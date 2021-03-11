Санкції проти 2 російських банків продовжили на 3 роки, - РНБО. ВIДЕО

Рада національної безпеки і оборони продовжила на 3 роки санкції проти двох російських банків.

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олександр Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

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"На сьогодні у нас було 2 російські банки, які піддалися санкціям ще з 2019 року. 19 березня у них закінчується термін (санкцій. - Ред.). Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій ще на три роки", - сказав він.

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