, который со стороны Украины готовил те самые "Харьковские Угоды", и следовательно был одобрен Кремлем и допущен к секретам, это начальником комитета по разведке и первым заместителем секретаря СНБО Руслана Демченко при перЗеденте Зеленскам..
и как вы думаете, что там СБУ накопает, если Баканов формально подчинен Демченко?!
РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 3044
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11.03.2021 17:18 Відповісти
Демченко с американскими следователями договорится не получится,это не порох-это Байдэн,
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11.03.2021 18:04 Відповісти
вот и хорошо,что у них междусобойчик....нет-нет,да выкинут кого то на кислород от кормушки.
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11.03.2021 18:09 Відповісти
Цю падлу потрібно ізолювати та після допиту розстріляти!
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11.03.2021 21:55 Відповісти
рошенко напрягся
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11.03.2021 22:43 Відповісти
Да не для того все это затеяно!
15 числа будет показан фильм о вагнеровцах (которых, согласно ОТ, не было), и этот наезд от Данилова - предупреждение, что луганские, находящиеся сейчас у власти, не уйдут.
ОНИ НЕ УЙДУТ - вот и весь сказ.
А если будут на них давить - то начнут войну с соседями, ибо соседи на очень низком старте стоят. Именно потому и стоят на низком старте, что ВСЕ СОГЛАСОВАНО.
ЛУГАНСКИЕ НЕ УЙДУТ.
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12.03.2021 05:42 Відповісти
*ОП - опечатка
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12.03.2021 05:44 Відповісти
Бандита литвина за грати і "грати" "грати" "грати"!!!
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11.03.2021 17:19 Відповісти
за граты и его брата
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11.03.2021 17:39 Відповісти
А этого в первую очередь, границу без боя сдал.
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11.03.2021 18:40 Відповісти
А потім послом у арменію поїхав. Велика пенсія та сита старість...
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11.03.2021 19:26 Відповісти
Як же ви заманали тупим піарчиком ні про шо.
Нагадаю, - пісатєль "конституції Крима" готувавший анексію Портнов управляє у тебе судами.
Фінансисти тероризму мертвечук з козаком сидять у ВР.
Але ви "відкриваєте" тухлі, безперспективні справи просто для згадок у новинах.
А портнови в сліпій зоні.
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11.03.2021 17:20 Відповісти
Ну той ваша правда, навіщо там "піаритись", щось розслідувати, чи порушувати справи, треба як всі до нині призиденти робити вигляд що нічого не сталося після тих Харківськіх угод? Ой ні, треба як сивочолий гетьман: про це знати, пам'ятати, скаржиться, але нічого не робити.
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11.03.2021 19:49 Відповісти
це гарно ...
можливо не зараз але прийде час і на підставі цього рішення будуть судові рішення ...
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11.03.2021 17:20 Відповісти
Доки якась з цих справ дійде до суду спливе термін давності притягнення до відповідальності.
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11.03.2021 17:23 Відповісти
Єта очкавтіратєльство!
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11.03.2021 17:29 Відповісти
За Харьковские соглашения проголосовали

