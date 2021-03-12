Судді КСУ перед скасуванням антикорупційних законів масово писали заяви про самовідвід і самі себе не відпустили, - ЗМІ. ВIДЕО

Перед голосуванням за визнання неконституційною частини антикорупційного законодавства судді Конституційного Суду масово писали заяви про самовідвід через сумніви у власному об'єктивному розгляді, а також допустили процедурне порушення.

Про це йдеться в матеріалі програми "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти з'ясували, що відразу 13 із 15 суддів Конституційного Суду, серед яких голова КСУ Олександр Тупицький і доповідач Ігор Сліденко, перед голосуванням писали заяви про самовідвід, бо сумнівалися у власній неупередженості та об'єктивності через імовірний конфлікт інтересів. Але самі ж проголосували за відмову у задоволенні цих заяв. Після чого судді розглянули справу про антикорупційне законодавство і ухвалили рішення за закритими дверима - за один день. При цьому під час розгляду справи не дочекалися відповідей від усіх наукових установ, у яких вони просили експертні висновки - йдеться в розслідуванні.

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У заявах про самовідвід судді вказували, що можуть мати конфлікт інтересів, оскільки перебувають у полі зору НАЗК або НАБУ і підкреслювали, що "окремі положення цього законодавства є предметом конституційного контролю у зазначеній справі".

Велика палата КСУ, до якої входять ті ж судді КСУ, під час розгляду цих заяв конфлікту інтересів не побачила і відмовила всім 13 суддям у самовідводі.

"Схеми" звернулися до всіх суддів, які писали заяви про самовідвід, з проханням пояснити - чому, попри те, що кожен з них піддавав сумнівам власний об'єктивний розгляд у цій справі, вони не відмовилися брати участь у розгляді справи і в голосуванні. Судді відмовилися надати коментарі або пообіцяли зробити це пізніше.

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Окремо "Схеми" встановили, що 27 жовтня 2020 року КСУ розділив вищезгадану справу про антикорупційне законодавство на дві різні справи - і того ж дня ухвалив рішення в одній з них.

"Виходить, на обговорення справи, яка згодом підірвала антикорупційну реформу - судді виділили один день", - йдеться в розслідуванні.

Крім того, у справі про скасування частини антикорупційної реформи, як виявили "Схеми", також не було дотримано однієї з формальних процедур. Зокрема, КСУ ухвалив рішення, не дочекавшись відповідей з експертними висновками всіх наукових установ, до яких звернувся.

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