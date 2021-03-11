Засновник TG-каналу "Беларусь головного мозга" Лосик спробував перерізати собі вени через нові звинувачення. ВIДЕО

Ігор Лосик перебуває за ґратами вже 9 місяців. Коли йому не вдалося перерізати вени, блогер оголосив сухе голодування.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Радыё Свабода".

Сьогодні Лосику висунули нове звинувачення, за якою статтею - поки невідомо. Після цього він спробував на очах у слідчого й адвоката перерізати вени і на знак протесту оголосив сухе голодування.

Лосик також передав на свободу лист, який свідчить про його поганий психологічний стан.

"Ілюзій не маю, думаю, мине років п'ять, і там я і здохну. Немає ніякого вже бажання нічого робити, стільки всього було зроблено, і все дарма, ніщо ні на кого не впливає. Скажу щиро, навряд чи щось зміниться. Всі сядуть, решта поїдуть або затаяться, Росія допоможе з грошима, і так на кілька років", - пише блогер.

Лосик вважає, що його ситуація стає щодень гіршою.

"І не хочу, щоб Даша (дружина. - Ред.) на суді бачила і чула вирок. Краще би просто розстріляли по-тихому, і не бачити цього всього", - додав блогер.

Минулого літа проти нього порушили кримінальну справу за ч. 1 ст. 342 КК РБ ("приготування до порушення громадського порядку") і ч. 2 ст. 293 ("підготовка до участі в масових заворушеннях").

Лосика було затримано 25 червня після обшуку в будинку в Барановичах. На той момент на його телеграм-канал RB Brain підписалися 167 тисяч осіб (зараз понад 400 тисяч).

Ігор Лосик активно висвітлював події президентських виборів у Білорусі. Правозахисники визнали Ігоря Лосика політв'язнем.

15 грудня, після другого обвинувального висновку, Ігор Лосик оголосив голодування і протримався до 25 січня.

Вдома Ігоря чекають дружина і дворічна дочка.