160 депутатов от Партии регионов (общее количество членов фракции -- 161);
27 депутатов от Коммунистической партии Украины (весь состав);
20 депутатов от фракции блока Литвина (весь состав);
13 внефракционных депутатов (общее количество внефракционных - 16);
9 депутатов от фракции блока Юлии Тимошенко (общее количество членов фракции - 154);
7 депутатов от фракции «Наша Украина - Народная самооборона» (общее количество членов фракции - 72).
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11.03.2021 17:29 Відповісти
В расход
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11.03.2021 20:04 Відповісти
Їм немає коли, поступив заказ від Велічайшого накопати щось на Порошенко.
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11.03.2021 17:29 Відповісти
И шо это даст? Настоящее ДОН КИХОТСТВО. Мало у вас работы, видать, больше не чем заняться.
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11.03.2021 17:31 Відповісти
а вы всех заочно судите и заочно расстреляйте - и порядок ! РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 5419
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11.03.2021 17:33 Відповісти
хорошо что мотрсич возвращают но вопрос кто следующим хозяином будет?
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11.03.2021 17:41 Відповісти
бред сивой кобылы. эти турбинисты хотят ввести ответственность за голосование депутатом? да еще и задним числом? совсем дубу дались?
"путь открыло" - угу. примерно как забыл закрыть машину и тебя обокрали. кого будем судить? водителя. не ну а чо он провоцирует
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11.03.2021 17:43 Відповісти
барсеточник детекдед
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11.03.2021 17:52 Відповісти
не понял
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11.03.2021 18:00 Відповісти
Коцаб присядь ка на бутылку и успокойся!
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11.03.2021 18:01 Відповісти
когда ты шмаркля с нее слезешь я подумаю над твои предложение, но вряд ли соглашусь с ним. тебя скорее посажу опять
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11.03.2021 20:37 Відповісти
я же не русский, чтобы на бутылке сидеть)
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11.03.2021 21:26 Відповісти
а с чего ты взял что я русский? тяга к бутылкам? или нахер давно не посылали?
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11.03.2021 21:27 Відповісти
Ты русско-азиатская нечисть, которую нужно вытравить с украинской земли! РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 4072
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11.03.2021 21:33 Відповісти
серьезно? а травилка то выросла? смелой воды выпил на вечер?
интересна формулировка вытравливания
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11.03.2021 21:45 Відповісти
Вытравливать вас будем с Украины как крыс. Мочить в сортире как говорит твой хозяин!
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11.03.2021 22:19 Відповісти
да ты с 17 года в интернете вытравливаешь травитель всратый. мамка интернет подключила?:
пшло а будку обсос
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11.03.2021 22:21 Відповісти
Не с 17, а с 14 года вытравливаем срускую нечисть с Украины. А если ты козломордое существо, хочешь жить на украинской земле, то сиди тихонько на своей бутылке и не булькай! азиатчина неполноценная....
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11.03.2021 23:07 Відповісти
ну ты то точно с 2017 боролся в интернете так что не стучи рогами
слышь ты сявка, ты не боишься что тебе тупо проломят роговой отсек и ты не успеешь даже квакнуть.
ты чмо обрыганное даже не представляешь насколько тонкий лед на который ты вылез по своему скудоумию. я Украине присягу давал. а ты чмо в игрушки в 2017 году играл. поэтому стули пельку пока тебя не огорчили.
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11.03.2021 23:11 Відповісти
Набутылочник козломордый это всегда предатель! Украине оно присягало, пхахаха))) Азатская нечисть, вон с Украинской земли!!
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11.03.2021 23:17 Відповісти
иди мамке скажи на добраніч и в люлю спать. я понимаю - каникулы но режим в твоем возрасте соблюдать еще надо. а то приставку отберут
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11.03.2021 23:13 Відповісти
мне интересно, коцапы и спать ложатся с бутылкой в жопе, или перед сном вы ее вынимаете?
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11.03.2021 23:20 Відповісти
ты начинаешь утомлять своей зацикленностью на посторонних предметах в жопе. ты **** что ли что все время про жопы думаешь и тебе интересно?
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11.03.2021 23:28 Відповісти
мамка то разрешает в PES2017 играть?
травитель хренов нашелся. молокосос сраный
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11.03.2021 21:52 Відповісти
Скажи, придурку, а, наприклад, проти тих депутатiв в Криму, хто голосував за рашистську окупацiю, також розслiдування не можна робити та заочно притягувати до вiдповiдальностi?
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11.03.2021 20:32 Відповісти
конституцию открой дебила кусок и почитай что ни один депутат не отвечает за результаты своего голосования
вас дебилов учишь учишь - надо действовать по законам. нет бл тупые все лезете в петлю. дегенераты
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11.03.2021 20:35 Відповісти
як вони голосували, ми всi бачили, там не одне порушення закону та регламенту роботи Ради, є за що притягувати. ти все проспав, iдiот.
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11.03.2021 20:44 Відповісти
пасть закрой. давай перечень нарушений закона при голосовании за харьковские соглашения.
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11.03.2021 20:46 Відповісти
херзмена. сегодня 15 марта за это время уже даже на цензоре было две новости - нельзя по конституции привлечь депутатов за их голосование.
засохни - утомляешь своими воплями
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15.03.2021 18:33 Відповісти
ты не врубаешься что вас слабодумающих разводят как лохов. НЕЛЬЗЯ привлечь депутата за его голосование. НИКАК. ищите другие поводы посадить тех кто не нравится. ПО ЗАКОНУ. чтобы они потом через суды не оспаривали решение и не платила Украина миллионы по решению ЕСПЧ.
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11.03.2021 20:48 Відповісти
Никакое ЕСПЧ такую муйню к рассмотрению не возьмет РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 3728 И максимальная оплата по ЕСПЧ 8 тыщ евро РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 4584 (а ты наверное и не знал РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 8415)
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15.03.2021 18:14 Відповісти
бл ты тупой дятел

