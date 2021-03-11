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Засновник TG-каналу "Беларусь головного мозга" Лосик спробував перерізати собі вени через нові звинувачення. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ За кордоном

Ігор Лосик перебуває за ґратами вже 9 місяців. Коли йому не вдалося перерізати вени, блогер оголосив сухе голодування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".

Сьогодні Лосику висунули нове звинувачення, за якою статтею - поки невідомо. Після цього він спробував на очах у слідчого й адвоката перерізати вени і на знак протесту оголосив сухе голодування.

Лосик також передав на свободу лист, який свідчить про його поганий психологічний стан.

"Ілюзій не маю, думаю, мине років п'ять, і там я і здохну. Немає ніякого вже бажання нічого робити, стільки всього було зроблено, і все дарма, ніщо ні на кого не впливає. Скажу щиро, навряд чи щось зміниться. Всі сядуть, решта поїдуть або затаяться, Росія допоможе з грошима, і так на кілька років", - пише блогер.

Лосик вважає, що його ситуація стає щодень гіршою.

"І не хочу, щоб Даша (дружина. - Ред.) на суді бачила і чула вирок. Краще би просто розстріляли по-тихому, і не бачити цього всього", - додав блогер.

Минулого літа проти нього порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 342 КК РБ ("приготування до порушення громадського порядку") і ч. 2 ст. 293 ("підготовка до участі в масових заворушеннях").

Лосика було затримано 25 червня після обшуку в будинку в Барановичах. На той момент на його телеграм-канал RB Brain підписалися 167 тисяч осіб (зараз понад 400 тисяч).

Ігор Лосик активно висвітлював події президентських виборів у Білорусі. Правозахисники визнали Ігоря Лосика політв'язнем.

15 грудня, після другого обвинувального висновку, Ігор Лосик оголосив голодування і протримався до 25 січня.

Вдома Ігоря чекають дружина і дворічна дочка.
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Топ коментарі
+14
Лука - це вбивця і найстрашніше зло для бєлорусів !
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11.03.2021 23:44
+13
диктатор і вбивця лукашонка
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11.03.2021 23:38
+8
бульботварь гноит людей...((( и как его грохнуть им, если нужны немалые жертвы, а не одиночки..???
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12.03.2021 00:58
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кит?
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11.03.2021 23:38 Відповісти
диктатор і вбивця лукашонка
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11.03.2021 23:38 Відповісти
https://youtu.be/RrQqqmPLczA
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11.03.2021 23:41 Відповісти
Лука - це вбивця і найстрашніше зло для бєлорусів !
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11.03.2021 23:44 Відповісти
40 дней голодовки - это возможно...тяжело на 13-15 день - ацидоз, все, что может - становится ацетоном..
а потом - тупо и безразлично, если голодаешь не первый раз...можно даже делать легкую работу
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11.03.2021 23:52 Відповісти
Не надо Игорю себя убивать голодовками и резанием вен: через один год колхозного фюрера Луки уже не будет на троне: историческое время совкового диктатора-недоумка полностью закончилось.
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12.03.2021 00:56 Відповісти
Фіг там. Правитиме до смерті. Після нього буде його син принц Коля.
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12.03.2021 07:12 Відповісти
Без подготовки голодать 40 дней-это сильное отравление организма выходящими шлаками,А оцидоз-на 6-7 день.
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12.03.2021 07:47 Відповісти
если оцидоз, то он может уже и на второй день случиться...и пора заканчивать это дело
на 6-8 день, особенно первые разы, когда без подготовки идет внутренняя борьба со своим Я ...себя жаль и происходит срыв

а ацидоз - пик 12-14 день..потом уже нечему становиться ацетоном и дышится легче, но все монотонно, нудно, тупо и безразлично...и тоже происходит срыв раньше 40 дней...например на 21 день...если 40 - не самоцель, то 21 оптимально и можно часто - 2 раза в год, например
кто практиковал, тот в курсе...
ни с кем не голодать за компанию, не делиться успехами во время, избегать добрых людей, которые хотят подкормить..
для расшлаковки - двигаться, легко работать, пить воду, бисакодил-дарница, а не болгарский..

воду подготовленную с лимонной кислотой, мятной каплей - гасят неприятно-сладкий вкус во рту
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12.03.2021 09:24 Відповісти
Тут проблема не с внутренним настроем,а биохимическими процессами,происходяцими в организме.
Самоотравление,выход шлаков,оцитоз-это разные периоды очишения.
У Малахова жто подробно описано
Не раз голодала по его методике и все соответствовало написанному.
На второй день не оцитоз-а сдвиг шлаков и самоотравление ими.
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13.03.2021 13:18 Відповісти
к началу голодания нужно подготовиться очисткой: за день до этого лимонный сок с подсолнечным маслом малыми глотками и потом бисакодил-дарница, чтобы к вечеру пронесло...
если голодать насухо, то на второй день не будет дурно и даже на пятый день

потом уже воду нельзя Не пить, но с ней резко будет становиться хуже...
до 13-14 дней, когда пик ацидоза...после них уже станет легче..
кто глодает до ацидоза 13-14 а не 6-8 дней, у того происходит борьба со своим Я...разные "ментальные шлаки" покидают голову

пост, можно уже начинать пить лимон и олию, но лучше начинать в полнолуние, через 2 недели...

