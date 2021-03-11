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Санкції проти 2 російських банків продовжили на 3 роки, - РНБО. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Рада національної безпеки і оборони продовжила на 3 роки санкції проти двох російських банків.
Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олександр Данілов, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні у нас було 2 російські банки, які піддалися санкціям ще з 2019 року. 19 березня у них закінчується термін (санкцій. - Ред.). Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій ще на три роки", - сказав він.
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Богдан Середчук
показати весь коментар11.03.2021 17:19 Відповісти Мені подобається 0
Анатолий К 65c6a92d
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keyfo
показати весь коментар11.03.2021 17:46 Відповісти Мені подобається 0
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