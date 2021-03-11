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Білорусь (5972) Євробачення (518)

Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Європейська мовна спілка вирішила не допускати до участі в конкурсі Євробачення-2021 пісню "Я научу тебя" групи "Галаси ЗМеста", яка повинна була представити Білорусь. У пісні висміювалися учасники протестів проти режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Відповідну заяву опубліковано на сайті конкурсу, інформує Цензор.НЕТ.

Білорусь представила цю пісню кілька днів тому. Після цього Європейський мовний союз (EBU) уважно вивчив пісню, щоб переконатися, що вона відповідає правилам конкурсу.

EBU прийшов до висновку, що пісня "ставить під сумнів неполітичний характер" конкурсу "Євробачення", і просить заявника подати змінену версію або нову пісню. В іншому випадку Білорусь буде дискваліфіковано.

"Ми звернулися до телекомпанії БТРК, яка відповідає за виступ Білорусі на Євробаченні, щоб повідомити їм, що пісня в нинішньому форматі не може брати участі в конкурсі", - сказано в повідомленні.


Наводимо текст пісні "Я научу тебя", яку не допустили до участі в конкурсі (мовою оригіналу).

Смотри вперед, забудь, что было

Вчерашнее сдавай в тираж

Срывай покровы, лезь без мыла

Ты только лучшее создашь

Сдирай истории наросты

Овес, как видно, не в коня

Без прошлого все будет просто

Ты только слушайся меня

Меняй замшелые устои

Свободный мир неотвратим

Несовременный недостоин

А ретроград недопустим

Дивіться також: Група Go-A представила оновлену пісню для "Євробачення". ВIДЕО

Я научу тебя плясать под дудочку

Я научу тебя клевать на удочку

Я научу тебя ходить по струночке

Ты будешь радоваться всему

Я сочиню тебе специально музычку

Я поднесу тебе весь мир на блюдечке

Я превращу твои печали в шуточки

Тебе же лучше будет самому

Поспи за плугом, ночь в разгаре

Ещё далёко до звезды

Пусть пашут лошади в угаре

А ты не порти борозды

Смени на овощи все мясо

Ликуй, пусть даже ты сердит

Мечтай о новых прибамбасах

Их, кстати, можно взять в кредит

Приспів…
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Топ коментарі
+30
Правильно. Нехай цю фігню у вуса лукашенка співають.
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11.03.2021 19:40
+25
Даже не учитывая слова, пацаны во дворе под пиво и то лучше поют
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11.03.2021 19:44
+19
литвина пошлют. с пестней ртом и руками, о пользе ручного труда на дачах, как хорошей прибавке к "пенсии" )))
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11.03.2021 19:41
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Правила форума Рада форумчан
Правильно. Нехай цю фігню у вуса лукашенка співають.
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11.03.2021 19:40 Відповісти
Ну це, хоча б, не на ********* палички Зеленського.
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11.03.2021 20:06 Відповісти
Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників - Цензор.НЕТ 6418
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11.03.2021 23:02 Відповісти
литвина пошлют. с пестней ртом и руками, о пользе ручного труда на дачах, как хорошей прибавке к "пенсии" )))
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11.03.2021 19:41 Відповісти
Удивительно, почему эта шляпа до сих пор не отписалась в теме?
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11.03.2021 20:06 Відповісти
буквы тщательно подбирает, шоб не замели ))
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11.03.2021 20:15 Відповісти
ну так за тралала тралалала ********** не только труселя снимет и лично дубинку в джопу не только пенсам воткнёт, от свободной к ним любви ))
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11.03.2021 20:28 Відповісти
А в минском фед.округе московии - только хвалу бульбофюреру и *****?
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11.03.2021 20:30 Відповісти
..хаххх.. Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників - Цензор.НЕТ 9175, а шляпа-то не спит,,,- ждет, где своё мурло бычино-совковое втыкнуть...
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12.03.2021 00:05 Відповісти
"гаспада охвицеры" не оценят на евровидении. На большее бывший бульбомент не способен.
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11.03.2021 22:04 Відповісти
Смешные люди, они ходят под дудку луки, и об этом романтично поют. Радуются?
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11.03.2021 19:42 Відповісти
Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників - Цензор.НЕТ 7145
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11.03.2021 23:04 Відповісти
Даже не учитывая слова, пацаны во дворе под пиво и то лучше поют
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11.03.2021 19:44 Відповісти
Та куда їм до "Гринджолів" з зовсім не політичною піснею на )
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11.03.2021 19:53 Відповісти
То нафіга їх рекламувати?
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11.03.2021 19:45 Відповісти
и прямо все два куплета фигни )))
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11.03.2021 19:49 Відповісти
Организаторы не пустили на "Евровидение" песню от Беларуси, авторы которой высмеивали протестующих - Цензор.НЕТ 2957 хотели без мыла? лезь без мыла это хорошо! а их не пустили плясать пад дудачку
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11.03.2021 19:47 Відповісти
Нахер с пляжа!!!
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11.03.2021 19:47 Відповісти
А где в этой песне высмеивание простестующих?