малахов писал о полной луне, подготовительной очистке и первые дни насухо?...
давно читал, лет 20 назад, когда голодание неделю считал подвигом, предметом разговоров и поводом для гордости
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13.03.2021 17:01 Відповісти
То,что вы описываете-больше по Бреггу
У вас такой большой опыт?молодец,однако...
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13.03.2021 20:45 Відповісти
так вот почему ацидозы разные, они, оказывается - русский и американский...
опыт есть... был и 41 день...и после 15 дня плохого состояния, почти, не бывает...тягостно и нудно...это подтвердит тот, кто через это прошел не единожды
в свое время меня и еще одного товарища исключили из группы в одноклассниках, именно за опыт...там собрались голодавшие день-два, а им давали советы, сочувствовали и жалели, проголодавшие до вашего ацидоза в 6-8 дней...
так с этим товарищем нам нечего было написать друг другу нового...тот же опыт, все проходят те же ступени по дням и с борьбой со своим Я

да еще не написал: лучше всего выходить из голодания на молочной сыворотке...не злоупотреблять, растянуть... но у кого та воля и та сила, когда дорвался с голодухи
вот в трех постах выложил опыт, который укладывают в 300 страниц
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13.03.2021 21:21 Відповісти
Черниговчанина оштрафовали на 14,5 тыс. гривен за призывы в "Одноклассниках" свергнуть "Зе-режим"

Мужчину признали виновным в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти.
Источник: https://censor.net/ru/n3252808

Вы не понимаете, это другое. Засновник TG-каналу "Беларусь головного мозга" Лосик спробував перерізати собі вени через нові звинувачення - Цензор.НЕТ 2071
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12.03.2021 00:31 Відповісти
торчка квартального и його зеко манду усех як таварищ сталин слуг народа, расстрелять 🎊
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12.03.2021 01:32 Відповісти
Жорж Червень скажи,кто развязал войну на Донбассе?
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12.03.2021 07:13 Відповісти
что ты хочешь услышать от ватной лишнехромосомной мрази, отрабатывающей кровавые деньги в интернетах? нажми спам, а там админ удалит со временем.
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12.03.2021 09:01 Відповісти
бульботварь гноит людей...((( и как его грохнуть им, если нужны немалые жертвы, а не одиночки..???
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12.03.2021 00:58 Відповісти
"Иллюзий не имею, думаю, пройдет лет пять, и там я и подохну. Нет никакого уже желания ничего делать, столько всего было сделано, и все зря, ничто ни на кого не влияет. Скажу искренне, вряд ли что-то изменится. Все сядут, остальные уедут или затаятся, Россия поможет с деньгами, и так на несколько лет".
точное и к сожалению наиболее верное описание того, что происходит в Беларуси.
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12.03.2021 09:03 Відповісти
Лосик слабак. Не нужно было ввязываться в борьбу с режимом если боишься тюрьмы. Лосик также прав и в том, что ничего не изменится в Беларуси. его земляки бороться за свободу не готовы.
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12.03.2021 10:15 Відповісти
не суди інших,бо сам ти-НІЩО і НІХТО !
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12.03.2021 10:26 Відповісти
Уважаемый, вы же меня не знаете, а оскорбляете. Я тоже прошел российские застенки и знаю о чем пишу.
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12.03.2021 10:43 Відповісти
Боже,врятуй Білорусь від диктатора! Живє Бєларусь ! Слава Україні !
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12.03.2021 10:24 Відповісти
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛІВ сруського миру, янекака. смердведчука, шарія ... - ось, це наглядний приклад, що було б якби не стався Майдан!!! І НЕ ДУМАЙТЕ, ЩО ВАС ЦЕ Б НЕ ТОРКНУЛОСЬ, У ПЕРШУ ЧЕРГУ ТОРКНУЛОСЬ БИ САМЕ ВАС, як тупих вівць, І ВАШИХ ДІТЕЙ!!
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12.03.2021 10:27 Відповісти
Треба допомагать Ігорю, щоб знав, що за нього борються! Він молодий максималіст, доброчесний - важко дуже. Буває, що слово, звук телефона, хтось поплескає по плечу - і це спасає. Ігорю треба навпаки допомагати тілу й духу, душі! Адже попереду ціле життя у хлопця, треба пережити цих старих наглих тиранів, та й світ вже не дасть їм розгулятись! Життя ще подарує йому радість і прекрасне. Буде дивуватись тимчасовому розпачу...Подяка і шана Ігорю і його близьким за службу вищому в світі: своєму народу, Батьківщині,майбутньому... Боже правий і милостивий, допоможи р.б. Ігорю і білорусам, українцям!
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12.03.2021 11:07 Відповісти
а Что на это скажет вечно озабоченая Эвропа?
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12.03.2021 13:05 Відповісти
 
 