Організатори не пустили на "Євробачення" пісню від Білорусі, автори якої висміювали протестувальників. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Європейська мовна спілка вирішила не допускати до участі в конкурсі Євробачення-2021 пісню "Я научу тебя" групи "Галаси ЗМеста", яка повинна була представити Білорусь. У пісні висміювалися учасники протестів проти режиму Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі.
Відповідну заяву опубліковано на сайті конкурсу, інформує Цензор.НЕТ.
Білорусь представила цю пісню кілька днів тому. Після цього Європейський мовний союз (EBU) уважно вивчив пісню, щоб переконатися, що вона відповідає правилам конкурсу.
EBU прийшов до висновку, що пісня "ставить під сумнів неполітичний характер" конкурсу "Євробачення", і просить заявника подати змінену версію або нову пісню. В іншому випадку Білорусь буде дискваліфіковано.
"Ми звернулися до телекомпанії БТРК, яка відповідає за виступ Білорусі на Євробаченні, щоб повідомити їм, що пісня в нинішньому форматі не може брати участі в конкурсі", - сказано в повідомленні.
Наводимо текст пісні "Я научу тебя", яку не допустили до участі в конкурсі (мовою оригіналу).
Смотри вперед, забудь, что было
Вчерашнее сдавай в тираж
Срывай покровы, лезь без мыла
Ты только лучшее создашь
Сдирай истории наросты
Овес, как видно, не в коня
Без прошлого все будет просто
Ты только слушайся меня
Меняй замшелые устои
Свободный мир неотвратим
Несовременный недостоин
А ретроград недопустим
Я научу тебя плясать под дудочку
Я научу тебя клевать на удочку
Я научу тебя ходить по струночке
Ты будешь радоваться всему
Я сочиню тебе специально музычку
Я поднесу тебе весь мир на блюдечке
Я превращу твои печали в шуточки
Тебе же лучше будет самому
Поспи за плугом, ночь в разгаре
Ещё далёко до звезды
Пусть пашут лошади в угаре
А ты не порти борозды
Смени на овощи все мясо
Ликуй, пусть даже ты сердит
Мечтай о новых прибамбасах
Их, кстати, можно взять в кредит
Приспів…
Будь ласка, зачекайте...
Тут вроде бы наоборот - поддержка:
"Меняй замшелые устои
Свободный мир неотвратим"
Я научу тебя клевать на удочку
Я научу тебя ходить по струночке...
И конечно же
"Свободный" мир Луки неотвратим...
Я научу тебя клевать на удочку
Я научу тебя ходить по струночке..."
Это скорее высмеивание власти.
это жалкое блеяние плебоса..
Эх не желаем жить ..ИТь по другому..
Ходим мы по краю... ходим мы по краю...
Тфуууууу...
Свободный мир неотвратим+Я научу тебя плясать под дудочку
Я научу тебя клевать на удочку", итого= те, кто призывает менять замшелое, откуда-то извне учат забить на работу, них не делать и опустить страну...(((
эти, *****, типа таланты крепко потрудились над текстом, шоб угодить бульбоколхознику, но всё зря..= лошки будут забыты за свои 30сребников и выгнаны нахх без гуитарс даже..
То в первой части текста идут лозунги борьбы со старыми порядками, за свободу
А во второй части слушателю внушают, что тот кто верит в эти лозунги - попал на удочку, пляшет под дудочку и пусть пляшут под музычку, а работа для лошадей
"Черное-белое мышление" - совершенно определенный термин, который в данном случае ты прилепил абсолютно не к месту, а значит - ты не понимаешь его значения.
Пример твоего черно-белого мышления - для тебя есть "белый" Порошенко и все, кто не за Порошенко - "черные", а значит - "все заодно", что есть абсолютная чушь и бред.
А вот это как раз яркий пример твоего примитивного чёрно-белого мышления.
Для меня как раз святых нет есть объективно лучшие в конкретной ситуации.
2% проголосовали за Шария - это тоже факт, а не ложь.
Как видим - никакой лжи - одни сухие факты. И этими сухими фактами я разоблачил твою ложь и манипуляции.
"Ну лжешь же - ты ведь лично обвинил всех тех, кто голосовал за Зеленского в том, что они якобы поддерживали Шария - что есть на 100% ложью." ?
Пример конкретного обвинения можешь привести?
Ещё один яркий пример твоего тупого примитивного чёрно-белого мышления.