Тут вроде бы наоборот - поддержка:
"Меняй замшелые устои

Свободный мир неотвратим"
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11.03.2021 19:47 Відповісти
Я научу тебя плясать под дудочку
Я научу тебя клевать на удочку
Я научу тебя ходить по струночке...
И конечно же
"Свободный" мир Луки неотвратим...
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11.03.2021 19:57 Відповісти
"Я научу тебя плясать под дудочку
Я научу тебя клевать на удочку
Я научу тебя ходить по струночке..."

Это скорее высмеивание власти.
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11.03.2021 20:34 Відповісти
Троллинг?
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11.03.2021 21:07 Відповісти
типа того
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11.03.2021 22:18 Відповісти
Какое "высмеивание"...кого? самих себя?
это жалкое блеяние плебоса..
Эх не желаем жить ..ИТь по другому..
Ходим мы по краю... ходим мы по краю...
Тфуууууу...
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11.03.2021 21:07 Відповісти
Це називається сарказм.
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12.03.2021 10:55 Відповісти
Я теж нічого "такого" в тексті не вгледів.
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11.03.2021 20:02 Відповісти
Бил, если ты не видишь суслика, то это не значит, что его нет. Видимо над "песней" поработали нейролингвисты, включив в текст слова и обороты пропагандистской машины Луки, а европейцы это унюхали и сделали выводы (моё мнение)
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11.03.2021 20:46 Відповісти
Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників - Цензор.НЕТ 7900
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11.03.2021 22:17 Відповісти
Там так смердит, что сложно не унюхать.
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12.03.2021 08:30 Відповісти
тут нельзя отрывать припев от основы..- и выходит : "Меняй замшелые устои
Свободный мир неотвратим+Я научу тебя плясать под дудочку
Я научу тебя клевать на удочку", итого= те, кто призывает менять замшелое, откуда-то извне учат забить на работу, них не делать и опустить страну...(((

эти, *****, типа таланты крепко потрудились над текстом, шоб угодить бульбоколхознику, но всё зря..= лошки будут забыты за свои 30сребников и выгнаны нахх без гуитарс даже..
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12.03.2021 00:13 Відповісти
Если читать внимательно
То в первой части текста идут лозунги борьбы со старыми порядками, за свободу
А во второй части слушателю внушают, что тот кто верит в эти лозунги - попал на удочку, пляшет под дудочку и пусть пляшут под музычку, а работа для лошадей
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12.03.2021 09:00 Відповісти
Это к вопросу про "примитивное чорно-белое мышление".
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12.03.2021 08:32 Відповісти
Не стоит применять терминологию, смысла которой ты не понимаешь абсолютно.
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12.03.2021 14:35 Відповісти
Ну сейчас особенно заметно, кто чего-то не понимает. Причем абсолютно.
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12.03.2021 16:09 Відповісти
Не надо ля-ля про "ничего".
"Черное-белое мышление" - совершенно определенный термин, который в данном случае ты прилепил абсолютно не к месту, а значит - ты не понимаешь его значения.
Пример твоего черно-белого мышления - для тебя есть "белый" Порошенко и все, кто не за Порошенко - "черные", а значит - "все заодно", что есть абсолютная чушь и бред.
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12.03.2021 19:02 Відповісти
Пример твоего черно-белого мышления - для тебя есть "белый" Порошенко и все, кто не за Порошенко - "черные", а значит - "все заодно", что есть абсолютная чушь и бред.

