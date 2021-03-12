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КС (1153) суддя (1418)

Судді КСУ перед скасуванням антикорупційних законів масово писали заяви про самовідвід і самі себе не відпустили, - ЗМІ. ВIДЕО

Відео Цензор.НЕТ Політика України

Перед голосуванням за визнання неконституційною частини антикорупційного законодавства судді Конституційного Суду масово писали заяви про самовідвід через сумніви у власному об'єктивному розгляді, а також допустили процедурне порушення.

Про це йдеться в матеріалі програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти з'ясували, що відразу 13 із 15 суддів Конституційного Суду, серед яких голова КСУ Олександр Тупицький і доповідач Ігор Сліденко, перед голосуванням писали заяви про самовідвід, бо сумнівалися у власній неупередженості та об'єктивності через імовірний конфлікт інтересів. Але самі ж проголосували за відмову у задоволенні цих заяв. Після чого судді розглянули справу про антикорупційне законодавство і ухвалили рішення за закритими дверима - за один день. При цьому під час розгляду справи не дочекалися відповідей від усіх наукових установ, у яких вони просили експертні висновки - йдеться в розслідуванні.

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У заявах про самовідвід судді вказували, що можуть мати конфлікт інтересів, оскільки перебувають у полі зору НАЗК або НАБУ і підкреслювали, що "окремі положення цього законодавства є предметом конституційного контролю у зазначеній справі".

Велика палата КСУ, до якої входять ті ж судді КСУ, під час розгляду цих заяв конфлікту інтересів не побачила і відмовила всім 13 суддям у самовідводі.

"Схеми" звернулися до всіх суддів, які писали заяви про самовідвід, з проханням пояснити - чому, попри те, що кожен з них піддавав сумнівам власний об'єктивний розгляд у цій справі, вони не відмовилися брати участь у розгляді справи і в голосуванні. Судді відмовилися надати коментарі або пообіцяли зробити це пізніше.

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Окремо "Схеми" встановили, що 27 жовтня 2020 року КСУ розділив вищезгадану справу про антикорупційне законодавство на дві різні справи - і того ж дня ухвалив рішення в одній з них.

"Виходить, на обговорення справи, яка згодом підірвала антикорупційну реформу - судді виділили один день", - йдеться в розслідуванні.

Крім того, у справі про скасування частини антикорупційної реформи, як виявили "Схеми", також не було дотримано однієї з формальних процедур. Зокрема, КСУ ухвалив рішення, не дочекавшись відповідей з експертними висновками всіх наукових установ, до яких звернувся.

Також читайте: Конституційний Суд 17 березня розгляне вчинення Тупицьким дисциплінарного проступку