пры Лукашенкі - адзін вялікі калгас
Белый аист летит
над белёсым
Полесьем летит
Белорусский мотив
в песне вереска
в песне ракит
Всё земля приняла
и заботу и ласку
и пламя
Полыхал над землёй
небосвод как
багровое знамя
Молодость моя
Белоруссия
Песня партизан
сосны да туман
Песня партизан алая
заря
Молодость моя
Белоруссия
Наша память идёт
по лесной
партизанской тропе
Не смогли зарасти
эти тропы
в народной судьбе
Боль тех давних
годин
в каждом сердце
живёт и поныне
В каждой нашей
семье с нами
малые дети Хатыни
Молодость моя
Белоруссия
Песня партизан
сосны да туман
Песня партизан алая
заря
Молодость моя
Белоруссия
Белый аист летит
над Полесьем
над тихим жнивьём
Где-то в топи болот
погребён
остывающий гром
Белый аист летит
всё летит
над родными полями
Землю нашей любви
осеняя
большими крылами
Молодость моя
Белоруссия
Песня партизан
сосны да туман
Песня партизан алая
заря
Молодость моя
Белоруссия
Молодость моя
Белоруссия
Песня партизан
сосны да туман
Песня партизан алая
заря
Молодость моя
Белоруссия
ни за какие рельсы, шо гудят - "бам" они не пели....
и по сравнению со всеми етими совковыми "железнодорожниками" от музыки они выглядели на голову выше.
По перше пісня кацапською мовою
По друге розберемо самі слова
"Смотри вперед, забудь, что было
Вчерашнее сдавай в тираж...
Без прошлого все будет просто
Ты только слушайся меня..." означає - білорус забудь те що тебе кацап окупував і перетворив на недокацапа.
"Я научу тебя плясать под дудочку
Я научу тебя клевать на удочку
Я научу тебя ходить по струночке
Ты будешь радоваться всему" - білорус готуйся. Скоро ми заберемо твою країну і ти нарешті будеш у тюрмі як і ми, всі кацапи. Будеш опущеним на зоні бо ми перші і нас більше
"Я сочиню тебе специально музычку
Я поднесу тебе весь мир на блюдечке
Я превращу твои печали в шуточки
Тебе же лучше будет самому" - білорус не бикуй, і можливо ми приймемо тебе на правах нижнього халопа. Будеш мити парашу і радуватися життю.
"Смени на овощи все мясо
Ликуй, пусть даже ты сердит" - будеш жерти баланду із задоволеним виглядом. А ні повибиваємо зуби будеш нам свистіти мялодіі.
"Мечтай о новых прибамбасах
Их, кстати, можно взять в кредит" - це суспільний договір в набутилкіно - тобі дають можливість купити планшет в кредит а ти не вякай, сиди на своїй параші і не висовуйся.
Це послання білорусам. Дарма їх не пустили. Гарна пісня.
Песня на русском языке «Я научу тебя», которая будет представлена на конкурсе «Евровидение-2021», по словам авторов, «разоблачает западную информационную пропаганду».
Подібне на стьоб тих хто "танцює під дудочку". Ну так там одна дудка заправляє.
Крім москальскої "єзика" претензій не маю.
С таким подходом можно и "Скованные цепью" воспринимать как призыв делать именно так, а не призыв, что так жить дальше нельзя!
ИА Красная Весна
Читайте материал целиком по ссылке:
https://rossaprimavera.ru/news/18c94654
я злой....
яяяяяяяяя пошлю тебя в Сибирь на лесопилочку
ЯЯЯЯЯЯЯЯЯ пошлю тебя копать канальчик
ЯЯЯЯЯЯЯЯ порву тебе твой ипальничек
Дивіться:
"Свободный мир не отвратим" (одна із тез Тихановської, зробити Білорусь вільною від диктатури рухатись на зустріч цивілізованому, демократичному, вільному співу)
А от у приспіві:
"Я научу тебя плясать под дудочку,
Я научу тебя клевать на удочку
Я научу тебя ходить по струночке,"
тобто це якби наслідки від європейської свободи. Типу в цивілізованому світі теж такий же концтабір як і в Білорусі, де все робиться по команді і дозволу зверху.
Тобто висміювання протестів і руху до свободи в пісні очевидні.
До того ж приспів дуже грамотно створений з нейролінгвістичної точки зору, "дудочку-удочку-струнлчкн" дуже гарно рифмуються і, як наслідок, запам'ятовуються і залишаються в підсвідомості
Хорошо, что не пустили на это педро-Евро-видение - бесплатная реклама, еще никому не помешала.