А вот это как раз яркий пример твоего примитивного чёрно-белого мышления.
Для меня как раз святых нет есть объективно лучшие в конкретной ситуации.
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12.03.2021 19:09 Відповісти
Ну лжешь же - ты ведь лично обвинил всех тех, кто голосовал за Зеленского в том, что они якобы поддерживали Шария - что есть на 100% ложью.
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12.03.2021 19:23 Відповісти
А вот это как раз твоя 100%-ная ложь.
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12.03.2021 19:55 Відповісти
Не-не - я тебе факты предоставил - 73% голосовали против Пети - это факт, а не ложь.
2% проголосовали за Шария - это тоже факт, а не ложь.

Как видим - никакой лжи - одни сухие факты. И этими сухими фактами я разоблачил твою ложь и манипуляции.
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13.03.2021 11:14 Відповісти
Как эти факты доказывают твоё утверждение
"Ну лжешь же - ты ведь лично обвинил всех тех, кто голосовал за Зеленского в том, что они якобы поддерживали Шария - что есть на 100% ложью." ?
Пример конкретного обвинения можешь привести?
Ещё один яркий пример твоего тупого примитивного чёрно-белого мышления.
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13.03.2021 13:10 Відповісти
возможно для танцев на свежом воздухе летом на эстраде местного колхоза подайдёт, кстати такой музыке сложно увернуться от обвинении в плагиате.
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11.03.2021 19:48 Відповісти
Дивно, чого сябри досі співають на москальському а не на китайському ? Тому й не беруть на Євробачення.
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11.03.2021 19:49 Відповісти
гэта краіна "Песняроў", такая самадзейная творчасць сельскага клуба калгасу "Зара камунізму" выставіць на міжнародны конкурс?
пры Лукашенкі - адзін вялікі калгас
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11.03.2021 19:50 Відповісти
Гей брати сябри, а куди ж усю цяйо подявалось???

Белый аист летит
над белёсым
Полесьем летит
Белорусский мотив
в песне вереска
в песне ракит
Всё земля приняла
и заботу и ласку
и пламя
Полыхал над землёй
небосвод как
багровое знамя
Молодость моя
Белоруссия
Песня партизан
сосны да туман
Песня партизан алая
заря
Молодость моя
Белоруссия
Наша память идёт
по лесной
партизанской тропе
Не смогли зарасти
эти тропы
в народной судьбе
Боль тех давних
годин
в каждом сердце
живёт и поныне
В каждой нашей
семье с нами
малые дети Хатыни
Молодость моя
Белоруссия
Песня партизан
сосны да туман
Песня партизан алая
заря
Молодость моя
Белоруссия
Белый аист летит
над Полесьем
над тихим жнивьём
Где-то в топи болот
погребён
остывающий гром
Белый аист летит
всё летит
над родными полями
Землю нашей любви
осеняя
большими крылами
Молодость моя
Белоруссия
Песня партизан
сосны да туман
Песня партизан алая
заря
Молодость моя
Белоруссия
Молодость моя
Белоруссия
Песня партизан
сосны да туман
Песня партизан алая
заря
Молодость моя
Белоруссия
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11.03.2021 20:02 Відповісти
не эта не пойдет, не па рюззьки она "братья" на севере обидеться могут и союзное государство не возьмут Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників - Цензор.НЕТ 7235
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11.03.2021 20:18 Відповісти
а вы знаете - мне песняры нравились, тогда в 75м.
ни за какие рельсы, шо гудят - "бам" они не пели....
и по сравнению со всеми етими совковыми "железнодорожниками" от музыки они выглядели на голову выше.
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11.03.2021 20:23 Відповісти
как будет по белорусски >|<ополизы?
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11.03.2021 20:05 Відповісти
Запретили выступление картофельников не из-за текста, а потому что из Белоруси... Нефиг петь и плясать в промежутках между расстрелами, пытками, насилием и прочим беспределом преступной власти шизанутого Луки.......
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11.03.2021 20:14 Відповісти
Мне послышались мотивы "Машины Времени" в первой части песни. Вроде бы. У кого более тонкий слух, а то у меня не очень?... О тексте: Вульгарность штампов прямо лезит в уши. Быдлячий сленг, так милый ватникам, представлен достойно, а красота поэтического пропогандонизма зашкаливает, как то так
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11.03.2021 20:18 Відповісти
Ну если только "телек" макара и жалкое подобие его правой руки... Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників - Цензор.НЕТ 4843
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11.03.2021 20:26 Відповісти
Типа бульварный гротеск под "штрих" дворового теребоньканья гитары?... ну тады йой...
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11.03.2021 20:31 Відповісти
это группа старых совкодрочеров - завернули ее
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12.03.2021 00:26 Відповісти
А Гринджолы как вообще прошли в своё время?
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11.03.2021 20:30 Відповісти
Що цікаво це пісня про кацапську окупацію мізків білорусів.
По перше пісня кацапською мовою
По друге розберемо самі слова
"Смотри вперед, забудь, что было
Вчерашнее сдавай в тираж...