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+30
Ну не твари ??? Вседозволенность, безнаказанность, жадность - портрет сегодняшних судей
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12.03.2021 00:21
+22
Сволочи. Потому что не было нормальной люстрации. Или хотя бы суда Линча
Судьи КСУ перед отменой антикоррупционных законов массово писали заявления с самоотводе и сами себя не отпустили, - СМИ - Цензор.НЕТ 9928
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12.03.2021 00:36
+18
«В заявлениях о самоотводе судьи указывали, что могут иметь конфликт интересов, так как находятся в поле зрения НАПК или НАБУ»
Всех в отставку
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12.03.2021 00:19
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Стаховка если им отмена не сойдет с рук,а сошла однако.
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12.03.2021 00:11 Відповісти
кстати, докладчик Игорь Слиденко, избранный по квоте партии "Швобода" холуями "партии рЫгыонов" Олега Тягнывсрака..
и продажа канала "Первый независимый" структурам Медведчука представителем партии "Швобода" Романом Любицким.. тоже вас на мысль не наталкивает?!
связь улавливаете?!..
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12.03.2021 00:18 Відповісти
Вот до меня ни как не может дойти. Столько погибших на Майдане ребят из партии "Свобода", и вот такие гниды. Как они вместе уживаются? Как им спится, не икается во время еды?
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12.03.2021 09:34 Відповісти
парадокс заключается в том, низшее и среднее звено членов "Свободы" это искренние националисты и государственники (в хорошем понимании этих терминов), а вот верхушка партии, так сказать ТОП-руководство партии, это гнилые и продажные люди, которые изначально знали, что партия создается на деньги "партии рЫгЫонов", и для реализации интересов "партии рЫгЫонов"..
"Свобода" создавалась аккурат под Тягныбока и для того что бы "Свобода" маргинализировала украинскую идею и всячески дискредитировала её, и на этом фоне "партия рЫгЫонов" выглядела как державные мужи, государственники, крепкие хозяйственники..
что потом и произошло..
увы.. нас очередной раз предали..
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12.03.2021 09:43 Відповісти
«В заявлениях о самоотводе судьи указывали, что могут иметь конфликт интересов, так как находятся в поле зрения НАПК или НАБУ»
Всех в отставку
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12.03.2021 00:19 Відповісти
половину - на нары))- отставка это слишком крупная лафа...
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12.03.2021 00:54 Відповісти
тем более при отставке сохраняются все выплаты (и за неиспользованные отпуска) и пенсии и "выходное пособие" тыщ эдак на восемьсот...
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12.03.2021 09:58 Відповісти
Ну не твари ??? Вседозволенность, безнаказанность, жадность - портрет сегодняшних судей
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12.03.2021 00:21 Відповісти
твари кацапские крыльям замахали.... и закурлыкали
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12.03.2021 00:24 Відповісти
Наперсточники.
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12.03.2021 00:29 Відповісти
Сволочи. Потому что не было нормальной люстрации. Или хотя бы суда Линча
Судьи КСУ перед отменой антикоррупционных законов массово писали заявления с самоотводе и сами себя не отпустили, - СМИ - Цензор.НЕТ 9928
показати весь коментар
12.03.2021 00:36 Відповісти
Судді КСУ перед скасуванням антикорупційних законів масово писали заяви про самовідвід і самі себе не відпустили, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8338 Судді КСУ перед скасуванням антикорупційних законів масово писали заяви про самовідвід і самі себе не відпустили, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4886 Судді КСУ перед скасуванням антикорупційних законів масово писали заяви про самовідвід і самі себе не відпустили, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 947
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12.03.2021 10:42 Відповісти
Судді захищають не закон і Україну, а своє корито в яке держава щедро підсипає ще і в шкоду ходять як зажерлива худоба.
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12.03.2021 00:39 Відповісти
Только средневековье - маятник фуко .... Суд Камбиса
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12.03.2021 00:51 Відповісти
Суди - де їх честь і гідність?
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12.03.2021 01:39 Відповісти
чей биоматериал такое натворил, гикто не подскажет?
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12.03.2021 00:47 Відповісти
Гілки влади завжди були "сучьями"...
Нюю і "вашою нечистю"...
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12.03.2021 00:56 Відповісти
В Україні треба міняти форму правління, бо існуюча довела свою неспроможність створити державу. Потрібно спробувати таку форму як парламентська республіка. (с)
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12.03.2021 01:30 Відповісти
НАЗК склало 6 протоколів на чотирьох суддів КСУ - шантаж з метою продавити продаж Української Землі.
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12.03.2021 01:33 Відповісти
Вам ссраря треба? такого, як ху*ло?
Багато вас таких?
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12.03.2021 08:40 Відповісти
Суди в Україні - можливо злочинні органи, що дійсно працюють з реальним конфліктом інтересів, та ще й прикриваються в той час свої злочини законами?
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12.03.2021 01:38 Відповісти
ни хера не понял - вопрос простой и не затейливый
судить всех за коррупцию все так же будут судьи - коррупционеры?
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12.03.2021 01:57 Відповісти
детей Ваших Судом Вашим Судить
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12.03.2021 03:15 Відповісти
у меня для кацапни есть один простой ответ - кацапня - идите штурмуйте капитолий,,, - рыжие бараны, обосраченки под сроком, - штурм намбер #2
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12.03.2021 03:37 Відповісти
Ги-ги-ги? Пацсталом ))
"А судьи кто?
За древностию лет К свободной жизни их вражда непримирима"
(С) Грибоєдов, "Горе от ума"

Ну чого можна чекати від суддів КС, закон про який, підписаний шоколадним олігархом в 2017 році, порушує всі фундаментальні статті Конституції України про рівноправ'я громадян (ст.24), про верховенство права (ст.8) і т.п. і робить з України не "демократичну соціальну правову державу" (ст.1), а тоталітарну, нерівноправну, мафіозно-феодальну. Державу, в якій судді виведені за рамки Конституції і підпорядковуються не ній, а олігархам. Які можуть призначити їм зарплати і пенсії в десятки і сотні разів більше, ніж середньому громадянину України, в можуть і відняти їх і зробити з небожителя, який отримує понад 400тис.грн на місяць зарплату і пенсії в сотні тисяч грн по "закону про КС" "звичайного" громадянина з пенсієй, обмеженою 16 тис.грн по "Закону про пенсійне страхування".

Хай би ці судді КС зробили висновок про конституційність положень власного "Закону про КС" ст.26, ст.27 (про зарплати і пенсії), а також пов'язаними з ними розділами закону про Судоустрій. Розділом ХІІ (перехідні положення), п.24 (зарплати суддів ВС (судді КС до них прирівнені) і розділом Х (пенсії суддів). Як взагалі можна говорити про рівноправ'я громадян в країні де одним живуть по одним законам, а інши по іншим?

