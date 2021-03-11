Засновник TG-каналу "Беларусь головного мозга" Лосик спробував перерізати собі вени через нові звинувачення. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ За кордоном
Ігор Лосик перебуває за ґратами вже 9 місяців. Коли йому не вдалося перерізати вени, блогер оголосив сухе голодування.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".
Сьогодні Лосику висунули нове звинувачення, за якою статтею - поки невідомо. Після цього він спробував на очах у слідчого й адвоката перерізати вени і на знак протесту оголосив сухе голодування.
Лосик також передав на свободу лист, який свідчить про його поганий психологічний стан.
"Ілюзій не маю, думаю, мине років п'ять, і там я і здохну. Немає ніякого вже бажання нічого робити, стільки всього було зроблено, і все дарма, ніщо ні на кого не впливає. Скажу щиро, навряд чи щось зміниться. Всі сядуть, решта поїдуть або затаяться, Росія допоможе з грошима, і так на кілька років", - пише блогер.
Лосик вважає, що його ситуація стає щодень гіршою.
"І не хочу, щоб Даша (дружина. - Ред.) на суді бачила і чула вирок. Краще би просто розстріляли по-тихому, і не бачити цього всього", - додав блогер.
Минулого літа проти нього порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 342 КК РБ ("приготування до порушення громадського порядку") і ч. 2 ст. 293 ("підготовка до участі в масових заворушеннях").
Лосика було затримано 25 червня після обшуку в будинку в Барановичах. На той момент на його телеграм-канал RB Brain підписалися 167 тисяч осіб (зараз понад 400 тисяч).
Ігор Лосик активно висвітлював події президентських виборів у Білорусі. Правозахисники визнали Ігоря Лосика політв'язнем.
15 грудня, після другого обвинувального висновку, Ігор Лосик оголосив голодування і протримався до 25 січня.
Вдома Ігоря чекають дружина і дворічна дочка.
Будь ласка, зачекайте...
а потом - тупо и безразлично, если голодаешь не первый раз...можно даже делать легкую работу
на 6-8 день, особенно первые разы, когда без подготовки идет внутренняя борьба со своим Я ...себя жаль и происходит срыв
а ацидоз - пик 12-14 день..потом уже нечему становиться ацетоном и дышится легче, но все монотонно, нудно, тупо и безразлично...и тоже происходит срыв раньше 40 дней...например на 21 день...если 40 - не самоцель, то 21 оптимально и можно часто - 2 раза в год, например
кто практиковал, тот в курсе...
ни с кем не голодать за компанию, не делиться успехами во время, избегать добрых людей, которые хотят подкормить..
для расшлаковки - двигаться, легко работать, пить воду, бисакодил-дарница, а не болгарский..
воду подготовленную с лимонной кислотой, мятной каплей - гасят неприятно-сладкий вкус во рту
Самоотравление,выход шлаков,оцитоз-это разные периоды очишения.
У Малахова жто подробно описано
Не раз голодала по его методике и все соответствовало написанному.
На второй день не оцитоз-а сдвиг шлаков и самоотравление ими.
если голодать насухо, то на второй день не будет дурно и даже на пятый день
потом уже воду нельзя Не пить, но с ней резко будет становиться хуже...
до 13-14 дней, когда пик ацидоза...после них уже станет легче..
кто глодает до ацидоза 13-14 а не 6-8 дней, у того происходит борьба со своим Я...разные "ментальные шлаки" покидают голову
пост, можно уже начинать пить лимон и олию, но лучше начинать в полнолуние, через 2 недели...
малахов писал о полной луне, подготовительной очистке и первые дни насухо?...
давно читал, лет 20 назад, когда голодание неделю считал подвигом, предметом разговоров и поводом для гордости
У вас такой большой опыт?молодец,однако...
опыт есть... был и 41 день...и после 15 дня плохого состояния, почти, не бывает...тягостно и нудно...это подтвердит тот, кто через это прошел не единожды
в свое время меня и еще одного товарища исключили из группы в одноклассниках, именно за опыт...там собрались голодавшие день-два, а им давали советы, сочувствовали и жалели, проголодавшие до вашего ацидоза в 6-8 дней...
так с этим товарищем нам нечего было написать друг другу нового...тот же опыт, все проходят те же ступени по дням и с борьбой со своим Я
да еще не написал: лучше всего выходить из голодания на молочной сыворотке...не злоупотреблять, растянуть... но у кого та воля и та сила, когда дорвался с голодухи
вот в трех постах выложил опыт, который укладывают в 300 страниц
Мужчину признали виновным в публичных призывах к насильственному изменению или свержению конституционного строя или к захвату государственной власти.
Источник: https://censor.net/ru/n3252808
Вы не понимаете, это другое.
точное и к сожалению наиболее верное описание того, что происходит в Беларуси.