Без прошлого все будет просто
Ты только слушайся меня..." означає - білорус забудь те що тебе кацап окупував і перетворив на недокацапа.

"Я научу тебя плясать под дудочку
Я научу тебя клевать на удочку
Я научу тебя ходить по струночке
Ты будешь радоваться всему" - білорус готуйся. Скоро ми заберемо твою країну і ти нарешті будеш у тюрмі як і ми, всі кацапи. Будеш опущеним на зоні бо ми перші і нас більше

"Я сочиню тебе специально музычку
Я поднесу тебе весь мир на блюдечке
Я превращу твои печали в шуточки
Тебе же лучше будет самому" - білорус не бикуй, і можливо ми приймемо тебе на правах нижнього халопа. Будеш мити парашу і радуватися життю.

"Смени на овощи все мясо

Ликуй, пусть даже ты сердит" - будеш жерти баланду із задоволеним виглядом. А ні повибиваємо зуби будеш нам свистіти мялодіі.

"Мечтай о новых прибамбасах
Их, кстати, можно взять в кредит" - це суспільний договір в набутилкіно - тобі дають можливість купити планшет в кредит а ти не вякай, сиди на своїй параші і не висовуйся.
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11.03.2021 20:49 Відповісти
Лукашенко наверное автор этого позорища.
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11.03.2021 20:51 Відповісти
Це стьоб! Гарна пісня!
Це послання білорусам. Дарма їх не пустили. Гарна пісня.
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11.03.2021 20:56 Відповісти
Перший раз погоджуюсь з тобою.
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11.03.2021 21:33 Відповісти
Навіщо такі жертви? Юлєфоб має бути чистий, як сльоза. Прибери свій піст, бо ти замараєшся від мене, юліного прихильника
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11.03.2021 22:06 Відповісти
Ботоксна подружка ботоксного то ваше святе Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників - Цензор.НЕТ 939. Як можно ображати почуття віруючих Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників - Цензор.НЕТ 1856
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12.03.2021 10:14 Відповісти
Напоминаем, «Галасы ЗМеста» выступит на «Евровидении-2021» вместо дуэта VAL, который победил на этапе национального отбора, проведенном ранее. Дуэт был отстранен от участия в песенном конкурсе из-за высказываний в поддержку белорусских протестов.
Песня на русском языке «Я научу тебя», которая будет представлена на конкурсе «Евровидение-2021», по словам авторов, «разоблачает западную информационную пропаганду».
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12.03.2021 12:25 Відповісти
Нормальная песня! Как раз про дикаторский режим!
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11.03.2021 21:15 Відповісти
Висміювання протистувальників не помітив Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників - Цензор.НЕТ 2695
Подібне на стьоб тих хто "танцює під дудочку". Ну так там одна дудка заправляє.
Крім москальскої "єзика" претензій не маю.
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11.03.2021 21:32 Відповісти
Ну не знаю, я в тексте ощутил как раз троллинг Лукашенко, а не высмеивание протестующих.
С таким подходом можно и "Скованные цепью" воспринимать как призыв делать именно так, а не призыв, что так жить дальше нельзя!
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11.03.2021 22:33 Відповісти
пздць, а не пісня.
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11.03.2021 23:37 Відповісти
А где там протестующие увидели себя? Может это про ватников.
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12.03.2021 00:19 Відповісти