Цитую закон про КС, ст.27, п.4 "Судді Конституційного Суду, який не має права на відставку, при досягненні пенсійного віку, встановленого законом, призначається пенсія на умовах, визначених Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування". Тобто замість пенсії, наприклад, в 300тис.грн на місяць по закону про КС і Судоустрій її обмежать в 16 тис.грн по закону "Про пенсійне страхування".
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12.03.2021 04:13 Відповісти
Шльондри! Усім шльондрам - скурвлені шльондри Судьи КСУ перед отменой антикоррупционных законов массово писали заявления с самоотводе и сами себя не отпустили, - СМИ - Цензор.НЕТ 4671 Судьи КСУ перед отменой антикоррупционных законов массово писали заявления с самоотводе и сами себя не отпустили, - СМИ - Цензор.НЕТ 4671 Й,це Лайно зветься судьями й Системою Правосуддя Судьи КСУ перед отменой антикоррупционных законов массово писали заявления с самоотводе и сами себя не отпустили, - СМИ - Цензор.НЕТ 29 Судьи КСУ перед отменой антикоррупционных законов массово писали заявления с самоотводе и сами себя не отпустили, - СМИ - Цензор.НЕТ 3756 Судьи КСУ перед отменой антикоррупционных законов массово писали заявления с самоотводе и сами себя не отпустили, - СМИ - Цензор.НЕТ 8637
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12.03.2021 07:38 Відповісти
мрази
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12.03.2021 07:59 Відповісти
зажравшиеся бездельники и негодяи .... петя - барыга вскормил эти кланы , сделал их "независимыми " от всех государственных институтов , кроме себя любимого , просчитался ... будут судить и его : владелец кормушки и кнута поменялся !!!
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12.03.2021 08:10 Відповісти
Банда преступников, с неплохой зарплатой
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12.03.2021 08:50 Відповісти
кривосудие по-украински: банда сама на себя написала заявления о совершении ограбления или убийства, эта же банда рассмотрела свои же заявления и признала бандитов, обвиняемых в заявлении, невиновными.
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12.03.2021 08:56 Відповісти
и кому такие судьи нужны?!!..гнать с должностей!!! пусть идут в фирмочки юристконсультантами.
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12.03.2021 09:13 Відповісти
"сразу 13 из 15 судей Конституционного Суда, среди которых председатель КСУ Александр Тупицкий и докладчик Игорь Слиденко, перед голосованием писали заявления о самоотводе, потому что сомневались в собственной беспристрастности и объективности из-за вероятного конфликта интересов. Но сами же проголосовали за отказ в удовлетворении этих заявлений. "Источник: https://censor.net/ru/v3252814
Судді КСУ перед скасуванням антикорупційних законів масово писали заяви про самовідвід і самі себе не відпустили, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 5265 это
как вообще может быть?
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12.03.2021 09:59 Відповісти
это когда математики думают, шо они могут все объяснить, описать матрицами, интегралами и тд.
а паны тупицкие вертят вселенную и всех математиков вместе взятых процессуальным кодексом
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12.03.2021 12:07 Відповісти
нормально так присосались ...полубохи почти
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12.03.2021 10:00 Відповісти
Правильно!!! Тому, що президент в нашій країні ХТО?? Так він ПІДА#АС....Хоча шанований всіма пан Петро далеко не втік зі своіми політичними інтригами...
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12.03.2021 10:23 Відповісти
єтих сволочей привселюдно четвертовать нужно , ублюдков Судді КСУ перед скасуванням антикорупційних законів масово писали заяви про самовідвід і самі себе не відпустили, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9165
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12.03.2021 10:55 Відповісти
Мы не пашем ,не сеем,не строим.......
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12.03.2021 12:13 Відповісти
На бсл посадить
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12.03.2021 12:13 Відповісти
Вывести во двор суда и построить взвод автоматчиков.
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12.03.2021 12:25 Відповісти
Не. Просто повесить. Из уважения к автоматчикам....
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12.03.2021 12:53 Відповісти
Кого из них не вздерни-не ошибешься...
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12.03.2021 12:58 Відповісти
///
Судьи Конституционного суда Украины назначают помощниками и научными консультантами жен и родственников других судей КСУ.

Так с декабря 2018 года помощницей судьи Александра Литвинова работает Юлия Касминина - дочь действующего судьи КСУ Александра Касминина. Ее дважды отмечали благодарностью и грамотой главы Конституционного суда. В 2020 году Касмининой начислено до 400 тысяч грн заработной платы. Ее отец отметил, что дочь стала помощницей «в соответствии с законом о Конституционном суде».
Помощницей судьи Александра Касминина работает Ольга Шаптала - невестка бывшего главы КСУ Натальи Шапталы. Сейчас помощница находится в отпуске по уходу за ребенком.
Помощница судьи Виктора Кривенко - Тамара Федоренко. Она - жена экс-судьи Конституционного суда Михаила Гультая. В 2020 году, по данным КСУ, ей начислено около 450 тысяч гривен зарплаты. Работу Федоренко отметили грамотой председателя КСУ.
Издание отмечает, что помощники назначаются вне конкурса, по заявлению самого судьи.и т.д
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12.03.2021 15:08 Відповісти
Быдло
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12.03.2021 15:15 Відповісти
В полицию тоже жен тянут ссыкливые начальники и нытики, а потом сопли им вытирай, такая вот полиция
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12.03.2021 23:53 Відповісти
Этот суд не мешало бы ликвидировать совсем, вони из за них много.
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13.03.2021 00:27 Відповісти
 
 