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РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод", - Данілов. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
РНБО доручила СБУ вивчити обставини ратифікації "харківських угод" від 27 квітня 2010 року, а також дії 236 нардепів, які підтримали це рішення.
Про це в ході брифінгу заявив секретар РНБО Олексій Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"Харківські угоди ратифікували дуже швидко, через 4 дні після підписання. СБУ може порушити справу за статтею "державна зрада". Голосувало багато цікавих персонажів, які продовжують залишатися в політиці", - зазначив Данілов.
Серед іншого, Данілов назвав прізвище ексспікера Ради Володимира Литвина.
Секретар РНБО додав, що це рішення Ради відкрило дорогу до окупації Криму.
Топ коментарі
+47 Шрек Баблокат
показати весь коментар11.03.2021 17:18
+46 Харьков Сумской
показати весь коментар11.03.2021 17:18
+28 Andriy Kalnyshevsky
показати весь коментар11.03.2021 17:20
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Будь ласка, зачекайте...
На своём месте.
Я НЕ ВЕРЮ НИ ОДНОМУ ПЕРСОНАЖУ ЗЕЛЕНОЙ ВЛАСТИ - НЕКОМУ ТАМ ВЕРИТЬ
кроме того, эта зеленая тварь уже поувольняла всех, кто был хоть на копеечку замечен в патриотизме (Богдан, Рябошапка, Трепак, Бурба)
и как вы думаете, что там СБУ накопает, если Баканов формально подчинен Демченко?!
15 числа будет показан фильм о вагнеровцах (которых, согласно ОТ, не было), и этот наезд от Данилова - предупреждение, что луганские, находящиеся сейчас у власти, не уйдут.
ОНИ НЕ УЙДУТ - вот и весь сказ.
А если будут на них давить - то начнут войну с соседями, ибо соседи на очень низком старте стоят. Именно потому и стоят на низком старте, что ВСЕ СОГЛАСОВАНО.
ЛУГАНСКИЕ НЕ УЙДУТ.
Нагадаю, - пісатєль "конституції Крима" готувавший анексію Портнов управляє у тебе судами.
Фінансисти тероризму мертвечук з козаком сидять у ВР.
Але ви "відкриваєте" тухлі, безперспективні справи просто для згадок у новинах.
А портнови в сліпій зоні.
можливо не зараз але прийде час і на підставі цього рішення будуть судові рішення ...
160 депутатов от Партии регионов (общее количество членов фракции -- 161);
27 депутатов от Коммунистической партии Украины (весь состав);
20 депутатов от фракции блока Литвина (весь состав);
13 внефракционных депутатов (общее количество внефракционных - 16);
9 депутатов от фракции блока Юлии Тимошенко (общее количество членов фракции - 154);
7 депутатов от фракции «Наша Украина - Народная самооборона» (общее количество членов фракции - 72).
"путь открыло" - угу. примерно как забыл закрыть машину и тебя обокрали. кого будем судить? водителя. не ну а чо он провоцирует
интересна формулировка вытравливания
пшло а будку обсос
слышь ты сявка, ты не боишься что тебе тупо проломят роговой отсек и ты не успеешь даже квакнуть.
ты чмо обрыганное даже не представляешь насколько тонкий лед на который ты вылез по своему скудоумию. я Украине присягу давал. а ты чмо в игрушки в 2017 году играл. поэтому стули пельку пока тебя не огорчили.
травитель хренов нашелся. молокосос сраный
вас дебилов учишь учишь - надо действовать по законам. нет бл тупые все лезете в петлю. дегенераты
засохни - утомляешь своими воплями
ЕСПЧ обязал Украину выплатить двум бывшим заключенным почти 25 тысяч евро
https://hromadske.ua/ru/posts/espch-obyazal-ukrainu-vyplatit-dvum-byvshim-zaklyuchennym-pochti-25-tysyach-evro
ЕСПЧ обязал Украину выплатить харьковчанину 20 тысяч евро
https://www.newsroom.kh.ua/news/pytali-tokom-i-ugrozhali-seme-espch-obyazal-ukrainu-vyplatit-harkovchaninu-20-tysyach-evro
Европейский суд перечислил семь нарушений статей Европейской конвенции по правам человека при аресте Луценко и обязал Украину выплатить ему 15 тысяч евро компенсации
https://rg.ru/2012/07/03/lutsenko-site.html
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.2. Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання.
І де в цій статті що депутати звільняються від кримінальної відповідальності за державну зраду?
Стаття 17.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
в соответствии с пунктом 14 Конечных положений Конституции Украины, определено: "Использование существующих военных баз на территории Украины для временного пребывания иностранных военных формирований возможно на условиях аренды в порядке, определенном международными договорами Украины, ратифицированными Верховной Радой Украины".
Дублирую мой ответ выше "Шрек Баблокат":
15 числа будет показан фильм о вагнеровцах (которых, согласно ОТ, не было), и этот наезд от Данилова - предупреждение, что луганские, находящиеся сейчас у власти, не уйдут.
ОНИ НЕ УЙДУТ - вот и весь сказ.
А если будут на них давить - то начнут войну с соседями, ибо соседи на очень низком старте стоят. Именно потому и стоят на низком старте, что ВСЕ СОГЛАСОВАНО.
ЛУГАНСКИЕ НЕ УЙДУТ.
комуняки і Блок Литвина (в повному складі),
дехто з Блоку Юлії,
дехто з Нашої України (запроданець Жванія, Довгий старший - батько Лесика Довгого, екс-мер Києва "Сан Санич" Омельченко, екс-президент Київміськбуду Поляченко - батько екс-голови МОЗу Поляченка-молодшого),
майже всі позапартійні (зокрема, чорнорота Богословська та київський забудовник Столар).
Але напрямок правильний, а то всякі Литвини, хоча і зрадники на 100%, вільно себе почувають, дуже вільно!
А так все це схоже на піар для зупинки падіння рейтингів.
очень запросто на ноль перемножит
Царьов О.А.
Табачник Я.П.
Янукович В.В.
Шкіря І.М.
Хомутиннік В.Ю.
Чечетов М.В.
Саламатін Д.А.
Пшонка А.В.
Бахтеєва Т.Д.
Єфремов О.С.
Злочевський М.В.
Ківалов С.В.
Кожара Л.О.Кінах А.К.
******... оце расстрельный список, але гадаю це шоу шоб добратся до ахметки..
Порошенко считает, что сдача Крыма - это не так уж плохо. https://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/06/13/5136127/ В результате подписания Харьковских соглашений свои интересы защитили и Россия, и Украина. продление срока базирования российского флота в Крыму не повлияет на взаимоотношения Украины и Европы."У нас огромное количество других проблем, которые нам необходимо решать с Европой, и проблема Черноморского флота в этом перечне будет последней", - считает Порошенко.
Голову Верховної ради того часа Литвина треба четвертувати десь на Майдані
за ці угоди, звісно і ригів з Януковощем поряд
Але ні Зе клоун ні його Зе влада нічого не зроблять ні з одному з братів Литвинів
котрі зливали Україну Кремлю.
Демченко занимается "минским процессом" и освобождением заложников, удерживаемых Россией. По информации источников ZN.UA, по настоянию Ермака и Демченко Киев в рамках проводимых обменов "удерживаемых лиц" передает российской стороне осужденных за терроризм и государственную измену. Взамен украинская сторона получает не только заложников, задержанных оккупационными властями на территории "ДНР/ЛНР" за проукраинскую позицию, но и людей, совершавших уголовные преступления и сражавшихся в рядах пророссийских боевиков.