ЕСПЧ обязал Украину выплатить двум бывшим заключенным почти 25 тысяч евро

https://hromadske.ua/ru/posts/espch-obyazal-ukrainu-vyplatit-dvum-byvshim-zaklyuchennym-pochti-25-tysyach-evro



ЕСПЧ обязал Украину выплатить харьковчанину 20 тысяч евро

https://www.newsroom.kh.ua/news/pytali-tokom-i-ugrozhali-seme-espch-obyazal-ukrainu-vyplatit-harkovchaninu-20-tysyach-evro



Европейский суд перечислил семь нарушений статей Европейской конвенции по правам человека при аресте Луценко и обязал Украину выплатить ему 15 тысяч евро компенсации

https://rg.ru/2012/07/03/lutsenko-site.html
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15.03.2021 18:29 Відповісти
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
І де в цій статті що депутати звільняються від кримінальної відповідальності за державну зраду?
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11.03.2021 20:34 Відповісти
еще одно. конституцию открой и меньше заглядывай в рот зеленым идиотам
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11.03.2021 20:36 Відповісти
КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

Стаття 17.

На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
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11.03.2021 20:48 Відповісти
и что? вопросы к тем кто готовил договор в 1997 году. начинать надо с кучмы а лучше с кравчука
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11.03.2021 20:50 Відповісти
и еще

