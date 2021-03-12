Судді КСУ перед скасуванням антикорупційних законів масово писали заяви про самовідвід і самі себе не відпустили, - ЗМІ. ВIДЕО
Відео Цензор.НЕТ Політика України
Перед голосуванням за визнання неконституційною частини антикорупційного законодавства судді Конституційного Суду масово писали заяви про самовідвід через сумніви у власному об'єктивному розгляді, а також допустили процедурне порушення.
Про це йдеться в матеріалі програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти з'ясували, що відразу 13 із 15 суддів Конституційного Суду, серед яких голова КСУ Олександр Тупицький і доповідач Ігор Сліденко, перед голосуванням писали заяви про самовідвід, бо сумнівалися у власній неупередженості та об'єктивності через імовірний конфлікт інтересів. Але самі ж проголосували за відмову у задоволенні цих заяв. Після чого судді розглянули справу про антикорупційне законодавство і ухвалили рішення за закритими дверима - за один день. При цьому під час розгляду справи не дочекалися відповідей від усіх наукових установ, у яких вони просили експертні висновки - йдеться в розслідуванні.
У заявах про самовідвід судді вказували, що можуть мати конфлікт інтересів, оскільки перебувають у полі зору НАЗК або НАБУ і підкреслювали, що "окремі положення цього законодавства є предметом конституційного контролю у зазначеній справі".
Велика палата КСУ, до якої входять ті ж судді КСУ, під час розгляду цих заяв конфлікту інтересів не побачила і відмовила всім 13 суддям у самовідводі.
"Схеми" звернулися до всіх суддів, які писали заяви про самовідвід, з проханням пояснити - чому, попри те, що кожен з них піддавав сумнівам власний об'єктивний розгляд у цій справі, вони не відмовилися брати участь у розгляді справи і в голосуванні. Судді відмовилися надати коментарі або пообіцяли зробити це пізніше.
Окремо "Схеми" встановили, що 27 жовтня 2020 року КСУ розділив вищезгадану справу про антикорупційне законодавство на дві різні справи - і того ж дня ухвалив рішення в одній з них.
"Виходить, на обговорення справи, яка згодом підірвала антикорупційну реформу - судді виділили один день", - йдеться в розслідуванні.
Крім того, у справі про скасування частини антикорупційної реформи, як виявили "Схеми", також не було дотримано однієї з формальних процедур. Зокрема, КСУ ухвалив рішення, не дочекавшись відповідей з експертними висновками всіх наукових установ, до яких звернувся.
Будь ласка, зачекайте...
и продажа канала "Первый независимый" структурам Медведчука представителем партии "Швобода" Романом Любицким.. тоже вас на мысль не наталкивает?!
связь улавливаете?!..
"Свобода" создавалась аккурат под Тягныбока и для того что бы "Свобода" маргинализировала украинскую идею и всячески дискредитировала её, и на этом фоне "партия рЫгЫонов" выглядела как державные мужи, государственники, крепкие хозяйственники..
что потом и произошло..
увы.. нас очередной раз предали..
Всех в отставку
Нюю і "вашою нечистю"...
Багато вас таких?
судить всех за коррупцию все так же будут судьи - коррупционеры?
"А судьи кто?
За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима"
(С) Грибоєдов, "Горе от ума"
Ну чого можна чекати від суддів КС, закон про який, підписаний шоколадним олігархом в 2017 році, порушує всі фундаментальні статті Конституції України про рівноправ'я громадян (ст.24), про верховенство права (ст.8) і т.п. і робить з України не "демократичну соціальну правову державу" (ст.1), а тоталітарну, нерівноправну, мафіозно-феодальну. Державу, в якій судді виведені за рамки Конституції і підпорядковуються не ній, а олігархам. Які можуть призначити їм зарплати і пенсії в десятки і сотні разів більше, ніж середньому громадянину України, в можуть і відняти їх і зробити з небожителя, який отримує понад 400тис.грн на місяць зарплату і пенсії в сотні тисяч грн по "закону про КС" "звичайного" громадянина з пенсієй, обмеженою 16 тис.грн по "Закону про пенсійне страхування".
Хай би ці судді КС зробили висновок про конституційність положень власного "Закону про КС" ст.26, ст.27 (про зарплати і пенсії), а також пов'язаними з ними розділами закону про Судоустрій. Розділом ХІІ (перехідні положення), п.24 (зарплати суддів ВС (судді КС до них прирівнені) і розділом Х (пенсії суддів). Як взагалі можна говорити про рівноправ'я громадян в країні де одним живуть по одним законам, а інши по іншим?
Цитую закон про КС, ст.27, п.4 "Судді Конституційного Суду, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Тобто замість пенсії, наприклад, в 300тис.грн на місяць по закону про КС і Судоустрій її обмежать в 16 тис.грн по закону "Про пенсійне страхування".
это
как вообще может быть?
а паны тупицкие вертят вселенную и всех математиков вместе взятых процессуальным кодексом
Судьи Конституционного суда Украины назначают помощниками и научными консультантами жен и родственников других судей КСУ.
Так с декабря 2018 года помощницей судьи Александра Литвинова работает Юлия Касминина - дочь действующего судьи КСУ Александра Касминина. Ее дважды отмечали благодарностью и грамотой главы Конституционного суда. В 2020 году Касмининой начислено до 400 тысяч грн заработной платы. Ее отец отметил, что дочь стала помощницей «в соответствии с законом о Конституционном суде».
Помощницей судьи Александра Касминина работает Ольга Шаптала - невестка бывшего главы КСУ Натальи Шапталы. Сейчас помощница находится в отпуске по уходу за ребенком.
Помощница судьи Виктора Кривенко - Тамара Федоренко. Она - жена экс-судьи Конституционного суда Михаила Гультая. В 2020 году, по данным КСУ, ей начислено около 450 тысяч гривен зарплаты. Работу Федоренко отметили грамотой председателя КСУ.
Издание отмечает, что помощники назначаются вне конкурса, по заявлению самого судьи.и т.д