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Санкції проти 2 російських банків продовжили на 3 роки, - РНБО. ВIДЕО

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Рада національної безпеки і оборони продовжила на 3 роки санкції проти двох російських банків.

Про це заявив на брифінгу секретар РНБО Олександр Данілов, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні у нас було 2 російські банки, які піддалися санкціям ще з 2019 року. 19 березня у них закінчується термін (санкцій. - Ред.). Двом цим російським банкам продовжено термін цих санкцій ще на три роки", - сказав він.

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Автор: Анастасія Потіха
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Страшно,аж жуть!
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11.03.2021 17:19 Відповісти
А ще трьом можна працювати? Бо де російські диверсанти отримають гроші за виконану роботу.
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11.03.2021 17:42 Відповісти
пора тарговым партнерам дверми прищемить.
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11.03.2021 17:46 Відповісти
 
 