в соответствии с пунктом 14 Конечных положений Конституции Украины, определено: "Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины".
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11.03.2021 20:51 Відповісти
переходные положения заканчивались в 2017 и причем они к тем харьковским соглашениям?
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12.03.2021 06:48 Відповісти
я не знаю о каких "переходных" положениях ты пишешь. выше речь о "конечных положениях" в которых записано что действующие на момент принятия конституции базы могут использоваться на правах аренды после подтверждения ВР.
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12.03.2021 11:37 Відповісти
и что - они использовались на правах аренды? 2017 еще не наступил, оккупация началась в 2014! Но ты продолжаешь истерически переводить стрелки и отмазывать ***********! РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 9515
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15.03.2021 18:16 Відповісти
е тупи. найди мое сообщение где я кого то отмазываю
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15.03.2021 18:21 Відповісти
И тут эта кугутяра - Литвинвская нагадила. По нему плачет зона, а не университет!
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11.03.2021 17:44 Відповісти
литвин, демченко, ахмєтов, палиця, деркач. Повний список тут
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11.03.2021 17:51 Відповісти
Да, интересно. Там и "оличитель" Жвания и вездесущий Палыця,и Головатый( может это другой?) ...
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11.03.2021 19:55 Відповісти
той самий головатий, суддя конституційного суду
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11.03.2021 20:25 Відповісти
В утіль
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11.03.2021 20:05 Відповісти
...Юра "Єнакієвський", Бахтєєва, харківський аферист (нині громадянин паРаші) Святаш, Пшонка-молодший, Табачник та інші ПРиги (в повному складі),
комуняки і Блок Литвина (в повному складі),
дехто з Блоку Юлії,
дехто з Нашої України (запроданець Жванія, Довгий старший - батько Лесика Довгого, екс-мер Києва "Сан Санич" Омельченко, екс-президент Київміськбуду Поляченко - батько екс-голови МОЗу Поляченка-молодшого),
майже всі позапартійні (зокрема, чорнорота Богословська та київський забудовник Столар).
РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 9823
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11.03.2021 20:21 Відповісти
так, їх тисячі і ім'я їм легіон
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11.03.2021 20:29 Відповісти
А хто з тих, хто голосував "ЗА" - зараз в Раді?
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12.03.2021 01:40 Відповісти
столар, деркач. повний список зроблю пізніше. А що цікаво в день голосування бют майже в повному складі (а це небагато не мало 145 депутатів) не був в залі а 9 проголосувало за. При бажанні 145 рил могли заблокувати роботу вр і не дати литвину поставити на голосування угоду. А тепер упороті юлєботи будуть свистіти як їх "богиня" і вони разом ******* Україну.
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12.03.2021 08:42 Відповісти
Бабах
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11.03.2021 18:05 Відповісти
Там кримінал без перевірок.
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11.03.2021 18:10 Відповісти
Данилов молодец! Харьковские аферы Януковича - предвестник войны и фундамент для оккупации Крыма.
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11.03.2021 18:16 Відповісти
А почему он сей час таким молодцом стал , при чем в авральном порядке случайно не догадываешься ? Могу рассказать 15 числа на недфликс очень интересное кино про солдат из соседней страны показывать будут , как они на турецком самолете над Украиной лететь собирались , а им кто то сильно помешал.
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11.03.2021 20:45 Відповісти
Именно!
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12.03.2021 05:44 Відповісти
Слова, слова, слова, а повинні бути діла!
Але напрямок правильний, а то всякі Литвини, хоча і зрадники на 100%, вільно себе почувають, дуже вільно!
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11.03.2021 18:23 Відповісти
Демченко готував ці угоди. А він зараз велика людина при Зелі. От з нього і спитайте.
А так все це схоже на піар для зупинки падіння рейтингів.
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11.03.2021 18:28 Відповісти
Невже система почне жерти своїх? Щось не віриться.
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11.03.2021 18:39 Відповісти
система- нет конечно она не под то заточена а вот другая система в лице госдепа так даже
очень запросто на ноль перемножит
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12.03.2021 05:04 Відповісти
Також мають бути відкриті кримінальні провадження по всім депутатам, які голосували за "диктаторські закони" 16 січня 2014!!!
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11.03.2021 18:48 Відповісти
прав данилов в одном, что харьковские договоренности 2010 стали своеобразными воротами для запуска рашистских оккупантов в крым. но есть один вопрос - а шо ж вы раньше этих рашистских посипак не трогали? Байден в попу толкает? или делайте хоть шо то - только каломыйского с ахметкой не упоминайте?
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11.03.2021 19:05 Відповісти
Вот именно в том и дело , что они создают имитацию бурной деятельности и делают из себя охренительных патриотов перед выходом фильма по вагеровцам. Уже всем понятно , что белинкет доказал прямую госизмену Осла и Ко.
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11.03.2021 20:41 Відповісти
От шо Байден животворящій робить! РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 4772
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11.03.2021 19:17 Відповісти
зе-рнбо - это зе-шапито для зе-скота...
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11.03.2021 19:50 Відповісти
Разворовали страну, растащили по карманам всё то, что было создано поколениями наших дедов и отцов, а теперь пытаетесь "склеить"?
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11.03.2021 20:23 Відповісти
А чего только харьковские соглашения , хай за одно и договор с Московией Богдана Хмельницкого расследуют , ну им же больше не хер чем заняться , кроме пиара для идиотов.
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11.03.2021 20:37 Відповісти
Ахметов Р.Л.

