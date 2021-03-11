Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників. ВIДЕО

Європейська мовна спілка вирішила не допускати до участі в конкурсі Євробачення-2021 пісню "Я научу тебя" групи "Галаси ЗМеста", яка повинна була представити Білорусь. У пісні висміювалися учасники протестів проти режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.

Відповідну заяву опубліковано на сайті конкурсу, інформує Цензор.НЕТ.

Білорусь представила цю пісню кілька днів тому. Після цього Європейський мовний союз (EBU) уважно вивчив пісню, щоб переконатися, що вона відповідає правилам конкурсу.

EBU прийшов до висновку, що пісня "ставить під сумнів неполітичний характер" конкурсу "Євробачення", і просить заявника подати змінену версію або нову пісню. В іншому випадку Білорусь буде дискваліфіковано.

"Ми звернулися до телекомпанії БТРК, яка відповідає за виступ Білорусі на Євробаченні, щоб повідомити їм, що пісня в нинішньому форматі не може брати участі в конкурсі", - сказано в повідомленні.





Наводимо текст пісні "Я научу тебя", яку не допустили до участі в конкурсі (мовою оригіналу).

Смотри вперед, забудь, что было

Вчерашнее сдавай в тираж

Срывай покровы, лезь без мыла

Ты только лучшее создашь

Сдирай истории наросты

Овес, как видно, не в коня

Без прошлого все будет просто

Ты только слушайся меня

Меняй замшелые устои

Свободный мир неотвратим

Несовременный недостоин

А ретроград недопустим

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Я научу тебя плясать под дудочку

Я научу тебя клевать на удочку

Я научу тебя ходить по струночке

Ты будешь радоваться всему

Я сочиню тебе специально музычку

Я поднесу тебе весь мир на блюдечке

Я превращу твои печали в шуточки

Тебе же лучше будет самому

Поспи за плугом, ночь в разгаре

Ещё далёко до звезды

Пусть пашут лошади в угаре

А ты не порти борозды

Смени на овощи все мясо

Ликуй, пусть даже ты сердит

Мечтай о новых прибамбасах

Их, кстати, можно взять в кредит

Приспів…