Песня об оранжевой революции со словами «Я научу тебя плясать под дудочку» прошла национальный отбор и будет представлена на конкурсе «Евровидение-2021» от Белоруссии группой «Галасы ЗМеста», об этом 9 марта сообщил главный медиахолдинг Белтелерадиокомпания, который будет транслировать музыкальное состязание.
ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/news/18c94654
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12.03.2021 12:14 Відповісти
а зачем они стырили акорды гитары из песни группы "Кино"?!
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12.03.2021 01:16 Відповісти
можна быть добрым, очень добрым и еще добрее, - ето точно не про меня ..
я злой....
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12.03.2021 02:16 Відповісти
Треба було просто Колю Лукашенка відправити
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12.03.2021 06:25 Відповісти
Из России на Евровидение поедет беженка из Таджикистана(бежала с семьей в детстве), защитница женщин и ЛГБТ(официально) с феминисткой песней. Весь политкорректный набор. Решили бить Европу их же оружием.

Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників - Цензор.НЕТ 4525
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12.03.2021 08:45 Відповісти
ЯЯяяяяяя посажу тебя на бутылочку
яяяяяяяяя пошлю тебя в Сибирь на лесопилочку
ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ пошлю тебя копать канальчик
ЯЯЯЯЯЯЯЯ порву тебе твой ипальничек
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12.03.2021 08:45 Відповісти
Молодец! Именнно то...
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27.03.2021 17:28 Відповісти
здалось этим музыкантам евровидение!!они своей цели добились!!(понравиться луке!) от него няшек/плюшек куда больше достанется!!и сомнений нет что у них изначально был запрограмирован такой вариант развития событий. (ничего нового у этих челов как в уме так и в фантазиях)Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників - Цензор.НЕТ 7193 Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників - Цензор.НЕТ 445
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12.03.2021 10:36 Відповісти
По тексту - це явно іронія і сарказм. Європейці "перебділи".
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12.03.2021 11:03 Відповісти
Все-таки, погано ще наші тверезомислячі люди вираховують маніпуляції в тексті.
Дивіться:
"Свободный мир не отвратим" (одна із тез Тихановської, зробити Білорусь вільною від диктатури рухатись на зустріч цивілізованому, демократичному, вільному співу)

А от у приспіві:
"Я научу тебя плясать под дудочку,
Я научу тебя клевать на удочку
Я научу тебя ходить по струночке,"
тобто це якби наслідки від європейської свободи. Типу в цивілізованому світі теж такий же концтабір як і в Білорусі, де все робиться по команді і дозволу зверху.

Тобто висміювання протестів і руху до свободи в пісні очевидні.
До того ж приспів дуже грамотно створений з нейролінгвістичної точки зору, "дудочку-удочку-струнлчкн" дуже гарно рифмуються і, як наслідок, запам'ятовуються і залишаються в підсвідомості
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12.03.2021 11:38 Відповісти
Классные пацаны. Классная песня.
Хорошо, что не пустили на это педро-Евро-видение - бесплатная реклама, еще никому не помешала.
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12.03.2021 16:10 Відповісти
Какое Евровидение??!!! Уровень колхозного дома культуры начала 80-х.
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27.03.2021 17:26 Відповісти
 
 