Царьов О.А.
Табачник Я.П.
Янукович В.В.
Шкіря І.М.
Хомутиннік В.Ю.
Чечетов М.В.
Саламатін Д.А.
Пшонка А.В.
Бахтеєва Т.Д.
Єфремов О.С.

Злочевський М.В.

Ківалов С.В.

Кожара Л.О.Кінах А.К.

******... оце расстрельный список, але гадаю це шоу шоб добратся до ахметки..
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11.03.2021 20:42 Відповісти
Ви ще дуже відомого "кацманавта" чечеткіна забули.От якби за ним полетіли оті всі з вашого списку....
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11.03.2021 21:17 Відповісти
Вообще-то нужно копать глубже и начинать с расследования убийства Кушнарёва - тогда всё началось, сначала с создания партии регионов, а потом по пунктам.
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11.03.2021 21:51 Відповісти
А вот что по этому поводу говорил величайший полководец, дипломат и кондитер в 2010 г.
Порошенко считает, что сдача Крыма - это не так уж плохо. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/06/13/5136127/ В результате подписания Харьковских соглашений свои интересы защитили и Россия, и Украина. продление срока базирования российского флота в Крыму не повлияет на взаимоотношения Украины и Европы."У нас огромное количество других проблем, которые нам необходимо решать с Европой, и проблема Черноморского флота в этом перечне будет последней", - считает Порошенко.
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11.03.2021 23:05 Відповісти
СНБО поручил СБУ изучить обстоятельства ратификации "харьковских соглашений" от 27 апреля 2010 года, а также действия 236 нардепов, которые поддержали это решение. Источник: https://censor.net/ru/n3252737

Голову Верховної ради того часа Литвина треба четвертувати десь на Майдані
за ці угоди, звісно і ригів з Януковощем поряд РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов - Цензор.НЕТ 5614
Але ні Зе клоун ні його Зе влада нічого не зроблять ні з одному з братів Литвинів
котрі зливали Україну Кремлю.
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11.03.2021 23:33 Відповісти
Це імітація роботи. Нехай розглянуть реєстрацію кандидата в презЕденти без документально підтвердженого перебування в Україні протягом 5 років заснованого тільки на показах свідків.
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12.03.2021 00:00 Відповісти
Деяке неспівпадіння, завжди можна сказати, що хоча шмаркля і балотовулась незаконно на посаду президента країни, але фактично виконує роль ***********, а справжній президент в Україні зараз відсутній, тобто віслюк ніучомневинуватий...))
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12.03.2021 07:55 Відповісти
Замминистра иностранных дел при Виктуре Януковиче Руслан Демченко готовил Харьковские соглашения сейчас работает в Офисе Президента. Он является советником президента Зеленского. С подачи главы ОП Андрея Ермака Владимир Зеленский принял решение о назначении Руслана Демченко вторым первым замом секретаря СНБО Украины, а также главой Комитета по вопросам разведки при президенте Украины.

Демченко занимается "минским процессом" и освобождением заложников, удерживаемых Россией. По информации источников ZN.UA, по настоянию Ермака и Демченко Киев в рамках проводимых обменов "удерживаемых лиц" передает российской стороне осужденных за терроризм и государственную измену. Взамен украинская сторона получает не только заложников, задержанных оккупационными властями на территории "ДНР/ЛНР" за проукраинскую позицию, но и людей, совершавших уголовные преступления и сражавшихся в рядах пророссийских боевиков.
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12.03.2021 07:55 Відповісти
 
 